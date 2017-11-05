الرئيسية / إيقاف الملياردير الأمير “و .ط .ع” بتهمة غسيل الأموال
إيقاف الملياردير الأمير “و .ط .ع” بتهمة غسيل الأموال
صحيفة المرصد: علمت “المرصد” من مصادر مطلعة أن اللجنة العليا برئاسة ولي العهد أوقفت الملياردير الأمير “و. ط .ع” بتهمة غسيل الأموال.
وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز .
وكان خادم الحرمين أصدر أمر ملكي حازم أكد فيه ملاحظة استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة ، واعتدوا على المال العام ، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة ، ساعدهم في ذلك تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء مما حال دون اطلاع ولاة الأمرعلى حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة
التعليقات
51 - عزيز2017-11-05 03:51:03
لسه باقي حروف كثيرة ما ظهرت وكل حرف يعني آلاف الكلامات .. وكأنها معادلة فزيائية أو تركيبه كميائية أو عملية حسابية بحاجة لإيجاد الحلول وقد تظهر الحلول لها قريبا بأمر ملكي كريم حفظ الله الملك وولي عهده
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 5 )50 - AsA77
تعليق 43 الملك الله يحفظه قال لافرق بين امير او مسؤول او مواطن المفسد راح ياخذ جزاه،،هذا كلام ملك الحزم والعزم ،كيف تقول مستغرب؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
49 -2017-11-05 03:45:59
الامير الشاب .باذن الله سترى هذه البلاد على وجهه الخير والتقدم .اللهم انصره على المفسدين وانصر جيشنا البطل على الحوثين نصرا مؤزرا
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
48 - عزيز2017-11-05 03:41:25
ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله .. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون .. صدق الله العظيم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
47 - مسلم غيور2017-11-05 03:24:22
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
46 - ثلاثي الابعاد2017-11-05 03:20:13
المتهم بري حتى تثبت إدانته
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
45 - مسلم غيور2017-11-05 03:19:34
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
44 -2017-11-05 03:16:27
والله اكثر شي فرحني وزير الماليه وصالح كامل اكثر شخصين استهزءو بالشعب .يارب لاتجعلنا عليهم من الشامتين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
43 - المسكين2017-11-05 03:12:50
معقوله أمير يتوقف ماني مصدق هذا أمير تعرفون وش معنى أمير
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
42 - بسم الله2017-11-05 03:12:18
طيب الشركات الي فصلت السعوديين والشركات التي لم تقم بصرف رواتب موضفيها الى الان سؤا كان المتضرر سعودي او أجنبي . هل هذه الشركات ومسؤليها من ضمن المفسدون ؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
41 - مطنش2017-11-05 03:10:43
غيرهم الاف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
40 -2017-11-05 03:08:12
الله ينصرك على من عاداك يابوفهد ويكفينا شر كل ظالم الي دمرو البلد يارب
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
39 - ابوخالد العتيبي2017-11-05 02:52:28
لليله سوداء على الفاسدين واللصوص والمجرمين 😂😂😂
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
38 - وطني الحبيب2017-11-05 02:51:47
تصدقون اول ما طالعت الأخبار على طول مشيت سددت صاحب السوبر كنت اتأخر عليه. واستغرب اني اسدده بذي السرعة وقال سديق انت اكيد أقرأ خبر اليوم الهمدلله كله نفرات سددت اليوم.اللهم احفظ ملكنا وولي عهده الامين
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
37 - سعود2017-11-05 02:51:43
أطالب و.ط بثمانين الف ريال خسرتها بالاسهم عام 2004 والسبب توصيه منه بالقناه حقته في لقاءات يقول السوق مازال قوي اشتروا والحبيب يصرف أسهمه .ابي فلوسي باقي اسدد للحين .حسبي الله ونعم الوكيل .دراهمي راحت
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
36 - عبدالله الحربي2017-11-05 02:50:47
عقوبة غسيل الأموال تصل ل ١٥ سنه سجن! ودنا نشوفه يخيس فالسجن زي ماتمتع بأموال الدوله في الداخل والخارج
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
35 - م.محمد القحطاني2017-11-05 02:49:36
أطالب بالتحقيق في صفقة اليمامه ( الشركة البريطانية-القوات الجوية-شركة السلام للطائرات). !!!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
34 -2017-11-05 02:48:03
ليت حق قنوات ام ف سية معهم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
33 - ما شاء الله2017-11-05 02:47:17
يا ليت وزير الصحه ينظر إلى القطاع الخاص و إلى الأطباء الذين يعملون بغير تخصصاتهم فنجد كثيرا من أطباء الأسنان يعملون في تقويم الأسنان بدون ترخيص من الشؤون الصحيه . والشؤون الصحيه لا تكترث بذلك
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
32 - عبدالله اليامي2017-11-05 02:44:47
*** # الملك _ يحارب _ الفساد ، عز الله إنه شخلهم .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
31 - التعليم إلى أين ؟!!🚫🚫2017-11-05 02:44:01
نبي محاكمات القرن عطشانين لهؤلاء المجرمين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
30 - زائر2017-11-05 02:33:45
وياليت يقفلون بنده بعد اللي مثلا السلعة فيها ب 1.95ريال وبرا بريال واحد
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
29 - كاره الليبرالية2017-11-05 02:33:40
ما شاء الله الله يطول بعمر سلمان الحزم ،،، التوقيف مليان 😂😂😂 دعاء المظلومين والله
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
28 - ابوسجى2017-11-05 02:27:24
والله أن المشتروات في اغلب الوزارات تُحسب على الدولة ب٢٠ضعف او أكثر ، من سعرها الحقيقي، تخيلوا هذا الوضع منذ أكثر من ثلاثة عقود، كم !إستنزفوا من المال العام.
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
27 - وطني الحبيب وهل احب سواه2017-11-05 02:27:11
انا كنت افتخر اني سعوديه والان اقدر اقول وصل فخري عنان السماء
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
26 - بروكلي2017-11-05 02:27:01
ترى اقصى حكم لغسل الاموال هو ١٥ سنه سجن في قصره ٧ ملايين غرامه يعني ماعتقد ان سهم مثل شركة المملكه القابضه بيتاثر بهذا الشي
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
25 - متامل2017-11-05 02:23:11
قال ايه بيحولها جمعية خيرية .. هذا الكلام قاله قبل سنتين تقريبا .. اثاري تحت السواهي دواهي .. راحت في زحلقة ثلوج الالب ويا قلب لا تحزن
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
24 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-11-05 02:22:34
حـــرآم .. يا تحاسبون الكل يا لا تحاسبون أحد ..
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
23 - ابوسجى2017-11-05 02:22:29
القرارات أثلجت صدورنا وستحفظ حقوقنا بارك الله في ملك الحزم والعزم وولي عهده الأمين ونتمنى أن لايكون الأمر مقايضة، وأن يتتبعوا الفاسدين السابقين والحاليين ، تضررنا والوطن منهم أشد الضرر.
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
22 - مواطن شريف2017-11-05 02:20:06
كم من فاسد هذه الليلة قد حرمته الأوامر الملكية من النوم؟. الله يطول بعمركما يا ملك الحزم وولي عهده الأمين.
لا يعجبني(2) اعجبني(8)
21 - ابوسجى2017-11-05 02:19:30
عليك بهم لاتبقي منهم ولاتذر ولاتنسوا أُمراء المناطق وخاصة أمير جازان وأمير المدينة المقدسة
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
20 - ابو حسين2017-11-05 02:18:52
الليله قفلو المطارات على كل الوزراء السابقين حتى يتم التحقق منهم ( نَفَر نَفَر ). أتوقع الحين لسان حالهم يقول ( زنقه زنقه )
لا يعجبني(0) اعجبني(8)
19 - اهم تعليق2017-11-05 02:18:15
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
18 -2017-11-05 02:17:12
متى بيشبعون هذولى
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
17 - ابو حسين2017-11-05 02:16:57
طالما وصلتو له اكيد قادرين باذن الله توصلون لغيره ( دام عزك يا وطن )
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
16 - مـ2017-11-05 02:16:50
ليتهم يوقفون قنواته هي والله المشينة اشترو الدنيا بالاخرة وكان يسوق لنا انه نموذج يحتذى ومألف كتاب بعد هههـ
لا يعجبني(0) اعجبني(9)
15 - قروي فاهــــــــــــــــــــم2017-11-05 02:15:07
قرارات تبشر بخير وقرارات جريئه وقرارات ماتصدر إلا من رجل شهم وكريم وقوي أمين ... حفظك الله يابو فهد وحفظ ساعدك الأيمن محمد بن سلمان
لا يعجبني(2) اعجبني(11)
14 - ولوو2017-11-05 02:14:56
كل من ينتظر دوره 😂😂😂😂😂
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
13 - رؤية وتحول2017-11-05 02:12:23
والله هذي الأخبار اللي ثلج الصدر ... وأقسم بالله ما عرفت السعاده والفرح إلا الليله ... فهذه القرارات أنستنا الماضي الأليم اللي كله فساد وخراب ودمار لبلدنا ... الله يوفقك يابو فهد ...
