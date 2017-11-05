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إيقاف رجل أعمال شهير (ص . ك) وأبنائه بتهم الفساد وتقديم الرشوة

إيقاف رجل أعمال شهير (ص . ك) وأبنائه بتهم الفساد وتقديم الرشوة
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المرصد 96 4٬341 4 ساعات

صحيفة المرصد : قالت مصادر مطلعة أن الجهات المعنية تعمل الآن على إيقاف رجل الأعمال المعروف (ص، ك) وأبنائه (ع و م) بتهم الفساد وتقديم الرشوة .

وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حيث أصدر أمر ملكي حازم أكد فيه ملاحظة استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة ، واعتدوا على المال العام ، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة ، ساعدهم في ذلك تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء مما حال دون اطلاع ولاة الأمرعلى حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

96 - باب الشمال
2017-11-05 03:45:10
اجل ساهر جاة ببلاش ....
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95 - تكفون قضية مشغلي الاموال في عسير
2017-11-05 03:16:32
انشهد يبو فهد انك اثلجت صدور الشعب بهذة القرارات تكفى يبو فهد قضية معجب ال فرحان اللي سرق الناس في ابها وراها ناس كبار فاسدين سرقوا مليار وست ميه مليون من الضعوف والمواطنين البسطاء تكفى يا ولي العهد
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94 - أصيل
2017-11-05 02:54:55
كلنا تضررنا من سرقات المال العام فحق لنا أن تجزّ رؤوس كل من اهدره وسرقه .
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93 - عاش سلمان الحزم
2017-11-05 02:18:19
مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام نهاية ظلم الناس يافاسد ناقص
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92 - ودي احب راس ابو فهد الله يطول بعمره ويخليه لنا ملكنا العادل
2017-11-05 02:15:51
ص ك بالذات ماخلى انسان في السعودية ماكل حقه باطل سرق المسلمين من ورى ساهر الله يسلط عليه ويكشف ستره
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91 - عاش سلمان وولي عهده الله ينصركم
2017-11-05 02:12:18
ظهر الحق فعلا سلمان الحزم الله يقويك يابو فهد ياملكنا العادل
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90 - ام ماجد
2017-11-05 02:10:51
الله يقويك على كل واحد تقوى على الضعفاء
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89 - عاش سلمان وولي عهده الله ينصركم
2017-11-05 02:08:41
فاسد ناقص يستاهل
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88 - خالد ابو عمر
2017-11-05 02:00:20
استغفر الله العظيم وأتوب اليه
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87 - خالد ابو عمر
2017-11-05 01:57:57
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
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86 - خالد ابو عمر
2017-11-05 01:57:08
استغفر الله العظيم وأتوب اليه
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85 - خالد ابو عمر
2017-11-05 01:56:07
ابو العنز الإيراني وش دخلك بالمواطنين يااااا إيراني خليك بشعبك محد أخذ رأيك روح علق بصحيفة تشرين ولا صحيفة اللواء هذي صحيفة نقيه سعوديه
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84 - أبو رزق
2017-11-05 01:54:14
طالح ناقص جاك القوي الأمين الذي بيطهر البلاد من فسادك وفساد أمثالك الله يوفقك يابن سلمان ياوجه الخير ويسدد خطاك حسينا الآن بوجود رجال مخلصين للوطن وابشري بالخير يابلادي (حفظ الله ملكنا و ولي عهده ).
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83 - زائر
2017-11-05 01:33:46
الله المستعان يأكل حقوقنا وبتربع طول سنينه بيننا الله ينصرك يا أبو فهد
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82 - زائر
2017-11-05 01:30:45
ودك له ابو ساهر تحت الاشجار استغفر الله
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81 - 123
2017-11-05 01:26:32
ساهر ما ادارك ساهر وسفقات
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80 - 🌸 اهم تعليق 🌸
2017-11-05 01:20:56
والله كفايه دلع يا ص ك __ لهطت فلوس الناس لهط .
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79 - محمد الدوسري
2017-11-05 01:16:59
********* من زمان فاسد ومتحذلق على المواطنين واليوم جاء من يحاسبه
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78 - سيطرة
2017-11-05 01:16:44
ت 75 - ابو العنز الدمشقي / وانت مال اهلك روح حاسب حزب الشيطان الذي ارتكب مجازر ببلدك يااجدب
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77 - شبه منحرف
