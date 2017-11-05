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أول تعليق لوزير الثقافة والإعلام “العواد” على تشكيل لجنة حصر جرائم الفساد

أول تعليق لوزير الثقافة والإعلام “العواد” على تشكيل لجنة حصر جرائم الفساد
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المرصد 14 774 3 ساعات

صحيفة المرصد : قال وزير الثقافة والإعلام د. عواد بن صالح العواد أن الأمر الملكي الكريم حول مكافحة الفساد وتتبع الفاسدين هو نهج الدولة في تعزيز النزاهة والمضي في الإصلاح الذي دأبت عليه الدولة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسيدي سمو ولي العهد حفظهما الله، فهم حريصون كل الحرص على حماية المال العام واجتثاث الفساد الذي يعد معول هدم للاقتصاد والمجتمع.

مبيناً أن هذا القرار يمثل نقلة في الشفافية والمحاسبة والحوكمة ما ينتج بيئة صحية جاذبة للاستثمار والإرتقاء بمعايير الإتقان والجودة.

مطلب رسمي وشعبي

وذكر العواد بأن مكافحة الفساد مطلب رسمي وشعبي لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوطيد قيم النزاهة والعدل والمساواة في المجتمع وتسريع وتيرة الإصلاح والتطور لنهضة بلادنا في شتى المجالات.

ويشكل هذا الأمر خطوة مهمة في تنفيذ سياسة المملكة الرامية للمحافظة على المال العام ومحاسبة المفسدين وكل من عمل على استغلال منصبه للإثراء والتكسب، معلناً انطلاق مرحلة جديدة تؤسس لأسلوب إدارة الدولة القائم على أسس النزاهة والأمانة والإخلاص.

رسالة واضحة وحازمة

وأضاف الدكتور العواد بأن رسالة سمو سيدي ولي العهد حفظه الله في محاسبة الفاسدين وتعقبهم هي رسالة واضحة وحازمة بأنه لن يفلت أحد من المحاسبة والمعاقبة متى ثبت تورطه في قضايا الفساد.

وأكد الوزير العواد بأن مكافحة الفساد تأتي ضمن منظومة الإصلاح الشاملة التي تشهدها بلادنا في كافة الميادين لتعزيز مكانة المملكة والرفع من كفاءة العمل وجودته وفق أفضل المواصفات من خلال استثمار الموارد المتاحة خير استثمار بعيداً عن الهدر والاستغلال، مع الحرص على حفظ المال العام وصرفه في مصارفه النظامية بنزاهةٍ ودقة.

إعادة الأموال المنهوبة

كما أوضح د. العواد أن هذا القرار سيكون له أثر إيجابي كبير على أبناء المملكة بإعادة الأموال المنهوبة من دون وجه حق للاستفادة منها في مشاريع التنمية وإعادة عشرات الملايين من أمتار الأراضي المستولى عليها بغير وجه حق للاستفادة منها في حل مشاكل الإسكان.

وأن هذا القرار يمثل انطلاقة قوية لردع من تسول له نفسه استغلال المال العام والإثراء والتكسب غير المشروع.

واختتم وزير الثقافة والإعلام تصريحه بالدعاء بأن يحفظ الله خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ويجزيهما خير الجزاء على ما يقومان به من جهد جبار في حماية الوطن والمواطنين والحفاظ على مقدرات الدولة واستثمارها في صالح نهضة الوطن ورفاهية المواطنين.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

14 - ابو شدا
2017-11-05 02:03:28
هذا دعاء الثلث الأخير من الليل اللهم زده قوه على قوه واحفظه ورد كيد الخونه في نحورهم..بكره كل مسؤول رايح يداوم بدري ولكي يطمني قلبة هل من المطلوبين. مساكين ما ناموا اليلة.
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13 - عبدالرحمن الشهري
2017-11-05 01:55:15
الله يقوي ولي امرنا ويسدد رميه
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12 - نيقاااا نفااااادي
2017-11-05 01:48:29
برق هل هذه ايه في تعليقك8
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11 - نيقاااا نفااااادي
2017-11-05 01:41:47
اخبار مفرحه من الدوله للقضاء على من كاني فيها من الفاسدين، ولكن انا كمواطن انتظر مايحسن وضعي ويريح اسرتي مثل العلاوه وزيادة الراتب
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10 - ضرغام
2017-11-05 01:25:50
كل السعوديين يقفون صفا واحدا مع والد الجميع خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ويقولون بصوت عالي إنتهى زمن الفساد وبدأ زمن بناء وترقية الوطن لمكانه الصحيح اللائق به
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9 -
2017-11-05 01:24:04
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 31,113 )
8 - برق _ الحرم
2017-11-05 01:23:00
ــــ(((((((( ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ))))))))ــــ
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7 - أبو وعد
2017-11-05 01:21:56
لله درك ملك الحزم والعزم فعلا بداء الإصلاح الحقيقي حفظكما الله
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6 - ضمير الناس
2017-11-05 01:21:12
هذه الصحوه ولا بلاش***وطني يمسح دموع المقهورين***
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( عدد التعليقات 31,113 )
5 - برق _ الحرم
2017-11-05 01:20:37
((((((( الاصلاح الايجابي ((وثبة_ ملك _حازم))) في ملاحقة الفسدة والمفسدين في البلاد دون تفريق ولاتميز ))))))
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4 -
2017-11-05 01:19:43
باقي أحد ولا خلصو. كلهم في عهد مين. ياساتر.
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3 - ضمير الناس
2017-11-05 01:19:26
لاللفساد لاللمخدرات لاللمسكنات***من عبث بشبابناوحاضرنا ومستقبلنا***من انتم!!!؟***
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2 - نص كبسة
2017-11-05 01:18:59
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1 - ولوو
2017-11-05 01:15:41
قد قلت من قبل ستموت الصحوة وسينهض الإصلاح
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آخر تعليق
بواسطة : Rima ريما🙇°•🗨

ماعمري سمعت بدوله خليجية او عربية ويمكن حتى بالغرب ماعمرنا سمعنا بمكافحة الفساد...
بواسطة : زهوان

معاهم معاهم عليهم عليهم باقي انتم والقضاء يبغالكم شخل الفساد والظلم يجب ان ينتهي...
بواسطة : عزيز

لسه باقي حروف كثيرة ما ظهرت وكل حرف يعني آلاف الكلامات .. وكأنها معادلة فزيائية...
بواسطة : Rima ريما🙇°•🗨

لو مافيه فاسدين ينهبون ويسوون اللي يبون بالممتلكات وغيره كان مافيه فقير ببلادنا"...
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