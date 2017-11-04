السحب الرعدية الممطرة والغبار يجتاح المملكة.. وهذه المناطق الخمسة هي الأكثر تأثراً
صحيفة المرصد: أفادت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن الطقس، اليوم، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على ٥ مناطق بالمملكة.
وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد أن أبرز المناطق تأثرا هي القصيم، وحائل، والرياض، وتمتد الى الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفقا لـ “سبق”.
وتوقعت الأرصاد تكون سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة تمتد الى مرتفعات مكة المكرمة، قد تؤثر على الأجزاء الساحلية منها، وكذلك منطقة المدينة المنورة والأجزاء الجنوبية من منطقة حائل.
وأوضحت الأرصاد أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ ساعة على الجزء الشمالي والأوسط جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
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التعليقات
اتمنى تكون مشاريع الصرف جاهزة وتبداء تجربتها في استقبال الامطار,بدون رش غيوم.
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ت. ٢. الله يبارك لكم فيما أنتم فيه . إن شاء ما تغرب شمس هذا اليوم إلا والمطر ينزل عندنا وعندكم وعلى جميع ديار المسلمين . والله ما ينشرح صدري إلا في الصلاة والجو الماطر . فيهما أنسى همومي ..
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هل تعلمون ان المتشددين كانوا يحرمون نشرات الطقس..ويدعونه التوبه الى الله..غريب امرهم 💚
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انا جوي اليوم مغبر ما صبحت علي 112 صباح الخير والنسمه تهب وخاطري مرتاح 🌶تبرد واهج النيران في صدري مطافيها ⚘🌷
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لا حول ولا قوة الا بالله توني مغسل السيارة
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اللهم اغثنى واجعله سقيا رحمه لاسقيا عذاب
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عندنا حر ورطوبه .
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عندنا مطر وجو رائع
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عندنا الآن سحب كثيفة والجو العام بارد برودة معتدلة . وندعو الله أن ينزل علينا المطر .
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