2017-11-05 01:13:58
ما قلنا كفاية دلع😁😁😁😁😁😁😁😁😁😉😁😁😁😁
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76 -
2017-11-05 01:11:21
مايكفي إعفاءات ضروري جدا إعادة اي أموال بها فساد إعادتها لخزانة الماليه كلهم خذوالمبالغ اللي يجب ارجاعهالوزاة وزارة الماليه مال الشعب قاطبه اش الفائده إعفاءويتمتع بالقروش ماالفايده المهم الفلوس
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75 - ابو العز الدمشقي
2017-11-05 01:10:02
أهم شي ترجعوا للمواطنين قيمة المخالفات اللي تدبلت عليهم ؟؟
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74 - ابوخالد
2017-11-05 01:07:28
ربي يبارك في ملكنا سلمان الحزم قرارات حكيمة لصالح هالبلد ننتضرها بفارغ الصبر
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73 - نص كبسة
2017-11-05 01:03:42
الله يأخذه كل الشعب مديون هو السبب
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72 - التميمي
2017-11-05 01:03:22
تعليق مخالف
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71 - خاص
2017-11-05 01:01:22
ضفدع كامل
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70 -
2017-11-05 01:01:14
هؤلاء المجرمون مكانهم السجن حتى يصدر حكم الله عليهم
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69 - جبال سدير
2017-11-05 01:01:12
هذا اموالة كلها مهربها لمصرهنا التحصيل وهناك الادخار نصف عقارات مصر لة
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68 - ضمير الناس
2017-11-05 00:59:35
ليس لكم ايه **الا التوبه فالسلطه امانه والخيانه هاويه وويل***
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67 - خاص
2017-11-05 00:56:31
ما عرفنا التشفير الا يوم جنا و بعدها جبلنا ساهر ولم منه فلوس القضى ويوم كنا نكلمه قال : تكلوا بلاش تدلرسوا بلاش تتداوا ببلاش نسي يوم كان هو واخوانوا يلموا قمامه في جده ما عرفتوه : ****
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66 - ضمير الناس
2017-11-05 00:56:03
على من يستغل السلطه كبيراًاوصغيراًان يعودالى رشده ويتوب فالهروب لن ينجيه***
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65 - العلياني
2017-11-05 00:55:34
الله جعله يبطي بالسجن ماجاب ساهر الا هو
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64 - 2030
2017-11-05 00:54:37
السهر ذبحه
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63 - ضمير الناس
2017-11-05 00:53:34
لم تمنعهم دموع العجائزعلى ارصفة البنوك يريدن السترلم يصلن لهذا المستوى حتى في زمن الفقركله بسبب الفسادفاضرب ياسيف المواطن المقهورمن استغلال السلطه***
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62 - ساري الليل
2017-11-05 00:52:33
اسحبوا الملايين عليهم وسلموهم لموزينات خليهم يكدون في هذا البلد ولا مايبغاء يجلس في السجن
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61 - هو ..
2017-11-05 00:52:26
يستاهل حسبي الله عليه
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60 - ظامي اليل
2017-11-05 00:51:57
هذه الاخبار.عندي احسن من علاوه في الراتب.بمقدار 1000%.
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59 - ساري الليل
2017-11-05 00:50:47
صا /كا
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58 - ضمير الناس
2017-11-05 00:50:22
التاريخ يبتسم للمستقبل والعدل يضرب الخونه حيث ضنوانهم مانعتهم سواترهم الواهيه***
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57 - ابو حسين
2017-11-05 00:49:46
عقبال ما اشوفه هو واولاده شغالين سباكين ونجارين ****
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56 - مازن التيماوي
2017-11-05 00:49:16
طيب ليش كل هالالغاز. ياخبر اليوم بفلوس بكره بلاش قولوا اساميهم . ورتاحوا
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55 - سلام
2017-11-05 00:47:15
كفووووووووو يابو سلمان فديت روحك والله انت وملك العزم والحزم عليك بهم
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54 - ضمير الناس
2017-11-05 00:46:22
استغلال السلطه وصل للموظف البسيط فالوباء يحتاج لهذا الحزم والحسم المنتظرمن سنين والحمدلله على العدل***
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53 - همسات
2017-11-05 00:45:02
الا ابشرك هو راعي ساهر من دعاوي الشباب عليه والله نكب الناس الشبتب ماهم قادرين يتزوجوا من مخالفات ساهر !! يمهل ولا يهمل 👏
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52 - ضمير الناس
2017-11-05 00:43:53
ايه الطامعون الجاحدون الدنياوالحياه ستطردكم يوماًفلاتغرنكم الزنكات والسكك***
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51 - زائر
2017-11-05 00:41:43
