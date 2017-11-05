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كيف تفاعل رواد “تويتر” مع هاشتاق ” الملك يحارب الفساد ” ؟

كيف تفاعل رواد “تويتر” مع هاشتاق ” الملك يحارب الفساد ” ؟
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المرصد 22 961 2 ساعتين

صحيفة المرصد : وصل هاشتاق #الملك_يحارب_الفساد للترند على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وذلك تأييداً لقرارات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، الأخيرة بإنشاء لجنة عليا لمحاربة الفساد.

تطبيق شرع الله

وبادر المغردون للتعليق عن آرائهم وؤيتهم عبر الوسم #الملك_يحارب_الفساد معتبرين أن خادم الحرمين أرسل رسالة واضحة مفادها “حان وقت تنظيف البيت من الداخل”، وأن مقولة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: “لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد سواءً أمير أو وزير.. “، بدأت تتجسد بأوضح صورها.

وأكد آخرين أن الدولة تكافح الفساد من منطلق نظامها الأساسي للحكم وهو تطبيق شرع الله الذي حَرَّم الفساد ونهى عنه ، مشيرين إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، أولى مكافحة الفساد والقضاء عليه جُل اهتمامهما لإدراكهما لخطورته سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً ، هو وسمو ولي عهده .

مشيدين بصرامة وحزم سمو ولي العهد حفظه الله في مكافحة الفساد وتعقّب الفاسدين وتأكيده بأنه لن يفلت من المحاسبة والمعاقبة كائنٌ من كان ممّن تثبت عليه جريمة الفساد أميراً كان أو وزيراً أو غيرهما.

مطلب لتحقيق العدالة الاجتماعية وتسريع وتيرة الإصلاح

وقال عدد من المغردين لأن الفساد ضد الإصلاح فهو محرّمٌ ديانةً ومجرّمٌ قضاءً، ومكافحة الفساد مطلب لتحقيق العدالة الاجتماعية وتسريع وتيرة الإصلاح ، مكافحة الفساد تُقوّي دعائم الدولة وتُعزّز هيبتها وتؤكد على احترام الأنظمة والالتزام بها ، وأيضاً مكافحة الفساد تُبرز صورةً إيجابية عن المملكة في سنّ الأنظمة والصرامة في تطبيقها .

وتابع البعض الآخر أن مكافحة الفساد فيه توطيدٌ للأمن الوطني وحماية للمنظومة الأمنية من التهديد والابتزاز والإساءة ،  وتُساهم في حماية الوطن من دخول ما يضر بالأمن والاستقرار وسلامة المواطنين والحفاظ على صحتهم، وتحول دون استغلال ضعاف النفوس في المنافذ والحدود لإدخال المواد الممنوعة للمملكة ، بالإضافة إلى أنها تُساعد على حفظ الأنفس وحماية الممتلكات الخاصة والعامة ووقاية المجتمع من المخاطر والكوارث الناتجة عن الفساد في تنفيذ المشاريع.

الفرصة للاستثمار الأمثل للموارد المتاحة

فيما رأى البعض الآخر أن مكافحة الفساد تحمي المال العام من الهدر ، وتُعطي الفرصة للاستثمار الأمثل للموارد المتاحة بأفضل المواصفات وأقلّ التكاليف ، وتُرسي الثقة في الاستثمار داخل المملكة وتُعزز فرص النمو الاقتصادي ، و تقضي على المبالغة في تكاليف المشاريع فوق ما تستحق ، وتتيح المجال لاستكمال مشاريع الدولة القائمة والمستجدة لخدمة الوطن والمواطن في وقت قصير وكفاءة عالية.

رفع سقف النزاهة والصدق في البيانات والمعلومات

وأشار عدد من النشطاء عبر الهاشتاق أن مكافحة الفساد تساهم في إبراز الكفاءات من الأفراد والشركات لتنفيذ مشاريع الدولة بعيداً عن المحسوبية ، وتدعم ثقة المجتمع بالدولة وبأنظمتها وترفع معايير الجودة في العمل والإنتاج ، و تبلور منظومة العمل في الجودة والإتقان والكفاءة، ما يساعد في القضاء على الإحباط ومعالجة تدني الشعور بالمسؤولية ، كما أنها تنحّي الفاسدين جانباً فتسلب منهم الاحترام وتجعل منهم نموذجاً منبوذاً في المجتمع ، و تُعين على إعادة التوازن لمنظومة المجتمع الأخلاقية بالإعلاء من قيم النزاهة والعدالة.

مشيرين إلى أن مكافحة الفساد تخفّض مؤشر الفساد العام وترفع سقف النزاهة والصدق في البيانات والمعلومات ، و تجعل المصلحة العامة هي أساس العمل، وتلغي استغلال السلطة والنفوذ في تغليب المصلحة الخاصة ،و تكشف جوانب التقصير في العمل وعدم المحافظة على المال العام بتبديده أو اختلاسه، وتعالج ذلك من خلال تطبيق الأنظمة بحزمٍ وصرامة.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

22 -
2017-11-05 03:09:54
قواك الله ياملكنا الغالي
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21 - خيال الغضبا
2017-11-05 02:58:57
الله يطول بعمرك يابو فهد ... سنيييييييييييييييييييييين والحزن مايفارقنا من القهر والغبن ونحن نشاهد بلدنا يتناتشونه الحراميه واللصوص وحنا لانقدر على فعل شي .. ولكن الله سبحانه وتعالى سخرك لتنتصر لنا
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20 -
2017-11-05 02:38:35
الله ينصركم على من عاداكم
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19 - مشــعل
2017-11-05 02:38:10
افضل خطوة على الاطلاق - خاصة وان البداية من رؤوس المصادر لتجفيف نبع الفساد .
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18 - زائر
2017-11-05 02:31:47
باقي كثير مثلا من توظف او توظفت بواسطة وغيرهم الكثير
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17 - مواطن شريف
2017-11-05 02:30:54
ومن ذا الذي لايحارب ويكره الفساد إِلّا الفاسدين واللصوص. نحن مع مليكنا سلمان وولي عهده حفظهما الله في محاربة الفساد والمفسدين. عليكم بالمفسدين ولا تأخذكم فيهم رحمة ولا شفقة أعداء الله والشعب والوطن.
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16 - الخزاعي
2017-11-05 02:29:11
اللهم افضح كل خائن فاسد سرق أموال الدولة والشعب اللهم انصر ملكناسلمان وولي عهده ويسر لهم البطانة الصالحة ووفق كل من أراد الصلاح لهذا الوطن
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15 -
2017-11-05 02:28:29
اسأل الله العظيم بعزه الذي لا يرام وملكه الذي لا يظام و بنوره الذي ملاء أركان عرشه ان يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وان يكلأهم برعايته وان يسدد خطاهم ويعينهم على حمل الأمانة .
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14 - خالد
2017-11-05 02:24:49
والله انة صاير خليفه المسلمين عسى ربي يطول بعمرة ويحفضه وولي عهدة الامين
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13 - عبدالعزيز بن زيد الهزاني
2017-11-05 02:22:31
عاش ملكنا سلمان والله يحفظك ويحفظ ولي عهدنا محمد بن سلمان حزم وعزم 🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦
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12 - عبدالعزيز بن زيد الهزاني
2017-11-05 02:22:20
عاش ملكنا سلمان والله يحفظك ويحفظ ولي عهدنا محمد بن سلمان حزم وعزم 🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦
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11 - 🇸🇦 دمتي بلادي
2017-11-05 02:21:26
أتمنى زيادة رواتب المتقاعدين الذين اخلصو للوطن وخدمو بلادهم ومليكم . يستاهلون الحير
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10 - قروي فاهــــــــــــــــــــم
2017-11-05 02:19:40
كيف تفاعلنا ؟؟؟... هذي أخبار تشرح الخاطر ... و اقسم بالله يالفرحه ماتسعني الليله ... هؤلاء الفسده عاشوا وتمليروا على حساب معاناتنا نحن المواطنين .. ولكن الله نصرنا عليهم بوجود أبوفهد الله يحفظه
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9 -
2017-11-05 02:14:49
الله يحب المحسنين ولا يحب المفسدين
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8 - ابو حسين
2017-11-05 02:12:08
والله العظيم الشعب اليوم محتفل بهذه القرارات التاريخيه اللهم انصر مليكنا العادل وولي عهده الحازم والحر لا يخلف سوى حُر أمضو على بركة الله
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( عدد التعليقات 31,113 )
7 - برق _ الحرم
2017-11-05 02:10:32
(((((( المملكة على موعد مع ((يوم _جديد)) خالي من الفساد_ المالـــــي))))))
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6 - ابو شدا
2017-11-05 02:07:46
جزاك الله خير الجزاء نظف ***
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5 -
2017-11-05 02:07:01
امضي ياسيدي عاى بركه الله ياسليل المجد وضرب الفساد بيدا من حديد
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4 - ولوو
2017-11-05 02:06:20
هاذي هيه السلطة الحقيقية التي لا تخشى في الحق لومة لائم
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3 - همسات
2017-11-05 02:03:55
اتمنى ينتبهوا للشباب حاملي الشهادات العليا وتوظيفهم لخدمة بلدهم خاصة وان الدوله خسرت عليهم مليارات في جامعات اوروبا وامريكا وتمكينهم من خدمة وطنهم
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2 - افق
2017-11-05 02:02:32
اطالما تسائلت عن الطريقه الي بيلم فيها العالم
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1 - ولوو
2017-11-05 02:00:09
والله أقوى قرار رئاسي في منذ ولادتي إلى الآن وهذا هو الإصلاح الحقيقي الذي تنهض به مملكتنا
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آخر تعليق
بواسطة : Rima ريما🙇°•🗨

ماعمري سمعت بدوله خليجية او عربية ويمكن حتى بالغرب ماعمرنا سمعنا بمكافحة الفساد...
بواسطة : زهوان

معاهم معاهم عليهم عليهم باقي انتم والقضاء يبغالكم شخل الفساد والظلم يجب ان ينتهي...
بواسطة : عزيز

لسه باقي حروف كثيرة ما ظهرت وكل حرف يعني آلاف الكلامات .. وكأنها معادلة فزيائية...
بواسطة : Rima ريما🙇°•🗨

لو مافيه فاسدين ينهبون ويسوون اللي يبون بالممتلكات وغيره كان مافيه فقير ببلادنا"...
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