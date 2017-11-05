ترامب يتحدث عن استهداف “الرياض” بصاروخ حوثي.. ويشير بأصابع الاتهام لهذه الدولة!

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صحيفة المرصد: شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أن “إيران” هي المسؤولة عن الصاروخ الباليستي التي حاولت ميليشيا الحوثي استهداف “الرياض” به، أمس السبت.

واعتبر “ترامب” في تصريحات الأحد، خلال زيارته لليابان ضمن جولته الأسيوية، أن إيران مذنبة بشن قصف صاروخي من اليمن باتجاه السعودية.

الجدير بالإشارة أن قوات الدفاع الجوي السعودي، تمكنت من تدمير صاروخ باليستي شنته ميليشيا الحوثي، باتجاه العاصمة الرياض، بعد اعتراضه من سرايا “الباتريوت”، لتتناثر شظاياه بمنطقة غير مأهولة شرق مطار الملك خالد الدولي، دون إصابات.

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