ضرره أكبر..قينان الغامدي: لهذا السبب أصبح إلغاء جهاز “النهي عن المنكر” ضرورة حتمية!
صحيفة المرصد: شدد الكاتب السعودي قينان الغامدي في مطالبته بإلغاء (جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، مؤكدًا أنه جهاز حكومي رسمي، مثله مثل أي جهاز حكومي آخر، لا حرج في إلغائه حين يستنفذ أغراضه، وتقتضي المصلحة العامة، الاستغناء عنه.
جهاز التنقيب عن المنكر
وقال الكاتب في مقال نشره بـ “عين اليوم”، تحت عنوان: ” مرة أخرى، إلغاء جهاز التنقيب عن المنكر؛ أيها الشتام، شغل عقلك قليلا فقط”، إن إلغاء هذا الجهاز أصبح ضرورة حتمية، في مرحلة المملكة الجديدة، وقفزاتها نحو تحقيق رؤية 20/30.
ضرره أكبر
وتابع الكاتب: تجربة المملكة في العقود الأربعة الماضية مع جهاز الهيئة تثبت دون شك، أن ضرره كان أكبر من نفعه، ومما يؤكد هذه الحقيقة، أنه منذ أن أصدر مجلس الوزراء التنظيم الجديد للهيئة قبل أكثر من عام ونصف، لم يحدث ما كانت تدعيه الهيئة في تقاريرها الشهرية والسنوية من فساد أخلاقي واجتماعي.
ارتاحوا من المطاردات والتجسس
وعقّب “الغامدي”: بل إن الناس شعروا بأمن أكبر في طرقاتهم وأسواقهم وبيوتهم، وارتاحوا من المطاردات والتجسس والاستدراج والمداهمات، تلك المطاردات والملاحقات لفساد متوهم أو تم الاستدراج له، لم تكن تسيء للمجتمع المحلي وترهبه فقط، بل كانت تسيء إلى سمعة المملكة خارجيا أبلغ إساءة.
ورأى الكاتب أنه لم يعد هناك حاجة لوجود مثل هذا الجهاز، خاصة وأن شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حية مصانة مطبقة، من جميع أجهزة الحكومة الخدمية؛ (الشرطة، المرور، المباحث الإدارية والجنائية، مكافحة المخدرات، حماية المستهلك، صحة البيئة، هيئة الغذاء والدواء، حماية الحياة الفطرية،…..إلى آخر الأجهزة الحكومية الخدمية!!)، متابعًا: فكلها تأمر بالمعروف الحقيقي وتنهى عن المنكر الحقيقي.
الالتفاف على النظام
واستطرد الكاتب قائلًا: اليوم سأذكر سببًا مهما يستدعي إلغاء الهيئة ، متابعًا: الآن تعقد ورش عمل لأعضائها في كافة المناطق، والهدف هو توعية الأعضاء بمتطلبات العمل الميداني، هذه التوعية تتعلق بوثيقة الأداء الوظيفي الصادر من وزارة الخدمة المدنية، الذي بموجبه يتم تقييم صلاحية الموظف من عدمه في مختلف قطاعات الحكومة.
وأضاف: وبما أن أعضاء الهيئة لم يعد لهم عمل لا في المكاتب ولا الميدان بموجب التنظيم الصادر من مجلس الوزراء، فإن الهيئة تحاول أن تجترح لأعضائها عملا في الميدان، هذا العمل فيه نوع من الالتفاف على التنظيم، هذا الالتفاف يتمثل في تحديد خمسة بلاغات من كل عضو شهريا، ويوزع نحو مائة مطوية وعظية شهريا، من أجل أن ينال درجة جيدة في التقييم.
خمسة منكرات
واعتبر الكاتب أن ذلك يستدعي على العضو أن ينال تقديرا جيدا يثبت صلاحيته للعمل واستحقاقه للعلاوة – والجميع سيسعون للإثبات – عليه أن يبحث عن خمسة منكرات شهريا ويثبت تبليغه عنها، متساءلًا: كم عدد أعضاء الهيئة، وكم عدد المنكرات التي سيستخرجونها بأي وسيلة؟.
وأردف الكاتب مستنكرًا: وهل مهمة الهيئة وفق التنظيم الجديد هي التنقيب عن المنكرات في حياة الناس، وتصيدها؟ هذا هو الواضح من هذا الشرط، فليستعد المجتمع إلى جولات مماثلة لما كان يحدث قبل التنظيم الجديد!.
العودة إلى الميدان لمضايقة الناس
وقال الكاتب: إنني أشعر أن استمرار وجود الجهاز يعني استمرارا لما يجري التخطيط له تمهيدا للعودة إلى الميدان لمضايقة الناس من جديد، من خلال التنقيب عن المنكرات، وتصيدها، وهو تنقيب مفروض بنظام التقييم الوظيفي، حيث ليس هناك أي عمل يمكن التقييم في ضوئه غير اجتراح المنكرات والتنقيب عنها، وكذلك نثر المطويات ورميها على الناس في الطرقات والأسواق، مثلما كان يجري في توزيع أشرطة محاضرات وخطب رموز ما سمي الصحوة، وفرضها على الناس في زمن مضى .
