شاهد: ولي العهد متوعدا الفاسدين: لن ينجو أحد مهما كان منصبه

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صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطعا سابقا لولي العهد الأمير محمد بن سلمان يكشف فيه عن نيته ملاحقة الفاسدين وضعاف النفوس مهما كان منصبهم.

وقال ولي العهد في مقابلة على قناة “إم بي سي” مع الإعلامي داوود الشريان في مايو الماضي إن أي شخص يثبت ضده الفساد لن ينجو كائناً من كان .

كما شدد على أنه إن لم تكن مكافحة الفساد على رأس السلطة فلا جدوى منها، مضيفاً أن أي أحد تتوفر ضده الأدلة الكافية سيحاسب أكان وزيراً أم أميراً

تاتي هذه التصريحات لتؤكد التوقيفات التي حدثت مساء أمس السبت لعدد من الوزراء والأمراء بتهم الفساد بعد صدور أمر ملكي بإنشاء لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة الأمير محمد بن سلمان.