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شاهد..طيران التحالف يدك تجمعات حوثية حاولت الاعتداء على حدود المملكة

شاهد..طيران التحالف يدك تجمعات حوثية حاولت الاعتداء على حدود المملكة
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المرصد 41 3٬568 6 ساعات

صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية” صباح اليوم يظهر قيام طيران التحالف باستهداف تجمّعات حوثية.

وأوضحت طيران التحالف استهدف تجمّعات حوثية خلال محاولة فاشلة للاعتداء على الحدود الجنوبية للمملكة.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

( عدد التعليقات 31,042 )
41 - برق _ الحرم
2017-11-04 17:59:16
(((((((عـــــــــــــاجل ..... غارتين _نوعية .........لمقاتلاتنا _الكواسر ......... تباغت تعزيزات مسلحة ..... وصلت قريبا من ((المخا)) ..... وتنجح في تدميرها )))))
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40 - [ سعودي ]
2017-11-04 17:55:18
اطلع من جحرك يارحال قلم الماااضي المحامية
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( عدد التعليقات 24,313 )
39 - إنسان منصف
2017-11-04 17:33:52
الحوثي جاهل متخلف،،،،،،تستخدمهم ،،،،،،ملالي قم،،،،،،،،🕴
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38 - Rima ريما🙇°•🗨
2017-11-04 16:39:15
اللي خروجو من السيارة وين راحو كان قاصفينهم واحد واحد حتى بعد خروجهم
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37 - Rima ريما🙇°•🗨
2017-11-04 16:37:20
تعليق 33 كنت ابقول اللي انت قلته!!!
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( عدد التعليقات 31,042 )
36 - برق _ الحرم
2017-11-04 16:26:04
((((( عــــــــــــــاجل ....... (((3))) غارات _عنيفة ............. لمقاتلاتنا _الكواسر ....... تعاود قصف مواقع وتحركات المليشيات في مناطق(( بـــــــاقم ))......صــــــعدة )))))
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35 - فهد العتيبي
2017-11-04 16:00:15
تعليق مخالف
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34 - حمد
2017-11-04 15:43:19
سلمتودكوخشومهم كلاب ايران
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33 -
2017-11-04 15:40:06
لكن ليش التأخير بعد ما هرب الحوثيين ضربت السيارة الواجب يدكهم وهم بالقرب من السيارة
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32 - راجع قدام
2017-11-04 15:39:31
اليماني اللي في اليمن ويحقد عليك هذا معذور لكن اليمنة اللي عندنا هنا ماكلين شاربين مرتاحين وحقوقهم تكفلها الدولة لهم وباقي يطول لسانه ويدعي علينا وعلى دولتنا بالهلاك بالله هذا تأمن شره
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( عدد التعليقات 31,042 )
31 - برق _ الحرم
2017-11-04 15:23:36
((((((( ســــــلمـــتي .......... ســــــلمـــتي .......... ســــــلمـــتي .......((مقاتلاتنا _الكواسر)) ....... يحفظك _الله ....... مســــــدد _الــــــرمي ))))))
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30 - ابو فارس
2017-11-04 15:15:20
يختفي قلم الحقيقه والرحال في هذه الاخبار التي تمس الوطن ولا يعلقوا باي تعليق لو الخبر يخص مغنيه او ممثله كان شفت مئات التعليقات
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29 - واضح
2017-11-04 14:40:14
تعليق 28 الله يصلحك وش بتشين وجيهم اكثر ماهي شينه شعب متحارب مع النظافة والاهتمام بالشكل اتحداك تحصل يماني ضروسة ماهي سوده من القات او انه نظيف او انه متعطر شعب من قبل التاريخ وتبي شيانه اكثر
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28 - اااااااااا
2017-11-04 14:26:41
الى احمد ربك يا يمني محبوب الدوله هنا قويه ونضامها قوي ولا ولله كان من زمان طردناكم طرد ولا دقيقه تجلس وتشين الوجوه صدق .
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27 - مواطن في وطن
2017-11-04 14:25:06
تكفون كثرو من الضربات ودعسو على خشوم المجوس واذنابهم ..
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26 - واضح
2017-11-04 14:17:32
ابو يمن تعليق 8 انت خادم للريال لا يكثر كلامك لو الحوثين دفعوا لك اكثر رحت لحست رجولهم بس الحمد لله حرقناكم شغل مقلقل يماني والقادم ادهى اتمنى من ابو فهد يقول التطوع والله ما يبقى من يعزي فيكم
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25 - محمد علي
2017-11-04 14:13:33
المفروض الأولويه تكون في تطهير المناطق الحدودية وبالذات صعده ، ومن ثم الإتجاه الى صنعاء. صار لنا فتره طويله نسمع عن قوات يمنيه شرعيه متمركزه في الجبال والمناطق المحيطة بصنعاء بدون تحقيق أي تقدم يذكر.
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24 - يا الله
2017-11-04 14:06:24
اللهم احفظ بلاد الحرمين من كل شر واحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والأسرة المالكة من كل شر
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23 -
2017-11-04 14:04:53
