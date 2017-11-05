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شاهد: ولي العهد متوعدا الفاسدين: لن ينجو أحد مهما كان منصبه

شاهد: ولي العهد متوعدا الفاسدين: لن ينجو أحد مهما كان منصبه
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المرصد 101 5٬056 4 ساعات

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطعا سابقا لولي العهد الأمير محمد بن سلمان يكشف فيه عن نيته ملاحقة الفاسدين وضعاف النفوس مهما كان منصبهم.

وقال ولي العهد في مقابلة على قناة “إم بي سي” مع الإعلامي داوود الشريان في مايو الماضي إن أي شخص يثبت ضده الفساد لن ينجو كائناً من كان .

كما شدد على أنه إن لم تكن مكافحة الفساد على رأس السلطة فلا جدوى منها، مضيفاً أن أي أحد تتوفر ضده الأدلة الكافية سيحاسب أكان وزيراً أم أميراً

تاتي هذه التصريحات لتؤكد التوقيفات التي حدثت مساء أمس السبت لعدد من الوزراء والأمراء بتهم الفساد بعد صدور أمر ملكي بإنشاء لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة الأمير محمد بن سلمان.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

101 - عبدالله بن محمد
2017-11-05 11:56:00
وعد وصدق بارك الله فيه
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100 - ليلة تاريخية
2017-11-05 11:49:39
كنا نسمع بالحرب على الفساد ولا شفناه اخيرا شفنا حرب حقيقية ضد الفساد والمفسدين اللهم لك الحمد شكرا لملكنا سلمان الله يحفظه شكرا لولي العهد الامين محمد بن سلمان الله يجزاكم خير ويحفظكم ويحفظ وطنا
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99 - loving liberal
2017-11-05 11:45:51
الله يحفظ ولاة امرنا ولانريد لهم الا كل خيرولانرضى لهم بديل ولكن من حقناعليهم ضبط البلاد في القوانين حتى لايكون فيه تجري على الحقوق ونريد حقوق موظفين في حقوق الانسان من خارج الدوله حتى تنتهي الواسطات
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98 - عبدالعزيز بن زيد الهزاني
2017-11-05 11:43:14
شكرًا لملكنا سلمان شكرًا لولي عهدنا محمد بن سلمان شكرًا للمستشار تركي آلِ الشيخ شكرًا للمستشار سعود القحطاني الشعب كله يردد عاش سلمان 🇸🇦
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97 - عبدالعزيز بن زيد الهزاني
2017-11-05 11:36:07
صباح الوطن ادام الله عزك ياملكنا وَيَا ولي عهدنا الشهم سيدي محمد باقي وكاله الاراضي والممتلكات اللي بين شارع الوزير وشارع البطحاء اراضي تطبيق المنح في الشوارع الرئيسيّة فتشوا عنهم . 🇸🇦
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96 - محب للوطن
2017-11-05 11:31:14
نعم ياخادم الحرمين والدي سلمان الحزم والعزم عليك بهم لكل فاسد ينخر في أموال الوطن اما انت ياولي العهد الله يوفقك على هذه الامانه ويحفظك البارىء من كل شر ويعطيك الصحه والقوه على القضاء على كل فاسد
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95 - برنامج التحول الوطني2023
2017-11-05 11:14:45
تعليق مخالف
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94 - بدر
2017-11-05 11:05:51
ياناس بامواطنين انتم يد لولاة الامر حفظهم الله ابلغوا عن الفساد والمفسدين الان وها انتم شاهدتم باعينكم لا امير ولا غيره وباقي كشف مكاتب العمل والجوازات والمخدرات والصحه وحدود جيزان وتنظف البلد 100100
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93 -
2017-11-05 11:05:04
هؤلاء الكبار ولا كبير الا #الله - أقض على رأس الفساد - يخافوا المفسدين الصغار وينكشف غطائهم.
