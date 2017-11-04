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سعودي يلقى بنفسه من نافذة شقة بمصر بسبب زوجته ووالدته!
صحيفة المرصد: كشفت صحف محلية مصرية، عن تفاصيل واقعة مثيرة، بطلها شاب سعودي ألقى بنفسه من نافذة شقة يقيم فيها مع زوجته ووالدته بمحافظة الدقهلية شمالي مصر اليوم السبت.
البداية كانت عندما تلقت مديرية أمن الدقهلية بلاغاً بأن شاباً سعودياً في الثلاثين من العمر ألقى بنفسه من شقته ببندر بلقاس، وتعرض لعدة إصابات خطيرة نقل على أثرها لمستشفى بلقاس المركزي.
وتوصلت فرقة المباحث التي باشرت التحقيق في الحادث أن الشاب يقيم برفقة زوجته ووالدته، وأنهما منعتاه من الخروج من الشقة، فألقى بنفسه من النافذة على الأرض، وعليه تم تحرير محضر بالواقعة تمهيداً لعرضه على النيابة العامة.
بدوره أوضح مصدر طبي أن الشاب أصيب بكسر في قاع الجمجمة، وتعرض لكسر في الذراع، وكدمات بالوجه، وتم تحويله لمستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة لاستكمال علاجه واتخاذ اللازم معه.
التعليقات
41 - غمد عِـطاف2017-11-04 17:56:41
ت ٣٣ و ٣٥ بارك الله فيك و فيما كتبتِ فالأم لا يُعلا على بذلها و عطائها و حنانها شيء !! أسأل الله لجميع الأمهات الفوز ببر أبنائهن و بناتهن في الدنيا و بالجنة بالآخرة.
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40 - محنك2017-11-04 17:54:53
كيف صوره و هو يقفز الموضوع فيه ان
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39 - Ymni mahbob💫💫💫2017-11-04 17:52:41
مع مقيط
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38 - deleted2017-11-04 17:30:45
سعود يقول تزوج مصرية ههه هي أكيد مصرية ***بعد المصريات قويات شخصية والله ماخبري سعودية تمنع زوجها من الخروج حليلات
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37 -2017-11-04 17:27:21
منعوه من الخروج ههههههههه
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( عدد التعليقات 24,313 )36 - إنسان منصف
التحقيقات ستبين الحقيقه،،،،،،،،،🕴
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35 - أم فهد2017-11-04 17:18:16
الحمدلله عيالنا بارين فينا ومتفانين ومؤدبين لاممكن يتجرؤن بالشكوى من الام او الاب من برهمااو التأييد لأي شخص كان انه يتكلم عن الام والاب مهما بلغت قسوتهما اغتنموا وجود امهاتكم قبل رحيلهن
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34 - سعود2017-11-04 16:25:14
لا ذنب يا ام فهد ولا شي .انتي ام وكل ام تبي ولدها يسمع كلامها وهذا غلط. خلي ولدك فهد يعيش حياته زي مايبي عليك النصح والدعاء بس .واوعدك اذا اتبعتي هالقاعده راح يبر فيك .بس تحملينه فوق طاقته.الله يعينه
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33 - أم فهد2017-11-04 16:23:27
الرجل المؤمن والكريم لاينتظر جزاءولاشكورامن احدلامن زوجه ولا اخت ولا اخ ولاغريب ولا قريب عود نفسك على الإثارواحتسب الأجر من الله اما الام فلا فضل لاولادها عليها حتى لوقطعت اوصالك تقول غفر الله لك
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32 -2017-11-04 16:19:14
نهايه الزواج من الاجنبيه كرهته عيشته الوليه خلته يعاف الدنيا وامه الله يهديها شكلها ليل نهار مشاكل مع مراته الدلعدي كان تنزلت علشان ولدها يرتاح وتركت زوجته في حالها لكن كل وحده تبغى تفرض رايها عليه
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31 - سعود2017-11-04 16:06:36
ام فهد .بكره يقولون في الخبر مريض نفسي.ما بيقولوا طق عرق فيه من اهله.يا حليله ويا مسكين من عاش وحيد عند أهله .تقول عنده مليون يد ورجل .يضحي بحياته واخرتها لا شكرا ولا الله يوفقك.واللي غيره عايشين.
