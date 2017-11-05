إيقاف ” أ. ع ” وزير المالية السابق بتهم الفساد وقبول الرشاوي
صحيفة المرصد : قالت مصادر مطلعة أن الجهات المختصة أوقفت وزير المالية السابق (أ ،ع ) بتهم الفساد وقبول الرشاوي في عدة مواضيع من ضمنها توسعة الحرم الشريف.
وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حيث أصدر أمر ملكي حازم أكد فيه ملاحظة استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة ، واعتدوا على المال العام ، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة ، ساعدهم في ذلك تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء مما حال دون اطلاع ولاة الأمرعلى حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة.
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التعليقات
لمن لم يقبض عليه رعب كبير بينهم ارجوا من الدوله مراقبه الحولات الكبيره فلقد هيضتم مضاجعهم الحراميه
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ثق ياخادم الحرمين وولي عهده مادام انكم على الحق فالشعب كله معكم وهو معكم الان ومايحدث اكبر دليل على ان مليكنا لايجامل ولا يخاف فالله لومة لائم.الص ماتم فعله الان مؤشر قوي على ان السعودية بالاتجاه الصح
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زلزله ،،،،،،، هزت اهل الظلم والمفسدة ....
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معقول يابشر كلهم اقسموا وخانوا
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انام الليله وانا قرير العين لانه بعد الي حصل ماعاد احد يقدر يلعب بذيله
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الان بعض الوزراء جتهم*** ما يجيهم نوم الليله
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*رواتبنا
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اقترح تكون رواتب المسؤلين الكبار مثل رواتبا وتزيد على حسب انتاجيته في وزارته او دائرته عشان يتحمس للعمل
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ياخي هذه ليست شماته ولي الأمر وكلهم علينا يراعون مصالحنا ومتطلباتنا وليس لياكلون الاخضر واليابس لا بارك الله فيهم
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الله يسود وجيهكم دنيا واخرى ..
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الله لا يسامحه لهف علينا خارج دوام في الفترة المسائية (اختبارات أبناء الجاليات بمكه) قبل سنتين ونصف إدارة التعليم رفعت استحقاق العاملين للوزارة ولم يصرف لهم حتى الآن لهفه من ضمن مالهف.
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الله لا يبلانا ذا لما امر الملك عبدالله الله يرحمه باضافة ال 15% بدل غلاء المعيشة طلع في التلفزيون يقول ستكلف الميزانية الشئ الكثير كأنه بيدفع من جيبه رشاوي وحسد كيف جمعها
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وباقي الكثير والكثير. ولو رجعت جميع المسروقات منذ ثلاثين عام اصبحنا اغنى دوله ع وجه الارض
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القناعه كنز لا يفنى مناصبهم عاليه كذلك رواتبهم وياكلون حقوق المواطنين سودالله وجيهكم في الدنيا والاخره ونسوا انه لاتزول قدم عبد حتى يسال عن اربع ومنها ماله من فين اكتسبه وفيما انفقه
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والله انك بطل الابطال ربي يسدد خطاك
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اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك واجعلنا نخشاك كأننا نراك واجعل مخافتك في قلوبنا اللهم لا شماته ولكن تقوى الله ومخافته هي الحائل بينك وبين الحرام استغفر الله العظيم واتوب اليه اصلح لي قلبي
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وينك من زمان يابو مشهور قول وفعل نحاسب المذنب مواطن ولا امير وزير ولا فقير جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا
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اعزك الله يا خادم الحرمين وامد في عمرك ،، شيء مرعب ان نرى الفساد مستشري الى هذا الحد في علية القوم بالدولة !!
