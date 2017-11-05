تركي آل الشيخ : ليلة الأحد.. لن ينجو أحد

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صحيفة المرصد: قال المستشار بالديوان الملكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، فى حسابه الشخصي على “تويتر”، فجر يوم الأحد، “ليلة الأحد.. لن ينجو أحد”. وأكد المستشار بالديوان الملكي ، تركي آل الشيخ، أنه لن ينجو أحد، من الحملة التي شنتها السلطات السعودية على عدد من الأمراء ورجال الأعمال والمسؤولين السعوديين المتهمين بالفساد. كما أضاف في تغريدة ثانية أنه لا مكان للفاسدين في وطن العز . وقام تركي آل الشيخ بإعادة نشر فيديو لولي العهد محمد بن سلمان، الذي قال فيه في لقاء مسجل، “لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد أيا من كان، سواء أمير أو وزير”.

#الملك_يحارب_الفساد

ليلة الأحد .. لن ينجو أحد. — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ٤ نوفمبر، ٢٠١٧