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92 - برنامج التحول الوطني2023
2017-11-05 11:00:16
بما انه تم ايقاف أمراء ووزراء ومسئولين ورجال اعمال بتهم صفقات وهمية واختلاسات ورشاوي وغسيل اموال واستغلال للسطة .. *****
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91 - بدر
2017-11-05 10:58:39
أبو دميعه اللي كان يبكي على الشعب هو اول من بلع الشعب ومقدراته لكن سبحان الله يمهل ولا يهمل انبرى لهم البطل ابن البطل ابو البطل في ليلة لم يحسبوا الفاسدين حسابها وشتت اوصال الفساد والمفسدين
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( عدد التعليقات 825 )
90 - فهد
2017-11-05 10:55:05
الرجل المناسب بالمكان المناسب. شكرا من القلب ولي عهدنا محمد.
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89 - غصن اخضر
2017-11-05 10:49:46
ألی الامام سر ولا تخاف إلا الله فالشعب کلهم معک حفضک الله ونحن نتطلع إلی المزید من تقلیم أضافر الفساد حتی تصبح بلاد الحرمین الشریفین بأذن الله من أرقی الأمم ولن تنهض أمة مهما کانت وفیها فساد.
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88 - ابو عادل
2017-11-05 10:48:34
‏⁦ ‏مااجمل العدل يبعث في نفسك السرور والفرح ولو لم يدخل جيبك شي 👍
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87 - العنزي
2017-11-05 10:47:12
تذكرت ياخوان مقوله لغازي القصيبي يقول غازي( لو صرف كل ريال في مكانه لاصبحت اعمده الكهرباء عندنا من ذهب) صدق ورب الكعبه. فيه احد الفاسدين من اللي الامر. الملكي يشملهم كان يبكي في احد لقاءاته ولان انكشف
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86 - ميادة
2017-11-05 10:43:26
ياليت يتم التحقيق فى الفساد اللى بالجامعات
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85 - بنت بلادي
2017-11-05 10:40:30
طول الله عمرك ولد سلمان الحزم عليك بالجامعات وظفوا اقربائهم ورؤساء الخدمه المدنيه عليك فيهم
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84 - ابويزيد
2017-11-05 10:24:00
والله انك شنب قول وفعل هذا الصادق الصدوق اذا قال فعل ماعنده كلام فقط عنده قول وفعل والجاي اكبر وادهى احتكار الاموال والسلطات عند شخص واحد انتهاء زمانه الان زمن العمل الجماعي وعاد فيه تحتاج توقيع تحتاج
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83 -
2017-11-05 10:20:56
تكفى ياولي العهد صفّوا البلد من الخونه والفاسدين ولا تنسون بني شهوان المتربعين على صحفنا لنشر ثقافة الغرب الفاسدة لبلدنا وتغريب المرأة المسلمه . فوالله انهم اشد خطراً من المجوس .
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82 -
2017-11-05 10:19:19
واخيرا اشتي اعمل تجاره بدون كفيل ****
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81 - (ق.ي) قنفذ يتيم
2017-11-05 10:14:17
الفساد منتشر اتمنى القضاء عليه لننهض بوطننا للتقدم والعيش الكريم
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80 - ابو سلمان
2017-11-05 10:10:07
نتمنى ايضاً وجود بريد الكتروني للتبليغ عن الفاسدين ومن هربوا بتقاعد مبكر او ماشابهه ومن لهم ارصدة ضخمة وعقارات ملفته خصوصاً العاملين في ادارات المشاريع والتحقيق في ذلك رعاكم الله ياقيادتنا الرشيدة
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79 - راعي البل
2017-11-05 10:08:33
قول وفعل دام عدلكم وعزكم
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78 - خالد
2017-11-05 10:07:05
سر وعين الله ترعاك يالامير ابن الملك ابن الملك ابن الامام حفظكم الله ورعاكم باقي من دمر اقتصاد الوطن في سوق الاسهم وايضاً مساهمات بعض الاراضي ومنها مساهمة(**** ) بالشرقية والمعلقة حتى الان ؟؟!!
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77 - إلى ابو شيخه
2017-11-05 10:04:27
شكلك ***وكمان اقول لك سخر وليس صخر وهذا يدل على انك منت عربي
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76 - الرابغي
2017-11-05 10:02:41
اتمنى الرجوع للسنوات السابقة والبحث في الملافات والعقود والمشاريع والارصدة في البنوك لاشخاص اقلبهم الان متقاعدين بعد نهم هذا البلد وخيراته بالتحايل على الانظمة .