لا يعجبني(3) اعجبني(7)
12 - مواطن صالح2017-11-05 02:11:21
اطلب من الله بان يطول العقاب اصحاب المخدرات والكحول ... هم اكثر الناس فساد
لا يعجبني(6) اعجبني(1)
11 - شلحاااااااااااااااااااط /2017-11-05 02:09:37
زلزلة ،،،،هزت اركان المفسده ..
لا يعجبني(0) اعجبني(8)
10 - عبدالعزيز الشمري2017-11-05 02:09:22
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
9 - احسنت يا واضح2017-11-05 02:06:47
هذول عيال صالح الا يقولون الموت لامريكا واسرائيل وهم يصوبون مكه والرياض وين امريكا عن صواريخهم
لا يعجبني(0) اعجبني(8)
8 - عبدالله2017-11-05 02:06:44
الله يطول بعمرك ياابوفهد
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
7 - عبادي الهلالي2017-11-05 02:06:08
الله وصلتوا له ؟؟ ترا بيطج البرج بكره نفسي ومنى عيني اروح انام بس ماني قادر ألقى بعيونك تعابير ....ماني قادر ألقى في صمتك تفاسير...... أنا خايف يستمر صمت الشفايف
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
6 - مواطن شريف2017-11-05 02:05:44
والله ودي أشوف صور هؤلاء الفاسدين والمرتشين والكلبشات بأيديهم وأرجلهم حتى يكونوا عبرة لمن يعتبر ومن لايعتبر. اللهم لاشماتة.
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
5 - ولوو2017-11-05 02:03:59
باقي مدراء وأمراء المحافظة
لا يعجبني(5) اعجبني(4)
4 - واضح2017-11-05 02:03:33
الحمد لله تم قصف مجموعة اهداف وصط صنعا الان منها وزارة الدفاع للعلفين ومجموعة مباني حكومية لحكومة العلف بالاضافة الى انفجارات عنيفة تهز صنعا وصعده الان بداء الرد يا عيال المتعه والقادم اصعب وامر
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
3 - ولوو2017-11-05 02:03:13
يابو فهد اسحب كلمة( أمير ) من ليس له سلطة لأن هي التي تجعل نفوذ وسلطة لمن لا نفوذ ولا سلطه له وفي النهاية كلنا أبناء هذا الوطن
لا يعجبني(12) اعجبني(19)
2 - ابو ايلاف2017-11-05 02:02:12
فيها برج المملكه أو لا
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
1 - Next 🗣2017-11-05 02:00:41
الي بعدوووووووه 🗣
لا يعجبني(3) اعجبني(6)
أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : Rima ريما🙇°•🗨
ماعمري سمعت بدوله خليجية او عربية ويمكن حتى بالغرب ماعمرنا سمعنا بمكافحة الفساد...
بواسطة : Rima ريما🙇°•🗨
لو مافيه فاسدين ينهبون ويسوون اللي يبون بالممتلكات وغيره كان مافيه فقير ببلادنا"...
