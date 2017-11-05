السبهان يهاجم “حزب الله” ويكشف السبب وراء إعلان الحريري استقالته من الرياض
صحيفة المرصد-رويترز : أكد وزير الدولة السعودية لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان، أن الحرس الخاص لرئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري كانت لديه “معلومات مؤكدة” بشأن مؤامرة لاغتياله.
وقال السبهان في مقابلة بقناة “المستقبل” المملوكة للحريري، إنه كانت هناك تهديدات لرئيس الوزراء، وإن السعودية حريصة على سلامته.
إلى ذلك، بيّن بأن استقالة الحريري أتت من الرياض لأسباب أمنية.
وأضاف السبهان أن: “السعودية تختلف عن الدولة الإرهابية، إيران ونحن نحترم الأفرقاء اللبنانيين باختلاف آرائهم”.
وفي مداخلة أخرى على قناة الـ (أل بي سي) اللبنانية، قال السبهان إن الرئيس سعد الحريري لديه الحرية الكاملة للعودة الى لبنان، وأضاف: “نحن لا نريد ان تتكرر مشاهد التفجير او التدمير في عائلة الحريري”.
كما أوضح ان السعودية دعمت كل مواقف الحريري في السابق منها الاتفاق الرئاسي وهي لم تحرّض الحريري على الاستقالة. وأضاف: “لا يمكن ان نشاهد لبنان إلا وأن نحزن على واقعه بسبب حزب الله ونحن دعاة سلام ولكن من يحاول العبث في المملكة سوف يجد ما لا يتمناه أبدا”.
ورأى أن “حزب الله ميليشيا حاول نقل المعارك السورية إلى لبنان وحاول ضرب الداخل اللبناني والدول العربية”، متسائلاً: “ما الفرق بين حزب الله وداعش؟ انها تنقل الارهاب الى المنطقة” .
التعليقات
حان وقت الحساب والضرب بيد من حديد
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كفو يا ابيض الوجه الى الامام
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الله يقويكم أهم شي أقضو عليه سريع سريع
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لبنان ايرانيه ٩٠٪ للاسف الشديد متى سترجع للحضن العربي
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صبوا عليهم عسى الله لا يوفقهم....... انجاس والي نجس لابد تطهيره.
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حشا أن يكون حزب الله يلعنون الله او يتهمون جبريل بخيانة الأمانة ويسعون في الأرض الفساد افسدالله عليهم أمرهم ودمرهم بتدبيرهم وسلاحهم وكفانا شرهم
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حزب الشيطان بزعامة حسن نصر ابليس صدع برؤوسنا كل يوم بيقول بدي احرر فلسطين وفي الحقيقة هو يقتل في شعبنا كل يوم ويحتل الأراضي السورية ولك صرماية بوشك ياحسن نصر ابليس
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ماعلينا من الحريري .. هو آخر همومنا ... اللي أثلج صدورنا هو قرار ابو فهد الله يوفقه بتوقيف الفاسدين واللصوص والحراميه وإرجاع الأموال والثروات اللي سلبوها من بلدنا ... هذا هو المهم
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وخيانة روافض ايران المجوس كخيانة أخوان الخوارج كخيانة سارقي الأموال
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وش دخلنا في لبنان و العراق و اليمن إلخ.. و بعدين خلوا ايران تأخذهم 😂😂. والله العظيم هم العدو فاحذروهم.
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صباح الزفت على راس كل مفسد في هاذا البلد الطيب الحبيب
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يتبع/ ولكن الوقت الحاضر وجدت موؤطىء قدم من بعض الدويلات هناء في الخليج وخاصه من دولة الانون التي هرولت بعد قطع علاقة السعوديه للتوطية العلاقه والبصمه معها اما 2 هي معروفه من السابق سلمت الخيط والمخيط!
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ريس الجمهوريه اسم على غير مسمى وريس الوزراء محارب من حزب اللآت ودولة المجوس وسورياء ولكن نصيب الاسد يعود للمجوس ايران عليهم من الله كل اللعنه هذه المجوسيه تنفذ السموم ضد الدول التي تخالفها الرايي ولكن
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اذكرواالله صلواعلى النبي الله يعين المملكةسارت مثل الام يلجالهاالجميع من كل الدول وهي الي فيهامكفيهالكن نحن مسلمين علينامساعدةالملهوف
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اليمن .قطر .ثم حزب الله لبنان .يارب احفظنا
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