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75 - الى١٢٣
2017-11-05 10:02:37
مالك ومال الاجانب يا ورع . حنا بيش وانت بيش
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74 - زائر
2017-11-05 09:56:45
محاربه الفساد والمفسدين فيها الصالح للبلد
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73 - احمد
2017-11-05 09:50:33
الان والحمد لله نقدر نقول ان اي اراضي نهبت واستغلت**** واخذت بغير حق وبيعت على الضعفاء بالملايين سوف تعود املاك للدوله حقظها الله
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72 - علوش وحش الوحوش
2017-11-05 09:43:28
الله يقويه
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( عدد التعليقات 9 )
71 - ياسر11
2017-11-05 09:42:49
تعليق مخالف
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70 - 🌴🇸🇦🌴 العهد الذهبي للدولة السعودية 🌴🇸🇦🌴
2017-11-05 09:42:43
🌴🇸🇦🌴 العهد الذهبي للدولة السعودية 🌴🇸🇦🌴 🌴🇸🇦🌴 العهد الذهبي للدولة السعودية 🌴🇸🇦🌴
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69 - أ د صالح بن سبعان
2017-11-05 09:41:49
ابو سلمان قول وفعل،،،الله يوفقة
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68 - 123
2017-11-05 09:40:25
الاجاااااااااااااااااانب الاجاااااااااااااااااااااانب
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67 - احمد
2017-11-05 09:40:18
الله يحفظك ويطول بعمرك ياسلمان و يامحمد بن سلمان هذا هو المطلوب وديننا الاسلامي يحثنا على ذلك فالسارق والمرتشي والغاش فيهم كثير من الايات والاحاديث للنهي عن هذا السلوك المشين وردعهم عنه
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66 - صقر الجنوب
2017-11-05 09:39:50
الله ينصرك يا ملك الحزم والعزم والله المملكة العربية السعودية اصبجت في قوتها بعدل قيادتها و تطبيق شرع الله على كل من تسول نفسه بالإضرار بالوطن و الدين و المال العام. سيدي سلمان سمعاً و طاعة.
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65 - 123
2017-11-05 09:39:20
الاجانب ارصدتهم بالملايين حفظ الله ملك الحزم وولي الحزم انه على كل شي قدير
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64 - 123
2017-11-05 09:37:20
حفظ الله ملك الحزم وولي الحزم انه على كل شي قدير
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( عدد التعليقات 17,259 )
63 - ابويوسف
2017-11-05 09:37:09
محزن ان نرى هذه الاسماء ومفرح لمى فيه من صلاح هذه البلاد وعهد حازم بظل ملك وولى عهد نتوسم فيهم الخير لهذه البلاد وهذا الوطن الغالى وطن عشقنا ملوكه وترابه دوله امن وامان واستقرار
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62 - ابراهيم السرحاني
2017-11-05 09:36:31
تعليق مخالف
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61 -
2017-11-05 09:36:06
الله يقويكم
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60 - ابوشيخه
2017-11-05 09:35:24
خلاص انتهى زمن المجاملة والتبطح وأتى زمن الاوفياء مع شعبهم وحبهم لوطنهم بكل أمانة / بتوفيق سيدي سلمان بتوفيق سيدي محمد بتوفيق سيدي الجبير بتوفيق سيدي السبهان بتوفيق سيدي ال شيخ بتوفيق سيدي سعود
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( عدد التعليقات 17,259 )
59 - ابويوسف
2017-11-05 09:31:54
الله يعز حكومتنا ويديم الامن والامان والنعمه التى نعيشها ويقويهم على مايخدم هذا الوطن الغالى وشعبه
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58 - (ص) وديعيائيل
2017-11-05 09:31:41
اللّهمّ ثبّت له يقينه وارزقه حلالاً يكفيه، اللّهمّ أبعد عنه كلّ شئ يؤذيه ولا تحوجه لطبيب يداويه، اللّهمّ استره على وجه الأرض وارحمه في بطن الأرض واغفر له في يوم العرض، اللّهمّ أعطه ما يتمنّاه وتحبّه
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57 - ابوشيخه
2017-11-05 09:28:41