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30 - أم فهد2017-11-04 15:59:35
لاتبرر كلامك ياسعود انت ارتكبت ذنب عظيم بكلامك هذا عن الام ولا داعي للتبرير هذا الكلام نوع من انواع العقوق تعرف على انواع العقوق وتجنبها ولا تجازف بحق الام بأي شكل من الاشكال (أمك ثم أمك ثم أمك)تكفي
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29 - سعود2017-11-04 15:55:54
ياخي طلق زوجتك كانت السبب وتزوج مصريه.وعش حياتك .لا خلوك اهلك تدخل جنه.ولا فكوك شرهم ..وهذا الي خلاك بحيره من امرك لان قلبك طيب .والناس تستغل طيبتك ....عش حياتك ما ينفعك احد .عش حياتك كان باقي حي
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28 - أم فهد2017-11-04 15:53:34
يارحال شكلك زودت العيار البارح تتكلم بدون ماتقرأ اقرأ اول تعليق لسعود يقول البعد عن الام غنيمة ولايبغا الجنه يبغا النار كيف تقول ماذكر الام ركز وخل البربره الفارغة
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27 - سعود2017-11-04 15:53:34
لا تفهمون تعليقي غلط.الام والاب واجب علينا كلنا نهتم فيهم ونرعاهم.بس من جهه اخرى الولد له حقوق .مايصير نعيش في عصرهم.الناس تطلع فوق وهم يسحبونك برجولك للتخلف.تضارب بالافكار.عدم مراعاه لحقوق الابن.
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26 - الثقفي2017-11-04 15:46:08
واضح جدا مصريات يخلن الواحد يطلع من طوره الله يعينه ويشفيه 😎
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25 - الثقفي2017-11-04 15:44:40
اكيد زوجته وامها مصريات بصراحه مالومه 🤠
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( عدد التعليقات 9,820 )24 - الرحااال
سعود..يقول ام زوجته وزوجته..ايش جاب سالفة الأم والأبن ياموليه..لانعلم هل هءا التعليق صحيح ام من نسج الخيال..ولا نعلم هل ام فهد هي سعود ام تعلق من غير ان تقرأ تعليقه بوضوح..ماقرينا لا أب ولا أم 💚
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23 - الهمداني2017-11-04 15:32:40
هذا الشاب متأثر بالافلام الصينية
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22 - أم فهد2017-11-04 15:31:23
عمره30سنة وماهو عارف يحل مشكلته طبعا اذا زوجته معاه ليش يبغا يطلع ويخليها يبغا يروح يدور على الحرام والمخدرات يستاهل ماجاه الاحمق الا الحماقة أعيت من يداويها
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21 - إلى سعود2017-11-04 15:28:18
ياسعود الام ما في مثلها ما في احد تحمل وساختك وغسلت مؤخرتك وادعكته بالماء والصابون ونشفته ولبستك ملابس نظيفه وكلتك وشربتك في اليوم 10 مرات ولاذاقت نوم ولاعرفت طعم راحه وتحملت قبح وجهك وأخلاقك
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( عدد التعليقات 9,820 )20 - الرحااال
نعم الحقيقه موجعه احيانا..تقبلها عزيزي، فلماذا الحزن..ممكن يكون قلم الحقيقه اتى بها..وممكن يكون تحليلي اصاب..لست مجبرا ع تصديقها..لكن مجبرا ع تقبل مانقول ك رأي او شوف لك جدار يريح راسك 💚
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19 - الزناد2017-11-04 15:27:31
اعرف انه مدمن وذهب للعلاج في مصر
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18 - أم فهد2017-11-04 15:26:30
اكلتك النار ياسعود والله من ردات حظك خسرت الدنيا والآخرة علما ان اي انسان يتذمر من امه وابيه ويتمنى النار ولاجنتهم فاليعلم انه عاق وانه غير سوي ووالديه يحاولان اصلاحه فالى الجحيم ياسعود انت واشكالك
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17 - سعود2017-11-04 15:26:05