الكل عبا رصيده مليارات؟؟؟؟؟؟
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50 - ضمير الناس
2017-11-05 00:41:18
الله ينصرهذه الدوله العظيمه الصادقة الاساس على كل ظالم لنفسه وجاحد وناكرللفضيلة والفضل***اماننابان بلادناتخشى الله وتبني ولاتهدم ***فالويل لكل عابث استغل تسامح بلادي وفخري***
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49 - مازن التيماوي
2017-11-05 00:38:45
ص. ك عسى مب صاحب ساهر
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48 - مازن التيماوي
2017-11-05 00:38:11
طمنونا **
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47 - راجع قدام
2017-11-05 00:37:12
يجب على المسئولين ليس ايقافهم وحسب بل ومصادرة اموالهم وممتلكاتهم ووضعها في خزينة الدولة لانه كسب غير مشروع ومن ظهور المواطنين
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46 - مازن التيماوي
2017-11-05 00:37:02
طيب ورى مايتم توقيف وزارة الاسكان باكملها
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45 - سلام
2017-11-05 00:36:42
يا المفسدين جاكم السيف محمد بن سلمان ويه ويه .. ويه ويه .. اسمع ويه ويه .. ويه ويه ههههههههههه ياويلكم
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44 - علمتني الحياة ☆
2017-11-05 00:36:39
ليه الأسماء بالأحرف ؟؟ ومع ان الأحرف باين من المقصود ولكن خلوو البساط احمدي واعطونا الاسماء كاملة
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43 - التعليم إلى أين ؟!!🚫🚫
2017-11-05 00:34:43
سبحان الله جاء اليوم نحاكمهم ونحاسبهم !! سبحانك ربي تمهل ولا تهمل
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42 - التعليم إلى أين ؟!!
2017-11-05 00:33:32
نريد أموالنا اللي مع ****
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41 -
2017-11-05 00:31:06
اخبار ساره
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40 -
2017-11-05 00:30:55
مجموعه دله البركه وقنوات اي ارتي
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39 - العنزي
2017-11-05 00:30:45
تعليق مخالف
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38 -
2017-11-05 00:30:18
ياسلام هذاالشغل اللي مايخرش الميه كثرة العناوين بالخط الأحمرعن مرتكبي الفسادوأتوقع ستتوالاوتكثر الخطوط الحمرعناوين الفسادللمال العام والسراق هيك الشغل يرجع مأتم نهبه لخزانة الماليه حتى تبقى مليانه فل
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37 - fwz
2017-11-05 00:28:46
هولاء من رؤس الفساد اذا صلح الرأس صلح الجسد وفقه الملك سلمان وولي عهده محمد لهم حق علينا بالدعاء لهم بالتوفيق والسداد والسلامة والعافية
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( عدد التعليقات 24,317 )
36 - إنسان منصف
2017-11-05 00:28:26
اللهم وفق خادم الحرمين،،،،،،،للقضاء على الفاسدين،،،،،،آمين،،،،،،🕴
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( عدد التعليقات 24,317 )
35 - إنسان منصف
2017-11-05 00:28:09
كثير من رجال الاعمال،،،،،اثروا وجمعوا اموالهم،،،،،،بسبب الفساد،،،،،آن الاوان لمحاسبتهم،،،،،،،🕴
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34 - أنسان عربي
2017-11-05 00:27:53
الله يوفقك يا سلمان الحزم
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33 - التعليم إلى أين ؟!!🚫🚫
2017-11-05 00:27:53
نص جدة راحت والعمالة من بلده راح ترررحل
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( عدد التعليقات 24,317 )
32 - إنسان منصف
2017-11-05 00:27:01
اللهم وفق خادم الحرمين،،،،،،،للقضاء على الفاسدين،،،،،،آمين،،،،،،🕴
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31 - خلك بعيد حبك يزيد 😊
2017-11-05 00:26:29
الضمير إذا مات عند الإنسان مات كل شيء فيه .
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30 - رؤية
2017-11-05 00:26:13
مليارات يلعبون فيها لعب ص .. ك ... وأبو هيلوكسات ... اللي ورعه قاعد يصرف الملايين على القينه الأمريكيه ... حاسبوهم هؤلاء السفهاء ... وغيرهم كثير واللي يسوي حفلات في قصره راعي المستشفى
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29 -
2017-11-05 00:25:49
خطوه ال انتظارها ، الحمد للهً اولا ثم لوداه امورنا ، متى ترجع الحديقه ومتى يحاسب المسءولين في الاما-
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( عدد التعليقات 24,317 )
28 - إنسان منصف
2017-11-05 00:25:22
اللهم وفق خادم الحرمين،،،،،،،للقضاء على الفاسدين،،،،،،آمين،،،،،،🕴
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27 - عبدالله العساف
2017-11-05 00:25:17
