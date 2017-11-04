السحب الرعدية الممطرة والغبار يجتاح المملكة.. وهذه المناطق الخمسة هي الأكثر تأثراً

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صحيفة المرصد: أفادت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن الطقس، اليوم، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على ٥ مناطق بالمملكة.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد أن أبرز المناطق تأثرا هي القصيم، وحائل، والرياض، وتمتد الى الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفقا لـ “سبق”.

وتوقعت الأرصاد تكون سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة تمتد الى مرتفعات مكة المكرمة، قد تؤثر على الأجزاء الساحلية منها، وكذلك منطقة المدينة المنورة والأجزاء الجنوبية من منطقة حائل.

وأوضحت الأرصاد أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ ساعة على الجزء الشمالي والأوسط جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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