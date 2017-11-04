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إحباط محاولة اغتيال سعد الحريري في بيروت
صحيفة المرصد : أكدت مصادر إحباط محاولة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري في بيروت قبل أيام.
وقالت المصادر وفقا لموقع العربية.نت إن “مخطط اغتيال الرئيس الحريري عطلوا أبراج المراقبة خلال تحرك موكبه”.
وأكد رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، السبت، بعد إعلان استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية، خشيته من التعرض للاغتيال، وقال: “لمست ما يحاك سراً لاستهداف حياتي”.
ووصف الحريري في خطاب متلفز، الأجواء الراهنة بأنها “تشبه ما كان عليه الحال قبيل اغتيال رفيق الحريري”.
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التعليقات
10 -2017-11-04 17:57:44
لاتتخلو عن الرئس الحريري تراه نجم ويغيب
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9 - ابو الليل2017-11-04 17:54:50
اصلا ما دام حزب الات بقيادة ايران في لبنان مستحيل يكون لبنان دوله صديقه
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8 -2017-11-04 17:53:47
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7 - جبال سدير2017-11-04 17:53:13
حثالة البشراصبحو يتحكمون في مصير المنطقة لاان خصومهم مشغولون اومشغلين انفسهم بتوافة الامور
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6 -2017-11-04 17:52:56
اسد لبنان ربي يحميك والعالم تشهد لك
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5 -2017-11-04 17:51:41
انهم الخبثاء ايران و حزب الشيطان و رفاقهم و اعوانهم يريدون خراب لبنان فسلط الله عليهم جنود من عند الله و عليهم لعنه الله و ملائكته و الناس اجمعين
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4 - باب الشمال2017-11-04 17:48:16
اصلا رجوعك لرئاسة الوزراء كان انتحار بالنسبة لك كيف ترجع وقتلة ابيك موجودون ....
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3 -2017-11-04 17:45:23
يالرئس الحرير اسد لبنان ربي يحميك وقفاتك كل العام بتشهده لها شعبك لن يتخلاا عنك
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( عدد التعليقات 31,042 )2 - برق _ الحرم
((((عجيب صمت رئيس لبنان ومحاولة الايهام بعدم الدراية ... رغم ان زيارة كبير حمير اليهود علي أكبر....... كانت من اجل مباركة عملية الاغتيال والحمدلله الذي رد كيدهم في نحورهم ))))
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1 - سراب2017-11-04 17:38:30
حسبي الله عليهم
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بواسطة : احمد عمر
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بواسطة : برق _ الحرم
(((((((عـــــــــــــاجل ..... غارتين _نوعية .........لمقاتلاتنا _الكواسر .........
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