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شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف”اليوم الأحد
الجزيرة-سعود الماضي
الجزيرة-منال محمد
الجزيرة-مفرح الزيادي
الجزيرة-عبد الله المرزوق
الجزيرة-طلال الشعشاع
الجزيرة-رشيد السليم
الجزيرة-عبد الرحمن هاجد
الرياض-ربيع
الرياض-عبد السلام الهليل
الوطن-هنداوي
الوطن-خالد
مكة-عبد الله جابر
مكة-ياسر أحمد
التعليقات
( عدد التعليقات 17,259 )15 - ابويوسف
11 وش اسوى بقصب السكر 😂. قصب السكر اعشاب
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14 - (ص)2017-11-05 11:59:12
#السلام عليكم ورحمة #الله وبركاته.
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13 -2017-11-05 11:58:22
اكتشف العلماء ان سرطان الثدي أكثر خطورة على الرجال من النساء، لأنه يكتشف لديهم فقط عندما يكون المرض في مراحل متقدمة
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12 - مأمون2017-11-05 11:54:35
الأقسط أن تربي نفسك ومما يليك قبل ما تربي الناس والمقبرة ما ترد ميت.
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11 - عابر2017-11-05 11:42:41
أنا أنصحك بالأعشاب يا أبو يوسف ك قصب السكر 😂🤣😅😉
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( عدد التعليقات 17,259 )10 - ابويوسف
المزن والمزن ليه تدخل بدون معرف
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9 -2017-11-05 11:39:19
بجد إنك طربش يا أبو يوسف
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8 -2017-11-05 11:37:39
عالج نفسك إنت يا أبو يوسف - هذه المزن #الله يحفظها
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( عدد التعليقات 17,259 )7 - ابويوسف
ت 5 ليه هذا الدعاء والشك والريبه بان فيه ناس تترصد لك وتغتابك عالج نفسك وكن مرتاح البال عيش دون توجس وتخيلات شريره حب نقى قلبك من الهواجس السوداويه
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6 -2017-11-05 11:15:35
تعليق (٥).. طيب إذا كنت تستاهل من يضربك على رأسك؟
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5 - حسبي الله ونعم الوكيل2017-11-05 11:06:31
اللهم من شوّه سمعتي أو ظلمني وقهر قلبي أو تحدث من خلفي بسوء أو شارك في ذلك، تولى أمره يا الله واكفني شره
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4 - 🃏المهرج 🎪 رشيد سليم🃏2017-11-05 11:06:08
الطواقي وقواطي النيفيا الفارغة🎭يسعد لي صباحكم🎭مع هذه الحملة الشرسة علي الفساد والمفسدين🎭 أقول: الله يخارجني أنا لي ما يقارب العقدين وأنا أسقط وأسب وأشتم كيان النصر ولاعبيه🎭معكم/المهرج رشيد ☻🤚
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3 - عد من 1 .. .. .. .. ل 42017-11-05 10:39:07
نفسيتك رح تغم عليك.
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( عدد التعليقات 17,259 )2 - ابويوسف
ص خ 🌹.
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1 - الحمدلله2017-11-05 10:23:21
اللهم صلي على نبينا وحبيبنا محمد ..عليه افضل الصلاة واتم التسليم .
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آخر تعليق
بواسطة : طميم المقد
ترى هذي المواضيع تزيد الكراهيه للزيود وكل ماطلقو صواريخ زاد الكراهيه ضدهم...
بواسطة : محمد الجعيد
يجب تطوير الطايف...
بواسطة : ابويوسف
11 وش اسوى بقصب السكر 😂. قصب السكر اعشاب...
كتاب الرأي
كتاب الرياضة
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