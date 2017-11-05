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إيقاف الأمير ” ف . ع . م ” نائب وزير الدفاع وقائد البحرية السابق بتهم الفساد

إيقاف الأمير ” ف . ع . م ” نائب وزير الدفاع وقائد البحرية السابق بتهم الفساد
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المرصد 38 4٬953 3 ساعات

صحيفة المرصد : قالت مصادر مطلعة أن الجهات المختصة أوقفت الأمير (ف،ع،م) نائب وزير الدفاع وقائد البحرية السابق بعدة تهم تتعلق بالفساد، وخصوصا بالقوات البحرية، والقائد الحالي المعفى .

وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حيث أصدر أمر ملكي حازم أكد فيه ملاحظة استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة ، واعتدوا على المال العام ، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة ، ساعدهم في ذلك تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء مما حال دون اطلاع ولاة الأمرعلى حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة .

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

38 - ابو سلطان السبيعي
2017-11-05 03:09:37
عاش سلمان الحزم عاش محمد العزم اضربوا بيد من حديد على المفسدين
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37 - يحيى
2017-11-05 01:50:02
قد تقاعد يالله حسن الخاتمه لكن الفاسد يجب بتره
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36 - ابوسجى
2017-11-05 01:45:34
قرارات تثلج الصدور وتحفظ الحقوق، عرجوا على أمير منطقة جازان في فضيحة الصرف الصحي في ابوعريش والاراضي الحدودية التي تحصل على تعويضات ضخمة من الدولة مقابلها.
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35 - مواطن
2017-11-05 01:28:40
أنا مواطن لن أسامح أي فاسد في مال سرقه، وإن فلت في الحياة الدنيا، فلن يفلت يوم العرض عندما يقف أمام ربه. وأبارك مايقوم به الملك وولي عهده. وإلى الأمام على بركة الله.
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34 - الاخضر
2017-11-05 01:28:05
هذا عصر العدل لافرق بين أمير وغفير ،اللهم وفق خادم الحرمين وولي عهده الأمين.
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33 - مواطن شريف
2017-11-05 01:21:27
يجب التعميم على كل منافذ البلاد من مطارات وموانئ ومنافذ برية على هؤلاء السارقين لأموال العباد كي يتم منع هروبهم. ونحن مع مليكنا سلمان وولي عهده حفظهما الله فيما يتخذانه من خطوات لحفظ البلاد والعباد.
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32 - 🙂 ابن القرية 🙂
2017-11-05 01:20:44
لكل من أكل مالًا من غير حق أقول له : جاكم الإعصار ما حدٍّ يعيقه . . ملكنا سلمان وسع عن طريقه ..
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31 - مواطن في وطن
2017-11-05 01:20:25
راحوا طعام وخاصة السلوقي ال*******وجربوعه معه هذا الي كان يستهزئ بالشعب السعودي .. سحب الجنسية من هذا المسعود ..
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( عدد التعليقات 8 )
30 - ياسر11
2017-11-05 01:15:27
فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم . لم يصدقومع ملك السموات فعاقبهم ملك الحزم
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29 - مواطن شريف
2017-11-05 01:14:05
أنا متأكد أنه وفي هذا الليلة الغير مسبوقة أن كل فاسد يتحسس البطحة التي في رأسه ويخطط للهرب من البلاد بأموال الشعب المنهوبة ولكن أين تٌولُّون، الله ثم الملك سلمان وولي عهده لكم بالمرصاد يافاسدين.
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28 - مواطن شريف
2017-11-05 01:08:50
ياليت يتم الإعلان عن أسماء المفسدين والمرتشين تصريحاً لا تلميحاً.هؤلاء الذين لا يرقبون في هذا الشعب الكريم إلَّاً ولا ذمة. يعيش الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.
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27 -
2017-11-05 01:06:50
كيف بعتوا دينكم وباقي حساب الله ماذا تقولون له
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26 - فيصل المرشدي
2017-11-05 01:06:48
هذي الأخبار اللي تشرح الصدر وابشروا بعدها ياشعبنا الكريم الثروات المنهوبة راح ترجع للبلد وللشعب ويعم الخير بإذن الله .
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25 - عبدالله العساف
2017-11-05 01:03:44
هذه الليلة ليلة دب الامل فيها في قلوب المظلومين الذين طال ليل الظلم عليهم وبلغ اليأس مبلغة متظرعين لله بأن يحفظ خادم الحرمين وولي عهدة الامين وان يعينهم على العدل وانصاف المظلومين وقمع المجرمين
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24 - ياليل ابولمبه
2017-11-05 01:01:18
