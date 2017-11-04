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موقع للزواج كانت البداية ..بالصور: تعرف على “سيدة داعش الأولى” التي تركت الإسلام واعتنقت المسيحية!

موقع للزواج كانت البداية ..بالصور: تعرف على “سيدة داعش الأولى” التي تركت الإسلام واعتنقت المسيحية!
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وكالات 7 1٬815 3 ساعات

صحيفة المرصد-وكالات:أعدت مجلة “ذي اتلانتيك” الأمريكية فيلما عن تانيا جورج لاس، الزوجة السابقة لجون جورج لاس، أحد أكبر قادة داعش الأمريكيين، والذي يُزعم أنه خطط ودبر للعديد من الهجمات التي وقعت في الولايات المتحدة، وغيرها من دول أوروبا,بحسب موقع «مصراوي».

أكبر مؤيدي الجهادية في العالم

وتحدثت تانيا، في الفيلم الذي استغرقت مدته 11 دقيقة، عن علاقتها بزوجها وكيف أصبحا من أكبر مؤيدي الجهادية في العالم، وعن رغبتهما في تأسيس عائلة كبيرة، وتربية أبنائهم لكي يكونوا جنودا أو قناصين للانضمام إلى جماعات “تُجاهد في سبيل الله” على حد قولها.

”سيدة داعش الأولى”

تحكي تانيا، والتي لقبتها المجلة بـ”سيدة داعش الأولى”، أنها وُلدت لعائلة من أصول بنغالية مسلمة هاجرت إلى العاصمة البريطانية لندن، وعاشت هناك في ظروف قاسية جدا، وواجهت أقسى أشكال العنصرية، وتقول: “كان لدينا جيران عنصريين وسيئيين جدا، كانوا يكسرون نوافذ منازلنا، وينعتونا بأسوأ الشتائم”.

غريبة في بلدها

شعورها بأنها تعيش غريبة في بلدها، عزز بداخلها الشعور بعدم الانتماء شيئا فشيئا، حتى وقعت أحداث أبراج التجارة العالمية في 11 من سبتمبر، وتقول:” كنت في عامي السابع عشر وقتذاك، وذهبت للمدرسة في اليوم التالي، وكنت اتحدث مع زملائي عن بشاعة ما حدث في نيويورك، فتعاملوا معي وكأني متهمة، وفي هذه اللحظة علمت أني أرغب في الجهاد في سبيل الله”.

موقع إلكتروني لزواج المسلمين

وبعد عامين، شاركت تانيا في مسيرة للتنديد بالغزو الأمريكي للعراق، وهناك عثرت على ورقة كُتب عليها عنوان موقع إلكتروني لزواج المسلمين، فانشأت حسابا، وتعرفت على جون وبدأت علاقتهما، في البداية كانا يتحدثان عن الجهاد، ثم نشأت قصة حب بينهما، وتزوجا، وانجبا طفلهما الأول.

تنظيم داعش

وولد جون جورج لاس في تكساس الأمريكية عام 1983، ولكنه اختار لنفسه كنية “يحي أبو حسام” بعد انضمامه إلى تنظيم داعش، وكان أحد المقربين لأبو محمد العدناني، المُتحدث باسم التنظيم، وأحد خبرائه الاستراتيجين، والشخص المسؤول عن العمليات الإرهابية الأجنبية.

وكان جون أحد أسباب إقبال المقاتلين الأجانب على التنظيم ، وذلك لقدرته على التواصل مع عدد كبير جدا من الشباب في البلاد الأجنبية، بالإضافة إلى قدرته على الاقناع باستخدام أساليب منطقية، بحسب أغلب من عرفوه.

ساءت أحوال جون وتانيا كثيرا، فقررا ترك لندن والذهاب إلى تكساس للعيش مع عائلته، الميسورة الحال، لمساعدتهم على تربية ابنائهما، وفي هذه الفترة عمل على دعم المتعاطفين مع تنظيم القاعدة على الإنترنت، واستغل مهارته في التعامل مع الشبكات والمواقع الإلكترونية في الدخول لموقع خاص بلجنة أمريكية اسرائيلية، فُحكم عليه بالسجن لـ34 شهرا، بحسب ما أوردته شبكة سكاي نيوز الإخبارية.

قرر جون عقب الخروج من السجن، الانتقال مع عائلته إلى بلد عربي، وحاول في البداية الذهاب إلى ليبيا، ولكنه لم يستطع، فتوجه بصحبة زوجته وأولاده إلى مصر، وعاشوا فيها حتى عام 2013، ثم سافروا إلى تركيا، ومن هناك عزم أمره بالذهاب إلى سوريا.

