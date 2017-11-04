رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / بالفيديو:الحريري يعلن استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية… ويوجه رسالة تهديد إلى إيران

بالفيديو:الحريري يعلن استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية… ويوجه رسالة تهديد إلى إيران

بالفيديو:الحريري يعلن استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية… ويوجه رسالة تهديد إلى إيران
حجم الخط A A A
المرصد 57 4٬090 4 ساعات

صحيفة المرصد: أعلن الرئيس سعد الحريري استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية.

وقال الحريري في كلمة له مباشرة على الهواء عبر شاشة العربية “الأجواء السائدة في لبنان شبيهة بالوضع قبيل اغتيال رفيق الحريري”، مشيرًا إلى أنّ “أيدي إيران في المنطقة ستقطع”.

وأضاف “لن نقبل أن يكون لبنان منطلقا لتهديد أمن المنطقة”، معربًا عن خشيته من تعرضه للاغتيال.

وأردف “أينما حلت إيران تحل الفتن والخراب”، مؤكدًا أنّ “لإيران رغبة جامحة بتدمير العالم العربي، والشر الذي ترسله إلى المنطقة سيرتد عليها”.

وأوضح الحريري أنّ “حزب الله استطاع فرض أمرا واقعا في لبنان بقوة السلاح”، لافتًا إلى أنّه “رغم سياستي بالنأي بالنفس واصلت إيران إساءاتها إلى لبنان والمنطقة”.

وقال “نرفض أي سلاح خارج على السلطة الشرعية للسلطة اللبنانية”.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