أبواب الصحوة
وأشار الكاتب إلى أن سطوة جهاز الهيئة على الناس في العقود الماضية كان يعد من أعظم أسلحة ما سمي الصحوة التي قامت واستمرت على أكتاف “تنظيم السرورية”، وذلك لتوطيد أركانها وإرهاب كل من يحاول توضيح ضلالات الصحوة وأهدافها وأضرارها على الناس والوطن كله، أو يتمرد على تعاليمها وفتاواها المتشددة.
وأوضح الكاتب أن إلغاء جهاز الهيئة سيساهم عمليا في تعافي الوطن من أدران الغفوة التي فرضها التنظيم السروري على الوطن كله، أما استمرار الجهاز – بدون أدنى داع له، – فإن هذا يعني استمرار باب من أبواب ما سمي الصحوة مفتوحا لتطل على الوطن من جديد.
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التعليقات
الشعب معاك يا قينان بالسراء والضراء
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الهيئه هي الخصم والحكم في اي قضية سابقا...؟
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***رمزان كبيران 1-الهيئة 2- أضطهاد النساء (غطاء الوجه) وكل ما تبع غطاء الوجه من مظالم على النساء لا حصر لها ولا زالت سارية إلغاء الهيئة سيوفر مئات الملايين استئجار مقار سيارات رواتب أثاث صيانة .
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المواطن هو رجل الامن الاولى وصية ولي العهد فقيد الوطن المرحوم نايف بن عبدالعزيز اتمنا ضم رجال الحسبة مع رجال الامن في الوطن بقوة الله تتكون قوة امنية ممتازة للوطن بلاجريمة وبلاخيانة وبلامخدرات
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طبعا الرجل مو ضد الدين هو يقول تنثل صلاحيات الهيئة للشرطة والمرور وبس وهذا أفضل بكثير لماذا الزج بالدين والمتدينين في وجه الشعب خلوا الحكومة في وجه الشعب وخلاص وراح يتوقف اللغط حول المطاوعة
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اجللللللللللد يااستاذ قينان 😎
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ياقينان الله يهديك ويصلحك فكنا عن افكارك التى لاتفيد المتلقى المواطن الصالح وخليك فى حل مشاكلك الخاصه المجتمع عندنا ليس بحاجه لطرحك المنافى للفضيله بما يخص الامرباالمعروف والنهى عن المنكر هداك الله .
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يا قينان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مرتبط بحكم ال سعود ولن يتخلون عنه لأن البيعة قامت على ذلك ****
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بيض الله وجهك يااستاذ قينان الغامدي
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ما سمعنا عن مطاردات لأن المجرمين ما حصلوا من يوقفهم عند حدهم فتجدهم يسرحون ويمرحون في أعراض الناس .. والدليل شوف قضايا الابتزاز كيف انتشرت وكثرت ..
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الماااضي 183 سؤال ؟ لماذا انت تخرج من جحرك تعلق هنا وتختبيء بجحرك في مواضيع واخبار حرب جنودنا
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ياقينان ماهو انت اللي تقرر بالغاء الجهاز ولاة أمرنا حفظهم الله أبخص
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ياقينان ارجوك اصمت تراك اشغلتنا
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احنا فين وانت فين ياقينان
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من يوم قللوا صلاحيات الجهاز ماسمعنا عن مطاردات ووفيات
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الناس وين وهذا وين اشغل نفسه بالهيئة ومحاربتها مانسمعه هو وشاكلته من الكتاب الا في هذه الامور اما ماينفع المواطن فصم بكم
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بارك الله فيك ايها المواطن الصادق قينان ونصرك على من يعاديك,نحتاج لامثال هذا البطل كثير,لكي نعيد للمجتمع طبيعته وانسانيته وحريته.
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قينان الغامدي لله درك من رجل كفيت ووفيت وبيض الله وجهك ... جهاز النهي عن المنكر اثبت انه لافائده منه بل ضرر وترويع الأمنين وايضا بالاغائه سنوفر الكثير تحيه لك يااستاذنا الكبير انت قمه شاهقه !!!!!!
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الصراخ على قدر الألم / شكل الرجل باقي مصدوم من اللي انقفطوا في قضايا الفساد / رؤوس الفسق والفجور بدأت تتهاوى على يد سلمان الحزم / رئيس شبكات ART و MBC والدور على البقية فقط لتعرفوا من هم الفاسدون
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كلامه سليم الاستاذ قينان الغامدي
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كل على همه سراوقنيان لمحاربة الفضيلة قد برا قلمة وكونه كاتب فهو لم يميز بين الأخطاء التي قد تحدث من اي جهاز واهمية هذا الجهاز ويظهر عداءه من واقع كتاباته لمحاربة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
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((((( لا عاصفة الحرب على الفساد ............ ولا الغيرة الوطنية بعد غدر عبيد وبغال اليمن .......بل كأنه يعيش في مكتئب او في كوكب آخر منعزل )))))
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*** لله ولرسوله واني معكم من المنتظرين ، ويمكرون ويمكر الله ، الم تتعض بما حصل البارحة من سقوط روؤس الفساد على يد سلمان الحزم***
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أما اقتصار الامر والنهي بالمعروف على ألامور المتعلقة بالنساء فقط فهذا انتقاص وتقزيم لهذه الشعيرة . فحقوق العباد ورفع الظلم بهذه الشعيرة أمور عظيمة عند الله.
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هذا الشايب قينان*** وافكاره مملة وثرثرته كثيرة واعوذ بالله منه
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النهي عن المنكر يأتي من الاشخاص وليس المؤسسات : فجارك الظالم تنهاه عن الظلم ..وصديقك صاحب الشركات تنصحه بدفع رواتب موظفيه ان تأخرعن الدفع...وزميلك تنصحه بتقوى الله في عمله ان كان مقصر.
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ياقينان إعلم إن الفساد نوعان مالي وأخلاقي *** .
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(((((( دعك من حراس _الفضيلة ........ واخبرنا بصفتك ((اعلامي_ ورقي)) وماحل بالورق .....هل ستغلق روتانا والام بي سي واقراء .... *** ))))))
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لاحول ولاقوةإلابالله هذي شريعةالأمربالمعروف والنهي عن المنكر ومافي داع ينقبو المنكرات منتشره وسبحان الله كيف الدول الآوروبيةمكان محبب لكل من يريد المنكرات
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من يحقد على الهيأة فهو بلا أدنى شك قد قبض عليه في موطن منكر.. ويريد الانتقام. اللهم قو رجال الهيأة على كل فاسد ونمرود وفاشل وعلى مطايا الغرب . الدولة جالسة تحارب الفساد وأنت تحارب الهيأة.
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يا قينان **** ولذلك تتحسس من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ..***
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هذا حاط نقره من نقر الهيئة وما يدري ان الله سبحانه وتعالى يقول ( ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واؤلئك هم المفلحون) الله يهلك الليبراليين
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إذا حذفت هذه الأية من كتاب الله وهذا لن يكون سوف تلغى الهيئة ( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ) ماعدا ذلك فلن تلغى الهيئة إلا في أحلامكم المريضة
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نفوض امرنا فيك الى الله
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كلن على همه سرا قينان كل همه محاربة الهيئه الله يكفينا مسكين ولله ليت عاصفة الحزم تفكنا من قينان وامثاله
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كلام الاستاذ قينان الغامدي صحيح
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يغرد خارج السرب اذا بليتم فاستترو ويكفي لفت الأنظار لك موضوع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اكبر منك بكثير
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
اللهم من ارادنا واراد الاسلام و المسلمين بسؤ. فأشغله في نفسه ورد كيده الى نحره
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اعجبني المقال وياليت يتم الالغاء سريعا طفشنا من الهيئة
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
تعليق ١٧٧ / طيب البسي زين وتغطي ومحد راح يناظرك يا صفية هههههه حلو اسمك يا اخ
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليقات اعضاءهم على الخبر تثبت ان المقال أوجع دواخلهم وان قينان يمثل البعبع لهم
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
الإلغاء قادم لا محالة فالرواتب تدفع لأشخاص بدون عمل وهذا مرهق لميزانية الدولة وايضاء المباني المستأجرة لهم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
احبك يا قينان فالله
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
تحية للكاتب القدير قينان فأنت شوكة في طريق اعداء الامة
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
يعجبني في قينان انه قاعد لهم على الوحدة ههههههه لكن المقال فيه شي خطير اذا صح وهو ان على كل عضو إيجاد خمسة منكرات حتى يأخذ تقييم جيد في عمله !! شي عجيب ان تتصيد الناس في اسلوب حياتهم لأجل مصلحتك
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
الله اسأله ان يرينا في اللبراليين عجائب قدرته واسأله قبل موتهم ان يعرفوا الله حق معرفته ويرون باعينهم حجم الفساد الذي فعلوه بإمه محمد صلى الله عليه وسلم
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
الان خلنا في نزاهة
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
يحاول لفت الأنظار عن قضايا أهم. أنت كاتب صحفي و لست مشرع أو تضع قوانين. عندك قضية اكتب تفاصيلها و دع الباقي لأصحاب الأمر.
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
والله العظيم نُحب من احب الله ورسوله ونبغض من ابغض الله ورسوله ومن ابغض شيئا مما جاء به الله او رسوله فقد كفر والامر بالمعروف والنهي عن المنكر نزل بالقرآن فأشُهد الله إني اُبغضك ف الله ولكن يهديك ربي
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بما معناه أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير مقصور على الخلوة والاختلاط والتبرج بل يشمل جميع امور الحياه// نصحك لزميلك بعدم التهرب من العمل و لصديقك بالصلاة فيه امر بمعروف //
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
الله يهديك بس
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
بيض الله وجهك مراقبه الناس والتجسس على احوالهم لم يآمر بها الله يوم يناظر في امرآءه ويقولها غطي هذا ليس من اختصاصه خله يغض بصره كما امره الله الحساب من عند الله !
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
اتفق مع الاستاذ القدير قينان الغامدي
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
من يريد الأجر يأمر بالمعىوف بدون راتب ووظيفة..
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
الله يلغيك من الحياه لانك من المفسدين ف الارض اتقى الله تراك شايب عيب هذا الكلام ولا خالف تُعرف الامر بالمعروف والنهي عن المنكر نزل بالقرآن ولنا اجر ف ذلك نفذ وطبق امر ربك وحارب المفسدين إن كنت!للاسف
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
اسأل الله العظيم رب العرش العظيم يامن تسيء لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ان يكفينا فيك بما يشاء وان يُرينا فيك عجائب قدرته عاجلاً غير آجل انه على ما يشاء قدير وبالأجابه جدير(يارب يارب يارب).