Ymni 8 لو فيك خير انت واشكالك ماهربت ياجبان وخليت ارضك عرررضگ تلعب به الحوثه واسيادكم الايرانيين
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22 - وقت السحر
2017-11-04 14:02:07
بيض الله وجهك عليك بجاحدين المعروف
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21 -
2017-11-04 14:01:31
باللقطه الاولى تمنيت لو تم ضربهم قبل هروبهم
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20 - تعليق ٨
2017-11-04 13:46:57
هذولا جبناء لا يستطيعون المواجهه والطيران جزء من الحرب واللي يعادي دولة التوحيد. كل يوم عزا في بيوت الحوثة اتباع المجووس .زادهم الله خوفا وقتلاً
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19 - ابجديات حرف
2017-11-04 13:40:22
اسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يسدد رمي جنودنا ويثبتهم
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18 -
2017-11-04 13:33:12
الشيء اللي يقهر ان الصاروخ قيمته اغلى بكثير من خمسه ولا سته حوثيين
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17 - راجع قدام
2017-11-04 13:27:11
ماراح تنهي هذه الحرب الا بقطف الرؤوس العفنة .. الله يسلم جنودنا منهم .. هذولا خونة يبيعك بريال يصبح اليوم معك ويمسي ضدك
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16 - الخيانه الأمريكيه
2017-11-04 13:26:29
تعليق مخالف
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15 -
2017-11-04 13:14:06
فعلا يا يمني محبوب****
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14 - رعد الجنوب
2017-11-04 13:06:31
دكوهم لعنة الله عليهم جرذان ايران
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13 - كجمغلو
2017-11-04 13:01:03
هذي المشاهد اللي تسر الخاطر وتبهج القلب ........ الروافض المجوس اذناب ايران خونه لبلدهم وحكومتهم يستحقون الابادة عليهم لعنة الله
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12 - ابو شدا
2017-11-04 12:57:17
الله لا يبلانا كان علي صالح في ضل خيرات السعوديه والخليج. ولكن الخائن هذا مصيره.****
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11 -
2017-11-04 12:54:10
لله درك ايها الطيار قيمه القنابل اغلى من هولا الحوثين اذناب المجوس ودي انهم يرسلون صاروخ على راس الافعى علي صالح هو من اعطى الضوء الاخضر للحوثين للاستيلاء على اليمن ونهب ثرواته
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10 - تعليق 5 اتق الله
2017-11-04 12:47:48
الرسول يقول الايمان يمان والحكمة يمانية فلا تعمم على كل اليمنيين والحوثي ما دخل صنعاء الا *****
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9 - طيب الى متى وهم يحاولون الاعتداء
2017-11-04 12:45:28
وطيران التحالف يبيد تجمعات حوثية. الموضوع اقسم بالله انه خطير جدا ****
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8 - Ymni mahbob💫💫💫
2017-11-04 12:41:59
احمدوا ربكم لولا الطيران لاشانت الوجيه.
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7 -
2017-11-04 12:34:40
مهزوم الحوثي واذنابه بعون الله شوف الجثث الحوثيه منثوره على طول الحدود الله لايرحمهم
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6 -
2017-11-04 12:23:49
تعليق مخالف
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5 - رهين الحياة
2017-11-04 12:22:24
اليمنه طينتهم وحده الغدر الكذب الخيانه حتى لأنفسهم ودولتهم لاهم لهم سوى الفلوس فقط لواخوه بيموت على شربة الماء مايسقيه عالم همج معظمهم متخلفين عقليآوثقافيآوفكريآقرف لابعده ولاقبله قرف الله لايبلانا
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4 - رهين الحياة
2017-11-04 12:15:54
لوكانو رجال كما يدعون لواجهو الرجال لا ان يختبئون في الاوديه والجبال الجبناء عبيد الفرس ثم يتباكون كاالنساءطغو وتجبروونشروالبغي والفسادفي الارض والعبادعليهم غضب الله حثالات البشرناكرين الجميل
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3 - خبير
2017-11-04 12:12:01
تعليق مخالف
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2 - زائر من الكَوْاكَبٌ
2017-11-04 12:05:25
الدك المذكور في القرأن **
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1 - رهين الحياة
2017-11-04 12:05:10
سلمت يمينك يابطل دكوالزيدي لين تروح سكرة القات من راسه ويعرف حجمه الطبيعي واتمنى ضبط كل من يتعاون معهم ويقيم في بلادنا ان ينال الجزاء الراع بفصل راسه عن جسده وصلبه حتى يكون عبره لغيره حماك الله ياوطني
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آخر تعليق
بواسطة : فواصل

تعليق مخالف...
بواسطة : ولد الشيوخ

بنتي بدور القو جميل في الريتز معاك يحلو اللقاء...
بواسطة : احمد عمر

تعليق مخالف...
بواسطة : ولد الشيوخ

بنتي بدور اعزمك الليله للعشا في فندق الريتز وتجاذب اطراف الحديث ونسلم على البيتج...
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