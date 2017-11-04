في إطار تسوية أوضاعهم.. وزير التعليم يزف بشرى سارة لمعلمي ومعلمات مدارس “الدفاع”!

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صحيفة المرصد: قرر وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، منح المعلمين والمعلمات التربويين المنقولين على المستوى الخامس خلال الأعوام الماضية الدرجات الوظيفية الأعلى التي يشغلها معلمو وزارة التعليم المعينون معهم بنفس العام.

وأفاد القرار بمنح المعلمين والمعلمات غير التربويين المنقولين على المستوى الرابع خلال الأعوام الماضية الدرجات الوظيفية الأعلى التي يشغلها معلمو الوزارة المعينون معهم في نفس العام.

وشدد القرار أنه لا يترتب على هذا الإجراء صرف أي فروقات مالية للمعلمين والمعلمات بأثر رجعي، وفقا لـ “المدينة”

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي في إطار معاملات تتضمن تسوية أوضاع معلمي ومعلمات المدارس التي كانت تتبع لوزارة الدفاع، أسوة بنظرائهم بوزارة التعليم المعينين معهم بنفس العام.

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