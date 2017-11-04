في إطار تسوية أوضاعهم.. وزير التعليم يزف بشرى سارة لمعلمي ومعلمات مدارس “الدفاع”!
صحيفة المرصد: قرر وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، منح المعلمين والمعلمات التربويين المنقولين على المستوى الخامس خلال الأعوام الماضية الدرجات الوظيفية الأعلى التي يشغلها معلمو وزارة التعليم المعينون معهم بنفس العام.
وأفاد القرار بمنح المعلمين والمعلمات غير التربويين المنقولين على المستوى الرابع خلال الأعوام الماضية الدرجات الوظيفية الأعلى التي يشغلها معلمو الوزارة المعينون معهم في نفس العام.
وشدد القرار أنه لا يترتب على هذا الإجراء صرف أي فروقات مالية للمعلمين والمعلمات بأثر رجعي، وفقا لـ “المدينة”
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي في إطار معاملات تتضمن تسوية أوضاع معلمي ومعلمات المدارس التي كانت تتبع لوزارة الدفاع، أسوة بنظرائهم بوزارة التعليم المعينين معهم بنفس العام.
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
التعليقات
قراء النائيه لايوجد لاجميع المدرسين والمدرسات اسكان لهم وينجبرو يتقاظو مسافة ٢٠٠ كيلو يومين ذهاب واياب المفترض يامن لهم سكن حكومي تهياء لى حياتهم من خطر الحوادث
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
قراء النائيه لايوجد لاجميع المدرسين والمدرسات اسكان لهم وينجبرو يتقاظو مسافة ٢٠٠ كيلو يومين ذهاب واياب المفترض يامن لهم سكن حكومي تهياء لى حياتهم من خطر الحوادث
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اضيفوا لما سنوات بند 105 ضاعت سنوات اعمارنا وصحتنا هرمنا نريد ان نتقاعد ماذنبنا ان نحرم منها ومن حقوقها
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
ت20 ودي اصدقك بس قووويه . سلامات دوام مسائي ههههههه هذه اول مره اسمع فيها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
وخدمة سنوات بند105شوفولهاحل وارفعوالضلم عنهم
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
تعليق رقم 20 أخ بس : انت خلص الجامعه واجلس مع الطلاب ساعه واحده وتحمل حماقاتهم ولك راتب شهر كامل مني لك ، كل واحد حسب اختصاصه ورواتب المعلمين مأكول منها اربعة آلاف ريال ولو انت مكانهم راح تحس بالغبنه
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
معلمين اجازات ودلع وحصص حسب الجدول وحنا دوامات من ٧ ل ٥ غير رواتب ماشاءلله ومو عاجبهم اقول الله يزيدكم لكن والله بعضكم يفقع المرار داومو وانتو ساكتين ايام اول معلمين يمسكون دوامات لين المسائي
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الاخوة والاخوات
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
جات اختي عيوش ويه زيه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
قرار اقل من عادي ومع ذلك ما اخذو حقهم لا هم ولا اللي في وزارة التعليم لأنهم كلهم مو على نفس درجاتهم . هو ساواهم في الظلم فقط لا غير .
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
المدارس في القراء المفروض تتهيا لاطالب باخصوص مناضر الاشجار الصغيره تعطي انطباع لاطالب في الدارسه كبير وتتهيا الاشجار داخل سور المدرسه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
يا وزير انا خدمتي ١٩ سنة والان على الدرجة ١٥ هذا ظلم المفروض الان اكون على الدرجة ١٩
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
لم تحسب خدمات الاداريات المتعاقدات سابقن خريجات معهاد المعلمات لكي يرقن للمرتبه الخامسه تعينن على عهد عبدالله رحمه الله المفترض تحسب خدمتهن للترقيه والافظليه لهن.. وامن والسلامه والمشرفه الصحيه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
نفسي هالوزير يزف بشرى ولو معنوية للمعلمين والمعلمات ماعنده غير القرارات التي راح تهدم الجيل القادم وتضر اولياء امورهم .
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
يبي يهدي الوضع...الناس شابه عليه بسبب حصه النشاط.. ...وين القيادة الشابه..هو شايب تقاعد ثم تقاعد..معاد من صفته أحد...الله يطيل بعمره ويخليه ﻷهله.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
علوم مثل السراب تشوفه ولا تلقاه الخدمة المدنية بشرو اللي على بند الاجور اللي رواتبهم 3800 ريال الواقع غير و الكلام الفاضي غير
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
حسبنا الله ونعم الوكيل وسنوات البند والتغرب مالها حساب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
مميزات اضافيه,بلرغم من رواتبهم واجازاتهم اللي بلهبل!!!!!
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
طمنوني على (بشرى ) عساها بخير وبصحه وسلامه .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الواحد ما يصلي إلا للمغفرة ويش الفائدة فيه اثنين اختلفو على الحساب جاء واحد يصلح بينهم قال للأول كم معاك قال معايه اربعه ريال وقال لثاني وانته قال اربعه قال لهم الحاكم اربعه يعني مالك اربعه هذا الوزير
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
اقول ماحد عين حساب المواطن له كم يوم لاحس ولاخبر
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
وخدمة 5 سنوات على بند105
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
كيف يعني !!!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
يتبقى اعادة المنح الدراسية الداخلية وبكذا تستاهل الف بوسة يامعالي الوزير
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
أضف تعليق