الان اقدر ارفع راسي واقول انا سعودي بفضل من الله أنه صخر لهذه البلاد رجال بمعني الكلمة شكرا سلمان شكرا محمد بن سلمان شكرا الجبير شكرا السبهان شكرا تركي ال الشيخ شكرا سعود القحطاني وشكرا لشعب الوفي
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56 - ابو حسين
2017-11-05 09:28:20
والله العظيم ودي أقول شعر لكن للأسف انا لا اجيد الشعر وأطلب من كل شعراء السعوديه ان يعطو ولي العهد ما يستحق من الشعر بهذه القرارات التاريخيه
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55 - الجهني
2017-11-05 09:28:18
قول وفعل ..بيض الله وجهه
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54 - (ص) وديعيائيل
2017-11-05 09:26:46
( 24 - شعب معك معك ) أعطيك خيارات ***
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53 - ابو حسين
2017-11-05 09:25:02
*** الملك العادل والأمير الحازم ***
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52 - ابو حسين
2017-11-05 09:22:46
24 ***ونحن قلباً وقالباً مع حكومتنا ***
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51 - محمد
2017-11-05 09:21:28
هذا كان حلم والان تحقق ماشاء الله .. هذي الأموال سوف تغير الكثير في حالة الاستفادة منها بالمشاريع والامور المهمه الأخرى وكذلك سوف يعرف كل مسئول انه سوف يحاسب طال الوقت او قصر هذا وامام رب العالمين.
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50 - مغبون
2017-11-05 09:21:09
الله يقويك سموالاميرنحن معك بالدعاءعلى الفاسدين ومغتصبي منح الاراضي الصادره من الديوان تكفى ياولد سلمان ارجعهاالى مستحقيها الله ينصرك ياولى العهد
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49 - 🌴🇸🇦🌴
2017-11-05 09:15:45
24 نعم نحن مع حكامنا آل سعود وقيادتنا وحكومتنا الرشيدة واذا ماعجبك اشرب من البحر أو طق براسك جدار
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48 - بدران
2017-11-05 09:15:00
قول وفعل والله كفو يا ولي العهد هذا التحول الفعلي والملموس
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( عدد التعليقات 17,259 )
47 - ابويوسف
2017-11-05 09:14:04
باقى خيوط المخدرات التى نخشت فى عظام الكثير وفككت الكثير من الاسر وخلقت شاب عاطل خطر على اهله اورجل خطر على اسرته وشباب يسرق ليتعاطى هذا ما اتمناه لانريد قبظ على متعاطى نريد قبض على المصدر بائع ومروج
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46 -
2017-11-05 09:13:58
تعليق مخالف
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45 - ابو حسين
2017-11-05 09:13:14
كفو كفو كفو ----- بيض الله وجهك يابو سلمان يتبع
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44 - العويد
2017-11-05 09:13:10
تعليق مخالف
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43 -
2017-11-05 09:12:23
تعليق مخالف
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42 - بدر
2017-11-05 09:10:56
نسمع دائما عن تجلي البدر في الليلة الظلماء انها ليلة البارحه عندما تجلى بها ولي العهد حفظه الله وسطع نوره على ليالي مظلمه
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41 - (ص) وطني الحبيب ولا أحب سواءهُ
2017-11-05 09:09:00
بلادي هواها في لساني وفي دمي // يمجدُها قلبي ويدعو لها فمي // ولا خيرَ فيمن لا يحبُّ بلادَهُ // ولا في حليفِ الحب إن لم يتيم
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40 -
2017-11-05 09:04:57
تعليق مخالف
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39 - بدر
2017-11-05 09:01:17
هذا اللي تسمعون عنه ما مثله ولد هذا هو البطل هذا هو اللي يستاهل كلمة ونعم والف نعم هذا هو اللي يستاهل الدعاء له هذا هو اللي يبيكم توقفون معه وتشدون على يده لكشف الفساد والفاسدين ومعاقبتهم
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38 - اسد السنه رحمه الله
2017-11-05 08:59:17
قواكم الله
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37 - (ص)
2017-11-05 08:58:44
حفظ #الله سيدّّي وليّّ العهّّد محمد بن سلمان، وجه السعد.