والله كل الأمور تهون ياناس بس الي مخلي راسي بينفجر --- القسم العظيم الي القوه امام ابوفهد الله يحفظه عند توليهم الوزارات اقسم بالله شي لايصدق الا هذه الدرجه قلوبهم ميته مافي خوف من الله
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23 - الحربي1
2017-11-05 01:01:08
إي بالله هذي الأخبار الي تشرح الصدر كل واحد اكل أموال الدوله بالباطل ماراح ينام الليله وان شاء الله يتم القبض على كل مفسد في هذا البلد وباقي الكثير خاصة تجار جده عليك بهم يابو فهد غربلهم غربله
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22 - الحربي1
2017-11-05 01:00:18
إي بالله هذي الأخبار الي تشرح الصدر كل واحد اكل أموال الدوله بالباطل ماراح ينام الليله وان شاء الله يتم القبض على كل مفسد في هذا البلد وباقي الكثير خاصة تجار جده عليك بهم يابو فهد غربلهم غربله
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21 - الحربي1
2017-11-05 00:59:18
إي بالله هذي الأخبار الي تشرح الصدر كل واحد اكل أموال الدوله بالباطل ماراح ينام الليله وان شاء الله يتم القبض على كل مفسد في هذا البلد وباقي الكثير خاصة تجار جده عليك بهم يابو فهد غربلهم غربله
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20 -
2017-11-05 00:58:35
الناس مانامت الليله تطالع اخبار الفساد عيا يجي الناس نوم طار النوم من عيون الناس ذكور وانآث
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19 - ياليل ابولمبه
2017-11-05 00:58:19
والله اني بغيت انام لكن الظاهر اني بطلب من الأهل يسوون براد شاهي ويكون ثقيل شكل الليل بوله
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18 - وزير
2017-11-05 00:57:50
انا عينوني وزير واستقلت ثاني يوم
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17 - عبدالعزيز بن زيد الهزاني
2017-11-05 00:57:19
بيض الله وجهك ياملكنا و ولي العهد الامير محمد بن سلمان الشعب كله يردد عاش سلمان
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16 - عبدالعزيز بن زيد الهزاني
2017-11-05 00:55:52
بيض الله وجهك ياملكنا و ولي العهد الامير محمد بن سلمان الشعب كله يردد عاش سلمان
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15 - زائر
2017-11-05 00:55:18
ياله يكريم
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14 -
2017-11-05 00:54:48
يالله كثرة الخطوط الحمراء بالصحف الاالالكترونيه والقنوات بمختلف أنواع القنوات خطوط حمراء عن تهم الفساد الدنيا بالإعلام خطوط حمراء عن الفساد تضخمت الثروات وبداء الكشف من أين لك هذا؟؟؟ خطوط حمر عناوين
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( عدد التعليقات 12,289 )
13 - اللامي
2017-11-05 00:54:43
(إن الله لا يحب المفسدين)
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12 -
2017-11-05 00:54:36
تعليق مخالف
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11 -
2017-11-05 00:54:18
تعليق مخالف
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10 - ولوو
2017-11-05 00:53:48
مو بس إيقاف نتمنى عقاب صارم ليكونو عبره لغيرهم (من أمن العقوبة أساء الأدب)
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9 - صبّاحي
2017-11-05 00:52:40
الليلة صباحي
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8 - سلامة
2017-11-05 00:52:30
تبوك برد الليله
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7 - العلياني
2017-11-05 00:52:29
اشهد بالله انشرح خاطري الى الأمام وعليكم بمسؤولين الامانات
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6 - ali
2017-11-05 00:52:03
تبني الأمم بمحاربة الفساد
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5 - سكر زيادة
2017-11-05 00:51:45
خلهم ماهو شماته
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4 - حزم وعزم
2017-11-05 00:51:32
رقم كم ذا
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3 - همسات
2017-11-05 00:51:19
والله من كل حدب ينسلون ! الله يقويكم
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2 -
2017-11-05 00:51:04
يا ساتر استر
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( عدد التعليقات 12,289 )
1 - اللامي
2017-11-05 00:50:34
في البر والبحر لاحول ولاقوة الابالله
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آخر تعليق
بواسطة : Rima ريما🙇°•🗨

ماعمري سمعت بدوله خليجية او عربية ويمكن حتى بالغرب ماعمرنا سمعنا بمكافحة الفساد...
بواسطة : زهوان

معاهم معاهم عليهم عليهم باقي انتم والقضاء يبغالكم شخل الفساد والظلم يجب ان ينتهي...
بواسطة : عزيز

لسه باقي حروف كثيرة ما ظهرت وكل حرف يعني آلاف الكلامات .. وكأنها معادلة فزيائية...
بواسطة : Rima ريما🙇°•🗨

لو مافيه فاسدين ينهبون ويسوون اللي يبون بالممتلكات وغيره كان مافيه فقير ببلادنا"...
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