الذهاب إلى سوريا

وتقول تانيا: “رغبت في الذهاب معه إلى سوريا، ولكن كان لديّ 3 أطفال، وحامل في الرابع، وحالتي الصحية لم تكن جيدة”، مُشيرة إلى أنها كانت تدعم المتمردين السوريين، ورغبت في أن ينتصروا على بشار الأسد، إلا أنها لم تريد أن تتواجد في منطقة نزاع كتلك، مع أربعة أطفال صغار.

وبالفعل نجحت العائلة في الوصول إلى سوريا، وذلك بعد اتفاقه مع مُهرب أن ينقلهم عبر الحدود التركية السورية.

وبعد قضائهم شهرهم الأول في سوريا، ساءت أحوال تانيا الصحية، فقرر جون اخراجها من هناك، ونقلها إلى لندن، ومن هناك إلى أمريكا لوضع نجلهما الرابع، ثم انفصلت عنه بحكم من المحكمة، وحاولت بدء حياة جديدة.

الشعور بالتشتت

شعرت تانيا بالتشتت، ولم تعرف ماذا تفعل في حياتها بعد العودة إلى أمريكا، وتقول:” خسرت حياتي.. فزوجي كان كل حياتي، كما أني انجبت أطفالي الأربعة لكي يصبحوا “مجاهدين”، وفي تلك اللحظة لم أعرف ماذا عليّ أن أفعل بهم”.

تعرفت تانيا بعد فترة على شخص يُدعى جيب، وأخبرته عن كل شيء في حياتها، وارتبطت به، وقرر هو أن يساعدها هي وابنائها على تجاوز ما عاشوه.

التخلي عن الديانة الإسلامية

وتشير إلى أنها معانتها بعد توصلها لقرار بالتخلي عن الديانة الإسلامية، قائلة:”حاولت العثور على ديانة أخرى تحتويني بعد تركي الإسلام، حتى اعتقنت المسيحية، وأتردد الآن على الكنيسة باستمرار”.

وتُرجح تانيا أن زوجها السابق ما يزال في سوريا، وأنه لن يغادرها أبدا، مُشيرة إلى أن الخسائر التي تعرض لها التنظيم في سوريا والعراق، وتشتت مقاتليه، ومحاولات الأجانب العودة إلى أوطانهم، لن تغير من موقفه شيئا، فخلال علاقتهما، التي استمرت نحو 10 أعوام، كان يُخبرها بأن الشهادة في سبيل الله هي حلمه الوحيد، وأمله في الحياة.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

7 - نظارة شمسية
2017-11-04 17:31:29
داعش التابعة لإيران لعن الله عليه
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( عدد التعليقات 24,313 )
6 - إنسان منصف
2017-11-04 17:20:53
تنفير من الدين ،،،،،،🌴
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5 - جون كنيدي اليعربي
2017-11-04 17:10:27
جاسوسه على الفصائل المقاتلة في سوريا. عيون الجاسوس بينه
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4 -
2017-11-04 16:35:50
الدواعش والحوثيين وجهان لعمله واحده
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3 - الهمداني
2017-11-04 15:29:55
موقع للزواج كانت البداية ..بالصور: تعرف على “سيدة داعش الأولى” التي تركت الإسلام واعتنقت المسيحية!{{العاقل يتبع رزقه}}
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2 -
2017-11-04 15:27:24
اكبر ضحكه اسم داعش لان اليهود والمسيحيين والفرس خطط ودعم وجاب لكم القاعده وبعده داعش هذا دليل بجهل الي اتبع القاعده وداعش وضحكة عليهم اليهود والمسيحيين والفرس وورطتهم وبعد ذلك قتلتهم وشردتتهم
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( عدد التعليقات 9,820 )
1 - الرحااال
2017-11-04 15:24:24
ليس غريبا ان تغير ديانتها..التشدد لاياتي الا بذلك من الدواعش..اما ان تعتنق المسيحيه او اي ديانه اخرى حتى لو لجأت الى الالحاد..هذا هو صنيع التشدد من الدواعش..فلماذا الله ورسوله نهوا عنه..التشدد عدو 💚
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بواسطة : احمد عمر

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بواسطة : ولد الشيوخ

بنتي بدور اعزمك الليله للعشا في فندق الريتز وتجاذب اطراف الحديث ونسلم على البيتج...
بواسطة : برق _ الحرم

(((((((عـــــــــــــاجل ..... غارتين _نوعية .........لمقاتلاتنا _الكواسر .........
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