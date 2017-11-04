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شاهد..طيران التحالف يدك تجمعات حوثية حاولت الاعتداء على حدود المملكة
صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية” صباح اليوم يظهر قيام طيران التحالف باستهداف تجمّعات حوثية.
وأوضحت طيران التحالف استهدف تجمّعات حوثية خلال محاولة فاشلة للاعتداء على الحدود الجنوبية للمملكة.
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التعليقات
( عدد التعليقات 31,042 )41 - برق _ الحرم
(((((((عـــــــــــــاجل ..... غارتين _نوعية .........لمقاتلاتنا _الكواسر ......... تباغت تعزيزات مسلحة ..... وصلت قريبا من ((المخا)) ..... وتنجح في تدميرها )))))
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40 - [ سعودي ]2017-11-04 17:55:18
اطلع من جحرك يارحال قلم الماااضي المحامية
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( عدد التعليقات 24,313 )39 - إنسان منصف
الحوثي جاهل متخلف،،،،،،تستخدمهم ،،،،،،ملالي قم،،،،،،،،🕴
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38 - Rima ريما🙇°•🗨2017-11-04 16:39:15
اللي خروجو من السيارة وين راحو كان قاصفينهم واحد واحد حتى بعد خروجهم
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37 - Rima ريما🙇°•🗨2017-11-04 16:37:20
تعليق 33 كنت ابقول اللي انت قلته!!!
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( عدد التعليقات 31,042 )36 - برق _ الحرم
((((( عــــــــــــــاجل ....... (((3))) غارات _عنيفة ............. لمقاتلاتنا _الكواسر ....... تعاود قصف مواقع وتحركات المليشيات في مناطق(( بـــــــاقم ))......صــــــعدة )))))
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35 - فهد العتيبي2017-11-04 16:00:15
تعليق مخالف
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34 - حمد2017-11-04 15:43:19
سلمتودكوخشومهم كلاب ايران
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33 -2017-11-04 15:40:06
لكن ليش التأخير بعد ما هرب الحوثيين ضربت السيارة الواجب يدكهم وهم بالقرب من السيارة
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32 - راجع قدام2017-11-04 15:39:31
اليماني اللي في اليمن ويحقد عليك هذا معذور لكن اليمنة اللي عندنا هنا ماكلين شاربين مرتاحين وحقوقهم تكفلها الدولة لهم وباقي يطول لسانه ويدعي علينا وعلى دولتنا بالهلاك بالله هذا تأمن شره
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( عدد التعليقات 31,042 )31 - برق _ الحرم
((((((( ســــــلمـــتي .......... ســــــلمـــتي .......... ســــــلمـــتي .......((مقاتلاتنا _الكواسر)) ....... يحفظك _الله ....... مســــــدد _الــــــرمي ))))))
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30 - ابو فارس2017-11-04 15:15:20
يختفي قلم الحقيقه والرحال في هذه الاخبار التي تمس الوطن ولا يعلقوا باي تعليق لو الخبر يخص مغنيه او ممثله كان شفت مئات التعليقات
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29 - واضح2017-11-04 14:40:14
تعليق 28 الله يصلحك وش بتشين وجيهم اكثر ماهي شينه شعب متحارب مع النظافة والاهتمام بالشكل اتحداك تحصل يماني ضروسة ماهي سوده من القات او انه نظيف او انه متعطر شعب من قبل التاريخ وتبي شيانه اكثر
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28 - اااااااااا2017-11-04 14:26:41
الى احمد ربك يا يمني محبوب الدوله هنا قويه ونضامها قوي ولا ولله كان من زمان طردناكم طرد ولا دقيقه تجلس وتشين الوجوه صدق .
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27 - مواطن في وطن2017-11-04 14:25:06
تكفون كثرو من الضربات ودعسو على خشوم المجوس واذنابهم ..
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26 - واضح2017-11-04 14:17:32
ابو يمن تعليق 8 انت خادم للريال لا يكثر كلامك لو الحوثين دفعوا لك اكثر رحت لحست رجولهم بس الحمد لله حرقناكم شغل مقلقل يماني والقادم ادهى اتمنى من ابو فهد يقول التطوع والله ما يبقى من يعزي فيكم
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25 - محمد علي2017-11-04 14:13:33
المفروض الأولويه تكون في تطهير المناطق الحدودية وبالذات صعده ، ومن ثم الإتجاه الى صنعاء. صار لنا فتره طويله نسمع عن قوات يمنيه شرعيه متمركزه في الجبال والمناطق المحيطة بصنعاء بدون تحقيق أي تقدم يذكر.