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
الأمر بالمعروف شعيرة كصلاة والصوم والحج والعمرة // جزء لا يتجزء من الدين// ونحن نمارس هذه الشعيرة في حياتنا اليومية دون أن نشعر// ونطاق هذه الشعيرة اشمل بكثير مما تمارسه الهيئة في السعودية//
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ابشركم ..الغاء هذا الجهاز بات قريبآ جدآ...مصادر موثوقة.
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يجب الغاء هذا الجهاز ..ومن يريد ان يأمر بالمعروف يأمر ويطلب الاجر من الله ..ماهو من الراتب
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قاطعك الله من رحمته جهاز النهي والمنكر سيبقى شوكه لكل من تسول له نفسه 🦂
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
وجودك ضرر على الوطن نسأل الله ان يرد كيدك في نحرك وأن يحوجك إلى هذا الجهاز عاجل غير اجل .
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
الله يشغلك في نفسك.
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
قال تعالى ( ولقد نعلم انه يضيق صدرك بما يقولون ) والله انا لنستشعر انقباض وضيق في الصدر مما يقوله هولاء هل الهيئة استنفذت اغراضها لتقرر الغائها انها الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ام تريدها عكس ذلك
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الي يقول الحين الاسواق امان ماشاف عيون الاجانب مناقز تقول يتفرجون مباراه حسبي الله عليهم بس اكيد هو ماعنده مشكله ليبرالي كريهه
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
سكت محمد ال الشيخ وتعب وهو يهاجم الهيئه وماعاد لقي كلامه اي مرود حتى اصحابه سفهوه غير مواضيعك سمع الكلام وتحول بهجومه على قطر وسلمك الراية وقال انت من يكمل المسيرة والكل رفضها لانك غبي وسهل ينضحك عليك
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
تجسس ومطاردات ويقولون امر بالمعروف ونهي عن المنكر ؟؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
الناس بالناس والعنز بالنفاس
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
يكتب وهو مركب باعشن
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
الله يحذفك من عالي سماه ويجعلك في الصفى طريق وفي العدو تمكين وفي الجثوة مقر. مع طرح البقر.
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
لاحول ولاقوة إلا بالله 🤦🏻♀️🤦🏻♀️
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
خلص من التعليم وراح للهيئه شكله عجبه الظهور الاعلامي
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
القطيع اليبرالي مستميت في الصياح ليل نهار والنتيجه ان ابناء المجتمع السعودي الشرفاء هدموا مابناه القطيع طوال 20عام
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
يعني انت يقنان تتهم الدوله انها حاطه جهاز هيئة الامر بالمعروف عشان يتجسسون على الناس بليت يتم ابعادك انت والله انك افه على المجتمع
لا يعجبني(4) اعجبني(0)
يا اخي اعوذبالله من ذا الوجه اذا كان العالم كله مشغول ويناقش قرارات محاربة الفساد وسلاطين المال وانت ماعندك الا وتر ابليس والمنكر والمعروف تدندن عليه .خبت وخاب مسعاك
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
نسأل الله عاجلا ان يعطيك على قدر نيتك مايعلم النوايا الا الله
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
والله انت الشر وضرورة ابعادك عن المجتمع لأنك افه تفتك بالمجتمع بأسره كفانا الله شرك وشر نواياك الخبيثه
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
أسأل الله جلت قدرته أن يجعلك تتمنى الموت فلا تجده كل من حارب شعائر الدين نهايته الخيبه والخسران
لا يعجبني(4) اعجبني(1)
كلام عدل ..
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
الله********* عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يا نكرة.
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
هو عنده مشكلة مع الهيئة ، يريد الغائها عشان يأخذ راحته.
لا يعجبني(4) اعجبني(1)
الاختلاف في فهم النص الديني يوجب المراجعة لمقتضى الضرورة...حاليا نحن نطبق اراء رجال ويجب مراجعة هذه الاراء او الفتاوى ..للتذكير فقط كان الدش حرام وجوال ابوكيمرا حرام...ولذا ارجو الهدوء والمبالغة
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
الله يهدي من ضل ويصلح حال كل من غوى وصلت هذه السن وبلغت ارذل العمر وانت محارب للدين واهله ماذا بقي لك من العمر
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
أسأل الله جلت قدرته أن يجعلك تتمنى الموت ولا تجده كل من حارب شعائر الدين نهايته الخيبه والخسران
لا يعجبني(5) اعجبني(2)
سود اللة وجهك
لا يعجبني(4) اعجبني(0)
مادمر شبابنا وبناتنا الا انت وامثالك يا *****...جهاز الهيئه باقي باقي ليدق المسمار الاخير في نعش جنازة الفكر الليبرالي المزروع من اعداء الاسلام والمله...ياوصخ
لا يعجبني(4) اعجبني(1)
هو يفكر ان موضوعه يتماشى مع رؤية ٢٠٣٠ فهو يستبق الأحداث وكأن الأمر استجابة لرأيه هو مادرى أن الأيام القادمة يتحتاج الدولة إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكثر من ذي قبل وستوسع صلاحياتها .
