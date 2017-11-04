إحباط محاولة اغتيال سعد الحريري في بيروت

حجم الخط A A A المرصد 10 1٬284 25 دقيقة

صحيفة المرصد : أكدت مصادر إحباط محاولة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري في بيروت قبل أيام.

وقالت المصادر وفقا لموقع العربية.نت إن “مخطط اغتيال الرئيس الحريري عطلوا أبراج المراقبة خلال تحرك موكبه”.

وأكد رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، السبت، بعد إعلان استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية، خشيته من التعرض للاغتيال، وقال: “لمست ما يحاك سراً لاستهداف حياتي”.

ووصف الحريري في خطاب متلفز، الأجواء الراهنة بأنها “تشبه ما كان عليه الحال قبيل اغتيال رفيق الحريري”.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا