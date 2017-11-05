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عاجل: إيقاف “خ.م” رئيس الخطوط السعودية السابق بتهم الفساد والاختلاس
صحيفة المرصد: علمت “المرصد” من مصادر مطلعة أن الجهات المختصة أوقفت (خ، م) رئيس الخطوط السعودية السابق وعدد من الشركات الكبرى بتهم الفساد والاختلاس .
وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز .
وكان خادم الحرمين أصدر أمر ملكي حازم أكد فيه ملاحظة استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة ، واعتدوا على المال العام ، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة ، ساعدهم في ذلك تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء مما حال دون اطلاع ولاة الأمرعلى حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة
التعليقات
23 - العمده2017-11-05 02:55:27
الجامعات وماادراك ماالجامعات والفساد المالى والادارى خاصة جامعة داخل المدن الكبيره حسبى الله ونعم الوكيل فى من كان السبب فى الفساد
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22 - العمده2017-11-05 02:52:41
كذلك تعينات المعلمات والواسطات .ظلم فى ظلم بعض البنات من حين تخرجهن لم يتم تعينهن ولمدد ٥-٧-٩-١٥عاما والغريب تم تعين بعض من طالبتهن ‼️⁉️
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21 - العمده2017-11-05 02:48:26
بعون الله وتوفيقه يصل الدور على الفساد فى الجامعات بسبب المحسوبيات والواسطات فى التعينات والتجاوزات الماليه وكذلك ممثلو بعض الملحقيات الثقافية بالخارج قمة الفساد وهدر المال العام .الله اكبر🇸🇦🕋🇸🇦
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20 - محمد2017-11-05 02:22:19
تعليق مخالف
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19 - ابو عبدالعزيز2017-11-05 02:05:55
جامعة تبوك وجميع المرافق اجانب خاصه التعليم والصحه والمدارس الخاصه الحزم الحزم باذن اللة يطولهم
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18 - الجد ..المتقاعد.2017-11-05 01:55:24
نرجوا من خادم الحرمين الشريفين. حفظه الله ورعاه. النظر في قضايا تشغيل الأموال في عسير . حيث لازال المشغلين. في سجن ابها العام. منذ سنين . نرجوا سرعة النظر في هذا الموضوع وتكليف سمو ولي العهد بمتابعته
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17 - حسبنا الله2017-11-05 01:52:13
حسبنا الله ونعم الوكيل على من ظلمني
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16 - مواطن شريف2017-11-05 01:41:55
ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. جاءكم أيها المفسدين في الأرض من لا يخاف في الله لومة لائم، أنهما ملك الحزم وولي عهده. ونصيحة لكل فاسد سرق أموال الشعب أو استغل منصبه أن يبادر بتسليم نفسه.
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15 - مواطن شريف2017-11-05 01:34:52
الصراحة هذه الأوامر الملكية الكريمة أثلجت صدورنا وأفرحتنا. ونشد على أيدي مليكنا خادم الحرمين وولي عهده. وننتظر المزيد من هذه الإيقافات لكل فاسد عبث بأموال ومقدرات الشعب السعودي. إلى الأمام لا تراجع.
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14 - اقتربت الساعة ⏰2017-11-05 01:33:50
اكثروا من قول لا حوله ولا قوة الا بالله والزموا الاستغفار الله اكبر الله اكبر
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( عدد التعليقات 12,289 )13 - اللامي
جمع الحرام على الحلال ليكثره * * * دخل الحرام على الحلال فبعثره
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12 - احب وطني2017-11-05 01:30:50
باقي مدراء المنافذ
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11 -2017-11-05 01:30:02
اهم شي ولب الموضوع استردأد المبالغ الملهوطه لهط فساد الخ وصرح الوزير العواد وبهذا ستكون خزينة الماليه مليانه بالاسترداد انشاء الله
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10 - Next🗣2017-11-05 01:28:05
الي بعدووووووه🗣
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9 - ابو شاهر2017-11-05 01:27:15
اجلد حتي الفجر طهر طهر طهر الشبك الشبك الشبك عاش الملك وولي العهد
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8 - عبادي الهلالي2017-11-05 01:26:43
الصحه الصحه الصحه الصحه الصحه الصحه الصحه الصحه الصحه الصحه الصحه الصحه الصحه الصحه الصحه الصحه الصحه الصحه الصحه الصحه الصحه الصحه
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7 -2017-11-05 01:26:22
كفو
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6 - ملعقه2017-11-05 01:25:27
هات براد شاي يا واد زود السكر
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5 -2017-11-05 01:25:21
الله يسترنا بسترة!!!
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4 - وليد2017-11-05 01:21:53
يا ساتر من بقى !! من عشرات السنين واحنا نعاني من الرشاوي والخيانة والفساد
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3 - ولوو2017-11-05 01:21:39
باقي مدراء المحافظات
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2 - نص كبسة2017-11-05 01:20:36
كفوا هذي ملفات معروفة ما يقدر عليها الا الرجال المخلصين
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1 - ولوو2017-11-05 01:19:47
اجلدددددهم جلد يابو فهد الناس ذاقوا الأمرين من هذا الفساد
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بواسطة : Rima ريما🙇°•🗨
ماعمري سمعت بدوله خليجية او عربية ويمكن حتى بالغرب ماعمرنا سمعنا بمكافحة الفساد...
بواسطة : Rima ريما🙇°•🗨
لو مافيه فاسدين ينهبون ويسوون اللي يبون بالممتلكات وغيره كان مافيه فقير ببلادنا"...
كتاب الرأي
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