بالفيديو:الحريري يعلن استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية… ويوجه رسالة تهديد إلى إيران
صحيفة المرصد: أعلن الرئيس سعد الحريري استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية.
وقال الحريري في كلمة له مباشرة على الهواء عبر شاشة العربية “الأجواء السائدة في لبنان شبيهة بالوضع قبيل اغتيال رفيق الحريري”، مشيرًا إلى أنّ “أيدي إيران في المنطقة ستقطع”.
وأضاف “لن نقبل أن يكون لبنان منطلقا لتهديد أمن المنطقة”، معربًا عن خشيته من تعرضه للاغتيال.
وأردف “أينما حلت إيران تحل الفتن والخراب”، مؤكدًا أنّ “لإيران رغبة جامحة بتدمير العالم العربي، والشر الذي ترسله إلى المنطقة سيرتد عليها”.
وأوضح الحريري أنّ “حزب الله استطاع فرض أمرا واقعا في لبنان بقوة السلاح”، لافتًا إلى أنّه “رغم سياستي بالنأي بالنفس واصلت إيران إساءاتها إلى لبنان والمنطقة”.
وقال “نرفض أي سلاح خارج على السلطة الشرعية للسلطة اللبنانية”.
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التعليقات
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إيران أشترت المسيحيين وأخرستهم وأحتلت الدولة وسلمتها لحزب الله يعين رئيس الدولة وكل وزراء الدولة ورئيس الوزراء ويتحكم في الجيش .
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لن نقبل بأن يكون لبنان منطلقا لتهديد المنطقة🤔اكيد ان نصر الآت وامثاله بلبنان يبون يهددون بالذات بلادنا لذلك استقال الحريري جزاك الله كل خير ياشريف
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الشعب اللبناني مهو يد واحده على السراء والظراء شعب يبع نفسه لامصلحة غيره ماتلوم الوزير الحريري لو يقدم استقاله
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فخامة الرئيس كلنا معكم ونثمن موقفك وحكمة اتخاذك لهذا القرار الحكيم .وإن شاء الله لن تدوم سطوت الباطل الإيراني على الأراضي العربية.له يوم سوف يندحر وينهزم
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خلوا ايران تفعل ما تشاء دخلوا العراق برضا اهلها و لبنان برضاء اهلها و اليمن برضا الحوثيين و صالح وبعض اليمنيين..
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تسلمون دقونكم للروافض وبعدين تجون تشتكون .. اشربوا
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تعليقات رحااال اليوم واقعيه وجيده انك عدوا لحزب ايران في لبنان الذي حول لبنان الى خرابه بعد ان كانت سويسرا الشرق
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ماقدرت تدفع رواتب موظفي سعودي اوجية وتبي تهدد المجوس ؟؟!!!!
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انا مع تعليق الخبير الاستراتيجي..هناك خطه قادمه 💚
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هذه الأستقاله المفاجئه ... مقدمه لحدث كبير سيزلزل الشرق الأوسط برمته ... وتذكروا كلامي ...
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لانستعجل الحكم..ممكن ذلك السناريوا سيحدث وهو ع علم بذلك..وان تكون لبنان في حدودها مع سوريا مراقبا تحت التصرف الأمريكي..وبهذا، الحزب سيكون محشورا..لايستطيع ان يسعف بشار..ولا بشار سينفعهم..نتمنى ذلك 💚
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خربت لبنان في يدحزب الله والريس الأعلى علي جواد والحرب قادمه لامحاله
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اذا وصل اي احد من اتباع او له صله ب بالحزب..ستقوم الدول وعلى رأسهم امريكا بأن تفرض حظر ع لبنان..وممكن تكون فيها فائده بأن يضعف الحزب وسيتلاشى..لأن كل مقوماته وسلاحه يأتيه من ايران عن طريق سوريا 💚
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رئيس وزراء وخايف وزبن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ... مشكله ... أجل كيف تم إنتخابه وتعيينه ... أين التضحيات من أجل الوطن ... ؟؟؟؟
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(((((( ملالي ايران ...... تحتل لبنان منذ زمن ...... وفضائح تصريحات حمار اليهود علي أكبر ولايتي بالامس... من بيروت يدل على سيطرته الكاملة ))))))
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فعلا اينما تحل ايران تحل الفتن نحن نعشق سيل الدماء وكثرة الفتن حتى يخرج الامام من السرداب طول وهو غايب وبداء في الملل
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نشوف الفساد في لبنان وهي مرتع لكل من يرغب المتعه وتبون حالكم ينصلح هههههههههههههههههههن هزلت والله
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شفلك شقة في احد ضواحي لبنان واستريح فيها ، بلدنا يتعذرك. يعني انك فدتنا باستقالتك
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حرب قا دمة ضد حزب لبنا ن ودخول جميع الا حزا ب والحشود في تلك الحر ب وتحدد المقا مة والمما نعة في المنطقة جميع الشوا هد تدل وربما دخول دول كبرى
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إيران ايران جاءت عن طريق اليمن و العراق و سوريا ولبنان. ازعجتونا فيها 😂 هذولا من صنع مجد اسيادهم الفرس..