الله يسلطهم على كل خائن وكل ظالم اللهم يامن لايعجزة شيئ في الارض ولافي السماء يامالك الملك يامن يقول للشيئ كن فيكون اللهم عليك بمن طال ظلمة علينا واستغل سلطتة وما تفضلت علية بة من النعم فاكل حقوقنا
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26 - حزم وعزم وقوة لا بارك الله بالضعف
2017-11-05 00:25:07
لك ان تتخيل كنوزتحت ارجلهم واحد من المطار هارب واحد تحت الخزان متوزي واحد نايم صحوة لماذا لم هذه نهايتهم لماذا حاولوا اختصار الطريق لبناء الثروات والقائمة مستمرة لن تتوقف ابدا حزم وعزم وقوة
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25 - راجع قدام
2017-11-05 00:24:42
صاده الملك اسرع من سااااهر
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24 -
2017-11-05 00:24:07
ها ها هاههههههههههههه الف الف بركة
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23 - خبير
2017-11-05 00:22:47
للأسف إذا كانت الأموال خارج السعودية صعب إرجاعها لكن الله يوفقهم وينصرهم في إحقاق الحق .
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22 - ميادة
2017-11-05 00:22:23
طيب ولازلت اواجه مشاكل فى معرفه الاشخاص مالها داعى لغه الالغاز ماعمري قرات خبر يتكلم بلغه الالغاز
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21 - جحدر
2017-11-05 00:21:48
ساهر مسكه في المطار
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20 - ابو شدا
2017-11-05 00:21:27
فيه مثل يقول ما كنتي من قرض يخرج من ظهرك دود. هههههههه الله يوفقك يا بن سلمان.
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19 - همسات
2017-11-05 00:21:25
يمهل ولا يهمل وربي يقويهم ويجب محاسبت الكبار ليرتدع الصغار ! الله يعوضنا خير
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18 - راجع قدام
2017-11-05 00:21:09
*** اللهم لك الحمد ... ماااافي نوووم ادعسسسس
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( عدد التعليقات 31,113 )
17 - برق _ الحرم
2017-11-05 00:21:05
(((((( صاده ساهر الفســـــاد ))))))
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16 -
2017-11-05 00:20:43
حق دله اللي مالها بركوة ! راح مقوله شباب الدلع
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15 - ولوو
2017-11-05 00:20:30
😂 تكفى يا فهد طير نومهم أصلح الله شأنك يارب الله يمدك بطول العمر و الصحة و العافية قولو آمين
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14 - نعم
2017-11-05 00:20:03
اكيد ****
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13 -
2017-11-05 00:20:02
ياليت تمروا من عندنا
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12 - خلك بعيد حبك يزيد 😊
2017-11-05 00:19:32
خل ساهر يطلعك منها .
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11 - قوقل🌏
2017-11-05 00:19:26
شكل القائمة طويله
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10 - ابو احمد
2017-11-05 00:18:14
الله اكبر هذا هو المطلوب بعينه هو واولاده قال ساهر عشان يحمي اولادكم خل ساهر الحين ينفعك
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9 - ولوو
2017-11-05 00:17:56
اجلدهم جلد يابو فهد تكفى تكفى تكفى
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8 - قوقل
2017-11-05 00:17:42
تعليق مخالف
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7 - واضح
2017-11-05 00:17:37
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههاي خلي ساهر ينفعك الان يا ص ك او خلي صفاء تنفعك يكفي دلع او على راسك ريشه مدري بتحب تتصور في السجن او لا ؟؟ تصوير السجن غير تصوير ساهر يا ص ك
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6 - خيال الغضبا
2017-11-05 00:17:12
يابعد عمري يابو فهد .. أقسم بالله ماعمري شعرت بالفرحه كثر ماشعرت فيها وأنا أطالع هذي الأخبار اللي تهل كل شوي .... نحن معك وكنت قلت فساد تجار جده تعدى الحدود ... سر والله يرعاك انت والبطل ابو سلمان
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5 - ولوو
2017-11-05 00:17:00
يابو فهد يسلم راسك والله هذا هو العدل هذا هو الشرف والله الأرض ماتسعني
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4 - ع الشمري
2017-11-05 00:16:46
تعليق مخالف
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3 - قوقل🌏
2017-11-05 00:16:38
على البركة
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2 - ابو يحيى
2017-11-05 00:16:35
يا الله سلط عليهم أهل الفساد .لسه نحتاج إلى زلزال بقوة 15 على مقياس ريختر ضد الفاسدين والمفسدين.
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1 - هههههه
2017-11-05 00:16:29
تعليق مخالف
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آخر تعليق
بواسطة : Rima ريما🙇°•🗨

