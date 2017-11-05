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إيقاف ” أ. ع ” وزير المالية السابق بتهم الفساد وقبول الرشاوي

إيقاف ” أ. ع ” وزير المالية السابق بتهم الفساد وقبول الرشاوي
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المرصد 62 4٬538 4 ساعات

صحيفة المرصد : قالت مصادر مطلعة أن الجهات المختصة أوقفت وزير المالية السابق (أ ،ع ) بتهم الفساد وقبول الرشاوي في عدة مواضيع من ضمنها توسعة الحرم الشريف.
وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حيث أصدر أمر ملكي حازم أكد فيه ملاحظة استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة ، واعتدوا على المال العام ، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة ، ساعدهم في ذلك تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء مما حال دون اطلاع ولاة الأمرعلى حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

62 -
2017-11-05 03:40:06
لمن لم يقبض عليه رعب كبير بينهم ارجوا من الدوله مراقبه الحولات الكبيره فلقد هيضتم مضاجعهم الحراميه
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61 - يزن الرشيدي
2017-11-05 03:03:46
ثق ياخادم الحرمين وولي عهده مادام انكم على الحق فالشعب كله معكم وهو معكم الان ومايحدث اكبر دليل على ان مليكنا لايجامل ولا يخاف فالله لومة لائم.الص ماتم فعله الان مؤشر قوي على ان السعودية بالاتجاه الصح
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60 - شلحاااااااااااااااااااط /
2017-11-05 02:23:33
زلزله ،،،،،،، هزت اهل الظلم والمفسدة ....
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59 -
2017-11-05 01:58:41
معقول يابشر كلهم اقسموا وخانوا
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58 - ابو فيصل
2017-11-05 01:54:00
انام الليله وانا قرير العين لانه بعد الي حصل ماعاد احد يقدر يلعب بذيله
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57 - ابو فيصل
2017-11-05 01:48:37
الان بعض الوزراء جتهم*** ما يجيهم نوم الليله
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56 - زائر
2017-11-05 01:41:38
*رواتبنا
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55 - زائر
2017-11-05 01:41:11
اقترح تكون رواتب المسؤلين الكبار مثل رواتبا وتزيد على حسب انتاجيته في وزارته او دائرته عشان يتحمس للعمل
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54 - ابو فيصل
2017-11-05 01:35:22
ياخي هذه ليست شماته ولي الأمر وكلهم علينا يراعون مصالحنا ومتطلباتنا وليس لياكلون الاخضر واليابس لا بارك الله فيهم
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53 - مواطن في وطن
2017-11-05 01:34:51
الله يسود وجيهكم دنيا واخرى ..
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52 - موظف بتعليم مكه
2017-11-05 01:29:00
الله لا يسامحه لهف علينا خارج دوام في الفترة المسائية (اختبارات أبناء الجاليات بمكه) قبل سنتين ونصف إدارة التعليم رفعت استحقاق العاملين للوزارة ولم يصرف لهم حتى الآن لهفه من ضمن مالهف.
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51 - زائر
2017-11-05 01:28:29
الله لا يبلانا ذا لما امر الملك عبدالله الله يرحمه باضافة ال 15% بدل غلاء المعيشة طلع في التلفزيون يقول ستكلف الميزانية الشئ الكثير كأنه بيدفع من جيبه رشاوي وحسد كيف جمعها
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50 - الهيثم العربي
2017-11-05 01:23:20
وباقي الكثير والكثير. ولو رجعت جميع المسروقات منذ ثلاثين عام اصبحنا اغنى دوله ع وجه الارض
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49 - ابو فيصل
2017-11-05 01:22:51
القناعه كنز لا يفنى مناصبهم عاليه كذلك رواتبهم وياكلون حقوق المواطنين سودالله وجيهكم في الدنيا والاخره ونسوا انه لاتزول قدم عبد حتى يسال عن اربع ومنها ماله من فين اكتسبه وفيما انفقه
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48 -
2017-11-05 01:21:48
والله انك بطل الابطال ربي يسدد خطاك
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47 - راجي رحمه ربه
2017-11-05 01:18:13
اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك واجعلنا نخشاك كأننا نراك واجعل مخافتك في قلوبنا اللهم لا شماته ولكن تقوى الله ومخافته هي الحائل بينك وبين الحرام استغفر الله العظيم واتوب اليه اصلح لي قلبي
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46 - ابو فيصل
2017-11-05 01:15:09
وينك من زمان يابو مشهور قول وفعل نحاسب المذنب مواطن ولا امير وزير ولا فقير جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا
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45 - محمد الدوسري
2017-11-05 01:14:21
اعزك الله يا خادم الحرمين وامد في عمرك ،، شيء مرعب ان نرى الفساد مستشري الى هذا الحد في علية القوم بالدولة !!
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44 - من جيزان الفل
2017-11-05 01:14:02
اختارو مسؤالين من ضعاف الشعب وشوفو كيف الأمانة الي من منصب لمنصب خلاص يصير متمرس للمرواغة اجلدهم يامحمد بن سلمان خونة للبلد على كثر رواتبهم ينصبون أعوذ بالله من الطمع
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43 -
2017-11-05 01:10:21
هذا هو الفاسد
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42 - نجداوي
2017-11-05 01:09:05
تحيه اجلال واحترام لقائد الامه على هذه القرارات المباركه نفع الله بكم البلاد والعباد اللهم احفظ قادتنا وبلادنا من كل مكروه وادم عزها في ضل قبادتها
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41 - ابو فيصل
2017-11-05 01:07:17
ياكبرها كبراه عند الله ادوا القسم امام خادم الحرمين وهم خونه لابارك الله فيهم ولافي ماعندهم
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40 - التميمي
2017-11-05 01:04:00
أحمد العساف
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39 -
2017-11-05 01:02:31
اليوم عيد. مرحله جديده .حفظ الله الملك وولي عهده عهد جديد
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38 - نص كبسة
2017-11-05 01:01:33
اجل ٦٠٠ متر كانت كثيرة على المواطن الحمدالله عقوبة في الدنيا والآخرة لكما فيه حساب
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37 - ياليل ابولمبه
2017-11-05 00:53:38
22 - اللامي 2017-11-05 00:39:55 من ضمنها توسعة الحرم الشريف / لاحول ولاقوة الابالله ------- هذا بايعها والعياذ بالله حتى مع الله
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36 - غريب الدار
2017-11-05 00:53:21
معقول يابشر كلهم اقسموا وخانوا
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35 - ياليل ابولمبه
2017-11-05 00:52:12
تعليق مخالف
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34 - ارمله وام لأيتام
2017-11-05 00:51:20
انا ارمله ولديه اطفال اعولهم بموجب صك اعاله و حصلت على قرض اسري بكفالة موظف في عهده وقمت بسداد نصف المبلغ وطلبت منه اعفائي من باقي القرض ورفض ولان طلع مرتشي يمهل ولايهمل جاك يومك الأسود كم دعيت عليه
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33 -
2017-11-05 00:49:04
*** يقولون خزينة الماليه فاضيه نوع من المناقشه الحين انشاء الله بتكون مليانه ستستردمنكم سبحان الله الله بالمرصادللفسادوستكون الحزينه مليانه انشاءالله
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32 -
2017-11-05 00:48:34
يا ساتر استر
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31 - 2030
2017-11-05 00:48:32
تعليق مخالف
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30 - زائر
2017-11-05 00:46:31
تعليق مخالف
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29 -
2017-11-05 00:43:52
تعليق مخالف
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28 - حفظ الله قيادتنا ووطننا
2017-11-05 00:43:27
بدأنا بخيانة قطر ثم اخونجيتها وسروريتها فعرجنا على خونة المال
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27 - ياليل ابولمبه
2017-11-05 00:42:47
وعيباه وزراء ومرتشين كيف تقابلون ربكم وهو من ****
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26 -
2017-11-05 00:41:39
الصحابي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يشارك التجار أربأحهم بعدفحص ايرادهم انه مافيه فساد ويأخذ المبالغ ويعطيهاالفقراء فكيف بمن يلهط ويشفط حسب القرارأت الصادره وعرفوفسادهم ارجعوالاموال لبيت المال فورا
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25 - حفظ الله قيادتنا ووطننا
2017-11-05 00:41:25
كشف خونة الدين تلاهم خونة المال
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24 - سلام
2017-11-05 00:40:13
كفووووووووو يابو سلمان فديت روحك والله انت وملك العزم والحزم
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23 - حفظ الله قيادتنا ووطننا
2017-11-05 00:40:07
15 - اللامي // وش رايك الآن ؟
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( عدد التعليقات 12,289 )
22 - اللامي
2017-11-05 00:39:55
من ضمنها توسعة الحرم الشريف / لاحول ولاقوة الابالله
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21 - خلك بعيد حبك يزيد 😊
2017-11-05 00:39:43
وأنا أقول الميزانيه تروح اثاريه فيه فأر يقرض فيها ههههه
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20 - حفظ الله قيادتنا ووطننا
2017-11-05 00:39:21
حزم وعزم ،، طال خونة الدين والأوطان
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( عدد التعليقات 4,255 )
19 - ابن الوطن
2017-11-05 00:36:28
عقبال الغاء الشؤون البلديه و القرويه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
18 - واضح
2017-11-05 00:36:16
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 4,255 )
17 - ابن الوطن
2017-11-05 00:35:29
منهو وزير الماليه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
16 - أماني
2017-11-05 00:34:38
هذا محمد بن سلمان م عنده لعب هذا الحزم والعزم ناصر النساء ربي يسعده
لا يعجبني(6) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 12,289 )
15 - اللامي
2017-11-05 00:33:50
سبحان الله الدنيا دواره تعسف بالواحد عسف
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
14 - شلحاااااااااااااااااااط /
2017-11-05 00:33:14
الله اكبر الله اكبر ولله // يجب عسف كل مفسد مهما على وارتفع ومهما كبر منصبة 
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
13 - ولوو
2017-11-05 00:32:38
الله اكبر الله اكبر ولله الحمد والله بسجد شكر لله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد
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12 - هاشم
2017-11-05 00:32:31
الملك سلمان مصمم وعازم على اجتثاث الفساد حقيقه الرجل بدا بالروس الكبار وبدا الشغل وتنظيف البلد مليارات الدولارات وعقود وصفقات لازم ترجع للدولة حفظك الله يابو فهد وحفظ الله الامير الشاب محمد الحزم
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11 - الحمدلله
2017-11-05 00:32:29
اللهم صلي على سيدنا محمد ...عليه افضل الصلاة واتم التسليم
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10 - ابو احمد
2017-11-05 00:31:50
ماكفاك راتبك والشرهات الى تاخذها حاى الحرم ماسلم منك لا ورشاوي بعد ونت الى ظلمت المواطن وخليت رواتب الموظفين اقل راتب في الخليج ..****
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9 -
2017-11-05 00:30:23
يقول الاسطورة محمد بن سلمان حفظه الله لن ينجووووو احد قووووول وفعل
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8 - الحمدلله
2017-11-05 00:30:22
اللهم صلي على سيدنا محمد ...عليه افضل الصلاة واتم التسليم
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7 - عبدالله العساف
2017-11-05 00:30:06
اللهم ان ليل الظلم طال على المظلومين وانت يا الهي القادر وحدك على انصافهم وانت يا الهي تعلم من ظلمنا واستغل وجاهته بظلمنا وسلب حقوقنا اللهم يامالك الملك سلط ولاة امرنا على كل ظالم وكل خائن وفرج يارب
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6 -
2017-11-05 00:30:00
*** هو ***راح فيها اللي كان مغرز في الماليه
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5 - العنزي
2017-11-05 00:29:46
تعليق مخالف
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4 - الكادح
2017-11-05 00:29:45
الحمدلله يعني العلاوة بترجع
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3 -
2017-11-05 00:29:16
ايش الرموز الغبية ذي خلااااص عااااد بلا تفاهة طلعو الاسماء كاملة والا اقعدو
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2 - همسات
2017-11-05 00:28:28
من هو السابق ؟
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1 -
2017-11-05 00:28:09
يا اخي خلاص ما بقي احد
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آخر تعليق
بواسطة : Rima ريما🙇°•🗨

