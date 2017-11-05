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إيقاف رئيس المراسم الملكية السابق بعدة تهم تتعلق بالفساد وسوء استغلال السلطة
صحيفة المرصد: قالت مصادر مطلعة أن الجهات المعنية أوقفت (خ، ت) رئيس الديوان الملكي السابق بتهم الفساد وأخذ الرشاوي .
وجاء ذلك تنفياً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حيث أصدر اليوم أمر ملكي حازم أكد فيه ملاحظة استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة ، واعتدوا على المال العام دون دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية ، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة ، ساعدهم في ذلك تقصير البعض ممنعملوا في الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها علىالوجه الأكمل لكشف هؤلاء مما حال دون اطلاع ولاة الأمرعلى حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة.
التعليقات
33 -2017-11-05 01:01:17
الله يجزاك خير ياخادم الحرمين الشريفين والله الأموال المنهوبة من بعض ضعفاء النفوس , اذا استرجعت بحول الله وقوته لخزانة الدوله لتصرف على السعوديه لسنوات اللهم احفظ ملكنا ودولتنا من كيد الأشرار.
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32 - إستشاري صح2017-11-05 00:57:45
عدالة الله يمهل ولا يهمل لا أحد من الناس يظن نفسه فوق القانون .
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31 - أبو سحم2017-11-05 00:56:41
راح فيها ***شكلهم على اول رحلة بقطار سار لدرجة الاولى
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30 -2017-11-05 00:56:21
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29 - ابو فيصل2017-11-05 00:52:50
عليهم عليهم والى بعدهم الله يجيبهم
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28 - ابو فيصل2017-11-05 00:48:39
اين المفر ايها الخونه الوقت لا زان لك ياصاح مادامي يا سرع ماتوقع في شباك من اين لك هذا
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27 - ظامي اليل2017-11-05 00:48:11
الله من رؤس طاحت.ولا احد سمى عليها. ****
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26 - سلام2017-11-05 00:42:34
كفووووووووو يابو سلمان فديت روحك والله انت وملك العزم والحزم عليك بهم
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25 - ابو فيصل2017-11-05 00:40:02
جاك الموت ياتارك الصلاه
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24 - حزم وعزم2017-11-05 00:37:29
ياهو ايش هاده حنا في حلم ولا ايش معقولة الله يقويهم يارب
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( عدد التعليقات 12,289 )23 - اللامي
4 - ابو يحيى / كل سنة نزاهة / تحياتي لك
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22 - ابو فيصل2017-11-05 00:33:51
طالح طالح طالح وليس له من اسمه نصيب وحدوه يمهل ولا يهمل ***
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21 - تساقطت الاوراق2017-11-05 00:33:15
حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين الخائن يبقى خونه لا خير فيهم اضعفوا الدوله وانزلوها منازل ليست منازلها المملكه في القمه يجب ان تكون
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20 - تساقطت الاوراق2017-11-05 00:33:13
حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين الخائن يبقى خونه لا خير فيهم اضعفوا الدوله وانزلوها منازل ليست منازلها المملكه في القمه يجب ان تكون
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19 -2017-11-05 00:33:11
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18 - غريب الدار2017-11-05 00:32:30
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17 - خلك بعيد حبك يزيد 😊2017-11-05 00:29:08
قلم الخنبقه كلمنا تسلى معنا بالحديث هاه وإلى متى تخفي نفسك رد علينا .
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16 - حفظ الله قيادتنا ووطننا2017-11-05 00:28:40
تساقط خونة الأوطان من كل صوب وحدب
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15 - العنزي2017-11-05 00:28:22
وانا اقول قيمه ساعته مليونين من وين جابها طلعت رشاوي وغسيل أموال.
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14 - حفظ الله قيادتنا ووطننا2017-11-05 00:27:19
2 - اللامي ... احجار لعبة الدومينو تتساقط // كما تساقط من قبلهم ؟ هل تعرفهم ؟!
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13 - سلومي..2017-11-05 00:27:02
شئ مؤسف جدا جدا جدا.. لكن الحق يعلو ولا يعلى عليه.. ..الله يعفى عنك ويسامحك..**** ..
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12 - راجع قدام2017-11-05 00:26:54
معروف ان رائيس المراسم الملكية السابق هو****
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11 - ابو فيصل2017-11-05 00:25:45
اللهم من استغل منصبه واخذ ريال واحد بغير وجه حق وجعل بعض المواطنين يتالمون ويعانون الامرين فجعل ماخذه نار في بطنه حتى قيام الساعه
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10 - حقاااني...2017-11-05 00:24:52
الحمدلله الذي عافانا مما ابتلاهم وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا...عمومااا كووووويس عسااااك ع القوووة يابوفهد لعل السحابة تمتد لتنال جميع المفسدين
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9 - جحا يحقق2017-11-05 00:22:05
يتبع/لوضعك فاخلصك عملك لله وخدمة الوطن وابنائه دون ظلم او ترفع لان ما ملكت المنصب ولا شرفت به بل كلفت اذا لم تخدم بامانة غير سوف يخدم
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8 - راجع قدام2017-11-05 00:19:59
*** ... الحمد لله مااااافي نوووووم جاري الدعس والتنظيف قبل الفجر
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7 - حجر اسود2017-11-05 00:19:01
ابيض وجه يابو فهد ... أضرب بيد من حديد ....
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6 - جحا يحقق2017-11-05 00:18:53
هذا الصح من هنا نستطيع نقول انا فعلا سوف نسير للامام وامان الاجيال القادمة بوركت الايادي بعض الناس يحسب لما يمسك منصب انه صار راسه براس ولي الامر ولما يظرب له تعظيم سلام خلاص صار حكومة بجرة قلم ترجع ل
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5 - راعي غنم..🐐🐐2017-11-05 00:16:59
أفا..أفا...خ.ت...والله ماهقيتها.. ....عرفناك شاعر وسياسي... ...والله كأني مضروب على وجهي من هالخبر!!..أفا ياستاذ/خ....! ..ياأسفي..الله يسامحك
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4 - ابو يحيى2017-11-05 00:13:36
2 - اللامي 2017-11-05 00:09:34 احجار لعبة الدومينو تتساقط كل سنه وانت طيب يا غالي وين الغيبه.
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3 - برنامج التحول الوطني 20232017-11-05 00:13:00
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( عدد التعليقات 12,289 )2 - اللامي
احجار لعبة الدومينو تتساقط
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1 - ابو شدا2017-11-05 00:07:17
اول من سبب الفساد بالبلد .وجزاك الله خير الجزاء يابو فهد.
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بواسطة : Rima ريما🙇°•🗨
ماعمري سمعت بدوله خليجية او عربية ويمكن حتى بالغرب ماعمرنا سمعنا بمكافحة الفساد...
بواسطة : Rima ريما🙇°•🗨
لو مافيه فاسدين ينهبون ويسوون اللي يبون بالممتلكات وغيره كان مافيه فقير ببلادنا"...
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