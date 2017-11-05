إيقاف الأمير ” ف . ع . م ” نائب وزير الدفاع وقائد البحرية السابق بتهم الفساد

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صحيفة المرصد : قالت مصادر مطلعة أن الجهات المختصة أوقفت الأمير (ف،ع،م) نائب وزير الدفاع وقائد البحرية السابق بعدة تهم تتعلق بالفساد، وخصوصا بالقوات البحرية، والقائد الحالي المعفى .

وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حيث أصدر أمر ملكي حازم أكد فيه ملاحظة استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة ، واعتدوا على المال العام ، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة ، ساعدهم في ذلك تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء مما حال دون اطلاع ولاة الأمرعلى حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة .

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