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
هي شعيرة سماوية // واجبة عل كل مفتدر // اما وضعها في جهاز وصرف رواتب للقائمين عليها//لا يغير من حقيقتها كشعيرة دينية واجب تفعيلها في المنزل والشارع والعمل والمسجد والأماكن العامة//وهي تشريف وتكريم//
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
من انت ايه الرويبضه حتى تتجرأ على المطالبه بأزالة الهيئه سوف تبقى الهيئه ما بقيت الدوله ولن تستطيع انت وامثالك إزالتها
لا يعجبني(6) اعجبني(4)
حسبنا الله عليك قينان الغامدي الله يجعل كيدك في نحرك وتدبيرك في تدميرك الله لايوفقك ويبلاك بنفسك ويشغلك شغل الى ماتدري وان انت رايح وان انت جاي جعل الله يايهديك يايذهبك والله يرجع الهيئه مثل اول واحسن
لا يعجبني(6) اعجبني(4)
الهيئه ما قهرني فيهم الاشي واحد يرسلون صور في مواقع التواصل لبنات او اولاد مثيره للفتنه ويستدرجون الشباب ويمسكونهم طيب انت الي اغريتو فتاحسبو على ايه بعدين اشبهم مولوين مطاوعه كل ابن ادم خطاء
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
كلامك ياقينان مائه بالمائه صحيح وهذا الجهاز عبئ على الدوله والمواطن وباذن الله ولاة الامر يدركون هذا ألشي
لا يعجبني(4) اعجبني(6)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لكل مسلم - اما من يتجسس ويطارد ويستدرج فلا دين له . قال تعالى : ( ولا تجسسوا )
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
ياصاح الموس رايح يمر على رؤوس الليبراليه وعلى الصفر ههه منتم احسن من الجماعة هذولاك بس اركد لاتصير اول السراء بدرب خط الوطن الاحمر وتطيح هههه
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
الفساد منتشر فيهم هم من يؤجج الشباب عند المساجد والمدارس وينقلون لهم الدين معاكس لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو اصحابه له لا اكراه بالدين .رئيس الهيئة المبجل يسير بموكب سيارات أمن مثل الحاكم
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
ضم الهئية لي وزارة الشئون الاسلامية خطوة على الطريق الصحيح بإذن الله
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
بعض الكتاب مثل اعرابي بئر زمزم ...افكار خاوية يلفتون الانتباه لهم من خلال الصدام مع المجتمع ...كفانا الله شرهم
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
عقود من الزمان وليس لهم من الاسم نصيب ( الامر بالمعروف ) ولكن مايقوم بة البعض ابعد مايكون عن المعروف وليس لديهم الا الغلظة والتشفى واسلوب فرد العضلات
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اتركوه هو وكلامه لا تعلقون عليه هو مبسوط مثل قلم الحقيقة باستفزازكم ما كنت باكتب إلا لما رأيت كثرة التعليقات على موضوعه . لو سفلتوه وما أحد رد عليه انقلب عليه ومرض نفسيا .
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
ياقينان ترى حكومتنا الله يحفظها قراراتها حازمة وإن شاء الله نشوف فيك قراري يشفي صدورنا فيك
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
تواجد اعضاء جهاز الهيئة بالاسواق يبث الامن والاطمئنان خصوصا لدى الاسر والمحترمين.....لا يخشاهم ويبغضهم الا من يحسبون كل صيحة عليهم كفانا الله شرورهم وفرض اجندتهم!!!!!!!!
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
قينان يحب ان تشيع الفاحشة بين المسلمين لماذا لايحاكم ويسجن حتى يعلن توبته هو من المفسدين في الارض نطلب من سيدي الملك سلمان وولي عهده القبض عليه وامثاله
لا يعجبني(5) اعجبني(0)
إذا رأيت مبتلى فاحمد الله . وأعظم ابتلاء أن يبتلى الإنسان في دينه . كل ابتلاء ومصيبة دون الدين تهون . نسأل الله السلامة والعافية ، وللضالين الهداية .
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
هذا من القهر والحقد اللي فيك ومن الاخبار الجديده****
لا يعجبني(4) اعجبني(2)
ياقينان شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جعلنا الله بها خير أمة ولا يعني تجاوز بعض أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المطالبة بإلغائها وإلا لطالبنا بإلغاء كل أجهزة الدولة .
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
اسأل الله العظيم بعزه الذي لا يرام و ملكه الذي لا يضام و بنوره الذي ملاء أركان عرشه ان يهديك او يشغلك بنفسك ان لم تكف شرك عن أهل الحسبة انه على كل شيء قدير.
