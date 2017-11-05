إيقاف الأمير ” ف . ع . م ” نائب وزير الدفاع وقائد البحرية السابق بتهم الفساد
صحيفة المرصد : قالت مصادر مطلعة أن الجهات المختصة أوقفت الأمير (ف،ع،م) نائب وزير الدفاع وقائد البحرية السابق بعدة تهم تتعلق بالفساد، وخصوصا بالقوات البحرية، والقائد الحالي المعفى .
وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حيث أصدر أمر ملكي حازم أكد فيه ملاحظة استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة ، واعتدوا على المال العام ، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة ، ساعدهم في ذلك تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء مما حال دون اطلاع ولاة الأمرعلى حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة .
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التعليقات
عاش سلمان الحزم عاش محمد العزم اضربوا بيد من حديد على المفسدين
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قد تقاعد يالله حسن الخاتمه لكن الفاسد يجب بتره
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قرارات تثلج الصدور وتحفظ الحقوق، عرجوا على أمير منطقة جازان في فضيحة الصرف الصحي في ابوعريش والاراضي الحدودية التي تحصل على تعويضات ضخمة من الدولة مقابلها.
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أنا مواطن لن أسامح أي فاسد في مال سرقه، وإن فلت في الحياة الدنيا، فلن يفلت يوم العرض عندما يقف أمام ربه. وأبارك مايقوم به الملك وولي عهده. وإلى الأمام على بركة الله.
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هذا عصر العدل لافرق بين أمير وغفير ،اللهم وفق خادم الحرمين وولي عهده الأمين.
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يجب التعميم على كل منافذ البلاد من مطارات وموانئ ومنافذ برية على هؤلاء السارقين لأموال العباد كي يتم منع هروبهم. ونحن مع مليكنا سلمان وولي عهده حفظهما الله فيما يتخذانه من خطوات لحفظ البلاد والعباد.
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لكل من أكل مالًا من غير حق أقول له : جاكم الإعصار ما حدٍّ يعيقه . . ملكنا سلمان وسع عن طريقه ..
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راحوا طعام وخاصة السلوقي ال*******وجربوعه معه هذا الي كان يستهزئ بالشعب السعودي .. سحب الجنسية من هذا المسعود ..
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فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم . لم يصدقومع ملك السموات فعاقبهم ملك الحزم
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أنا متأكد أنه وفي هذا الليلة الغير مسبوقة أن كل فاسد يتحسس البطحة التي في رأسه ويخطط للهرب من البلاد بأموال الشعب المنهوبة ولكن أين تٌولُّون، الله ثم الملك سلمان وولي عهده لكم بالمرصاد يافاسدين.
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ياليت يتم الإعلان عن أسماء المفسدين والمرتشين تصريحاً لا تلميحاً.هؤلاء الذين لا يرقبون في هذا الشعب الكريم إلَّاً ولا ذمة. يعيش الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.
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كيف بعتوا دينكم وباقي حساب الله ماذا تقولون له
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هذي الأخبار اللي تشرح الصدر وابشروا بعدها ياشعبنا الكريم الثروات المنهوبة راح ترجع للبلد وللشعب ويعم الخير بإذن الله .
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هذه الليلة ليلة دب الامل فيها في قلوب المظلومين الذين طال ليل الظلم عليهم وبلغ اليأس مبلغة متظرعين لله بأن يحفظ خادم الحرمين وولي عهدة الامين وان يعينهم على العدل وانصاف المظلومين وقمع المجرمين
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والله كل الأمور تهون ياناس بس الي مخلي راسي بينفجر --- القسم العظيم الي القوه امام ابوفهد الله يحفظه عند توليهم الوزارات اقسم بالله شي لايصدق الا هذه الدرجه قلوبهم ميته مافي خوف من الله
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إي بالله هذي الأخبار الي تشرح الصدر كل واحد اكل أموال الدوله بالباطل ماراح ينام الليله وان شاء الله يتم القبض على كل مفسد في هذا البلد وباقي الكثير خاصة تجار جده عليك بهم يابو فهد غربلهم غربله
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إي بالله هذي الأخبار الي تشرح الصدر كل واحد اكل أموال الدوله بالباطل ماراح ينام الليله وان شاء الله يتم القبض على كل مفسد في هذا البلد وباقي الكثير خاصة تجار جده عليك بهم يابو فهد غربلهم غربله
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إي بالله هذي الأخبار الي تشرح الصدر كل واحد اكل أموال الدوله بالباطل ماراح ينام الليله وان شاء الله يتم القبض على كل مفسد في هذا البلد وباقي الكثير خاصة تجار جده عليك بهم يابو فهد غربلهم غربله
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الناس مانامت الليله تطالع اخبار الفساد عيا يجي الناس نوم طار النوم من عيون الناس ذكور وانآث
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والله اني بغيت انام لكن الظاهر اني بطلب من الأهل يسوون براد شاهي ويكون ثقيل شكل الليل بوله
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انا عينوني وزير واستقلت ثاني يوم
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بيض الله وجهك ياملكنا و ولي العهد الامير محمد بن سلمان الشعب كله يردد عاش سلمان
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بيض الله وجهك ياملكنا و ولي العهد الامير محمد بن سلمان الشعب كله يردد عاش سلمان
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ياله يكريم
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يالله كثرة الخطوط الحمراء بالصحف الاالالكترونيه والقنوات بمختلف أنواع القنوات خطوط حمراء عن تهم الفساد الدنيا بالإعلام خطوط حمراء عن الفساد تضخمت الثروات وبداء الكشف من أين لك هذا؟؟؟ خطوط حمر عناوين
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(إن الله لا يحب المفسدين)
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مو بس إيقاف نتمنى عقاب صارم ليكونو عبره لغيرهم (من أمن العقوبة أساء الأدب)
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الليلة صباحي
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تبوك برد الليله
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اشهد بالله انشرح خاطري الى الأمام وعليكم بمسؤولين الامانات
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تبني الأمم بمحاربة الفساد
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خلهم ماهو شماته
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رقم كم ذا
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والله من كل حدب ينسلون ! الله يقويكم
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يا ساتر استر
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في البر والبحر لاحول ولاقوة الابالله
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