ماعمري سمعت بدوله خليجية او عربية ويمكن حتى بالغرب ماعمرنا سمعنا بمكافحة الفساد...
بواسطة : زهوان

معاهم معاهم عليهم عليهم باقي انتم والقضاء يبغالكم شخل الفساد والظلم يجب ان ينتهي...
بواسطة : عزيز

لسه باقي حروف كثيرة ما ظهرت وكل حرف يعني آلاف الكلامات .. وكأنها معادلة فزيائية...
بواسطة : Rima ريما🙇°•🗨

لو مافيه فاسدين ينهبون ويسوون اللي يبون بالممتلكات وغيره كان مافيه فقير ببلادنا"...
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بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

 المرصد 9 2٬422 3 أسابيع
العواد يهنئ وزير الإعلام السوداني على رفع العقوبات عن بلاده والأخير يؤكد على جهود المملكة في تحقيق ذلك

العواد يهنئ وزير الإعلام السوداني على رفع العقوبات عن بلاده والأخير يؤكد على جهود المملكة في تحقيق ذلك

 المرصد 4 793 3 أسابيع
بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق  “الريتز كارلتون” بجدة

بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق  “الريتز كارلتون” بجدة

 المرصد 61 8٬283 4 أسابيع
بالصور: مجموعة “العريفي” القابضة “دايمنشنز” تفاجئ زوار معرض الفخامة في جدة بـ ” أنقى زيت زيتون” في العالم مخلوط بماء الذهب

بالصور: مجموعة “العريفي” القابضة “دايمنشنز” تفاجئ زوار معرض الفخامة في جدة بـ ” أنقى زيت زيتون” في العالم مخلوط بماء الذهب

 المرصد 56 8٬152 شهر واحد
الاخيرة
بعد يوم واحد من طرحه.. أصحاب أيفون x يصابون بخيبة أمل موجعة.. وشركة “أبل” تعلق!

بعد يوم واحد من طرحه.. أصحاب أيفون x يصابون بخيبة أمل موجعة.. وشركة “أبل” تعلق!

 المرصد 28 7٬545 12 ساعة
سعوديات يطالبن بإنشاء نادٍ لمصارعة البنات في المملكة ويشعلن مواقع التواصل.. وهكذا رد المغردون!

سعوديات يطالبن بإنشاء نادٍ لمصارعة البنات في المملكة ويشعلن مواقع التواصل.. وهكذا رد المغردون!

 المرصد 182 6٬169 14 ساعة
الإعلامية الكويتية مي العيدان تهاجم اللبنانية نضال الأحمدية .. وتعلق: ترقبوا الليلة “كشف حساب”

الإعلامية الكويتية مي العيدان تهاجم اللبنانية نضال الأحمدية .. وتعلق: ترقبوا الليلة “كشف حساب”

 المرصد 7 3٬199 يوم واحد
هذه حقيقة مقطع متداول يُظهر بئر زمزم من الداخل.. و”هيئة الأرصاد” تعلق!

هذه حقيقة مقطع متداول يُظهر بئر زمزم من الداخل.. و”هيئة الأرصاد” تعلق!

 المرصد 13 7٬994 يومين
كاريكاتير
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف”اليوم السبت

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف”اليوم السبت

 المرصد 276 2٬568 18 ساعة