كتاب الرأي
كتاب الرياضة
الاخبار الدولية
استقالة الحريري.. سيناريوهات وتوقعاتالمرصد 22 4٬619 7 ساعات
السلطات المصرية تقتل مخطط ومنفذ جريمة الواحات .. وتكشف هويته – صورالمرصد 18 6٬211 10 ساعات
وزير الخارجية الأمريكية الأسبق”هنري كيسنجر” يكشف الأهداف الخفية لوعد بلفور!المرصد 26 3٬704 12 ساعة
المرصد الرياضي
رئيس الاتحاد السعودي يكشف أسباب اختيار سامي الجابر ضمن قائمة المديرينالمرصد 21 2٬205 7 ساعات
مشكلة كبيرة تواجه الهلال في نهائي آسياالمرصد 42 12٬008 يوم واحد
الفيفا ترتكب خطأ مع ماجد عبدالله!المرصد 21 9٬192 يوم واحد
سر قدوم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي إلى المملكة واجتماعه مع تركي آل الشيخ!المرصد 18 8٬844 يوم واحد
اخبار فنية
موسيقار “بلادي منار الهدى” .. تدهور الحالة الصحية للفنان “سراج عمر”!المرصد 23 4٬653 22 ساعة
هل تذكرون ليلى شعير صاحبة العيون الساحرة؟ شاهدوا كم غير الزمن ملامحها-صورالمرصد 71 12٬699 21 ساعة
لعدم مراعاة تقاليد وعادات الشعب المصري.. شورت “هيفاء وهبي” يثير أزمة في مصر ومطلوبة للتحقيق!المرصد 48 14٬168 يوم واحد
اخبار منوعة
أقامت معه علاقة جنسية عابرة .. مغربيّة تبتزّ عشيقها السويسري بـ”20 مليون” !!المرصد 67 9٬707 يوم واحد
بالفيديو:فنان يتسبب في بكاء مذيعة “كويتية” على الهواء.. والأخيرة تغادرالاستديو !المرصد 52 16٬395 يومين
مغنية بريطانية شهيرة ترفض عروض من مليارديرات عرب!وكالات 48 10٬229 يومين
شاهد.. صور مذهلة “للكون” بعدسة مصور بريطاني !المرصد 7 2٬900 يومين
يوتيوب المرصد
شاهد.. حركة استعراضية وسقوط فتاة على رأسها في ولاية بنسلفانيا الأمريكيةالمرصد 7 3٬219 8 ساعات
شاهد .. كيف ساعدت فتاة حسناء صديقها على السرقةالمرصد 22 7٬637 يوم واحد
شاهد .. تكدس غير مسبوق للمركبات على جسر الملك فهدالمرصد 74 8٬879 يوم واحد
شاهد..مواطن يوثق لحظة شعوره بالهزة الأرضية في بيشةالمرصد 22 10٬280 يومين
اخبار ثقافية
بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟المرصد 31 2٬310 يومين
بالفيديو .. مؤرخ مصري : سعد زغلول كان مدمنًا للقمار والخمر !المرصد 17 2٬816 4 أيام
شاهد.. صور” بشعة ونادرة” تروي قصة الحرب الأهلية الأمريكية بين الشمال والجنوب عام 1861 مالمرصد 16 4٬485 5 أيام
استمدت فكرتها من تجربة في أستراليا..شاهد بالفيديو:فنانين وفنانات بنكهة سعودية بجدةالمرصد 84 3٬388 7 أيام
اخبار صحية
وباء “الطاعون” يعود بقوة ويتحول إلى “كارثة” حقيقية في مدغشقر وتحذيرات في دول أخرى!المرصد 20 3٬222 يومين
في الأسواق حاليا .. علاج جديد لمرضى سرطان الرئة في مصر يفوق العلاج الكيميائي بنسبة 70% !المرصد 10 2٬564 يومين
كيف يعالج سواد الفحم حب الشباب والندبات بالبشرة.. وهذه طريقة تحضيره المثالية!المرصد 15 3٬718 3 أيام
علاج “مرضى سرطان الرئة” في 4 أيام !المرصد 12 5٬938 7 أيام
اخبار اقتصادية
رئيس المكسيك يعلن اكتشاف حقل ضخم للنفط والغاز في بلادهالمرصد 6 2٬397 12 ساعة
3 دول خليجية ترفع أسعار الوقودالمرصد 62 14٬081 يوم واحد
الوزير “خالد الفالح” يكشف عن قلقه حول أمن الطاقة في آسياالمرصد 9 2٬489 يومين
العملة “ المجنونة” تقفز إلى 7000 دولارالمرصد 13 3٬806 يومين
أخبار مناسبات
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياضالمرصد 9 2٬422 3 أسابيع
بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق “الريتز كارلتون” بجدةالمرصد 61 8٬283 4 أسابيع
الاخيرة
بعد يوم واحد من طرحه.. أصحاب أيفون x يصابون بخيبة أمل موجعة.. وشركة “أبل” تعلق!المرصد 28 7٬544 12 ساعة
سعوديات يطالبن بإنشاء نادٍ لمصارعة البنات في المملكة ويشعلن مواقع التواصل.. وهكذا رد المغردون!المرصد 182 6٬168 14 ساعة
الإعلامية الكويتية مي العيدان تهاجم اللبنانية نضال الأحمدية .. وتعلق: ترقبوا الليلة “كشف حساب”المرصد 7 3٬199 يوم واحد
هذه حقيقة مقطع متداول يُظهر بئر زمزم من الداخل.. و”هيئة الأرصاد” تعلق!المرصد 13 7٬994 يومين
كاريكاتير