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عاجل : إيقاف أمير الرياض السابق” ت . ع” بتهم فساد محلية ودولية ومنها قطارالرياض
صحيفة المرصد: قالت مصادر مطلعة أن الجهات المعنية تعمل الآن على إيقاف الأمير” ت ع ع “أمير الرياض السابق بتهم فساد محلية ودولية ومن ضمنها قطارالرياض.
وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حيث أصدر اليوم أمر ملكي حازم أكد فيه ملاحظة استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة ، واعتدوا على المال العام ، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة ، ساعدهم في ذلك تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء مما حال دون اطلاع ولاة الأمرعلى حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة.
التعليقات
50 - وطني الحبيب2017-11-05 02:13:26
تصدقون اول ما طالعت الأخبار على طول مشيت سددت صاحب السوبر كنت اتأخر عليه بعض الأحيان.. واستغرب اني اسدده بذي السرعة وقال سديق انت اكيد أقرأ خبر اليوم الهمدلله كله نفرات سددت اليوم
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49 -2017-11-05 02:02:19
اقسم بالله اني اخاف ان يجيني نص ريال حرام كيف هذولا بالمليارات الحمدلله الذي عفانا مما ابتلاهم الحمدلله الحمدلله الحمدلله
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48 - عوكل2017-11-05 01:58:32
اللهم لا شماته
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47 - مـ2017-11-05 01:22:20
اغلبهم من اصحاب المليارات وشلون يلهطون ماخشت راسي ال ف حسابات افقر واحد فيهم اكثر من ميزانيات دول
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( عدد التعليقات 8 )46 - ياسر11
عقبال امرملكي بتنظيف البلد من بعض الجنسيات
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45 - مـ2017-11-05 01:20:00
توقيف vib ولا ف بيوتهم علمونا اذا مارجعت كل الفلوس الشعب يسوي لهم قطة ونطلعهم من السجن الفخم ونبري ذممهم نبيهم يروحون للجنة نتعاون ع البر والتقوى
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44 -2017-11-05 01:17:37
اللهم انا نسألك باسمك الأعظم الذي اذا دعيت به أجبت ان تحفظ الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان بحفظك ورعايتك ..وتحفظ بلاد الحرمين الملك سلمان يحارب الفساد
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43 - مـ2017-11-05 01:09:05
ال نعرفه ماحد يقدر يوقع ع شي الا بعد ماياخذ الضوء الاخضر وان كل الوزراء ماهم الا واجهه وبرستيج
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42 - مـ2017-11-05 01:02:49
يمكن محتاجين وش تبيهم يسوون الضعوف يشحذ لا لا مانرضاها عليهم انت يامواطن اكيد نزية لو حصل لك فرصة
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41 - مواطن شريف2017-11-05 01:00:03
من كان عنده ذرة شك في رؤية 2030 هاهي أولى ثمارها محاكمة المفسدين والفاسدين والمرتشين. لكما كل التقدير والإحترام ياخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير الأمير محمد. إضربا بيد من حديد على يد كل فاسد.
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40 - نص كبسة2017-11-05 00:58:07
فساد في مشروع قطار الرياض مشكلة المشروع متابع من أعلى مستوى يطلع فيه فساد أجل ما خفي كان اعظم وادهاء
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39 - مـ2017-11-05 00:56:43
تصفية حسابات وابعاد بعض الشخصيات المزعجة لوضع البعض والمقلقة له
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38 -2017-11-05 00:54:27
شكرا الحق والعدل أساس الحكم رعاك الله يا خادم الحرمين وولى العهد يقول وينفذ زمان راحححححح
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37 - العلياني2017-11-05 00:54:05
الحمدلله وش ذنبا يالمواطنين كلو ثرواتنا المفسدين الى الأمام معك مليكي الغالي ❤️
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36 - أبو سحم2017-11-05 00:53:02
اعوذ بالله صرت الشك بنفسي وش صاير
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35 - ابن المدينة2017-11-05 00:52:34
اللهم اعنهم على كل فاسد وان شاء الله بداية العز والرقي
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34 - مواطن شريف2017-11-05 00:52:26
هذه الليلة لن أنام وسأحتفل بمناسبة القضاء على الفساد والمفسدين، وإن شاء يصدر قرار بتوقيف من ظلمني وطفشني من وظيفتي وجعلني أضطر إلى أن أتقاعد مبكرا وأنا في قمة عطائي. يارب عجل بتوقيفه.
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33 - شلحاااااااااااااااااااط /2017-11-05 00:51:40
حنا في حلم والا علم /// جزاك الله خيرا ياملك الحزم واطال في عمرك
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32 - شاآآآايب من جبل عسير2017-11-05 00:51:38
*** كل خائن للأمانة كائناً من كان؟!؟ياليت تمر المحاسبة على من يوظف او يرقي اقاربه وابناء قبيلتة ويترك الكوادر المؤهلة والمخلصة.اهم شي راعي عبارة اللي خايف على جيبه لا يسرع.دنياااااااااا
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31 - مـ2017-11-05 00:51:21
حلوة ت ع ع هههها ***
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30 -2017-11-05 00:50:36
الهم انى اسلك ان تحفظ ملكنا وولى العهد المخلص وأن يحميه من كل شر نحن معك ضد كل فاسد هذا هو الصحيح حرامية البلد ظلمو الشعب وخانو الدوله أين البيعه الله لا يوفقهم ابدا نحن فداء بن سلمان إلى الإمام
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29 - سعود2017-11-05 00:50:26
الله يخلي قوقل عطانا اسمه .
