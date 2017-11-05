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إيقاف المقاول ” ب. ل ” بتهم الفساد وتقديم الرشوة لعدد من المسؤولين في توسعة الحرم
صحيفة المرصد: علمت “المرصد” من مصادر مطلعة أن الجهات المختصة أوقفت المقاول المعروف (ب ، ل) بعدة تهم تتعلق بالفساد بمشاريع عديدة وتقديم الرشوة لعدد من المسؤولين في توسعة الحرم .
وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز .
وكان خادم الحرمين أصدر أمر ملكي حازم أكد فيه ملاحظة استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة ، واعتدوا على المال العام ، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة ، ساعدهم في ذلك تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء مما حال دون اطلاع ولاة الأمرعلى حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة
التعليقات
20 - جحا يحقق2017-11-05 03:28:10
يتبع/هذا قرار حازم لو تم التساهل فيه او التلاعب راح يكون مثل التولي يوم الزحف ...
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19 - جحا يحقق2017-11-05 03:26:05
على اي حال خطوة جبارة وقوية تدل على ان هناك دولة تريد ان تكون في مكانها الصحيح ولكن لالسالفة الاميرالمذكور فجاءة برايتهجم على الناس ويذلهم انتبهوا والله نصيحة محب لا احد يتلاعب بثقة الشعب والله ينصركم
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18 - روسي2017-11-05 03:09:40
تعليق مخالف
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17 - زائر الفجر2017-11-05 02:45:09
🌸 الملح و القبلة 🌸إلى السلح و التفلة ، ما لك دخل
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16 - خالد2017-11-05 02:37:21
الايام القادمة حبلا بالمفاجات الداخلية والخارجيه يا رب سلم سلم
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15 -2017-11-05 02:14:46
باقي القائمه طوووووووووووويله
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14 - الاخضر2017-11-05 02:09:21
أتمنى بعد أن تصادر أمواله ويقضي محكوميته بأن تسحب الجنسية منه ومن عائلته لعنهم الله.
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13 -2017-11-05 02:03:31
تلله ينصر ملكنا وولي عهده الامين ع كل فاسد اللهم عليك بالمجنسبن من افسدو الوطن واستغلو مناصبهم وسفلو شبابنا وبنات الوطن شهادات عاليه ودمروهم المناصب للجاليه العربيه تبوك باذن اللة السودان العسكري
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12 - Noura2017-11-05 02:01:53
أكاد أجزم أن شعب وطني الليله قد نامو قريري العين بعد أن اطمئنو لإيقاف كل المفسدين والخونه وعديمي الضمير في بلادنا الغاليه لملك عدالة الأرض ولولي عهده الأمين أدامهم الله ذخرا للإسلام والمسلمين 😴😴
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11 - اسم2017-11-05 01:59:19
الجو النقي من الملوثات هو المطلوب الفاسد الخاين مذموم
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10 - شرقاااويه2017-11-05 01:58:01
مااشبه الليله بليالي رمضاااان القاسم المشترك بينها ان الشياطين تصفد
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9 - ابو شدا2017-11-05 01:56:47
ما ودي انام قبل ما يطيح واحد ببالي .اه اه اه لو سقط الليله اكون قد نمت قرير العين.
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8 -2017-11-05 01:55:40
الملح و القبلة شذابه
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7 - اسم2017-11-05 01:54:48
ملكنا دايم منصور وولي عهد منصور لا اله الله لا اله الا الله والفاسد دايم مدحور
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6 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-11-05 01:52:59
طيّب الدنيا شلون تمشي بدون رشآوي ؟! إذا انا أرشي اخواني 😂 معليش أحس فيه ظلم بصرآحة ..
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5 - من جيزان الفل2017-11-05 01:50:24
حتى بيت الله طمعتو في ميزانيته ايش قلوبهم هذولي بيت الله تتبرع له من جيبك ونفسك راضية
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4 - اسم2017-11-05 01:49:52
اوه يا الاخضر يا موج البحر هاته من رقبته
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3 - عبدالرحمن الدوسي2017-11-05 01:48:24
اجلللللد لابارك الله بالنفس الضعيفه
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( عدد التعليقات 12,289 )2 - اللامي
الرشوة لعدد من المسؤولين في توسعة الحرم / لاحول ولاقوة الابالله
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1 - يحيى2017-11-05 01:46:42
***نحن في زمن سلمان الحزم والعدل والشجاعه .
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بواسطة : Rima ريما🙇°•🗨
ماعمري سمعت بدوله خليجية او عربية ويمكن حتى بالغرب ماعمرنا سمعنا بمكافحة الفساد...
بواسطة : Rima ريما🙇°•🗨
لو مافيه فاسدين ينهبون ويسوون اللي يبون بالممتلكات وغيره كان مافيه فقير ببلادنا"...
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