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36 - مواطن
2017-11-05 08:58:33
تعليق مخالف
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35 -
2017-11-05 08:58:08
السعودية بقيادة اللبطل سلمان تتجه نحو مكانتها الطبيعية لقيادة العرب والمسلمين التي رسمها رسول الله (ص) وابوبكر وعمر ****
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34 - سعودي كفو
2017-11-05 08:55:09
اسال الله التوفيق وسداد لاوة امرنا وان يدلهم ع الحق ويرشدهم ،،،اللهم من أراد بنا وببلاد الحرمين سوء او فساد فشل اركانه واكفنا شره واشغله بنفسه واجعل الدائرة عليهم ياعزيز ياقوي انك سميع مجيب الدعاء
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33 - ابوفهد
2017-11-05 08:52:34
الفساد مدمر للدوله والانسان ومفكك للمجتمع لقد وضعت ياسمو الامير يدك على الجىح ونأمل أن تستمر لايقاف نزيف دم الشعب ومحاسبة المدانين وارجاع المال العام لخزينة الدوله
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32 -
2017-11-05 08:51:43
أشوف طلبات المعلقين المواطنين تتوالى بقوه عن ناهبي المال العام هذه صفه ممتازه من الشعب الوفي الشعب مع الحكومه قلبا وقالبا وتتوالى القرارات العواديشكل فريق عمل لاستعادة المبالغ المنهوبه ممن شفطووووها
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31 -
2017-11-05 08:43:01
تكفي ياطويل العمرنكبة تشرين مدري هويوافق شهر تشرين المواطنين كبارصغارعجائزأرامل الخ كل الشعب انخرطو من الأعلى الي الأسفل ونزلو طبقات فقيرة ومتوسطة منخفض تكفى دقق تشوف تلك الحركه داميه موشرالاسهم احمر
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30 - بالعدل والعلم تنهض الامم
2017-11-05 08:42:26
يا سمو ولي العهد انهم طلقاء المتسببين بنكبة سوق الاسهم 2006 واسمائم تم الكشف عنها لكن حان وقتهم الان لانه وقت الحزم وقت العدل وقت لن ينجو فاسد كائن من كان.
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29 - عبد الله
2017-11-05 08:41:00
اهم شئي نرى نتيجة لهذه التوقيفات وان لا تكون توقيفات فقط بدون رد الاموال اللتي سرقت وعقوبة السجن
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28 -
2017-11-05 08:40:59
24 نعم نحن مع حكامنا آل سعود وقيادتنا وحكومتنا الرشيدة ***
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27 - ابو شدا
2017-11-05 08:39:15
اتمنى المرور على ***. مرتع الفساد في البلد .
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26 - الوافي
2017-11-05 08:36:48
نعم نريد تعليق المشانق لمن كان السبب في سقوط الاسهم عام 2006 حيث تضخمت ارصدة المتسببين بالمليارات ودخل السجن صغار المستثمرين.
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25 -
2017-11-05 08:36:33
نرجو اعادة نظام الصندوق العقاري القديم ومحاسبة المتسببين في تغيير نظامه
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24 - شعب معك معك
2017-11-05 08:32:58
تعليق مخالف
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23 - الوافي
2017-11-05 08:32:28
تبقى ياسمو الامير وفقك الله من تسبب بنكبة الاسهم 2006 حيث تضرر ملايين السعوديين وتشتت مئات الالف من الاسر.
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( عدد التعليقات 13,252 )
22 - العنيد
2017-11-05 08:31:28
حفظ الله خادم الحرمين وولي عهده الامين ووفقهم الى مافيه الخير
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21 - خيال الشقحا
2017-11-05 08:30:15
يابن سلمان نخيتك ابيك تجيب روس المتسببين بنكبة الاسهم 2006 حيث تضرر ملايين السعوديين وتشتت مئات الالف من الاسر وبسبب اجتماع في ليلة ظلماء من التجار الفاسدين وبعض المسئولين الفاسدين تجرعنا ويلاتها.
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( عدد التعليقات 13,252 )
20 - العنيد
2017-11-05 08:28:27
ياليت يعرجون على المتخلفين فكريا بأمور دينهم وعقيدتهم من بنو ليبرال وفروخ العلمانية كي تستوي الامور وتستقر السفينة على أحــسن حال .
