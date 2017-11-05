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تركي آل الشيخ : ليلة الأحد.. لن ينجو أحد

تركي آل الشيخ : ليلة الأحد.. لن ينجو أحد
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المرصد 40 8٬075 6 ساعات

صحيفة المرصد: قال المستشار بالديوان الملكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، فى حسابه الشخصي على “تويتر”، فجر يوم الأحد، “ليلة الأحد.. لن ينجو أحد”. وأكد المستشار بالديوان الملكي ، تركي آل الشيخ، أنه لن ينجو أحد، من الحملة التي شنتها السلطات السعودية على عدد من الأمراء ورجال الأعمال والمسؤولين السعوديين المتهمين بالفساد. كما أضاف في تغريدة ثانية أنه لا مكان للفاسدين في وطن العز . وقام تركي آل الشيخ بإعادة نشر فيديو لولي العهد محمد بن سلمان، الذي قال فيه في لقاء مسجل، “لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد أيا من كان، سواء أمير أو وزير”.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

40 - عبدالعزيز بن زيد الهزاني
2017-11-05 11:56:00
معالي المستشار تركي آلِ الشيخ والله أنك الرجل المناسب في المكان المناسب كفو يابو ناصر بالتوفيق 🇸🇦
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39 - ابو شدا
2017-11-05 11:17:52
30 - نبرااس 2017-11-05 08:55:55 ت -27: الحرام مايعرف ليبرالي او اخونجي بعضهم يحلق شنبه علشان يسرق وبعضهم يربي لحيته علشان ينهب,,هههههههههه قم بزيارة ***** مليارات وأي مليارات.
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38 - مواطن
2017-11-05 10:59:19
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37 - الحمدلله
2017-11-05 10:26:00
اللهم صلي على نبينا وحبيبنا محمد ..عليه افضل الصلاة واتم التسليم .
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36 - الوطن للجميع
2017-11-05 09:45:30
كل واحد من هؤلاء الفاسدين ***لا علاج شافي بدون استئصاله.
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35 - ابو حسين
2017-11-05 09:19:56
وجه بشوش الله يوفق ذا الوجه
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34 - (ص) وطني الحبيب ولا أحب سواءهُ
2017-11-05 09:14:41
أنا معاك يا صاحب المعالي : ليلة الأحد... لن ينجو أحد، ومافي أحد يبقى لأحد الا #الأحد #الفرد #الصمد
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33 - بدر
2017-11-05 09:13:16
يا ناس كم احترم هذا الانسان فعللا اختيار موفق لرجل سد مكانه وافعاله طيبه وفي محلها
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32 -
2017-11-05 09:06:06
تعليق مخالف
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31 -
2017-11-05 09:05:15
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( عدد التعليقات 2,121 )
30 - نبرااس
2017-11-05 08:55:55
ت -27: الحرام مايعرف ليبرالي او اخونجي بعضهم يحلق شنبه علشان يسرق وبعضهم يربي لحيته علشان ينهب,,عموما اول خطوه في محاربة الفساد قامت بها الدوله هي بالقضاء على رؤوس الاخونجيه والباقين في الطريق.
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29 - مهاجر الى غرفتي
2017-11-05 08:44:47
اهم شي نشوف بعيونا ( متحصلات ) الهجمة على الفساد ( مستردات ) لخزينة الدولة ويعلن عنها بشفافية تامة نبي نشوف بس
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28 -
2017-11-05 08:33:26
ليلة الاءحد يوم غد هل به مزيد ياريس معناه دراهم سوف تستردوتعود للخزانه العامه للدوله المال مال الله ومال الشعب قاطبه شكرا ياتركي آل الشيخ شكرا كثير انت تكافئ المجداما المهمل الخ برا اوت اف صايت 😎
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27 - ابو شدا
2017-11-05 08:32:29
وف بعض العوائل لو دارت عليها الرحا لنجد رائحتها من ابعد الكيلوات. اللهم لا تبطي بهم حتى نرا فيهم العجاب.
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26 - ابو شدا
2017-11-05 08:30:40
25 - نبرااس 2017-11-05 لا يعارض هذه الخطوات الجباره في محاربة الفساد ألا اخونجي وله موقف سابق .... تقصد لبرالي حرامي. هههههههههههههه ماني لك من الشامتين. المرحله هذا عليكم وتحملوا الضغط.
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25 - شعب معك معك
2017-11-05 08:10:49
بالله حاسبوا صاحب ***
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( عدد التعليقات 2,121 )
24 - نبرااس
2017-11-05 08:09:16
لا يعارض هذه الخطوات الجباره في محاربة الفساد ألا اخونجي وله موقف سابق او من يستمع لمعارضي المملكه في الخارج ويصدق اكاذيبهم او فاسد مثل المقبوض عليهم,,المملكه ستتغير للافضل وستكون للشعب كلمه قويه.
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23 - محمد الغامدي
2017-11-05 07:59:54
الشركات . الهوامير. المدراء العاميين بعض التجار المسعودين. الموظفين المتسلقين في الشوون الماليه في الوزارت وأقسام المناقصات عليهم من الله مايستحقون
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22 - محمد الجعيد