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لو انك صادق كان جلست في حلوقهم وستدعمك الدول القوية ، اما انك تستقيل وتهدد ايران فهذا كذب
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كل الى قاعدين يتمسخرو على الرئيس سعد هم اذناب ايران لم يقدم استقالته إلا من قوة نفوذ ايران فى لبنان بمعاونت حزب الشيطان
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بل لبنان يتبع لا ايران ما بددددددبنا ايران ما بدنا ايران وليش نحن الشعب بدنا ندفع ثمن خلفات إقليمه بدكم تحسبو ايران والحزب حاسبوهم بعيد عن لبنان تعبنا تعبنا
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من المفروض انك لم تقدم الاستقاله الآن..كان افضل ان تكون شوكه في حلوقهم..الآن هم سعدوا بذلك..وسيستقلون الفرصه بأن يضعوا شخصا مكانك يتبع كلامهم 💚
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عجبي والله يعني خايف من الاغتيال وتهرب ! واعيباه وين الرجال؟ ولا كمان تستقيل وتعطيهم ظهرك وتهدد طيب خليك رئيس للحكومة وهدد وبعدين استقيل.
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للأسف..انتوا يا اللبنانيين من سمح بوجود حزب الله..لقد خدعوكم وقالوا سنكون جبهه تحميكم من اسرائيل وصدقتوهم،لماذا لم يوافقوا الاردن وسوريا على ان يكون حزبهم في اراضيه،لأنهم يعلمون ان اطماعهم في السلطه💚
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ليس لنا ناقه ولاجمل عندهم والسلام نسلم
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شو هيدا يادلي ليه عم بتروح عنا بدناياك ببيروت شيخ سعد
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مرحلة جديدة وجود قوة عظمى روسية وقوتا ن إ قليمية أ سلا مية لديها صنا عا ت وجيوش أ ير ان وتر كيأ ولهم نفوذ يتزا يد في المنطقة او ربا منقسمة وا مر يكا سيا سا تها الا ستعلا ئية تنحصر ومعر ضة الي هزيمة
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لبنان الآن يتبع لإيران منذو مبطي لا نضحك على بعض لكن هيدا شو بدو يا خييييييييي
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قرار خاطئ لاتهرب وواجه الموضوع والميليشيات واذا خايف من حرب اهليه من الضاحيه الروافض اكرشهم وافرض هيبة الدوله اعلم ان لبنان مهترئ داخليا لاجيش ولا دوله لكن لو ازلت هذا المعمم لكنت كنج
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لبنان سعد الحريري فقط ***
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رغم الخسارة .. لا نقول أمام رغبتك الا الحمدلله على كل حال . ربنا يوفقك و يوفق الشعب اللبناني .
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أول مره في حياتي أشوف رئيس وزراء دوله , يعلن إستقالته من دوله أخرى ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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أظن أن طبول الحرب على المجوس قد قرعت وهي على الأبواب لامحال وهذه أشارات أوليه
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وش يقول هههههههههه
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يا حرام ع لبنان بس شو عم بيصير لكم تركت الشعب اللبناني **
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ماهذه الإستقاله المفاجئه ؟؟؟؟؟؟؟***
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الحريري فقيد على الشعب اللبناني عاش عمر طول في الدوله رايح يندم اللبنان فى خسارة سخص زي الحريري شخص ورجل بمعنا الكلمه
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قُلْ إنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإنَّهُ مُلَاقِيكُمْ
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*** كل ماهددوه الشيعه فرك وجانا ، خذ سلاح ورح قاتل يالرخمه
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