عاجل: إيقاف “خ.م” رئيس الخطوط السعودية السابق بتهم الفساد والاختلاس

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صحيفة المرصد: علمت “المرصد” من مصادر مطلعة أن الجهات المختصة أوقفت (خ، م) رئيس الخطوط السعودية السابق وعدد من الشركات الكبرى بتهم الفساد والاختلاس .

وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز .

وكان خادم الحرمين أصدر أمر ملكي حازم أكد فيه ملاحظة استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة ، واعتدوا على المال العام ، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة ، ساعدهم في ذلك تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء مما حال دون اطلاع ولاة الأمرعلى حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة