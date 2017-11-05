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وزارة الدفاع الكويتية تعلق على أنباء عن تحركات عسكرية تتجه نحو البلاد

وزارة الدفاع الكويتية تعلق على أنباء عن تحركات عسكرية تتجه نحو البلاد
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المرصد 32 13٬527 5 ساعات

صحيفة المرصد-كونا: نفت وزارة الدفاع الكويتية، اليوم السبت، صحة ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بوجود تحركات عسكرية تجاه الكويت، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية “كونا”.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع الكويتية، في بيان، “تهيب رئاسة الأركان العامة بالجميع تحري الدقة وعدم نشر المعلومات المغلوطة التي تؤثر على أمن البلاد واستقرارها”.

وشددت على أن وزارة الدفاع تحتفظ بحقها القانوني في المساءلة والملاحقة القضائية تجاه من يروج لمثل تلك الشائعات، من خلال الجهات القضائية المختصة.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

32 - أم فهد
2017-11-05 11:18:41
عيب استحوا الله يحفظ السعودية والخليج اللي يرددون الاساءة للكويت وبقية دول الخليج اشك في جنسياتهم (ومذهبهم)انتبهوا لانريد بيننا عملاء حفظ الله الكويت والسعودية وكل دول الخليج
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31 - ررر
2017-11-05 10:57:56
صحيح الخوف من ايران تدخل للعراق ومن العراق للكويت كلهم شيعة مالهم امان .
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30 - تايف
2017-11-05 10:45:24
اللهم احفظ الكويت واهلها♥️♥️
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29 -
2017-11-05 10:33:17
سيندحر الروافض اتباع المجوسي ابو لؤلؤه . وستبقى المملكة شامخة بدينها وحكامها وشعبها الوفي باستثناء ( بني شهوان )
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28 - 🇸🇦 دمتي بلادي
2017-11-05 10:20:14
الكويت دولة مسالمة وليس لها اعداء ..اللهم احفظ الكويت واهلها ..
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27 - sdws
2017-11-05 10:15:39
الاسلحة تخش غن طريق الكتوم العماني !!؟؟
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26 -
2017-11-05 10:06:27
حتى لو حدث تحرك فستهب قطر لنجدتكم لاتخافوا
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25 - sdws
2017-11-05 09:57:02
الاسلحة تخش غن طريق***
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24 - خالد ابو عمر
2017-11-05 09:28:51
استغفر الله العظيم وأتوب اليه
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23 - خالد ابو عمر
2017-11-05 09:27:41
اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وسلم تسليما كثيرا
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22 - خالد ابو عمر
2017-11-05 09:25:48
اللهم احفظ بلدنا وحدودنا ومن يتربص بِنَا يارب
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21 - بخن بخن
2017-11-05 09:22:04
بودي يصير حولهم بعض التحرشات العسكريه من االعراق او ايران عشان يعرفون من اللي بيفزع معهم حنا ولا تنظيم الحمدين
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20 - مواطن غيور
2017-11-05 09:21:27
الله يكفينا شر وقطز وغيرها احذر عدوك مره واحذر صديقك الف مره مالهم أمان
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19 - هنطش
2017-11-05 09:01:54
زرت الكويت وكنت متخيل خيالات خيالية عنها اطيب ماحصلت عندهم سوق الخيام وملابس الصوف
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18 - العمده
2017-11-05 08:56:18
يقول المثل الشعبى (من قرصه الحنش يخاف من الحبل )الكويت بعون الله محفوظه ودول الخليج العربى والدول الصديقه بالمرصاد لكل معتدى ومن يفكر بأعتداء سينال مصير من سبقوهم
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17 - الله اكبر
2017-11-05 08:33:37
تعليق مخالف
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16 - زائر من الكَوْاكَبٌ
2017-11-05 08:27:34
أيش لك عند الكويت إنطق زي الناس
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15 - 🇸🇦 دمتي بلادي
2017-11-05 08:26:51
الله يستر ..
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14 - ابو العز الدمشقي
2017-11-05 08:24:07
ت5/التحرك المقصود هو تحرك الدواعش والدواعش تحركهم أمريكا وتنقلهم بواسطة الحوامات والان أصبحت منطقة التنف نقطة تجمع لهم بحماية الامريكيين بعد هزيمتهم بسوريا والعراق فهمت يا أبو عنتر وش السالفة
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13 - يالله ياكريم
2017-11-05 08:14:39
اهم شي كيف تخش الصواريخ البالستيه حق ايران لحوثين يعني الحوثي كم معه من الصواريخ هاذي كيف تخش اليمن وهيا محاصره من كل جها اللهم احفظ السعوديه والخليج والعراق من ايران يارب احمي المسلمين السنه يارب
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12 -
2017-11-05 08:08:26
حتى لوماتحس بشي كثف دورياتك وامنك انت في وقت اصعب من ازمة الخليج
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11 - الستين60
2017-11-05 08:08:17
ليلة الأحد نتفت ريش النعام ومزقت الستائر المخملية ليلة لن ينساها المواطن التي أدخلت البهجة علية
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10 - أحمد منصور
2017-11-05 08:06:59
لا تأمنوا العراق ولا إحدى الدولة جنوب السعودية..
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9 - زائر
2017-11-05 08:00:12
حفظ الله الكويت من كل شر
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8 -
2017-11-05 07:58:16
الحذر ثم الحذر
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7 - الحربي
2017-11-05 07:57:28
انتبهوا انتم لكم تاريخ مع زرقت الفجر مافيه مافيه شي ساعات ولا عبدالمجيد الكيماوي مكان جابر الصباح الله يرحمه
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6 - رزقي على الله
2017-11-05 07:50:49
علشان ماتبون تزعلون الخونه اللي عندكم وينهقون كل يوم ضد السعوديه اهم شيئ خذو حذركم لأنه ليس لهم ذمه ولا ضمير وهم أشد عداءأ من اليهود قاتلهم الله
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( عدد التعليقات 31,117 )
5 - برق _ الحرم
2017-11-05 07:46:24
(((( لايوجد خطر على دولة الكويت ........ لان محاولة تهديدها او الوصول اليها عسكريا يعد تهديد للمملكة )))))
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4 - اذكروا الله /صلوا ع الرسول صل الله عليه وسلم -
2017-11-05 07:40:34
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم -
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3 - شايم
2017-11-05 07:39:40
نامو نامو موعدكم الصبح وليس الصبح بقريب
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2 - Explosion
2017-11-05 07:38:32
المهم لاتركنون .. وكونوا متيقضين ... فالجحوش الشيعيه تترصد لدول الخليج .. وعلى الجميع الحذر ثم الحذر ثم الحذر
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1 - التعليم إلى أين ؟!!🚫🚫
2017-11-05 07:36:47
تحركات من اي دولة؟؟
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آخر تعليق
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