57 - فواصل
2017-11-04 18:01:04
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
56 - فواصل
2017-11-04 17:58:59
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
55 - الشايب
2017-11-04 17:57:16
إيران أشترت المسيحيين وأخرستهم وأحتلت الدولة وسلمتها لحزب الله يعين رئيس الدولة وكل وزراء الدولة ورئيس الوزراء ويتحكم في الجيش .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
54 - Rima ريما🙇°•🗨
2017-11-04 17:31:59
لن نقبل بأن يكون لبنان منطلقا لتهديد المنطقة🤔اكيد ان نصر الآت وامثاله بلبنان يبون يهددون بالذات بلادنا لذلك استقال الحريري جزاك الله كل خير ياشريف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
53 -
2017-11-04 17:27:40
الشعب اللبناني مهو يد واحده على السراء والظراء شعب يبع نفسه لامصلحة غيره ماتلوم الوزير الحريري لو يقدم استقاله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
52 - جون كنيدي اليعربي
2017-11-04 17:16:21
فخامة الرئيس كلنا معكم ونثمن موقفك وحكمة اتخاذك لهذا القرار الحكيم .وإن شاء الله لن تدوم سطوت الباطل الإيراني على الأراضي العربية.له يوم سوف يندحر وينهزم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
51 - فواصل
2017-11-04 17:08:14
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
50 - ابو اسامه
2017-11-04 16:50:21
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
49 - أحمد منصور
2017-11-04 16:01:35
خلوا ايران تفعل ما تشاء دخلوا العراق برضا اهلها و لبنان برضاء اهلها و اليمن برضا الحوثيين و صالح وبعض اليمنيين..
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
48 - مستـ❌ــر
2017-11-04 15:59:20
تسلمون دقونكم للروافض وبعدين تجون تشتكون .. اشربوا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
47 - حاتم
2017-11-04 15:57:29
تعليقات رحااال اليوم واقعيه وجيده انك عدوا لحزب ايران في لبنان الذي حول لبنان الى خرابه بعد ان كانت سويسرا الشرق
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
46 - علمتني الحياة ☆
2017-11-04 15:48:38
ماقدرت تدفع رواتب موظفي سعودي اوجية وتبي تهدد المجوس ؟؟!!!!
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
( عدد التعليقات 9,820 )
45 - الرحااال
2017-11-04 15:43:07
انا مع تعليق الخبير الاستراتيجي..هناك خطه قادمه 💚
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
44 - خبير استرنتيجي
2017-11-04 15:35:28
هذه الأستقاله المفاجئه ... مقدمه لحدث كبير سيزلزل الشرق الأوسط برمته ... وتذكروا كلامي ...
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
( عدد التعليقات 9,820 )
43 - الرحااال
2017-11-04 15:34:57
لانستعجل الحكم..ممكن ذلك السناريوا سيحدث وهو ع علم بذلك..وان تكون لبنان في حدودها مع سوريا مراقبا تحت التصرف الأمريكي..وبهذا، الحزب سيكون محشورا..لايستطيع ان يسعف بشار..ولا بشار سينفعهم..نتمنى ذلك 💚
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
42 -
2017-11-04 15:32:33
خربت لبنان في يدحزب الله والريس الأعلى علي جواد والحرب قادمه لامحاله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 9,820 )
41 - الرحااال
2017-11-04 15:32:27
اذا وصل اي احد من اتباع او له صله ب بالحزب..ستقوم الدول وعلى رأسهم امريكا بأن تفرض حظر ع لبنان..وممكن تكون فيها فائده بأن يضعف الحزب وسيتلاشى..لأن كل مقوماته وسلاحه يأتيه من ايران عن طريق سوريا 💚
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
40 - واقع مؤلم
2017-11-04 15:30:40
رئيس وزراء وخايف وزبن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ... مشكله ... أجل كيف تم إنتخابه وتعيينه ... أين التضحيات من أجل الوطن ... ؟؟؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
( عدد التعليقات 31,042 )
39 - برق _ الحرم
2017-11-04 15:29:23
(((((( ملالي ايران ...... تحتل لبنان منذ زمن ...... وفضائح تصريحات حمار اليهود علي أكبر ولايتي بالامس... من بيروت يدل على سيطرته الكاملة ))))))
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
38 - اية الله ميتسوبيشي
2017-11-04 15:27:26
فعلا اينما تحل ايران تحل الفتن نحن نعشق سيل الدماء وكثرة الفتن حتى يخرج الامام من السرداب طول وهو غايب وبداء في الملل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
37 - احمد العسيري
2017-11-04 15:26:33
نشوف الفساد في لبنان وهي مرتع لكل من يرغب المتعه وتبون حالكم ينصلح هههههههههههههههههههن هزلت والله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
36 - خلاص يا طويل العمر
2017-11-04 15:23:05
شفلك شقة في احد ضواحي لبنان واستريح فيها ، بلدنا يتعذرك. يعني انك فدتنا باستقالتك
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
35 - سعودى
2017-11-04 15:22:53
حرب قا دمة ضد حزب لبنا ن ودخول جميع الا حزا ب والحشود في تلك الحر ب وتحدد المقا مة والمما نعة في المنطقة جميع الشوا هد تدل وربما دخول دول كبرى
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
34 - أحمد منصور
2017-11-04 15:20:45
إيران ايران جاءت عن طريق اليمن و العراق و سوريا ولبنان. ازعجتونا فيها 😂 هذولا من صنع مجد اسيادهم الفرس..
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
33 - طيب ويش استفدنا من استقالتك
2017-11-04 15:20:06
لو انك صادق كان جلست في حلوقهم وستدعمك الدول القوية ، اما انك تستقيل وتهدد ايران فهذا كذب
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
32 - ام الغاليين
2017-11-04 15:17:53