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19 - ms971430
2017-11-05 08:27:47
باقي تتابعون ***
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18 - ابو شدا
2017-11-05 08:27:41
طالبينك نبغى إلي عين زوجته مديرة جامعه وليس لها شهاده جامعية وعين أزواج بناته في مناصب عليا، فيما يحتل هوا أكبر المناصب.أليس هذا من استغلال الوظيفي واستخفاف بالشعب المغلوب على أمره.جدد وحنا معك.
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( عدد التعليقات 13,252 )
17 - العنيد
2017-11-05 08:27:35
تتساقط أوراق الخريف وتنبت أوراق خضراء يانعه بدل الأوراق الصفراء
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16 - Ymni mahbob💫💫💫
2017-11-05 08:25:24
قول وفعل يانسل الكرام ودام الله عزكم ونصركم على الدواعش المارقين الفاسدين في الارض.
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15 - التعليم إلى أين ؟!!🚫🚫
2017-11-05 08:22:48
يوم وطني جديد برعاية الأمير القوي النشيط
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14 -
2017-11-05 08:22:37
الله يوفقك وبسدد خطاك
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13 - ما شاء الله
2017-11-05 08:21:40
الله يحفظك يا سمو الأمير محمد بن سلمان ويكفيك شر خلقه
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( عدد التعليقات 2,121 )
12 - نبرااس
2017-11-05 08:20:13
بيض الله وجهك وسدد خطاك,,الحمدلله الذي سخر لهذا الشعب من يدافع عنه ويقف في صفه,بأذن الله القادم اجمل ومشرق.
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11 - خيال الشقحا
2017-11-05 08:20:13
نخيتك يابن سلمان ابي تجيب روس المتلاعبين بالاسهم 2006 لا زلنا نتجرع ويلات المأساة وايقاف خدمات بسببها وتشردت اسر بسببها حيث اجتمع بعض التجار وبعض المسئولين في ليلة ظلماء وغدرو بملايين الاسر.
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( عدد التعليقات 12,292 )
10 - اللامي
2017-11-05 08:20:01
ﺻﺒﺎﺡ كله خير ﻭﻫﻮﺍﺀ نقي ﻭﻳﻮﻡ ﺟﻤَﻴﻞ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺁﺩِﻡ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻧِﻌﻤﻚ
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9 - زمن سلمان الحزم وأبنه القوي الأمين.
2017-11-05 08:19:32
كفوا كفوا كفوا يإبن سلمان. لن يسجل التاريخ مثلك من عزيمه وقوه وإرادة. أنت وأبيك من تنطبق عليه إلأيه،، خير ماستأجرت القوي الأمين،، روحي لك وأبيك فداء وأنت الشجاع بالعدل في زمن قلوا فيه الرجال...
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8 - حمدالربياوي
2017-11-05 08:18:55
بيض الله وجهك خلصت البلاد والعباد من هؤلاء المفسدين ونحتاج هيىة الفساد بمراقبة جامعة ****يوظفون الأجنبيات معيدات وهن عجائز لافايدة منهن وحذفوابنات الوطن وهن بشهادات عليا كذلك أمانة المدينة المنورة
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7 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-11-05 08:17:13
أستغفر الله 😇
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6 - مرجوج
2017-11-05 08:15:21
بصراحة أحرجتنا يابو سلمان وكنت أقول أهوكلام وبس !!! ... ولكن أعترف لك الآن وأبصم بالعشره ( واقول أنت قول وفعل ) الله يوفقك
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5 - سعود
2017-11-05 08:15:06
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 12,292 )
4 - اللامي
2017-11-05 08:14:43
صباح الخير يا وطن
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3 - بدر
2017-11-05 08:14:31
وفيييت وكفييييت وأطال الله في عمرك يكفينا ماقمت به ليلة الاحد التي لم يبقى فيها أحد من الفاسدين الذين سرقوا اموال الشعب والوطن أنه يوم وطني جديد يرسم بسمة الامل على شفاه الوطن والمواطن والمقيم
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2 -
2017-11-05 08:13:59
نحن معك قلبا وقالبا.. يابوسلمان استرجعت كرامتنا في ارزاقنا..
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( عدد التعليقات 12,292 )
1 - اللامي
2017-11-05 08:10:15
{ إن خير من استأجرت القوي الأمين }
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