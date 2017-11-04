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أول تعليق لوزير “سعودي” على استقالة سعد الحريري من رئاسة الحكومة اللبنانية!
صحيفة المرصد: تفاعل وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي، ثامر السبهان، مع استقالة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري.
وعلق السبهان عبر صفحته الخاصة على تويتر قائلاً: “ايدي الغدر والعدوان يجب ان تبتر”.
وكان الحريري قد قدم استقالته من منصبه احتجاجا على التدخل الإيراني في القرار السياسي للدولة اللبنانية عن طريق استخدام حزب الله.
وقال الحريري إن الأجواء السائدة في لبنان شبيهة بالوضع قبيل اغتيال رفيق الحريري، مشيرًا إلى أنّ أيدي إيران في المنطقة ستقطع، ومعربًا عن خشيته من تعرضه للاغتيال.
ايدي الغدر والعدوان يجب ان تبتر
— ثامر السبهان (@thamersas) ٤ نوفمبر، ٢٠١٧
التعليقات
35 - احمد عمر2017-11-04 17:59:22
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34 - عبدالرحمن الدوسي2017-11-04 17:51:25
27 ازعجتونا بإسرائيل وانتم وش سويتم!! لاتقول مسلسل 2006 .. هل المقاومه تبعكم على اهلنا السنه في العراق وسوريا ولبنان ..إسرائيل جنبكم
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33 - فواصل2017-11-04 17:42:38
ياالرجل الاخضر ارفق علينا حسستني انك (. بوتن. او ترامب )
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32 - فواصل2017-11-04 17:39:54
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31 -2017-11-04 17:38:04
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30 - Proud to be2017-11-04 17:30:16
ماعليه تعال في بيتك اللي في الرياض ولاتخاف مافي احد بجيك ... والله يحيكً تفطر معنا في فوال بابصيل اللي قدام بيتك .... والصلاه على محمد ...
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29 - راعي غنم..🐐🐐2017-11-04 17:25:12
آسف..
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28 - فواصل2017-11-04 17:20:58
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27 - ابو العز الدمشقي2017-11-04 17:20:41
ت22/لا ياشيخ ومن أين أجتك العلوم السنعة ؟يعني برأيك إستقالة سعد الحريري هزت العالم ؟؟ إما أن يتورط السنة بلبنان بحرب ضد حزب الله بدلاً من إسرائيل أو يحكمون العقل ويتركون إسرائيل تواجه حزب الله بروحها.
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26 - راعي غنم..2017-11-04 17:18:51
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25 - فواصل2017-11-04 17:15:48
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24 - ابو نواف2017-11-04 17:08:54
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23 -2017-11-04 17:08:31
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22 - متأمل2017-11-04 16:54:53
جرو إيران حسن نصر اللات يبحث عن ملجأ وتحركاته مرصودة حتى لوغير شكله ورمى العمامة المجوسية .. أين المفر يا عدو الله وزعيم حزب الشيطان .. إنتهى دورك ونباحك وإلى مزبلة قم أم القمائم ،،
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21 - عبدالرحمن الدوسي2017-11-04 16:50:42
اسرائيل والسياده صارت شماعة دول خونه ومحتله ..والله أن الخطر الايراني واذنابه من العرب من هم بيننا اخطر من اليهود
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20 - ابو طاقية2017-11-04 16:50:28
لو عطس معالي السبهان وكتب في تويتر لقد عطست للتو .. لارتبك الساسة الايرانيون وفسروها تهديدا لهم ولقضت مضاجع من خلف قناة الجزيرة واذنايهم . قووة لا باؤك الله في الهوان .
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( عدد التعليقات 13,246 )19 - العنيد
الموت جايك لامفر منه فلاداعي أن تكون جبان أمام المجوس الإيراني فعيب أن تكون جبانا
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18 - ابو العز الدمشقي2017-11-04 16:26:49
ت15/ لم نسمع أي تصريح لمسؤول إيراني أوسوري أو روسي بل سمعنا من غيرهم .
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( عدد التعليقات 13,246 )17 - العنيد
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16 - ابو العز الدمشقي2017-11-04 16:24:53
ت8و9/يابو أديب:خصوم سوريا أحرقوا حلفاؤهم واحدا تلو الآخر وبقي سنة لبنان للتضحية بهم عل وعسى ينقذون إسرائيل من مصير محتوم آت لاريب فيه ؟؟؟ بقى لا تفرح كتير ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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15 - زائر من الكَوْاكَبٌ2017-11-04 16:23:42
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( عدد التعليقات 31,042 )14 - برق _ الحرم
(((وزير الدولة لشؤون النازحين في لبنان معين المرعبي: نرفض تدخل أي أحد في الشأن اللبناني وخصوصا من الإيرانيين)))
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13 - شيخ مزيون2017-11-04 16:22:39
حزب العمالة سبب مشاكل لبنان وسوريا وبقية الدول العربية وامريكا كانت محقة في فرض العقوبات الاخيرة ضد المنظمات الارهابية الايرانية التى تعيث فسادا في العالم.
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12 - ابو العز الدمشقي2017-11-04 16:20:28
بكل بساطة هناك من يدفع لحرب أهلية لبنانية بدلاً من حرب ضد إسرائيل .... مهما حصل فالحرب ضد إسرائيل قادمة لا ريب فيها ....
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( عدد التعليقات 1,354 )11 - رعد الشمال
حذاء إيران حسن زميرة سيكون أول المتظررين من قرار الأستقالة فإي زعزة للأمن في لبنان سيتم توجيه الإتهام لحسن زميرة وعندها سيقط ورق التوت الذي يغطي سوءته العفنة
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10 - ابو اديب2017-11-04 15:57:53
سعد الحريرى اكلهم الطعم بسفير الى سوريا .. ********
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9 - ابو اديب2017-11-04 15:55:36
قلناها الف مره ... السعوديه لا احد يختبرها
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8 - ابو اديب2017-11-04 15:54:32
لا تستعجل ... الله سبحانه يمهل ولا يهمل ... والدور على النعجه بشار ... صرخة رضيع تحت الانقاض .. تهز السماء .. والله وجاك الدور يا ايران النجسه واذنابك
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7 - حاتم2017-11-04 15:54:23
الفرس المجوس النجوس اهل شر مايجي منهم خير اطلاقا
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6 - علمتني الحياة ☆2017-11-04 15:51:34
نسمع رنين ولا نرى طحين ..!!!
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5 - ابو اديب2017-11-04 15:51:20
انشهد يا ثامر انك أسد وقول وفعل ... الله يحميك
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4 - ابو اديب2017-11-04 15:51:18
انشهد يا ثامر انك أسد وقول وفعل ... الله يحميك
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3 - راجع قدام2017-11-04 15:50:16
لبنان اغرب دولة في العالم ميليشيا تحكم دولة .. حزب الله هو الحاكم للبنان هذه هي الصراحة ومافي لبناني ينكر ذلك
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2 - خبير استرنتيجي2017-11-04 15:43:28
الشرق الأوسط وكل دوله مقبله على كوارث في قادم الأيام ........
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1 - خلك بعيد حبك يزيد 😊2017-11-04 15:43:18
الحريري وقتها يوم كان رئيس لا يهش ولا ينش .
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