كل الى قاعدين يتمسخرو على الرئيس سعد هم اذناب ايران لم يقدم استقالته إلا من قوة نفوذ ايران فى لبنان بمعاونت حزب الشيطان
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
31 - لبنانيه
2017-11-04 15:16:47
بل لبنان يتبع لا ايران ما بددددددبنا ايران ما بدنا ايران وليش نحن الشعب بدنا ندفع ثمن خلفات إقليمه بدكم تحسبو ايران والحزب حاسبوهم بعيد عن لبنان تعبنا تعبنا
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 9,820 )
30 - الرحااال
2017-11-04 15:16:14
من المفروض انك لم تقدم الاستقاله الآن..كان افضل ان تكون شوكه في حلوقهم..الآن هم سعدوا بذلك..وسيستقلون الفرصه بأن يضعوا شخصا مكانك يتبع كلامهم 💚
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
29 -
2017-11-04 15:15:15
عجبي والله يعني خايف من الاغتيال وتهرب ! واعيباه وين الرجال؟ ولا كمان تستقيل وتعطيهم ظهرك وتهدد طيب خليك رئيس للحكومة وهدد وبعدين استقيل.
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
( عدد التعليقات 9,820 )
28 - الرحااال
2017-11-04 15:14:37
للأسف..انتوا يا اللبنانيين من سمح بوجود حزب الله..لقد خدعوكم وقالوا سنكون جبهه تحميكم من اسرائيل وصدقتوهم،لماذا لم يوافقوا الاردن وسوريا على ان يكون حزبهم في اراضيه،لأنهم يعلمون ان اطماعهم في السلطه💚
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
27 - مصدر الكلمه
2017-11-04 15:11:35
ليس لنا ناقه ولاجمل عندهم والسلام نسلم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
26 - طوني
2017-11-04 15:05:38
شو هيدا يادلي ليه عم بتروح عنا بدناياك ببيروت شيخ سعد
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
25 - سعودى
2017-11-04 15:02:42
مرحلة جديدة وجود قوة عظمى روسية وقوتا ن إ قليمية أ سلا مية لديها صنا عا ت وجيوش أ ير ان وتر كيأ ولهم نفوذ يتزا يد في المنطقة او ربا منقسمة وا مر يكا سيا سا تها الا ستعلا ئية تنحصر ومعر ضة الي هزيمة
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 9,534 )
24 - المنتصر بالله
2017-11-04 15:02:05
لبنان الآن يتبع لإيران منذو مبطي لا نضحك على بعض لكن هيدا شو بدو يا خييييييييي
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
23 - د ماجد
2017-11-04 15:00:17
قرار خاطئ لاتهرب وواجه الموضوع والميليشيات واذا خايف من حرب اهليه من الضاحيه الروافض اكرشهم وافرض هيبة الدوله اعلم ان لبنان مهترئ داخليا لاجيش ولا دوله لكن لو ازلت هذا المعمم لكنت كنج
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
( عدد التعليقات 9,534 )
22 - المنتصر بالله
2017-11-04 14:59:39
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
21 - الطاسه ضايعه
2017-11-04 14:57:46
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 9,534 )
20 - المنتصر بالله
2017-11-04 14:57:09
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
19 - الطاسه ضايعه
2017-11-04 14:56:32
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
18 -
2017-11-04 14:55:56
لبنان سعد الحريري فقط ***
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
17 - جنب الحيط
2017-11-04 14:54:55
رغم الخسارة .. لا نقول أمام رغبتك الا الحمدلله على كل حال . ربنا يوفقك و يوفق الشعب اللبناني .
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
16 - شي مرعب !!!
2017-11-04 14:54:14
أول مره في حياتي أشوف رئيس وزراء دوله , يعلن إستقالته من دوله أخرى ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
15 -
2017-11-04 14:52:38
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
14 -
2017-11-04 14:52:12
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
13 - المنجنيق
2017-11-04 14:52:06
أظن أن طبول الحرب على المجوس قد قرعت وهي على الأبواب لامحال وهذه أشارات أوليه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 9,534 )
12 - المنتصر بالله
2017-11-04 14:52:01
وش يقول هههههههههه
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
11 - قنفذ يتيم
2017-11-04 14:51:02
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
10 - لبنانيه
2017-11-04 14:49:13
يا حرام ع لبنان بس شو عم بيصير لكم تركت الشعب اللبناني **
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
9 - فيه خلل ؟؟؟
2017-11-04 14:46:02
ماهذه الإستقاله المفاجئه ؟؟؟؟؟؟؟***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 - سعودى
2017-11-04 14:45:37
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 -
2017-11-04 14:33:43
الحريري فقيد على الشعب اللبناني عاش عمر طول في الدوله رايح يندم اللبنان فى خسارة سخص زي الحريري شخص ورجل بمعنا الكلمه
لا يعجبني(3) اعجبني(3)
6 - زائر من الكَوْاكَبٌ
2017-11-04 14:33:01
قُلْ إنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإنَّهُ مُلَاقِيكُمْ
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
5 -
2017-11-04 14:29:22
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
4 -
2017-11-04 14:27:09
*** كل ماهددوه الشيعه فرك وجانا ، خذ سلاح ورح قاتل يالرخمه
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
3 - فيصل ............
2017-11-04 14:26:50
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
2 - فيصل العتيبي
2017-11-04 14:24:38
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
1 - مواطن في وطن
2017-11-04 14:21:50
******************
لا يعجبني(2) اعجبني(0)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : فواصل