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
العاملون بالجهاز ماوطنون ان شاء الله فيهم خير كثير ولا يرضون بأخذ أجر بدون مقابل. لكن يظهر إن ما عندهم مانع للإبقاء على هذا الوضع ولهذا لابد من دمجهم مع جهاز آخر والدمج طريقة اقتصادية متقدمة
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
في التعليم وتكلمت والحين في الهيه
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
والله الغامدي كلامه صحيح
لا يعجبني(5) اعجبني(3)
مهما طال ليل الفساد فنهار الفضيلة قريب نسال الله ان يعز خادم الحرمين وولي عهدة الامين بالاسلام ون يرزقهم البطانة الناصحة التي تعينهم على الخير وين يرد كيد كل مفسد في نحرة
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
يتدخل في كل شي في الدوله بصفتك من ياقينان الدوله لها سلمان ومحمد بن سلمان
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
قال الله تعالى (الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ)صدق الله العظيم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
ايفهم شي واحد وش ظارتك فية هئية الامر بالمعروف والنهئي عن المنكر اعزها الله على كل محارب للدين والفضيلة
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
بعض البشر مستوطن الشيطان في داخله .. صعب جدا تنظف ليبرالي لان عينه خلاص مكسوره.. هذا يهاجم شعيره من شعائر الدين يعني انت اصدق من القرأن. بحثهم عن الرذيلة لا ينقطع
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
الله قادر على صنع المعجزات بك
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اصبحنا في معركه مع الزمن..الذي يتخلف عن مواكبة العصر سيجد نفسه وحيدا تتقاذفه امم العالم يمنة ويسرة التغيير لابد منه عاجلا ام آجلا..لا تستطيع ان تعيش اليوم بافكار الامس البعيد فكل واحد هو هئية
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الله المستعان ياقينان الى متى وانت في غيك وضلالك اترك الاغلاق للجهات ذات الاختصاص وانت قلت***
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جهاز الهيىة انشىء من قبل الدولة ويتبع نظام الدولة والدولة هي المخولة ببقاءه أو إلغاءه من انت أيها المتطفل عندما تتدخل بمواضيع فوق مستواك ؟؟ الايعد تدخله السافر على اجهزة الدولة فساد فكري؟؟يجب معاقبته
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اللهم انتقم من كل ليبرالي وعلماني ياكريم يريد الشر بهذه الأمه عاجلا غير اجل
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البعض ماتمشي تجارتهم بوجود الهئيه
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الملك ادرى بشؤن البلد اهجد
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عداء واضح وحقد دفين الرجل هاذا يجب التحقيق معه ومعرفت مايخفي خلفه هاذا متهور وعدائي واضح
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يريد اشغالكم عن أخبار اخرى
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بعض المحافظات لا يوجد فيها فرع للأحوال المدنية رغم حاجة المواطنين لها .. وتجد فرع للهيئة !!!!!!!! عجائب
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لا اعتقد أن هذا ****مايسمى بقينان سوف يوقف ولاكن الشكوى ال الله سبحانه وتعالى أن يخلص العباد منه امين يارب العالمين في القريب العاجل.
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يا اخ قينان ما رأيك بقرارات سلمان الحزم ،****
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إذا اجترأت على خيانة عقلك وقلبك فهذا بينك وبين ربك . فلا تخن لسانك و قلمك لأن في ذلك دخول عضو ثالث وهو الأشخاص التي تسمع وتقرأ .
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وش هالعالم الي دخلو علينا
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سبحان الله ماتدري واش يبي هذا الشايب ... النهي عن المنكر شعيره من شعائر الدين . يعني ما تبى امر بعروف ولا نهي عن منكر . ؟؟ . حسبنا الله عليك ونعم الوكيل .
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الحقباني 93 >> آمين
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البعض يرأى الهيئة دينا لابد و أن تعود سماحة الإسلام و طيبة أهله مهما دنستها الأفعال. مطاردة الناس و سحل الفتيات و الإغلاق وقت الصلاة كلها بدع مشوهة للدين
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قال تعالى ( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ) ويقول قينان يجب الغاء جهاز النهي عن المنكر . وش رايك ياقينان نصدق كلام الذي خلقنا وربانا بنعمه ولانصدق كلامك .
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اللي يبغى له يتوقف انت ماعندك سالفه الا وقفوا الهيئه قلمك ****
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على ايش ناوي تخربها ، بعد فساد اكبر قنوات الاعلام العلماني .
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نحمدالله بلادنا بايدي رجال نعتز فيهم وعزتعم بدينهم اسل الله لهم البطانه الصالحه واسل الله يخرص لسان كل لبرالي مثلك
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*** كل يوم تطلع لنا عن الهئيه
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جهاز قايم على شرع الله كيف يلتغي
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هدف معظمهم الوظيفة وما يترتب عليها قولوا لهم هذا العمل رسالة تجب على العلماء ومن يرى في نفسه الكفاءة يتقدم للجهة المختصة لتمنحه رخصة بمزاولته تطوعياً بدون أجر عندئذا لن يقوم به إلا من يريد ثواب الله.
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ودك يتم ايقاف هذا***
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الله تعالى ما كلف عباده بالتحفظ من سبق اللسان بحيث لا يصدر منهم شيء، وإنما كلّفنا بأن نحفظ ألسنتنا من أن نتكلم بإختيارنا بما حرّم علينا
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علم عساك الفجعة يارب إلي تفاجئك فلا تستطيع ردها ولاينفعك الندم.ومن لا يقول امين
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١- من أنت كي تقيّم جهاز من أجهزة الدولة ؟ ٢- هل أنت أدرى بمصلحة الوطن من الدولة ؟ ٣- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرأمرٌمن الله ؟ ٤- هذا الجهاز ليس على رأسك حتى يتعبك ؟ ٥- ليش خائف من عودة الهيئة !
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أرجو ايقاف هذا الكويتب وامثاله من اشباهـ الكتاب الدخلاء على الكتابه فهم يستفزون أكثرية الشعب المحافظ
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وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ// الأية الحج// "الذين إن مكناهم في الأرض" // إذا تم المساس بهذه الهيئة فسيتم إلغاء ما فوقك وما تحتك وماحولينك// انت ومن حولك// راجع التاريخ إذا كان لديك شك//
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ايه الكاتب اتقي الله واعلم انك بلغت من العمر عتيي لم تعد تستفيد من الغاء جهاز الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، لقد ظهر فيك مؤشرات كبر السن منها الشسب وحدبة الظهر وسرعة الانفعال وضعف التفكير .
