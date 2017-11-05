السبهان يهاجم “حزب الله” ويكشف السبب وراء إعلان الحريري استقالته من الرياض

حجم الخط A A A المرصد 15 7٬778 7 ساعات

صحيفة المرصد-رويترز : أكد وزير الدولة السعودية لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان، أن الحرس الخاص لرئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري كانت لديه “معلومات مؤكدة” بشأن مؤامرة لاغتياله.

وقال السبهان في مقابلة بقناة “المستقبل” المملوكة للحريري، إنه كانت هناك تهديدات لرئيس الوزراء، وإن السعودية حريصة على سلامته.

إلى ذلك، بيّن بأن استقالة الحريري أتت من الرياض لأسباب أمنية.

وأضاف السبهان أن: “السعودية تختلف عن الدولة الإرهابية، إيران ونحن نحترم الأفرقاء اللبنانيين باختلاف آرائهم”.

وفي مداخلة أخرى على قناة الـ (أل بي سي) اللبنانية، قال السبهان إن الرئيس سعد الحريري لديه الحرية الكاملة للعودة الى لبنان، وأضاف: “نحن لا نريد ان تتكرر مشاهد التفجير او التدمير في عائلة الحريري”.

كما أوضح ان السعودية دعمت كل مواقف الحريري في السابق منها الاتفاق الرئاسي وهي لم تحرّض الحريري على الاستقالة. وأضاف: “لا يمكن ان نشاهد لبنان إلا وأن نحزن على واقعه بسبب حزب الله ونحن دعاة سلام ولكن من يحاول العبث في المملكة سوف يجد ما لا يتمناه أبدا”.

ورأى أن “حزب الله ميليشيا حاول نقل المعارك السورية إلى لبنان وحاول ضرب الداخل اللبناني والدول العربية”، متسائلاً: “ما الفرق بين حزب الله وداعش؟ انها تنقل الارهاب الى المنطقة” .