تعليق مخالف...
بواسطة : ولد الشيوخ

بنتي بدور القو جميل في الريتز معاك يحلو اللقاء...
بواسطة : bigwill

تنظيم القاعدة و داعش وجهان لنفس العملة تخطيط إيراني بمباركة امريكية...
بواسطة : احمد عمر

تعليق مخالف...
كتاب الرأي
mm

مشعل السديري

إنني أحلم بشرب «حليب العصافير»
115 1
mm

هالة الناصر

إنشاء جهة رسمية لحماية الأطفال
58 0
mm

د. محمد العوين

كيف واجهت الدولة السعودية أفكار التطرف 3-4 ؟
62 0
mm

سمر المقرن

وهم التعليم!
80 1
mm

خلف الحربي

موضة الوزراء «العصبيين»!
123 1
mm

أ.د.صالح بن سبعان

التأثيرات الخارجية في أزمة الديون العربية !
133 0
mm

محمد آل الشيخ

لا حل إلا الإذعان أيها القطريون
241 2
mm

أ.د.صالح بن سبعان

هل أصبح الثراء عن طريق الاحتيال شطارة !؟
150 3
mm

قينان الغامدي

صور خامنئي في الدوحة لن تفاجئنا: كم أنت رخيص يا…..!
567 10
mm

مشعل السديري

حصيلة المعركة المشرفة
280 0
كتاب الرياضة
mm

عادل التويجري

القرار !
156 2
mm

عادل التويجري

ضجيج !
326 9
mm

عبد العزيز الدغيثر

الهلال أمام النصر تمرين ترفيهي
272 2
mm

أحمد الشمراني

من يحمي الأهلي؟
297 3
mm

عادل التويجري

الإزعاج !
101 0
mm

أحمد الشمراني

لماذا ماجد وليش سامي؟
519 4
mm

أحمد الشمراني

اللجان أخطر من الإعلام!
347 6
mm

عادل التويجري

الارتجال !
467 15
mm

أحمد الشمراني

الصلح خير من التصعيد
754 20
mm

أحمد الشمراني

فوبيا نيشيمورا !
657 30
الاخبار الدولية
وزير الخارجية الأمريكية الأسبق”هنري كيسنجر” يكشف الأهداف الخفية لوعد بلفور!

وزير الخارجية الأمريكية الأسبق”هنري كيسنجر” يكشف الأهداف الخفية لوعد بلفور!

 المرصد 12 1٬410 2 ساعتين
موقع للزواج كانت البداية ..بالصور: تعرف على “سيدة داعش الأولى” التي تركت الإسلام واعتنقت المسيحية!

موقع للزواج كانت البداية ..بالصور: تعرف على “سيدة داعش الأولى” التي تركت الإسلام واعتنقت المسيحية!

 وكالات 7 1٬820 3 ساعات
بالفيديو:الحريري يعلن استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية… ويوجه رسالة تهديد إلى إيران

بالفيديو:الحريري يعلن استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية… ويوجه رسالة تهديد إلى إيران

 المرصد 57 4٬090 4 ساعات
اتهامات بالاستغلال الجنسي ضد موظفين بالأمم المتحدة !

اتهامات بالاستغلال الجنسي ضد موظفين بالأمم المتحدة !

 المرصد 3 1٬421 12 ساعة
المرصد الرياضي
مشكلة كبيرة تواجه الهلال في نهائي آسيا

مشكلة كبيرة تواجه الهلال في نهائي آسيا

 المرصد 41 11٬535 21 ساعة
الفيفا ترتكب خطأ مع ماجد عبدالله!

الفيفا ترتكب خطأ مع ماجد عبدالله!

 المرصد 20 8٬832 21 ساعة
سر قدوم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي إلى المملكة واجتماعه مع تركي آل الشيخ!

سر قدوم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي إلى المملكة واجتماعه مع تركي آل الشيخ!

 المرصد 18 8٬609 23 ساعة
آل الشيخ يجتمع مع “سلمان آل خليفة” رئيس الاتحاد الآسيوي بالرياض .. ويؤكد: اتفقنا على فتح صفحة جديدة

آل الشيخ يجتمع مع “سلمان آل خليفة” رئيس الاتحاد الآسيوي بالرياض .. ويؤكد: اتفقنا على فتح صفحة جديدة

 المرصد 75 6٬496 يومين
اخبار فنية
موسيقار “بلادي منار الهدى” .. تدهور الحالة الصحية للفنان “سراج عمر”!

موسيقار “بلادي منار الهدى” .. تدهور الحالة الصحية للفنان “سراج عمر”!