ماعمري سمعت بدوله خليجية او عربية ويمكن حتى بالغرب ماعمرنا سمعنا بمكافحة الفساد...
بواسطة : زهوان

معاهم معاهم عليهم عليهم باقي انتم والقضاء يبغالكم شخل الفساد والظلم يجب ان ينتهي...
بواسطة : عزيز

لسه باقي حروف كثيرة ما ظهرت وكل حرف يعني آلاف الكلامات .. وكأنها معادلة فزيائية...
بواسطة : Rima ريما🙇°•🗨

لو مافيه فاسدين ينهبون ويسوون اللي يبون بالممتلكات وغيره كان مافيه فقير ببلادنا"...
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لا حل إلا الإذعان أيها القطريون
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أ.د.صالح بن سبعان

هل أصبح الثراء عن طريق الاحتيال شطارة !؟
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قينان الغامدي

صور خامنئي في الدوحة لن تفاجئنا: كم أنت رخيص يا…..!
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كتاب الرياضة
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عادل التويجري

القرار !
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عادل التويجري

ضجيج !
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عبد العزيز الدغيثر

الهلال أمام النصر تمرين ترفيهي
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أحمد الشمراني

من يحمي الأهلي؟
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عادل التويجري

الإزعاج !
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أحمد الشمراني

لماذا ماجد وليش سامي؟
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أحمد الشمراني

اللجان أخطر من الإعلام!
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عادل التويجري

الارتجال !
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أحمد الشمراني

الصلح خير من التصعيد
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أحمد الشمراني

فوبيا نيشيمورا !
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الاخبار الدولية
استقالة الحريري.. سيناريوهات وتوقعات

استقالة الحريري.. سيناريوهات وتوقعات

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السلطات المصرية تقتل مخطط ومنفذ جريمة الواحات .. وتكشف هويته – صور

السلطات المصرية تقتل مخطط ومنفذ جريمة الواحات .. وتكشف هويته – صور

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وزير الخارجية الأمريكية الأسبق”هنري كيسنجر” يكشف الأهداف الخفية لوعد بلفور!

