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الرئيسية / في إطار تسوية أوضاعهم.. وزير التعليم يزف بشرى سارة لمعلمي ومعلمات مدارس “الدفاع”!

في إطار تسوية أوضاعهم.. وزير التعليم يزف بشرى سارة لمعلمي ومعلمات مدارس “الدفاع”!

في إطار تسوية أوضاعهم.. وزير التعليم يزف بشرى سارة لمعلمي ومعلمات مدارس “الدفاع”!
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المرصد 26 3٬527 5 ساعات

صحيفة المرصد: قرر وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، منح المعلمين والمعلمات التربويين المنقولين على المستوى الخامس خلال الأعوام الماضية الدرجات الوظيفية الأعلى التي يشغلها معلمو وزارة التعليم المعينون معهم بنفس العام.

وأفاد القرار بمنح المعلمين والمعلمات غير التربويين المنقولين على المستوى الرابع خلال الأعوام الماضية الدرجات الوظيفية الأعلى التي يشغلها معلمو الوزارة المعينون معهم في نفس العام.

وشدد القرار أنه لا يترتب على هذا الإجراء صرف أي فروقات مالية للمعلمين والمعلمات بأثر رجعي، وفقا لـ “المدينة”

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي في إطار معاملات تتضمن تسوية أوضاع معلمي ومعلمات المدارس التي كانت تتبع لوزارة الدفاع، أسوة بنظرائهم بوزارة التعليم المعينين معهم بنفس العام.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

26 -
2017-11-04 16:51:10
قراء النائيه لايوجد لاجميع المدرسين والمدرسات اسكان لهم وينجبرو يتقاظو مسافة ٢٠٠ كيلو يومين ذهاب واياب المفترض يامن لهم سكن حكومي تهياء لى حياتهم من خطر الحوادث
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25 -
2017-11-04 16:51:09
قراء النائيه لايوجد لاجميع المدرسين والمدرسات اسكان لهم وينجبرو يتقاظو مسافة ٢٠٠ كيلو يومين ذهاب واياب المفترض يامن لهم سكن حكومي تهياء لى حياتهم من خطر الحوادث
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24 - يوما ما
2017-11-04 16:49:40
اضيفوا لما سنوات بند 105 ضاعت سنوات اعمارنا وصحتنا هرمنا نريد ان نتقاعد ماذنبنا ان نحرم منها ومن حقوقها
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23 - كحيلان داعس الفقراويه
2017-11-04 16:38:42
ت20 ودي اصدقك بس قووويه . سلامات دوام مسائي ههههههه هذه اول مره اسمع فيها
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22 - فيصل الأسمري
2017-11-04 15:43:55
وخدمة سنوات بند105شوفولهاحل وارفعوالضلم عنهم
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21 - يحيى
2017-11-04 15:27:04
تعليق رقم 20 أخ بس : انت خلص الجامعه واجلس مع الطلاب ساعه واحده وتحمل حماقاتهم ولك راتب شهر كامل مني لك ، كل واحد حسب اختصاصه ورواتب المعلمين مأكول منها اربعة آلاف ريال ولو انت مكانهم راح تحس بالغبنه
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20 - اخ بس
2017-11-04 15:17:26
معلمين اجازات ودلع وحصص حسب الجدول وحنا دوامات من ٧ ل ٥ غير رواتب ماشاءلله ومو عاجبهم اقول الله يزيدكم لكن والله بعضكم يفقع المرار داومو وانتو ساكتين ايام اول معلمين يمسكون دوامات لين المسائي
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19 -
2017-11-04 14:49:41
تعليق مخالف
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18 - ابو طاقية
2017-11-04 14:47:13
الاخوة والاخوات
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17 - الرمش الطويل
2017-11-04 14:40:18
جات اختي عيوش ويه زيه
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16 - يحيى
2017-11-04 14:30:18
قرار اقل من عادي ومع ذلك ما اخذو حقهم لا هم ولا اللي في وزارة التعليم لأنهم كلهم مو على نفس درجاتهم . هو ساواهم في الظلم فقط لا غير .
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15 - الحويطي
2017-11-04 14:22:27
المدارس في القراء المفروض تتهيا لاطالب باخصوص مناضر الاشجار الصغيره تعطي انطباع لاطالب في الدارسه كبير وتتهيا الاشجار داخل سور المدرسه
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14 - عبدالله
2017-11-04 14:04:19
يا وزير انا خدمتي ١٩ سنة والان على الدرجة ١٥ هذا ظلم المفروض الان اكون على الدرجة ١٩
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13 - حكيمة
2017-11-04 13:59:25
لم تحسب خدمات الاداريات المتعاقدات سابقن خريجات معهاد المعلمات لكي يرقن للمرتبه الخامسه تعينن على عهد عبدالله رحمه الله المفترض تحسب خدمتهن للترقيه والافظليه لهن.. وامن والسلامه والمشرفه الصحيه
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12 - فيصل المرشدي
2017-11-04 13:57:41
نفسي هالوزير يزف بشرى ولو معنوية للمعلمين والمعلمات ماعنده غير القرارات التي راح تهدم الجيل القادم وتضر اولياء امورهم .
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11 - .
2017-11-04 13:57:30
يبي يهدي الوضع...الناس شابه عليه بسبب حصه النشاط.. ...وين القيادة الشابه..هو شايب تقاعد ثم تقاعد..معاد من صفته أحد...الله يطيل بعمره ويخليه ﻷهله.
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10 - نجد العذية
2017-11-04 13:57:19
علوم مثل السراب تشوفه ولا تلقاه الخدمة المدنية بشرو اللي على بند الاجور اللي رواتبهم 3800 ريال الواقع غير و الكلام الفاضي غير
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9 - ريما
2017-11-04 13:50:48
حسبنا الله ونعم الوكيل وسنوات البند والتغرب مالها حساب
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8 - hima
2017-11-04 13:44:04
مميزات اضافيه,بلرغم من رواتبهم واجازاتهم اللي بلهبل!!!!!
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7 -
2017-11-04 13:34:56
تعليق مخالف
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6 - خلك بعيد حبك يزيد 😊
2017-11-04 13:06:06
طمنوني على (بشرى ) عساها بخير وبصحه وسلامه .
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5 - محمد الشهري
2017-11-04 13:01:42
الواحد ما يصلي إلا للمغفرة ويش الفائدة فيه اثنين اختلفو على الحساب جاء واحد يصلح بينهم قال للأول كم معاك قال معايه اربعه ريال وقال لثاني وانته قال اربعه قال لهم الحاكم اربعه يعني مالك اربعه هذا الوزير
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4 - ابومالك
2017-11-04 13:01:19
اقول ماحد عين حساب المواطن له كم يوم لاحس ولاخبر
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3 - يوما ما
2017-11-04 12:58:23
وخدمة 5 سنوات على بند105
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2 - يوما ما
2017-11-04 12:50:18
كيف يعني !!!
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1 - مواطن مسكين
2017-11-04 12:49:17
يتبقى اعادة المنح الدراسية الداخلية وبكذا تستاهل الف بوسة يامعالي الوزير
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آخر تعليق
بواسطة : فواصل

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بواسطة : ولد الشيوخ

بنتي بدور القو جميل في الريتز معاك يحلو اللقاء...
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