 المرصد 23 3٬929 12 ساعة
هل تذكرون ليلى شعير صاحبة العيون الساحرة؟ شاهدوا كم غير الزمن ملامحها-صور

هل تذكرون ليلى شعير صاحبة العيون الساحرة؟ شاهدوا كم غير الزمن ملامحها-صور

 المرصد 68 10٬329 11 ساعة
تعرف على سلسلة الحفلات التي تنظمها “روتانا” خلال شهري نوفمبر وديسمبر بالمملكة.. وأبرز الفنانين المشاركين

تعرف على سلسلة الحفلات التي تنظمها “روتانا” خلال شهري نوفمبر وديسمبر بالمملكة.. وأبرز الفنانين المشاركين

 المرصد 48 3٬772 يوم واحد
لعدم مراعاة تقاليد وعادات الشعب المصري.. شورت “هيفاء وهبي” يثير أزمة في مصر ومطلوبة للتحقيق!

لعدم مراعاة تقاليد وعادات الشعب المصري.. شورت “هيفاء وهبي” يثير أزمة في مصر ومطلوبة للتحقيق!

 المرصد 47 13٬500 يوم واحد
اخبار منوعة
أقامت معه علاقة جنسية عابرة .. مغربيّة تبتزّ عشيقها السويسري بـ”20 مليون” !!

أقامت معه علاقة جنسية عابرة .. مغربيّة تبتزّ عشيقها السويسري بـ”20 مليون” !!

 المرصد 64 8٬767 16 ساعة
بالفيديو:فنان يتسبب في بكاء مذيعة “كويتية” على الهواء.. والأخيرة تغادرالاستديو !

بالفيديو:فنان يتسبب في بكاء مذيعة “كويتية” على الهواء.. والأخيرة تغادرالاستديو !

 المرصد 52 15٬788 يوم واحد
مغنية بريطانية شهيرة ترفض عروض من مليارديرات عرب!

مغنية بريطانية شهيرة ترفض عروض من مليارديرات عرب!

 وكالات 47 9٬840 يوم واحد
شاهد.. صور مذهلة “للكون” بعدسة مصور بريطاني !

شاهد.. صور مذهلة “للكون” بعدسة مصور بريطاني !

 المرصد 7 2٬885 يومين
يوتيوب المرصد
شاهد .. كيف ساعدت فتاة حسناء صديقها على السرقة

شاهد .. كيف ساعدت فتاة حسناء صديقها على السرقة

 المرصد 22 7٬244 20 ساعة
شاهد .. تكدس غير مسبوق للمركبات على جسر الملك فهد

شاهد .. تكدس غير مسبوق للمركبات على جسر الملك فهد

 المرصد 73 8٬530 20 ساعة
شاهد..مواطن يوثق لحظة شعوره بالهزة الأرضية في بيشة

شاهد..مواطن يوثق لحظة شعوره بالهزة الأرضية في بيشة

 المرصد 22 10٬190 يوم واحد
شاهد .. فتاة تقود سيارة بجدة وتتسبب في حادث لثلاث سيارات

شاهد .. فتاة تقود سيارة بجدة وتتسبب في حادث لثلاث سيارات

 المرصد 70 9٬965 يومين
اخبار ثقافية
بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟

بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟

 المرصد 30 2٬269 يومين
بالفيديو .. مؤرخ مصري : سعد زغلول كان مدمنًا للقمار والخمر !

بالفيديو .. مؤرخ مصري : سعد زغلول كان مدمنًا للقمار والخمر !

 المرصد 17 2٬800 3 أيام
شاهد.. صور” بشعة ونادرة” تروي قصة الحرب الأهلية الأمريكية بين الشمال والجنوب عام 1861 م

شاهد.. صور” بشعة ونادرة” تروي قصة الحرب الأهلية الأمريكية بين الشمال والجنوب عام 1861 م

 المرصد 16 4٬470 4 أيام
استمدت فكرتها من تجربة في أستراليا..شاهد بالفيديو:فنانين وفنانات بنكهة سعودية بجدة

استمدت فكرتها من تجربة في أستراليا..شاهد بالفيديو:فنانين وفنانات بنكهة سعودية بجدة

 المرصد 84 3٬380 6 أيام
اخبار صحية
وباء “الطاعون” يعود بقوة ويتحول إلى “كارثة” حقيقية في مدغشقر وتحذيرات في دول أخرى!

وباء “الطاعون” يعود بقوة ويتحول إلى “كارثة” حقيقية في مدغشقر وتحذيرات في دول أخرى!

