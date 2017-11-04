بالفيديو:الحريري يعلن استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية… ويوجه رسالة تهديد إلى إيران

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صحيفة المرصد: أعلن الرئيس سعد الحريري استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية.

وقال الحريري في كلمة له مباشرة على الهواء عبر شاشة العربية “الأجواء السائدة في لبنان شبيهة بالوضع قبيل اغتيال رفيق الحريري”، مشيرًا إلى أنّ “أيدي إيران في المنطقة ستقطع”.

وأضاف “لن نقبل أن يكون لبنان منطلقا لتهديد أمن المنطقة”، معربًا عن خشيته من تعرضه للاغتيال.

وأردف “أينما حلت إيران تحل الفتن والخراب”، مؤكدًا أنّ “لإيران رغبة جامحة بتدمير العالم العربي، والشر الذي ترسله إلى المنطقة سيرتد عليها”.

وأوضح الحريري أنّ “حزب الله استطاع فرض أمرا واقعا في لبنان بقوة السلاح”، لافتًا إلى أنّه “رغم سياستي بالنأي بالنفس واصلت إيران إساءاتها إلى لبنان والمنطقة”.

وقال “نرفض أي سلاح خارج على السلطة الشرعية للسلطة اللبنانية”.

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