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صراحة مقال في قمة العقلانية وتحليل منطقي فكل مواطن هو هيئة لمراقبة الخطاء وتشجيع الصح يجب ان يقوم كل جهاز من اجهزة الدوله بدرها وان تسن قوانين لنعيش جـ ودة الـ حـ يـ اه
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اعتقد انه يريد اشغال الناس عن بعض الاخبار الجديده
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الاخ قينان ما قال غير كلمه الحق وهو لا يقصد شعيرة الهيئة وإنما يقصد الجهاز والموظفين كجهاز حكومي له ما له وماعليه من حقوق وواجبات 🍃
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اتمنى من ولاة الأمر ان يخرسوا هذه الالسن التي لاتريد الا الانحلال والتفسخ ومعاداتها للدين والفضيله
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قينان تركت كل انجازات الدولة وقرراتها المصيريه ورحت تبحث عن مصلحتك الخاصه بلغاء الهئيه
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انت مالك ومال اهل الدين ايش سوو لك علشان كل يوم طالع بخبر شكلهم ****
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عساك الفجعة يارب إلي تفاجئك فلا تستطيع ردها ولاينفعك الندم.
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تلله يخلي لنا رجال امننا الي يطول لحيته ويصر ثوبه وسوو وكيل ادام ع ذريته ميزانيتهم وظايف للشباب الوطن وهم تجنيد ع الجبش والله يديم الامن
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قال الله تعالى (( كُنتُم خير أمة ٍأُخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر )) الخ الايه ... وانت لا زلت تتجاهل ماأُنزل في كتاب الله وعلى لسان رسوله ،، بئس الحياه التي تعيشها انت .
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يجب ان نصدق ونأخذ القول من الحكيم المنصف العاقل ولانصدق الكلام والقول والاتهام من طرف شخص ****
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حقيقة والكل يدركها ولا ينكرها أحد : لايخاف من الهيئة ويحاربها الا من في قلبه مرض .
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وش ناوي يرتكب هالشايب****جهاز الهيئه ، خلاص راحت عليه 😂😂
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نحن لا نحتاج إلى «هيئة».. نحتاج إلى مؤسسات وقوانين تأمر بـ «كل» معروف وتنهى عن «كل» منكر، وتعاقب مرتكبه «كائنا من كان»
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يقول تعالى ولتكن منكم (أمة )ولم يقل (هيئة ) أي ان المجتمع بكل أفراده وأسره ومؤوسساته .. مناط به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ..
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جايك سلمان الحزم والعزم جابه جايك الدور يا****
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بقي هذا المخلوق يحتاج إلى سيف الحزم...*** تحميله بالأضواء فهو يكتب على ضوئها.فالله المستعان... ونسأل الله أن يصرف عنا كل سوء
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اقترب من الصحيح وقال فمن صور الأذى مضايقة الناس
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غصباً عنك يا قينان تظل الهيئة موجودة ؟؟؟؟؟ اشك انك غامدي يا قينان لأن الغمد كلهم رجال ما عدا أنت ومن هم على شاكلتك
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أقرأو سورة التوبة وسوف تتضح لكم الرؤيا جلية بإذن الله تعالى كيف حالك ياقنيقون
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انت اذا مايغلق ****
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الهيئة رافد امني هام اشاد به اصحاب القرار ....القنقنة لن تجدي ....وما ينفع الناس هو ما يمكث في الارض
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اعوذ بالله منك ومن تفكيرك ، الله سبحانه وتعالى يقول كنتم خير أمة ارسلت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ،.
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رجال🌹الأمن ماقصرو_لكن رجال🌹الهيئه كانو مخففين عنهم بعض القضايا وكانو يقومون بأعمال رائعة متميزه
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قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {النور:19)
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اعتقد بانه حان الاوان لأستئصال حبالك الصوتيه - استغفر الله ( قال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ)
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كلام سليم حتى انها هدر للمال العام وخاصة مقراتها والسيارات والافضل ضمها لي وزارة الداخلية
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ايش عنده هذا يغرد خارج السرب
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غصباً عنك يا قينان تظل الهيئة موجودة ؟؟؟؟؟ اشك انك غامدي يا قينان لأن الغمد كلهم رجال ما عدا أنت ومن هم على شاكلتك
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انتهى كرتك ياقنيان بعد القبض على المفسدين الدور عليك وعلى شبهاتك
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ياشين المعلم الفاشل لاصار صحفي وقام يتفلسف لا انا ولا انت ولا أي مخلوق يقدر يعترض على قول الله (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر)
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أسأل الله أن يهديك إلى رشدك
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مايكره الهيئة الا اللي يحب اللف والدوران . وقد سبق وقبض عليه من قبل الهيئة في يومرما ومكان ما!!!الهيئة ماشفنا منهم الا كل خير. عيب عليكم تحاربون اهل الفضيلة والدين استحو على انفسكم ووالله انهم يحبونكم
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يانقنقه الفساد والبلاوي طلعت عندك انت وزمرتك أهل القنوات الخليعة وأهل المناصب العاليه مامسمعنا شخص يخاف الله ومن أهل الصلاح فاسد
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لجنه مكافحه الفساد برئاسة ولي العهد باذن الله تنظف البلد من جميع الفاسدين
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النور - الآية 19إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وانتم لا تعلمون
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قد تكون بعض الكتابات ****؟
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الناس ف الناس والعنز ف النفاس هذا مسكين مايراه هو مايريد إلزام الناس به الحمدلله نحن تحت حكم إسلامي اللهم أعز المملكة العربيه السعوديه ووفقك الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان
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وش عند بقرت غامد الله لا يبارك فيك ***
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زادك الله **. الهيئة تاج على رؤسكم ؟****
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جاكم هذا بعد مطفي النور...ما أن شفنا وسمعنا بالفساد المالي والفساد العام.. ..بعد تبون هناك يجي فساد أخلاقي.. ...ياحكومة ردو المطاوعه وعينونهم في الديوان الملكي يحافظون الأمانه والمال العام
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وانت يا قينان مشهور عنك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والشاهد على رغبتك الجامحه في الغاء الهيئه لكن اعلم ان الامر بالمعروف شرع من الله وليس شرع من قينان
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اللهم ارحم عبدك نايف بن عبدالعزيز ياقنقون اقسم بالله العظيم أنك نذير شؤم وعليك من الله ماتستحق.