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24 - يا الله2017-11-04 14:06:24
اللهم احفظ بلاد الحرمين من كل شر واحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والأسرة المالكة من كل شر
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23 -2017-11-04 14:04:53
Ymni 8 لو فيك خير انت واشكالك ماهربت ياجبان وخليت ارضك عرررضگ تلعب به الحوثه واسيادكم الايرانيين
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22 - وقت السحر2017-11-04 14:02:07
بيض الله وجهك عليك بجاحدين المعروف
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21 -2017-11-04 14:01:31
باللقطه الاولى تمنيت لو تم ضربهم قبل هروبهم
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20 - تعليق ٨2017-11-04 13:46:57
هذولا جبناء لا يستطيعون المواجهه والطيران جزء من الحرب واللي يعادي دولة التوحيد. كل يوم عزا في بيوت الحوثة اتباع المجووس .زادهم الله خوفا وقتلاً
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19 - ابجديات حرف2017-11-04 13:40:22
اسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يسدد رمي جنودنا ويثبتهم
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18 -2017-11-04 13:33:12
الشيء اللي يقهر ان الصاروخ قيمته اغلى بكثير من خمسه ولا سته حوثيين
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17 - راجع قدام2017-11-04 13:27:11
ماراح تنهي هذه الحرب الا بقطف الرؤوس العفنة .. الله يسلم جنودنا منهم .. هذولا خونة يبيعك بريال يصبح اليوم معك ويمسي ضدك
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16 - الخيانه الأمريكيه2017-11-04 13:26:29
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15 -2017-11-04 13:14:06
فعلا يا يمني محبوب****
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14 - رعد الجنوب2017-11-04 13:06:31
دكوهم لعنة الله عليهم جرذان ايران
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13 - كجمغلو2017-11-04 13:01:03
هذي المشاهد اللي تسر الخاطر وتبهج القلب ........ الروافض المجوس اذناب ايران خونه لبلدهم وحكومتهم يستحقون الابادة عليهم لعنة الله
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12 - ابو شدا2017-11-04 12:57:17
الله لا يبلانا كان علي صالح في ضل خيرات السعوديه والخليج. ولكن الخائن هذا مصيره.****
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11 -2017-11-04 12:54:10
لله درك ايها الطيار قيمه القنابل اغلى من هولا الحوثين اذناب المجوس ودي انهم يرسلون صاروخ على راس الافعى علي صالح هو من اعطى الضوء الاخضر للحوثين للاستيلاء على اليمن ونهب ثرواته
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10 - تعليق 5 اتق الله2017-11-04 12:47:48
الرسول يقول الايمان يمان والحكمة يمانية فلا تعمم على كل اليمنيين والحوثي ما دخل صنعاء الا *****
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9 - طيب الى متى وهم يحاولون الاعتداء2017-11-04 12:45:28
وطيران التحالف يبيد تجمعات حوثية. الموضوع اقسم بالله انه خطير جدا ****
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8 - Ymni mahbob💫💫💫2017-11-04 12:41:59
احمدوا ربكم لولا الطيران لاشانت الوجيه.
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7 -2017-11-04 12:34:40
مهزوم الحوثي واذنابه بعون الله شوف الجثث الحوثيه منثوره على طول الحدود الله لايرحمهم
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6 -2017-11-04 12:23:49
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5 - رهين الحياة2017-11-04 12:22:24
اليمنه طينتهم وحده الغدر الكذب الخيانه حتى لأنفسهم ودولتهم لاهم لهم سوى الفلوس فقط لواخوه بيموت على شربة الماء مايسقيه عالم همج معظمهم متخلفين عقليآوثقافيآوفكريآقرف لابعده ولاقبله قرف الله لايبلانا
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4 - رهين الحياة2017-11-04 12:15:54
لوكانو رجال كما يدعون لواجهو الرجال لا ان يختبئون في الاوديه والجبال الجبناء عبيد الفرس ثم يتباكون كاالنساءطغو وتجبروونشروالبغي والفسادفي الارض والعبادعليهم غضب الله حثالات البشرناكرين الجميل
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3 - خبير2017-11-04 12:12:01
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2 - زائر من الكَوْاكَبٌ2017-11-04 12:05:25
الدك المذكور في القرأن **
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1 - رهين الحياة2017-11-04 12:05:10
سلمت يمينك يابطل دكوالزيدي لين تروح سكرة القات من راسه ويعرف حجمه الطبيعي واتمنى ضبط كل من يتعاون معهم ويقيم في بلادنا ان ينال الجزاء الراع بفصل راسه عن جسده وصلبه حتى يكون عبره لغيره حماك الله ياوطني
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بواسطة : فواصل
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بواسطة : ولد الشيوخ
بنتي بدور القو جميل في الريتز معاك يحلو اللقاء...
بواسطة : احمد عمر
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