وزير الخارجية الأمريكية الأسبق”هنري كيسنجر” يكشف الأهداف الخفية لوعد بلفور!

 المرصد 26 3٬704 12 ساعة
موقع للزواج كانت البداية ..بالصور: تعرف على “سيدة داعش الأولى” التي تركت الإسلام واعتنقت المسيحية!

موقع للزواج كانت البداية ..بالصور: تعرف على “سيدة داعش الأولى” التي تركت الإسلام واعتنقت المسيحية!

 وكالات 13 3٬994 13 ساعة
المرصد الرياضي
رئيس الاتحاد السعودي يكشف أسباب اختيار سامي الجابر ضمن قائمة المديرين

رئيس الاتحاد السعودي يكشف أسباب اختيار سامي الجابر ضمن قائمة المديرين

 المرصد 21 2٬206 7 ساعات
مشكلة كبيرة تواجه الهلال في نهائي آسيا

مشكلة كبيرة تواجه الهلال في نهائي آسيا

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الفيفا ترتكب خطأ مع ماجد عبدالله!

الفيفا ترتكب خطأ مع ماجد عبدالله!

 المرصد 21 9٬193 يوم واحد
سر قدوم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي إلى المملكة واجتماعه مع تركي آل الشيخ!

سر قدوم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي إلى المملكة واجتماعه مع تركي آل الشيخ!

 المرصد 18 8٬844 يوم واحد
اخبار فنية
موسيقار “بلادي منار الهدى” .. تدهور الحالة الصحية للفنان “سراج عمر”!

موسيقار “بلادي منار الهدى” .. تدهور الحالة الصحية للفنان “سراج عمر”!

 المرصد 23 4٬653 22 ساعة
هل تذكرون ليلى شعير صاحبة العيون الساحرة؟ شاهدوا كم غير الزمن ملامحها-صور

هل تذكرون ليلى شعير صاحبة العيون الساحرة؟ شاهدوا كم غير الزمن ملامحها-صور

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تعرف على سلسلة الحفلات التي تنظمها “روتانا” خلال شهري نوفمبر وديسمبر بالمملكة.. وأبرز الفنانين المشاركين

تعرف على سلسلة الحفلات التي تنظمها “روتانا” خلال شهري نوفمبر وديسمبر بالمملكة.. وأبرز الفنانين المشاركين

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لعدم مراعاة تقاليد وعادات الشعب المصري.. شورت “هيفاء وهبي” يثير أزمة في مصر ومطلوبة للتحقيق!

لعدم مراعاة تقاليد وعادات الشعب المصري.. شورت “هيفاء وهبي” يثير أزمة في مصر ومطلوبة للتحقيق!

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أقامت معه علاقة جنسية عابرة .. مغربيّة تبتزّ عشيقها السويسري بـ”20 مليون” !!

أقامت معه علاقة جنسية عابرة .. مغربيّة تبتزّ عشيقها السويسري بـ”20 مليون” !!

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بالفيديو:فنان يتسبب في بكاء مذيعة “كويتية” على الهواء.. والأخيرة تغادرالاستديو !

بالفيديو:فنان يتسبب في بكاء مذيعة “كويتية” على الهواء.. والأخيرة تغادرالاستديو !

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مغنية بريطانية شهيرة ترفض عروض من مليارديرات عرب!

مغنية بريطانية شهيرة ترفض عروض من مليارديرات عرب!

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شاهد.. صور مذهلة “للكون” بعدسة مصور بريطاني !

شاهد.. صور مذهلة “للكون” بعدسة مصور بريطاني !

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شاهد.. حركة استعراضية وسقوط فتاة على رأسها في ولاية بنسلفانيا الأمريكية

شاهد.. حركة استعراضية وسقوط فتاة على رأسها في ولاية بنسلفانيا الأمريكية

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شاهد .. كيف ساعدت فتاة حسناء صديقها على السرقة

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