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قد تكون بعض الكتابات مدفوعة الثمن ⬅️ هذا رأيي
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من الضروري اغلاقها لان الشرطة قامت بواجبها
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اعوذ بالله من الخبث والخبائث
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نرجوا من ولاة الامر ايقاف هالمهرج زهايمر رحم الله نايف بن عبدالعزيز
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لماذا تهاجمو أهل الفضيله والشعيرةالاسلامية وهم من اكفأ الجهات عملاً وانضباطاً ولماذا لاتنتقدو بعض الجهات الاخرى أوالخوف والمصالح لها دور معكم🤔فرجال الهيئه لهم دور قوي بالقضاءعلى السحر والفسادالاخلاقي
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ما ادري احس ان الهيئة كاتمة عليه,,وقد ركب الجمس اكثر من مره,,لكن الان انت شايب ,يعني وشلك ووشل الهيئة
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خبللن ذا فاضي
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الدولة هي ادرى بهم ولم توقفهم من فراغ
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الله اكبر عليك ياذا الغامدي وش تبي بالظبط اختصر!!!!؟؟؟؟؟
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استاذ قينان امرك الى الله الله يتولى حسابك. وان شاء ترجع الهيئه . باذن الله تعالى
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الشرطة كفت ووفت بدون اثارة مشاكل مثل الهيئة
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حسبي الله عليك شوف وش صار بعد بعدو الهية يا****
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والله انه يبيلك سجن تطلع منه اطرم
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الله لا يبلانا .... من الاخر الي مع الهيئه يحط لايك...وانا اول واحد بحط لايك
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الهيئة اصبحت دويلة داخل دولة
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مسكين يسعى ورا الشهره ****
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ماقول غير حسبي الله ونعم الوكيل فيك و في من اراد السوء لهذا البلد باذن الله راح نبقى نامر بالمعروف وننهى عن المنكر كما امرنا وكما جاء في ديننا الشريف
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لاحول ولاقوة الا بالله
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عليه أن يبحث عن خمسة منكرات شهريا ويثبت تبليغه عنها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ الله غني عنهم
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اي احد يبغض الهيئه ***
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استغفر الله العظيم وأتوب اليه
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يا الله حسن الخاتمه
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في هذه الايام *** قينان
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لازم خمس منكرات بالشهر ؟ عجيب
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ولي الأ مرهو اعلم بما هو اصلح للوطن لست انت.
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جعل ***حياتك
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ابي اعرف ايش سبب خوفك من الهيئه اكيد حصل لك شي معاهم*** ياقينان
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معاه حق..اضرارها كثيره جدا..واسوأ اضرارها هو الاستدراج..مجرد تخيل انك تبت من ذلك الذنب..ويأتيك اتصال وبعده اتصال ****💚
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الله يشل أطرافك وبأذن الله راجعه غصب عنك وعن أسيادك كلنا هيئة ولن ننتظر أمر من أخحد حتى نكون ناصحين وأمرين بالمعروف وناهين عن المنكر
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نطق الرويبضه
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شخص فاضي ويعيد تكرار نفسه! يارجل تعلم ان تنظر للامام فالعالم مليئ بالمواضيع المهمة !
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قطعك الله من رحمته **** في الدنيا والاخرة وانتقم منك انتقاما يليق بقوة وجلال الله رب رب العالمين. اللهم صَل على نبينا محمد
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هاذ الشخص ****
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الهيئة بحول الله ثم بحول ابو فهد بترجع اقوى من اول وبتاخذ صلاحيات اعلا بعد مرحلة القضاء على الفساد والمفسدين واتمنى من الله ان اسمع اسمك ق غ الليله في الاخبار بتهمة الفساد وتشرف الجمس الاسود
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حسبنا الله ونعم الوكيل فيك ياقينان اللهم اشغله في نفسه وسلط عليه الأمراض والأوجاع ومن هم على شاكلته يارب الأرباب ومسبب الأسباب ياحي ياقيوم يارب العالمين اللهم آمين آمين آمين
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ربنا لاتؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ***
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
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