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الرئيسية / ترامب يتحدث عن استهداف “الرياض” بصاروخ حوثي.. ويشير بأصابع الاتهام لهذه الدولة!

ترامب يتحدث عن استهداف “الرياض” بصاروخ حوثي.. ويشير بأصابع الاتهام لهذه الدولة!

ترامب يتحدث عن استهداف “الرياض” بصاروخ حوثي.. ويشير بأصابع الاتهام لهذه الدولة!
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المرصد 29 5٬312 5 ساعات

صحيفة المرصد: شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أن “إيران” هي المسؤولة عن الصاروخ الباليستي التي حاولت ميليشيا الحوثي استهداف “الرياض” به، أمس السبت.

واعتبر “ترامب” في تصريحات الأحد، خلال زيارته لليابان ضمن جولته الأسيوية، أن إيران مذنبة بشن قصف صاروخي من اليمن باتجاه السعودية.

الجدير بالإشارة أن قوات الدفاع الجوي السعودي، تمكنت من تدمير صاروخ باليستي شنته ميليشيا الحوثي، باتجاه العاصمة الرياض، بعد اعتراضه من سرايا “الباتريوت”، لتتناثر شظاياه بمنطقة غير مأهولة شرق مطار الملك خالد الدولي، دون إصابات.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

29 - ابوخليل والزمن
2017-11-05 18:40:46
***يسعادة الرئيس ترامب
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28 - hima
2017-11-05 17:32:54
وفق الله فخامة الرئيس دونالد ترامب,نصير الحق.
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27 - 🥀أطفال سوريا
2017-11-05 17:23:56
يعل اصابيعك القطع قولوا آمين بلايك 👍
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26 - 1956
2017-11-05 16:57:20
تعليق8 انا معك تعقيباً على صاحب التعليق
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( عدد التعليقات 31,143 )
25 - برق _ الحرم
2017-11-05 16:50:46
(((((( ننتظر .............تصريح منظمة الامم المتحدة ومجلس الامن )))))
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24 - عود
2017-11-05 16:06:00
امس اطلق الصاروخ على الرياض اللهم احفض بلدنا
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23 - 🍄عــ🍂ـهـــ🍁ــــود 🍄
2017-11-05 15:33:03
لسان الضَّـــــادِ يجمعُنا بغسَّانٍ وعدنانِ 💎💎 والله لن أحب اليهود لو وش مايكون والقدس ماننساها والأقصى لن نتخلى عنها خلاص ربينا وكبرنا على حب اليهود مستحيل فلحظة نسوي ديليت للمخ وأمسح كره الصهاينة
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22 -
2017-11-05 15:32:38
يجب ضرب إيران بأمر من سلمان الحزم والعزم
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21 - 🍄عــ🍂ـهـــ🍁ــــود 🍄
2017-11-05 15:28:24
بلادُ العُربِ أوطـــــــــــــــاني 💎مــــنَ الشّـــــــــــــامِ لبغدانِ 💎ومن نجدٍ إلى يَمَــــــــــــــــنٍ 💎إلى مِصــــــــــــــرَ فتطوانِ 💎فلا حدٌّ يباعدُنا ولا ديــــــــنٌ يفرّقنا
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20 - 🍄عــ🍂ـهـــ🍁ــــود 🍄
2017-11-05 15:22:47
صنعاء أهلي وليقل الكل أني يمنية لاأكترث أنا يمنية فلسطينية سورية ليبية سعودية مصرية كويتية ..
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19 - القحطاني
2017-11-05 15:22:07
يبي لإيران طرقيعا نووية تهبها رماد تسف الاخضر واليابس وترجعهم 500 سنة ورا كي لا يظهر لها حس ولا مس وتحرر وتسلم للأحواز السنية كي نسلم من شرها وشر معممينها. هذا اختصار شديد لاستقرار المنطقة.
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18 - 🍄عــ🍂ـهـــ🍁ــــود 🍄
2017-11-05 15:21:09
16- لن نحرق صنعاء والمفترض إحراق تل أبيب وبدورها ستخاف طهران وتترك تدخلاتها
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17 - 🍄عــ🍂ـهـــ🍁ــــود 🍄
2017-11-05 15:20:07
بل من إسرائيل
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16 - د ماجد
2017-11-05 14:47:46
لن نرضى حتى تحرق صنعاء فوالله صاروخ يتجه للعاصمة هذا تجراء رهيب لن يمر الا بحرقهم
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15 - سلومي..
2017-11-05 14:39:46
الله يوفقك ياترامب... والله أنك أبرك من اللذين قبضوا عليهم بفساد عندنا.. ..تسعى لمصلحة بلدك ورفعته وقوته..بينما إللي عندنا يسعون لمصالحهم!. .ضعافة النفس مشكلة..والرجل لازم مثل الصقر الحر يعيش في القمم
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14 - د ماجد
2017-11-05 14:39:39
لن نرضى حتى تحرق صنعاء فوالله صاروخ يتجه للعاصمة هذا تجراء رهيب لن يمر الا بحرقهم
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13 - هاشم
2017-11-05 14:37:40
ليش قطع كل هالمسافه وين الدفاع الجوي يجب اصابته وهو داخل الاراضي اليمنيه
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12 - زيت زيتون
2017-11-05 14:27:27
تعليق مخالف
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11 - زائر
2017-11-05 14:25:32
الصاروخ تمشى في الجبال والصحاري والوديان والسهول لين ماوصل
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10 - الحربي
2017-11-05 14:22:05
متى يتم القضاء على الحشرات وأذناب إيران الحوثيين أحرقوهم حرق أحرقوا الأخضر واليابس
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9 - الحقباني
2017-11-05 14:00:27
6 - طميم المقد اولا بالنسبة لشريفة -- ثانيا لايفل الحديد الا الحديد ضرب المجوس ()واعطاء الاحواز سلاح ))
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8 - ابوفارس
2017-11-05 13:55:19
أمس سمعت تعليق واعجبني من احد المشاركين وهو ضرب ايران من ارض اليمن واللي ارسل الصاروخ المقاومة الوطنية احسن حل المعامله بالمثل
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7 - ياليل ابولمبه
2017-11-05 13:51:04
تصريحك هذا ليس ***
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6 - طميم المقد
2017-11-05 13:50:32
تعليق مخالف
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5 - 🇸🇦 دمتي بلادي
2017-11-05 13:50:21
يجب ضرب ايرن وكسر ضهره وقتل جيشهاا وشل حركتها وتقسيمها الا دويلات لانها دولة مجرمة وتهدد جيرانها وتدعم وتسلح وتدرب الارهاب والارهابين وتزعزع الامن في المنطقة بشل مشاهد وملحوظ وهي مثل الشيطان الرجيم👺
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4 - طميم المقد
2017-11-05 13:46:52
تعليق مخالف
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3 - واضح
2017-11-05 13:45:06
الشي هذا ما يبيله نقاش يا ترامب اجل على بالك شعب العلف بقايا الانسان الحجري والجليدي يعرف اكثر من انه يخزن ويولع راس الشيشة ويزرط هذا شعب العلف المفروض ما نعتبرهم بشر و انهاهم بكيماوي
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2 -
2017-11-05 13:43:03
حسبي الله ونعم الوكيل علي الفرس المجوس والحوثي وجميع من ساندهم اللهم انهم لايعجزونك ارنا فيهم يوم كيوم عاد اللهم اجعل كيدهم في نحورهم وحفظ بلاد الحرمين من كل مكروه
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1 - الشمال
2017-11-05 13:41:55
يجب ضرب ايران
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