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28 -2017-11-05 00:49:34
بذكر الله تطمئن القلوب
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27 - نوني&2017-11-05 00:49:29
عقبال وزير التعليم
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26 - ابو فهد القحطاني2017-11-05 00:47:57
كلنا سلمان وكلنا محمد .. الله يطول بعمارهم ويحفظهم لنا .. اضربوا بيد من حديد على الفاسدين واللصوص
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25 - راجع قدام2017-11-05 00:47:22
اخبار كنا ننتظرها من زمااان والان نراها تتحقق .. مااافي نووووم يامفسدين الا في التوقيف
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24 - مواطن شريف2017-11-05 00:44:59
الحمد لله أن أنعم الله لهذه البلاد قيادة حكيمة ورشيدة تحاسب الفساد والفاسدين والمرتشين. فبعد أن كان يقال الفاسد لمرضه أو بناءا على طلبه الآن سيتم محاكمته وسجنه. شكرا للملك سلمان وولي عهده الأمير محمد.
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23 -2017-11-05 00:43:43
اللي كنت اقول ياحليلهم انفضحوا شكل مافيهم الصاحي
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22 - سلام2017-11-05 00:43:29
كفووووووووو يابو سلمان فديت روحك والله انت وملك العزم والحزم عليك بهم
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21 -2017-11-05 00:41:54
استودعتكم الله ياسيوف الحق والعدل والحزم سلمان وابناءه واسرة ال سعود كافة
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20 -2017-11-05 00:41:22
مين ت-ع-ع ؟🤔
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19 - مواطن شريف2017-11-05 00:41:06
المحاسبة ستطال كل فاسد في الدولة ولن تكون هناك حصانة للفاسدين والمفسدين كائن من كان. هكذ قال سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وعلى كل فاسد أن يبادر بتسليم نفسه وإعادة ماسرقه من أموال الشعب.
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18 -2017-11-05 00:40:55
بنام الليله ولا كيف كل شوي وانا احدث الصفحه تعبت !!!!! خلو الباقي لبكره
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17 - واضح2017-11-05 00:39:40
طقتني الروعه وطلعت حطيت اكل لقطاوة الشارع خفت يشتكوني وانكفش
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( عدد التعليقات 4,255 )16 - ابن الوطن
وليش ما تقولون اسمه
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15 - الحمدلله2017-11-05 00:39:06
اللهم صلي على نبينا وحبيبنا محمد ..عليه افضل الصلاة واتم التسليم .
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14 - الحمدلله2017-11-05 00:39:04
اللهم صلي على نبينا وحبيبنا محمد ..عليه افضل الصلاة واتم التسليم .
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( عدد التعليقات 12,289 )13 - اللامي
من ضمنها قطار الرياض/ قطار نزاهة مواصل
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12 - ابوخالد2017-11-05 00:37:26
كلنا سلمان وكلنا محمد
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11 - الحمدلله2017-11-05 00:37:23
اللهم صلي على نبينا وحبيبنا محمد ..عليه افضل الصلاة واتم التسليم .
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10 - عبدالله العساف2017-11-05 00:37:23
اللهم احفظ خادم الحرمين وولي عهدة من كيد الكائدين وحقد الحاقدين اللهم انصرهم وقوي عزيمتهم على احقاق الحق وانصاف المظلومين واجعلهم ياربنا سلماً لكل من اتقى الله وحرباً على كل ظالم خائن لأمانتة
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9 - راعي البلها السالمي2017-11-05 00:37:22
عاش سلمان الحزم والعزم اضرب قلب الفاسد يموت جسد المفسدون
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8 - ظامي اليل2017-11-05 00:37:06
****.ياستير.اللهم سلم...سلم.
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7 - ابوخالد2017-11-05 00:36:39
الله ينصر سلمان ومحمد
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6 -2017-11-05 00:36:16
ياساتر
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5 - حفظ الله قيادتنا ووطننا2017-11-05 00:36:14
نبايعك يا خادم الحرمين الشرفين على السمع والطاعة ،،، سر ونحن خلفك،، وعناية الله تحفظك وترعاك
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4 - سلام2017-11-05 00:36:04
يا المفسدين جاكم السيف محمد بن سلمان ويه ويه .. ويه ويه .. اسمع ويه ويه .. ويه ويه ههههههههههه ياويلكم
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3 - اصـلـع لابـس بـكـله2017-11-05 00:35:39
تعليق مخالف
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2 -2017-11-05 00:34:31
عرفناه خلاص
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1 - حفظ الله قيادتنا ووطننا2017-11-05 00:34:09
حزم وعزم ،،، حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين
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آخر تعليق
بواسطة : Rima ريما🙇°•🗨
ماعمري سمعت بدوله خليجية او عربية ويمكن حتى بالغرب ماعمرنا سمعنا بمكافحة الفساد...
بواسطة : Rima ريما🙇°•🗨
لو مافيه فاسدين ينهبون ويسوون اللي يبون بالممتلكات وغيره كان مافيه فقير ببلادنا"...
كتاب الرأي
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