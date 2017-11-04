أول تعليق لوزير “سعودي” على استقالة سعد الحريري من رئاسة الحكومة اللبنانية!

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صحيفة المرصد: تفاعل وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي، ثامر السبهان، مع استقالة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري.

وعلق السبهان عبر صفحته الخاصة على تويتر قائلاً: “ايدي الغدر والعدوان يجب ان تبتر”.

وكان الحريري قد قدم استقالته من منصبه احتجاجا على التدخل الإيراني في القرار السياسي للدولة اللبنانية عن طريق استخدام حزب الله.

وقال الحريري إن الأجواء السائدة في لبنان شبيهة بالوضع قبيل اغتيال رفيق الحريري، مشيرًا إلى أنّ أيدي إيران في المنطقة ستقطع، ومعربًا عن خشيته من تعرضه للاغتيال.