إيقاف رجل أعمال شهير (ص . ك) وأبنائه بتهم الفساد وتقديم الرشوة
صحيفة المرصد : قالت مصادر مطلعة أن الجهات المعنية تعمل الآن على إيقاف رجل الأعمال المعروف (ص، ك) وأبنائه (ع و م) بتهم الفساد وتقديم الرشوة .
وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حيث أصدر أمر ملكي حازم أكد فيه ملاحظة استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة ، واعتدوا على المال العام ، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة ، ساعدهم في ذلك تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء مما حال دون اطلاع ولاة الأمرعلى حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة.
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التعليقات
اجل ساهر جاة ببلاش ....
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انشهد يبو فهد انك اثلجت صدور الشعب بهذة القرارات تكفى يبو فهد قضية معجب ال فرحان اللي سرق الناس في ابها وراها ناس كبار فاسدين سرقوا مليار وست ميه مليون من الضعوف والمواطنين البسطاء تكفى يا ولي العهد
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كلنا تضررنا من سرقات المال العام فحق لنا أن تجزّ رؤوس كل من اهدره وسرقه .
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مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام نهاية ظلم الناس يافاسد ناقص
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ص ك بالذات ماخلى انسان في السعودية ماكل حقه باطل سرق المسلمين من ورى ساهر الله يسلط عليه ويكشف ستره
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ظهر الحق فعلا سلمان الحزم الله يقويك يابو فهد ياملكنا العادل
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الله يقويك على كل واحد تقوى على الضعفاء
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فاسد ناقص يستاهل
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استغفر الله العظيم وأتوب اليه
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لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
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استغفر الله العظيم وأتوب اليه
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ابو العنز الإيراني وش دخلك بالمواطنين يااااا إيراني خليك بشعبك محد أخذ رأيك روح علق بصحيفة تشرين ولا صحيفة اللواء هذي صحيفة نقيه سعوديه
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طالح ناقص جاك القوي الأمين الذي بيطهر البلاد من فسادك وفساد أمثالك الله يوفقك يابن سلمان ياوجه الخير ويسدد خطاك حسينا الآن بوجود رجال مخلصين للوطن وابشري بالخير يابلادي (حفظ الله ملكنا و ولي عهده ).
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الله المستعان يأكل حقوقنا وبتربع طول سنينه بيننا الله ينصرك يا أبو فهد
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ودك له ابو ساهر تحت الاشجار استغفر الله
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ساهر ما ادارك ساهر وسفقات
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والله كفايه دلع يا ص ك __ لهطت فلوس الناس لهط .
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********* من زمان فاسد ومتحذلق على المواطنين واليوم جاء من يحاسبه
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ت 75 - ابو العنز الدمشقي / وانت مال اهلك روح حاسب حزب الشيطان الذي ارتكب مجازر ببلدك يااجدب
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ما قلنا كفاية دلع😁😁😁😁😁😁😁😁😁😉😁😁😁😁
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مايكفي إعفاءات ضروري جدا إعادة اي أموال بها فساد إعادتها لخزانة الماليه كلهم خذوالمبالغ اللي يجب ارجاعهالوزاة وزارة الماليه مال الشعب قاطبه اش الفائده إعفاءويتمتع بالقروش ماالفايده المهم الفلوس
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أهم شي ترجعوا للمواطنين قيمة المخالفات اللي تدبلت عليهم ؟؟
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ربي يبارك في ملكنا سلمان الحزم قرارات حكيمة لصالح هالبلد ننتضرها بفارغ الصبر
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الله يأخذه كل الشعب مديون هو السبب
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ضفدع كامل
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هؤلاء المجرمون مكانهم السجن حتى يصدر حكم الله عليهم
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هذا اموالة كلها مهربها لمصرهنا التحصيل وهناك الادخار نصف عقارات مصر لة
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ليس لكم ايه **الا التوبه فالسلطه امانه والخيانه هاويه وويل***
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ما عرفنا التشفير الا يوم جنا و بعدها جبلنا ساهر ولم منه فلوس القضى ويوم كنا نكلمه قال : تكلوا بلاش تدلرسوا بلاش تتداوا ببلاش نسي يوم كان هو واخوانوا يلموا قمامه في جده ما عرفتوه : ****
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على من يستغل السلطه كبيراًاوصغيراًان يعودالى رشده ويتوب فالهروب لن ينجيه***
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الله جعله يبطي بالسجن ماجاب ساهر الا هو
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السهر ذبحه
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لم تمنعهم دموع العجائزعلى ارصفة البنوك يريدن السترلم يصلن لهذا المستوى حتى في زمن الفقركله بسبب الفسادفاضرب ياسيف المواطن المقهورمن استغلال السلطه***
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اسحبوا الملايين عليهم وسلموهم لموزينات خليهم يكدون في هذا البلد ولا مايبغاء يجلس في السجن
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يستاهل حسبي الله عليه
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هذه الاخبار.عندي احسن من علاوه في الراتب.بمقدار 1000%.
