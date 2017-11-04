تعرف على السلع والخدمات المعفاة من «القيمة المضافة»
صحيفة المرصد:أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن طبيعة “النشاط الاقتصادي” هي التي تحدّد ما إذا كان تبادل السلع والخدمات الحاصل يقع ضمن نطاق الضريبة أم لا، داعية المنشآت إلى الاطلاع على اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة عبر موقعها وفهمها بشكل جيد للتأكد من جاهزيتها، لا سيما وأنه لم يتبق سوى 56 يوماً على موعد تطبيق الضريبة في 1 يناير 2018.
السلع والخدمات المتداولة
وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم، أن معظم السلع والخدمات المتداولة في المملكة ستكون خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% وأن هناك بعض السلع والخدمات ستكون خاضعة للضريبة بنسبة صفر بالمائة، أو معفاة من ضريبة القيمة المضافة، أو خارج نطاق الخضوع للضريبة.
ضريبة الـ 5%
وأشارت إلى أنه وفقا لللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، التي تم إقرارها من قبل مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل فسيتم تحصيل ضريبة قدرها 5% على كافة السلع والخدمات الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية خلال سلسة التوريد وصولاً إلى المستهلك النهائي.
ضريبة الصفر %
وأضافت” اللائحة حددت السلع والخدمات التي ستكون خاضعة للضريبة بنسبة صفر بالمائة، والقطاعات المعفاة من الضريبة، وتلك التي تعتبر خارج نطاق الضريبة”
وقالت الهيئة إن السلع والخدمات الخاضعة للضريبة بنسبة صفر بالمائة تتمثل في توريد الأدوية والمعدات الطبية المؤهلة والمحددة من قبل وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء، وتوريد الذهب والفضة والبلاتين لأغراض الاستثمار بشرط أن تكون نسبة نقاء هذه المعادن لا تقل عن 99% وأن تكون قابلة للتداول في سوق السبائك العالمية.
كما أوضحت أن الضريبة بنسبة صفر بالمائة يخضع تحتها كذلك الصادرات إلى خارج إقليم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والخدمات الموردة لغير مقيمي دول المجلس، بالإضافة إلى خدمات النقل الدولي للسلع والركاب والخدمات ذات الصلة بها، وتوريد وسائل النقل الدولي المؤهلة والخدمات المرتبطة بها من توريد قطع الغيار والصيانة والإصلاح والتعديل على وسائل النقل المؤهلة المستخدمة في النقل الدولي.
أنشطة معفاة تماماً
وفيما يتعلق بالأنشطة المعفاة من الضريبة، فأوضحت أن اللائحة التنفيذية تنص على إعفاء بعض الخدمات المالية المحددة والتي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر إصدار أو تحويل أو استلام أو أي تعامل في نقود أو سندات مالية، أو تقديم ائتمان أو ضمان ائتمان إلى العملاء بالإضافة إلى عقود التأمين وإعادة التأمين على الحياة.
كما نصت اللائحة على إعفاء مقابل تأجير العقارات السكنية من الخضوع للضريبة، وقد عرفت اللائحة المقصود بالعقار السكني بأنه مكان إقامة مصمم لأن يشغله البشر بشكل دائم.
خارج نطاق الخضوع للضريبة
كما أوضحت اللائحة التنفيذية، بأن أي نشاط تمارسه جهة حكومية بصفتها سلطة عامة مثل إصدار جوازات السفر وتجديدها، وإصدار رخص القيادة وتجديدها لن يعد نشاطاً اقتصادياً لأغراض ضريبة القيمة المضافة وسيكون خارج نطاق الخضوع للضريبة، أي لن يتم تحصيل ضريبة عليه.
