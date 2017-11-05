وزارة الدفاع الكويتية تعلق على أنباء عن تحركات عسكرية تتجه نحو البلاد

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صحيفة المرصد-كونا: نفت وزارة الدفاع الكويتية، اليوم السبت، صحة ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بوجود تحركات عسكرية تجاه الكويت، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية “كونا”.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع الكويتية، في بيان، “تهيب رئاسة الأركان العامة بالجميع تحري الدقة وعدم نشر المعلومات المغلوطة التي تؤثر على أمن البلاد واستقرارها”.

وشددت على أن وزارة الدفاع تحتفظ بحقها القانوني في المساءلة والملاحقة القضائية تجاه من يروج لمثل تلك الشائعات، من خلال الجهات القضائية المختصة.