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اختارو مسؤالين من ضعاف الشعب وشوفو كيف الأمانة الي من منصب لمنصب خلاص يصير متمرس للمرواغة اجلدهم يامحمد بن سلمان خونة للبلد على كثر رواتبهم ينصبون أعوذ بالله من الطمع
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هذا هو الفاسد
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تحيه اجلال واحترام لقائد الامه على هذه القرارات المباركه نفع الله بكم البلاد والعباد اللهم احفظ قادتنا وبلادنا من كل مكروه وادم عزها في ضل قبادتها
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ياكبرها كبراه عند الله ادوا القسم امام خادم الحرمين وهم خونه لابارك الله فيهم ولافي ماعندهم
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أحمد العساف
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اليوم عيد. مرحله جديده .حفظ الله الملك وولي عهده عهد جديد
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اجل ٦٠٠ متر كانت كثيرة على المواطن الحمدالله عقوبة في الدنيا والآخرة لكما فيه حساب
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22 - اللامي 2017-11-05 00:39:55 من ضمنها توسعة الحرم الشريف / لاحول ولاقوة الابالله ------- هذا بايعها والعياذ بالله حتى مع الله
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معقول يابشر كلهم اقسموا وخانوا
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انا ارمله ولديه اطفال اعولهم بموجب صك اعاله و حصلت على قرض اسري بكفالة موظف في عهده وقمت بسداد نصف المبلغ وطلبت منه اعفائي من باقي القرض ورفض ولان طلع مرتشي يمهل ولايهمل جاك يومك الأسود كم دعيت عليه
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*** يقولون خزينة الماليه فاضيه نوع من المناقشه الحين انشاء الله بتكون مليانه ستستردمنكم سبحان الله الله بالمرصادللفسادوستكون الحزينه مليانه انشاءالله
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يا ساتر استر
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بدأنا بخيانة قطر ثم اخونجيتها وسروريتها فعرجنا على خونة المال
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وعيباه وزراء ومرتشين كيف تقابلون ربكم وهو من ****
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الصحابي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يشارك التجار أربأحهم بعدفحص ايرادهم انه مافيه فساد ويأخذ المبالغ ويعطيهاالفقراء فكيف بمن يلهط ويشفط حسب القرارأت الصادره وعرفوفسادهم ارجعوالاموال لبيت المال فورا
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كشف خونة الدين تلاهم خونة المال
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كفووووووووو يابو سلمان فديت روحك والله انت وملك العزم والحزم
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15 - اللامي // وش رايك الآن ؟
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من ضمنها توسعة الحرم الشريف / لاحول ولاقوة الابالله
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وأنا أقول الميزانيه تروح اثاريه فيه فأر يقرض فيها ههههه
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حزم وعزم ،، طال خونة الدين والأوطان
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عقبال الغاء الشؤون البلديه و القرويه
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منهو وزير الماليه
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هذا محمد بن سلمان م عنده لعب هذا الحزم والعزم ناصر النساء ربي يسعده
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سبحان الله الدنيا دواره تعسف بالواحد عسف
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الله اكبر الله اكبر ولله // يجب عسف كل مفسد مهما على وارتفع ومهما كبر منصبة
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الله اكبر الله اكبر ولله الحمد والله بسجد شكر لله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد
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الملك سلمان مصمم وعازم على اجتثاث الفساد حقيقه الرجل بدا بالروس الكبار وبدا الشغل وتنظيف البلد مليارات الدولارات وعقود وصفقات لازم ترجع للدولة حفظك الله يابو فهد وحفظ الله الامير الشاب محمد الحزم
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اللهم صلي على سيدنا محمد ...عليه افضل الصلاة واتم التسليم
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ماكفاك راتبك والشرهات الى تاخذها حاى الحرم ماسلم منك لا ورشاوي بعد ونت الى ظلمت المواطن وخليت رواتب الموظفين اقل راتب في الخليج ..****
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يقول الاسطورة محمد بن سلمان حفظه الله لن ينجووووو احد قووووول وفعل
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اللهم صلي على سيدنا محمد ...عليه افضل الصلاة واتم التسليم
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اللهم ان ليل الظلم طال على المظلومين وانت يا الهي القادر وحدك على انصافهم وانت يا الهي تعلم من ظلمنا واستغل وجاهته بظلمنا وسلب حقوقنا اللهم يامالك الملك سلط ولاة امرنا على كل ظالم وكل خائن وفرج يارب
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*** هو ***راح فيها اللي كان مغرز في الماليه
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الحمدلله يعني العلاوة بترجع
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ايش الرموز الغبية ذي خلااااص عااااد بلا تفاهة طلعو الاسماء كاملة والا اقعدو
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من هو السابق ؟
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يا اخي خلاص ما بقي احد
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