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التعليقات
((( من المفترض اعادة النظر في احتساب الضريبة المضافة دون المساس بالنسبة بحيث يتحمل التجار والموردين ومقدمي الخدمات50% .. واعفاء قطاع التعليم والصحة في علاج الامراض المزمنة والمعدية وحالات الطواري)))
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17 - الهمداني اذا انت سعودي يجب ان تشارك في رفع الاقصاد السعودي والوقف معه ، اما اذا كنت غير سعودي ، من اعطك الحق في السؤال ، الضريبة هذا من اجل ان تدفع او تقزح من هانا .
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الله المستعان خلاص الأغلب رفعوا الأسعار في تجاره القطاعي والجمله مع العلم السوق اقل من نشاطه المعتاد من المستهلكين .... واستغرب الجراءة في يوم وليله رفعوا الأسعار الين ٢٠ ٪ ... ولا في احد حاسبهم ...
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أمريكا بعض الولايات مافيها ضرايب..دول الخليج البحرين الكويت قطر الامارات مساحتها صغيره ولن يضرها رفع البنزين..المشكله هنا طرق طويله بيوت كبيره أجواء حاره يعني صلخخخخخخخخخخخخه ولن يفيد حساب مواطن بشيء
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تعليق مخالف
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يااليمني المقيم انت مش فقط تضيف السعر بل تغش في البيع طول عمركم ما تخافون الله نقص الكيل والميزان طبعكم مهو جديد عليكم
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اليمني المقيم الشباب السعودي بداء يعمل في جميع الاعمال والمجالات واصبحنا مستغنيين عنكم وعن غيركم
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السؤال هل الضريبة حلال او غير حلال ولماذا ضريبة ولماذا الان
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لا حول ولا قوة الا بالله
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الحمدلله احنا اليمنيين راضين تمام الرضاء على الضرايب ونرجو ان تزيد عن 5 % لان المواطن يملك خير كثير واحنا بنعوض بزيادة السعر
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الرز الحليب الدقيق السكر هل عليها ضريبه؟؟؟ اتمنى ان تكون من المعفاه
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يفترض قبل تطبيق الضريبه المضافه تفعيل حساب المواطن لان فرض الضريبه سيعود بأعباء اقتصاديه على محدودي الدخل لاسيما اذا ترك التجار يزيدوا في السلع أكثر من 5% وهذا طبيعي جدا أسعار النقل والطاقة بتزيد
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الضريبة بالنسبة الأساسية خلال سلسة التوريد وصولاً إلى المستهلك النهائي.
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الله يعين أصحاب الدخول الضعيفه مع رفع الأسعار في البدايه ستقل القدره الشرائية لدى كثير من الناس ومن ثم يبداء التجار بالعروض والتخفيضات وتعود إلا مور إلى ما كانت عليه مجرد رأي والله يكتب الخير للجميع
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الله يفرجها ***
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يالله ... ماتضيق إلا وعنده الفرج .....
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الله يعين
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يجب ذكر السلع بالاسم ما يتركها مبهمة ، ما فهم الا كل السلع عليها 5% وفية سلع مستثناه ، يعنى ما يحتاج موضوع ولا تصريح اذا مكان فية قائمة مذكور فيها كل شي .
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جميع السلع والخدما ت المعفا ة تدخل مع سلع وصنا عا ت غير معفا ة الا ر تفا ع قا دم والدخل يعا نى ويؤثر علي اصحا ب الدخول المتو سطة والضعيفة والترا كما ت في تزا يد وكذلك غضب جما هيرى متو قع مؤثر
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ضحكتوني ونا زعلان الله يسعدكم
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وهل سيتم متابعة التزام التاجر بهذا القرار؟؟ أو نكون تحت رحمته ومزاجه ؟؟ الأمل بالله تعالى ثم بولاة أمرنا وفّقهم الله تعالى.
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المستهلك مسكين الكل يشوت فيه مثل الكورة
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وين السلع والخدمات المعفاة من «القيمة المضافة؟؟ هو انتوا خلتوا شيء . يعني بالمختصر ستزيد الأسعار وهذا التضييق على الناس في معيشتهم ****
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حليب الأطفال والرز والسكر ما حد جاب طاريهم ؟
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