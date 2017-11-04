سعودي يلقى بنفسه من نافذة شقة بمصر بسبب زوجته ووالدته!

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صحيفة المرصد: كشفت صحف محلية مصرية، عن تفاصيل واقعة مثيرة، بطلها شاب سعودي ألقى بنفسه من نافذة شقة يقيم فيها مع زوجته ووالدته بمحافظة الدقهلية شمالي مصر اليوم السبت.

البداية كانت عندما تلقت مديرية أمن الدقهلية بلاغاً بأن شاباً سعودياً في الثلاثين من العمر ألقى بنفسه من شقته ببندر بلقاس، وتعرض لعدة إصابات خطيرة نقل على أثرها لمستشفى بلقاس المركزي.

وتوصلت فرقة المباحث التي باشرت التحقيق في الحادث أن الشاب يقيم برفقة زوجته ووالدته، وأنهما منعتاه من الخروج من الشقة، فألقى بنفسه من النافذة على الأرض، وعليه تم تحرير محضر بالواقعة تمهيداً لعرضه على النيابة العامة.

بدوره أوضح مصدر طبي أن الشاب أصيب بكسر في قاع الجمجمة، وتعرض لكسر في الذراع، وكدمات بالوجه، وتم تحويله لمستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة لاستكمال علاجه واتخاذ اللازم معه.