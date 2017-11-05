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الرئيسية / عاجل: إيقاف ” ع. د” محافظ هيئة الاستثمار السابق بتهم الفساد والتلاعب في أوراق المدن الاقتصادية

عاجل: إيقاف ” ع. د” محافظ هيئة الاستثمار السابق بتهم الفساد والتلاعب في أوراق المدن الاقتصادية

عاجل: إيقاف ” ع. د” محافظ هيئة الاستثمار السابق بتهم الفساد والتلاعب في أوراق المدن الاقتصادية
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المرصد 19 1٬264 2 ساعتين

صحيفة المرصد: علمت “المرصد” من مصادر مطلعة أن الجهات المختصة أوقفت محافط هيئة الاستثمار السابق (ع ، د) بعدة تهم تتعلق بالفساد والتلاعب في أوراق المدن الاقتصادية.
وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز .
وكان خادم الحرمين أصدر أمر ملكي حازم أكد فيه ملاحظة استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة ، واعتدوا على المال العام ، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة ، ساعدهم في ذلك تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء مما حال دون اطلاع ولاة الأمرعلى حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

19 - ما شاء الله
2017-11-05 03:07:41
اللهم احفظ بلاد الحرمين من كل شر واحفظ خادم الحرمين وولي عهده الأمين
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18 - عبدالله حمود الحارثي
2017-11-05 02:11:04
دام عزك يا وطني عاش ابوالحزم والعزم الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ال سعود
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17 - همسات
2017-11-05 02:05:43
م مشاركة ١٤ لايهمك بياخذون عقاراتهم وكل ممتلكاتهم ويطلعونها من عينهم ولا يبلطوا عليهم السجن
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16 - اسم
2017-11-05 01:52:01
ملكنا دايم منصور لا اله الله لا اله الله والفاسد دايم مدحور
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15 - مـ
2017-11-05 01:48:34
اذا كان هؤلاء من النخب ومن يقال انهم اهل ثقه وخير وشبعانين ومن اسر واصحاب شهادات وش نقول *** يعني وش فرقهم عن حقين السطو بالمقاطع هههااا
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14 - مـ
2017-11-05 01:45:18
يمديهم بعثرو الدراهم وصرفوها ليش الان وليش ماف متابعه للمسؤل وهو ع راس العمل ف وقتها
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13 - زائر
2017-11-05 01:44:58
هذا مايبي يبني دولته عزرووه الله لا يبلانا
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12 - اسم
2017-11-05 01:44:01
بكره الرغي بكره الرغي ههههههههههههههههه هههههههههههه
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11 -
2017-11-05 01:43:36
باقي حقين الكوره
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10 -
2017-11-05 01:41:52
حلبهم حلب عسفهم عسف
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9 - دوام
2017-11-05 01:41:07
بكره مافيه دوام
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8 - نص كبسة
2017-11-05 01:40:47
معروف رائحته من زمان طالعه ادبغوه من اسمه يستاهل يتدبغ
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7 - مواطن
2017-11-05 01:40:38
اللهم احفظ لنا الملك سلمان ولي عهده هني لنا والوطن بكم
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6 - ابو شاهر
2017-11-05 01:39:32
اجلد اجلد اجلد الشبك الشبك الشبك طهرطهرطهر عاش المليك وولي العهد
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5 -
2017-11-05 01:36:16
اذا كانت الأسماء تتوالى تباعا وبكثره انشاء الله خزينة الماليه ستكون مليانه تريليونات من الاستدردادات المنهوبه
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4 - همسات
2017-11-05 01:35:41
منهو ذا ؟
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3 - نص كبسة
2017-11-05 01:32:13
اليوم تاريخي مافيه نوم
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2 - همسات
2017-11-05 01:31:26
ياسلام يارب تعوضنا خير
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1 -
2017-11-05 01:29:39
الظاهر لن تتنتهي حتى يخرج الصبح نصيحه لكم نامو أفضل لكم وراكم دوامات غداً
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آخر تعليق
بواسطة : Rima ريما🙇°•🗨

ماعمري سمعت بدوله خليجية او عربية ويمكن حتى بالغرب ماعمرنا سمعنا بمكافحة الفساد...
بواسطة : زهوان

معاهم معاهم عليهم عليهم باقي انتم والقضاء يبغالكم شخل الفساد والظلم يجب ان ينتهي...
بواسطة : عزيز

لسه باقي حروف كثيرة ما ظهرت وكل حرف يعني آلاف الكلامات .. وكأنها معادلة فزيائية...
بواسطة : Rima ريما🙇°•🗨

لو مافيه فاسدين ينهبون ويسوون اللي يبون بالممتلكات وغيره كان مافيه فقير ببلادنا"...
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