ياخي الرجال طلع زياره لمصر حكروه أهله وين رايح وين جاي دبت الغيره عند قامت الام من جهه والزوجه من جهه ارتفع ضغط المسكين عصب طلع عن طوره لقى اقرب نافذه رمى حاله منها. الله لا يلومك. طلق وعش حياتك. هاجر
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16 - حازم2017-11-04 15:23:09
صدق نفسه المسكين وانه ذو رأي ولم يعلم انه سطحي وساذج يكرر مفرداته في كل تعليق واضحة النرجسية عليه وارتفاع الانا ويستمتع بالتوبيخ من الآخرين لعقدة النقص لديه ويدعي الحقيقة وهو الجاهل بعينه
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15 -2017-11-04 15:20:46
9 هههههههههههههههههههه يا اخي ما ادري كيف تفكر انته عندك تحليلات مجنونة
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14 - سعود2017-11-04 15:19:36
اقسم بالله العلي العظيم يا أن فيه امهات البعد عنهم غريمه .تلاقيه مقهور وعبد مأمور..خلاص الرجال وصلت معه ماعاد يبي الجنه . انا شخصيا أمر بنفس ظروفه واعرف ليش اقدم علا الانتحار .ابي النار مابي الجنه.
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13 - حازم2017-11-04 15:18:30
تعليق 9 10 نفس التفكير ونفس الطينة والمستنقع
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12 - حازم2017-11-04 15:17:24
سامج ويكرر مفرداته في كل تعليق يدل ذلك على فكر خاوي وسطحي للغاية فمن هو ذلك المعلق
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11 - حازم2017-11-04 15:15:58
قلم الكوافيرة ينكت مسكين اجدب ههههههه
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( عدد التعليقات 9,820 )10 - الرحااال
خخخخخخخخ ..ياقلم الحقيقه..اوجعتهم خلاص..يكفي ألم 😅💚
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( عدد التعليقات 30,395 )9 - قلم الحقيقه
مؤكد أنه من قطيع الأخونجية الأخوان علم أن الشرطة المصرية قادمة لاعتقاله والقاء القبض عليه ففضل الهرب والموت بطريقة الانتحار .
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( عدد التعليقات 9,820 )8 - الرحااال
المنتحر لايقدم ع الانتحار برمي نفسه من اي مكان مسرعا..المنتحر تجده يخاطب نفسه طويلا قبل الانتحار وهو في مكانه جاهز لفعله..لهذا، لامانع من استجواب الموجودين ثانيه..الله يقومه بالسلامه 💚
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7 - أبو سحاااب2017-11-04 15:04:41
أخاف أنهم تعاونوا به ورموه مع النافذه . حتى لو كانت والدته ما تعرف نفسيات البشر وسلوكهم .
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( عدد التعليقات 17,772 )6 - هيفاء @
الله يشفيه ويخليه لهم بس يمكن مريض نفسي ؟!
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5 - 🔸️ااببووححمموودد2017-11-04 15:02:15
الحمد لله ◽الشاب كان لابس برشوت كما هو واضح في الصورة❗
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( عدد التعليقات 9,820 )4 - الرحااال
لانعلم الغيب..لكن ان يكون السبب انهم منعاه من الخروج..قويه 💚
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3 -2017-11-04 14:56:34
الله المستعان مدري ايش الاسباب عناد ولا الله اعلم قدر
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2 - وجهة نظر2017-11-04 14:56:04
منعوه يمكن خايفين عليه من المجرمين ومن اصحاب السوء والخرابيط والطلعات اللي مأمنها فايدة
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1 -2017-11-04 14:55:37
الله يشفيه ويعافيه لاهله
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