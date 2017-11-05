كيف تفاعل رواد “تويتر” مع هاشتاق ” الملك يحارب الفساد ” ؟

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صحيفة المرصد : وصل هاشتاق #الملك_يحارب_الفساد للترند على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وذلك تأييداً لقرارات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، الأخيرة بإنشاء لجنة عليا لمحاربة الفساد.

تطبيق شرع الله

وبادر المغردون للتعليق عن آرائهم وؤيتهم عبر الوسم #الملك_يحارب_الفساد معتبرين أن خادم الحرمين أرسل رسالة واضحة مفادها “حان وقت تنظيف البيت من الداخل”، وأن مقولة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: “لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد سواءً أمير أو وزير.. “، بدأت تتجسد بأوضح صورها.

وأكد آخرين أن الدولة تكافح الفساد من منطلق نظامها الأساسي للحكم وهو تطبيق شرع الله الذي حَرَّم الفساد ونهى عنه ، مشيرين إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، أولى مكافحة الفساد والقضاء عليه جُل اهتمامهما لإدراكهما لخطورته سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً ، هو وسمو ولي عهده .

مشيدين بصرامة وحزم سمو ولي العهد حفظه الله في مكافحة الفساد وتعقّب الفاسدين وتأكيده بأنه لن يفلت من المحاسبة والمعاقبة كائنٌ من كان ممّن تثبت عليه جريمة الفساد أميراً كان أو وزيراً أو غيرهما.

مطلب لتحقيق العدالة الاجتماعية وتسريع وتيرة الإصلاح

وقال عدد من المغردين لأن الفساد ضد الإصلاح فهو محرّمٌ ديانةً ومجرّمٌ قضاءً، ومكافحة الفساد مطلب لتحقيق العدالة الاجتماعية وتسريع وتيرة الإصلاح ، مكافحة الفساد تُقوّي دعائم الدولة وتُعزّز هيبتها وتؤكد على احترام الأنظمة والالتزام بها ، وأيضاً مكافحة الفساد تُبرز صورةً إيجابية عن المملكة في سنّ الأنظمة والصرامة في تطبيقها .

وتابع البعض الآخر أن مكافحة الفساد فيه توطيدٌ للأمن الوطني وحماية للمنظومة الأمنية من التهديد والابتزاز والإساءة ، وتُساهم في حماية الوطن من دخول ما يضر بالأمن والاستقرار وسلامة المواطنين والحفاظ على صحتهم، وتحول دون استغلال ضعاف النفوس في المنافذ والحدود لإدخال المواد الممنوعة للمملكة ، بالإضافة إلى أنها تُساعد على حفظ الأنفس وحماية الممتلكات الخاصة والعامة ووقاية المجتمع من المخاطر والكوارث الناتجة عن الفساد في تنفيذ المشاريع.

الفرصة للاستثمار الأمثل للموارد المتاحة

فيما رأى البعض الآخر أن مكافحة الفساد تحمي المال العام من الهدر ، وتُعطي الفرصة للاستثمار الأمثل للموارد المتاحة بأفضل المواصفات وأقلّ التكاليف ، وتُرسي الثقة في الاستثمار داخل المملكة وتُعزز فرص النمو الاقتصادي ، و تقضي على المبالغة في تكاليف المشاريع فوق ما تستحق ، وتتيح المجال لاستكمال مشاريع الدولة القائمة والمستجدة لخدمة الوطن والمواطن في وقت قصير وكفاءة عالية.

رفع سقف النزاهة والصدق في البيانات والمعلومات

وأشار عدد من النشطاء عبر الهاشتاق أن مكافحة الفساد تساهم في إبراز الكفاءات من الأفراد والشركات لتنفيذ مشاريع الدولة بعيداً عن المحسوبية ، وتدعم ثقة المجتمع بالدولة وبأنظمتها وترفع معايير الجودة في العمل والإنتاج ، و تبلور منظومة العمل في الجودة والإتقان والكفاءة، ما يساعد في القضاء على الإحباط ومعالجة تدني الشعور بالمسؤولية ، كما أنها تنحّي الفاسدين جانباً فتسلب منهم الاحترام وتجعل منهم نموذجاً منبوذاً في المجتمع ، و تُعين على إعادة التوازن لمنظومة المجتمع الأخلاقية بالإعلاء من قيم النزاهة والعدالة.

مشيرين إلى أن مكافحة الفساد تخفّض مؤشر الفساد العام وترفع سقف النزاهة والصدق في البيانات والمعلومات ، و تجعل المصلحة العامة هي أساس العمل، وتلغي استغلال السلطة والنفوذ في تغليب المصلحة الخاصة ،و تكشف جوانب التقصير في العمل وعدم المحافظة على المال العام بتبديده أو اختلاسه، وتعالج ذلك من خلال تطبيق الأنظمة بحزمٍ وصرامة.

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