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صا /كا
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التاريخ يبتسم للمستقبل والعدل يضرب الخونه حيث ضنوانهم مانعتهم سواترهم الواهيه***
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عقبال ما اشوفه هو واولاده شغالين سباكين ونجارين ****
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طيب ليش كل هالالغاز. ياخبر اليوم بفلوس بكره بلاش قولوا اساميهم . ورتاحوا
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كفووووووووو يابو سلمان فديت روحك والله انت وملك العزم والحزم عليك بهم
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استغلال السلطه وصل للموظف البسيط فالوباء يحتاج لهذا الحزم والحسم المنتظرمن سنين والحمدلله على العدل***
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الا ابشرك هو راعي ساهر من دعاوي الشباب عليه والله نكب الناس الشبتب ماهم قادرين يتزوجوا من مخالفات ساهر !! يمهل ولا يهمل 👏
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ايه الطامعون الجاحدون الدنياوالحياه ستطردكم يوماًفلاتغرنكم الزنكات والسكك***
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الكل عبا رصيده مليارات؟؟؟؟؟؟
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الله ينصرهذه الدوله العظيمه الصادقة الاساس على كل ظالم لنفسه وجاحد وناكرللفضيلة والفضل***اماننابان بلادناتخشى الله وتبني ولاتهدم ***فالويل لكل عابث استغل تسامح بلادي وفخري***
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ص. ك عسى مب صاحب ساهر
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طمنونا **
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يجب على المسئولين ليس ايقافهم وحسب بل ومصادرة اموالهم وممتلكاتهم ووضعها في خزينة الدولة لانه كسب غير مشروع ومن ظهور المواطنين
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طيب ورى مايتم توقيف وزارة الاسكان باكملها
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يا المفسدين جاكم السيف محمد بن سلمان ويه ويه .. ويه ويه .. اسمع ويه ويه .. ويه ويه ههههههههههه ياويلكم
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ليه الأسماء بالأحرف ؟؟ ومع ان الأحرف باين من المقصود ولكن خلوو البساط احمدي واعطونا الاسماء كاملة
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سبحان الله جاء اليوم نحاكمهم ونحاسبهم !! سبحانك ربي تمهل ولا تهمل
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نريد أموالنا اللي مع ****
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اخبار ساره
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مجموعه دله البركه وقنوات اي ارتي
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ياسلام هذاالشغل اللي مايخرش الميه كثرة العناوين بالخط الأحمرعن مرتكبي الفسادوأتوقع ستتوالاوتكثر الخطوط الحمرعناوين الفسادللمال العام والسراق هيك الشغل يرجع مأتم نهبه لخزانة الماليه حتى تبقى مليانه فل
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هولاء من رؤس الفساد اذا صلح الرأس صلح الجسد وفقه الملك سلمان وولي عهده محمد لهم حق علينا بالدعاء لهم بالتوفيق والسداد والسلامة والعافية
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اللهم وفق خادم الحرمين،،،،،،،للقضاء على الفاسدين،،،،،،آمين،،،،،،🕴
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كثير من رجال الاعمال،،،،،اثروا وجمعوا اموالهم،،،،،،بسبب الفساد،،،،،آن الاوان لمحاسبتهم،،،،،،،🕴
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الله يوفقك يا سلمان الحزم
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نص جدة راحت والعمالة من بلده راح ترررحل
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اللهم وفق خادم الحرمين،،،،،،،للقضاء على الفاسدين،،،،،،آمين،،،،،،🕴
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الضمير إذا مات عند الإنسان مات كل شيء فيه .
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مليارات يلعبون فيها لعب ص .. ك ... وأبو هيلوكسات ... اللي ورعه قاعد يصرف الملايين على القينه الأمريكيه ... حاسبوهم هؤلاء السفهاء ... وغيرهم كثير واللي يسوي حفلات في قصره راعي المستشفى
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خطوه ال انتظارها ، الحمد للهً اولا ثم لوداه امورنا ، متى ترجع الحديقه ومتى يحاسب المسءولين في الاما-
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اللهم وفق خادم الحرمين،،،،،،،للقضاء على الفاسدين،،،،،،آمين،،،،،،🕴
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الله يسلطهم على كل خائن وكل ظالم اللهم يامن لايعجزة شيئ في الارض ولافي السماء يامالك الملك يامن يقول للشيئ كن فيكون اللهم عليك بمن طال ظلمة علينا واستغل سلطتة وما تفضلت علية بة من النعم فاكل حقوقنا
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لك ان تتخيل كنوزتحت ارجلهم واحد من المطار هارب واحد تحت الخزان متوزي واحد نايم صحوة لماذا لم هذه نهايتهم لماذا حاولوا اختصار الطريق لبناء الثروات والقائمة مستمرة لن تتوقف ابدا حزم وعزم وقوة
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صاده الملك اسرع من سااااهر
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ها ها هاههههههههههههه الف الف بركة
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للأسف إذا كانت الأموال خارج السعودية صعب إرجاعها لكن الله يوفقهم وينصرهم في إحقاق الحق .
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طيب ولازلت اواجه مشاكل فى معرفه الاشخاص مالها داعى لغه الالغاز ماعمري قرات خبر يتكلم بلغه الالغاز
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ساهر مسكه في المطار
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فيه مثل يقول ما كنتي من قرض يخرج من ظهرك دود. هههههههه الله يوفقك يا بن سلمان.
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يمهل ولا يهمل وربي يقويهم ويجب محاسبت الكبار ليرتدع الصغار ! الله يعوضنا خير
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*** اللهم لك الحمد ... ماااافي نوووم ادعسسسس
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(((((( صاده ساهر الفســـــاد ))))))
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حق دله اللي مالها بركوة ! راح مقوله شباب الدلع
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😂 تكفى يا فهد طير نومهم أصلح الله شأنك يارب الله يمدك بطول العمر و الصحة و العافية قولو آمين
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اكيد ****
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ياليت تمروا من عندنا
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خل ساهر يطلعك منها .
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شكل القائمة طويله
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الله اكبر هذا هو المطلوب بعينه هو واولاده قال ساهر عشان يحمي اولادكم خل ساهر الحين ينفعك
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اجلدهم جلد يابو فهد تكفى تكفى تكفى
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هههههههههههههههههههههههههههههههههههههاي خلي ساهر ينفعك الان يا ص ك او خلي صفاء تنفعك يكفي دلع او على راسك ريشه مدري بتحب تتصور في السجن او لا ؟؟ تصوير السجن غير تصوير ساهر يا ص ك
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يابعد عمري يابو فهد .. أقسم بالله ماعمري شعرت بالفرحه كثر ماشعرت فيها وأنا أطالع هذي الأخبار اللي تهل كل شوي .... نحن معك وكنت قلت فساد تجار جده تعدى الحدود ... سر والله يرعاك انت والبطل ابو سلمان
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يابو فهد يسلم راسك والله هذا هو العدل هذا هو الشرف والله الأرض ماتسعني
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على البركة
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يا الله سلط عليهم أهل الفساد .لسه نحتاج إلى زلزال بقوة 15 على مقياس ريختر ضد الفاسدين والمفسدين.
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