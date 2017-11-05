سحب رعدية ممطرة ورياح مغبرة بـ9 مناطق بالمملكة .. تعرف عليها!

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صحيفة المرصد: توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، أن تسود سماء غائمة جزئياً إلى غائمة، تتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، المدينة المنورة، والأجزاء الواقعة بين منطقتي حائل، تبوك، وكذلك على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة تشمل الأجزاء الساحلية منها، ويمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

وأوضح التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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