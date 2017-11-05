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إيقاف ” س. د ” رئيس شركة الاتصالات السعودية بتهم الاختلاس وترسية عقود على شركاته الخاصة
صحيفة المرصد: قالت مصادر مطلعة أن الجهات المختصة أوقفت (س ، د) رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية بتهم الفساد وترسية عقود على شركاته الخاصة واختلاس أموال الشركة .
وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حيث أصدر أمر ملكي حازم أكد فيه ملاحظة استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة ، واعتدوا على المال العام ، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة ، ساعدهم في ذلك تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء مما حال دون اطلاع ولاة الأمرعلى حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة.
التعليقات
10 - عبدالله اليامي2017-11-05 02:54:25
يستاهل ال د و ي ش ومن هم على شاكلته ، أمراء ساقوهم مثل 🐑 ، أدام الله أمن وأمان المملكة 🇸🇦 في ظل الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان .
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9 - همسات2017-11-05 01:30:27
صراحه رائع اخبار مفرحه تبشرنا بعهد جديد ويتليت نشوف وزراء الاسكان السابقين خاصة من تم في عهده اخذ ٤٠ مليار وين وداهن ؟ وهذا الدويش ياسعود لا مخافة من الله ولا من خلقه ؟ حسلي الله عليكم
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( عدد التعليقات 12,289 )8 - اللامي
اختلاس أموال الشركة / وانا اقول الفاتورة مرتفعة حسبنا الله ونعم الوكيل
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7 - سعود2017-11-05 01:19:00
اقعد جنبي وكل برتكان .....ياسلام سلم ياحبني لأوامر زي كذا . ابي اشوف الصحيفة كلها حمراء ...
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6 - زائر2017-11-05 01:18:59
يالله يكريم. هاذول كلهم دمرونا واحبطونا ابو ريشه وابو ٤٠٠ متر حسبي الله عليكم يمفسدين
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5 - شلحاااااااااااااااااااط /2017-11-05 01:17:09
تعليق مخالف
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4 - نص كبسة2017-11-05 01:13:11
يطول في عمرك ياملك الحزم وولى العهد دام عزك يا وطن حاس اليوم بطير من الفرخة مهو شماته لا والله بس احس ودي احب ازفلت الشارع حبا في الوطن والمخلصين له
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3 - غريب الدار2017-11-05 01:13:07
اجلدهم يابن سلمان
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2 - ولوو2017-11-05 01:13:02
باقي مدراء المحافظات
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1 - غريب الدار2017-11-05 01:11:02
الله ينصرك يابن سلمان
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بواسطة : Rima ريما🙇°•🗨
ماعمري سمعت بدوله خليجية او عربية ويمكن حتى بالغرب ماعمرنا سمعنا بمكافحة الفساد...
بواسطة : Rima ريما🙇°•🗨
لو مافيه فاسدين ينهبون ويسوون اللي يبون بالممتلكات وغيره كان مافيه فقير ببلادنا"...
كتاب الرأي
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