 المرصد 20 3٬168 يوم واحد
في الأسواق حاليا .. علاج جديد لمرضى سرطان الرئة في مصر يفوق العلاج الكيميائي بنسبة 70% !

في الأسواق حاليا .. علاج جديد لمرضى سرطان الرئة في مصر يفوق العلاج الكيميائي بنسبة 70% !

 المرصد 10 2٬549 يوم واحد
كيف يعالج سواد الفحم حب الشباب والندبات بالبشرة.. وهذه طريقة تحضيره المثالية!

كيف يعالج سواد الفحم حب الشباب والندبات بالبشرة.. وهذه طريقة تحضيره المثالية!

 المرصد 15 3٬706 3 أيام
علاج “مرضى سرطان الرئة” في 4 أيام !

علاج “مرضى سرطان الرئة” في 4 أيام !

 المرصد 12 5٬928 6 أيام
اخبار اقتصادية
رئيس المكسيك يعلن اكتشاف حقل ضخم للنفط والغاز في بلاده

رئيس المكسيك يعلن اكتشاف حقل ضخم للنفط والغاز في بلاده

 المرصد 6 1٬207 2 ساعتين
3 دول خليجية ترفع أسعار الوقود

3 دول خليجية ترفع أسعار الوقود

 المرصد 58 12٬920 16 ساعة
الوزير “خالد الفالح” يكشف عن قلقه حول أمن الطاقة في آسيا

الوزير “خالد الفالح” يكشف عن قلقه حول أمن الطاقة في آسيا

 المرصد 9 2٬402 يوم واحد
العملة “ المجنونة” تقفز إلى 7000 دولار

العملة “ المجنونة” تقفز إلى 7000 دولار

 المرصد 13 3٬794 يومين
أخبار مناسبات
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

 المرصد 9 2٬414 3 أسابيع
العواد يهنئ وزير الإعلام السوداني على رفع العقوبات عن بلاده والأخير يؤكد على جهود المملكة في تحقيق ذلك

العواد يهنئ وزير الإعلام السوداني على رفع العقوبات عن بلاده والأخير يؤكد على جهود المملكة في تحقيق ذلك

 المرصد 4 790 3 أسابيع
بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق  “الريتز كارلتون” بجدة

بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق  “الريتز كارلتون” بجدة

 المرصد 61 8٬275 4 أسابيع
بالصور: مجموعة “العريفي” القابضة “دايمنشنز” تفاجئ زوار معرض الفخامة في جدة بـ ” أنقى زيت زيتون” في العالم مخلوط بماء الذهب

بالصور: مجموعة “العريفي” القابضة “دايمنشنز” تفاجئ زوار معرض الفخامة في جدة بـ ” أنقى زيت زيتون” في العالم مخلوط بماء الذهب

 المرصد 56 8٬151 4 أسابيع
الاخيرة
بعد يوم واحد من طرحه.. أصحاب أيفون x يصابون بخيبة أمل موجعة.. وشركة “أبل” تعلق!

بعد يوم واحد من طرحه.. أصحاب أيفون x يصابون بخيبة أمل موجعة.. وشركة “أبل” تعلق!

 المرصد 16 3٬104 3 ساعات
سعوديات يطالبن بإنشاء نادٍ لمصارعة البنات في المملكة ويشعلن مواقع التواصل.. وهكذا رد المغردون!

سعوديات يطالبن بإنشاء نادٍ لمصارعة البنات في المملكة ويشعلن مواقع التواصل.. وهكذا رد المغردون!

 المرصد 145 3٬665 4 ساعات
الإعلامية الكويتية مي العيدان تهاجم اللبنانية نضال الأحمدية .. وتعلق: ترقبوا الليلة “كشف حساب”

الإعلامية الكويتية مي العيدان تهاجم اللبنانية نضال الأحمدية .. وتعلق: ترقبوا الليلة “كشف حساب”

 المرصد 7 3٬118 يوم واحد
هذه حقيقة مقطع متداول يُظهر بئر زمزم من الداخل.. و”هيئة الأرصاد” تعلق!

هذه حقيقة مقطع متداول يُظهر بئر زمزم من الداخل.. و”هيئة الأرصاد” تعلق!

 المرصد 13 7٬979 يومين
كاريكاتير
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف”اليوم السبت

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف”اليوم السبت

 المرصد 190 1٬796 8 ساعات