2017-11-05 07:52:56
*** هل مسموح بها
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21 - أ د صالح بن سبعان
2017-11-05 07:48:43
وبمثل هذا يطمئن المواطن...وينهض الوطن !
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20 - ريلاكس
2017-11-05 07:48:37
المهم اللي ثرواتهم بالترليون وخلفوها لعيالهم .. ولاتنسون الشبوك اللي بمئات الكيلو مترات ... فككوها وأزيلوا من عليها لوحات ( أملاك خاصه )
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19 - Explosion
2017-11-05 07:44:11
وهذا مطلبنا كمواطنين .. القضاء على الفساد والفاسدين ... فكل مانعانيه في مملكتنا سببه اللصوص والفاسدين ... وفق الله الملك سلمان ... وعضيده محمد ... فهؤلاء هم من ينشد بهم الظهر ... لاعدمناهم ...
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( عدد التعليقات 31,117 )
18 - برق _ الحرم
2017-11-05 07:41:25
(((((( أحذر ان تكون من الشامتين وان كنت على حق ...... خصوصا المسئولين جميعهم مسائلين ))))))
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17 - عاادل
2017-11-05 07:40:41
شيء جميل .. بالنسبة ال *** نريد ان نعرف اين ذهبت ومن اخذها لانها تعد فساد ايضا وخاصة انها تخص المواطنين
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16 - نورا
2017-11-05 07:34:37
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15 - الوطن للجميع
2017-11-05 07:31:38
هذا هو الربيع السعودي، خير دائم وبركة مستدامة على الجميع.
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14 - الوطن في قلوبنا
2017-11-05 07:29:45
الدور أن شاءالله على مدراء الجامعات والبلديات*** والمناقصات والمشاريع الحكومية.وأطلب من الملك وولى عهده بفتح مكاتب مستقلة في كل منطقة ومدينة لستقبال شكاوي المواطنين من فساد وغيره
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13 -
2017-11-05 07:22:38
طيب *** اليست فساد
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12 - الوطن للجميع
2017-11-05 07:19:09
الفساد والإرهاب وجهان لعملة واحدة أمس احتفل الوطن بعملية دفن فكر الصحوة في مزبلة التاريخ واليوم يحتفل الوطن بوضع رموز الفساد خلف القضبان. محاكمة رموز الفساد ورموز الصحوة انجاز للوطن وتاريخ للقيادة
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11 - ابو فهد
2017-11-05 07:12:32
الحديث الشريف  «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ألا يعلم هؤلاء الخونه الاغبياء إن السرقه والاختلاس ستعود على أبناؤهم واحفادهم بالضرر وكلهم من أصحاب الكروش الكبيره
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( عدد التعليقات 9,540 )
10 - المنتصر بالله
2017-11-05 07:06:46
أهم شيء الذمه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو إن فاطمه سرقت لقطعت يدها مع العلم إنها لا تسرق ولا عندها مال لتذكير فقط لاغير......? ولم يكن لها مخصصات شهريه وسنويه وشبوك هنا وهناك ووووووووووووووو
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9 - ما شاء الله
2017-11-05 07:01:20
يا ليت وزير الصحه ينظر إلى القطاع الخاص و إلى الأطباء الذين يعملون بغير تخصصاتهم فنجد كثيرا من أطباء الأسنان يعملون في تقويم الأسنان بدون ترخيص من الشؤون الصحيه . والشؤون الصحيه لا تكترث بذلك
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( عدد التعليقات 9,540 )
8 - المنتصر بالله
2017-11-05 07:00:18
يسأل أحد الملاقيف يقول العلاوه هي ترجع بالسلامة للمساكين يوم عرفوا السرقان والحراميه الذي نهبوا وافسدوا على مدار 50 سنه وشكراً ⚘🌷
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7 - Ymni mahbob
2017-11-05 06:59:30
***********
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6 - عبدالله الحربي
2017-11-05 06:56:56
كفو! الحشاب لازم يكون عسير ليكون رادع قوي لأي شخص يفكر مستقبلاً بأن ينهب ويسرق ويرشي او ياخذ رشاوي او ((يوظف اقاربه واصدقاءه))؛
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5 - hima
2017-11-05 06:56:30
انا اشوف ان اكبر فساد ,هو كثرة العماله الاجنبيه وتمكنهم من السيطرة على اغلب اقتصاد البلاد الداخلي وتجفيفه وتسببهم في التضييق على المواطنين في الوظائف والتجاره والسكن,على راسهم البنقل والبكس واليمنه.
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4 - سعد
2017-11-05 06:51:37
باقي الشركات الكبرى وعقودها الكبرى المليارية وتطفيش اهل الكفائات والخبرة والتي لا تنهض دولة بدونهم وشغل الواسطات والمحسوبيات في الترقيات و العقود اللهم أنهم ظلموا و استبدوا بالعباد
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3 -
2017-11-05 06:50:11
طيب ليه ما يكون اللقاء في التلفزيون السعودي وخصوصا ان صاحب هذا القناة من ضمن قائمة الموقفين
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2 -
2017-11-05 06:48:11
اسحقوهم اسحقوهم سحقاً سحقا
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1 -
2017-11-05 06:45:28
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