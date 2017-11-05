بالفيديو: نواف بن سعد يشن هجوما على المسؤولين الهلاليين.. ويؤكد أضروا الفريق ويستشهد بواقعة!
صحيفة المرصد: شن رئيس نادي الهلال الأمير نواف بن سعد، هجومًا على المسؤولين الهلاليين الذين تولوا المناصب في القطاع الرياضي؛ مؤكدًا أنهم أضروا الفريق كثيراً ولا يحبون النادي.
وقال رئيس الهلال خلال لقاء مع برنامج “أكشن يا دوري”، إن الهلاليين الذين تولوا مناصب ومسؤوليات في القطاع الرياضي، تشكلت لديهم مخاوف من أن يقال عنهم إنهم منحازون لناديهم، فعاملوا النادي بظلم، ضارباً المثل بواقعة سابقة ألزمت فيها لجنة الاحتراف التي كان يرأسها هلالي سابق، النادي بدفع 400 ألف ريال لنادي الشعلة بغير وجه حق، وصادقت عليها لجنة الاستئناف وكان القرار صادماً لهم.
وأوضح أن الهلال دائماً ما يتعرض للهجوم من قبل بعض الإعلاميين الموالين لأندية أخرى؛ لأنه الفريق الوحيد الثابت في كل المواسم على المنافسة.
#رئيس_الهلال_في_اكشن: أكثر من عامل الهلال بغير عدالة هم هلاليون تولوا مناصب رياضية pic.twitter.com/0nI9q1GduD— أكشن يادوري (@ActionYaDawry) ٤ نوفمبر، ٢٠١٧
التعليقات
ياسمو الامير الله يوفقك المسؤلين اللي تتبرا منهم خدموا الهلال بحق وبغير حق وهضمو حقوق الانديه المنافسه بشكل غير مسبوق****
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لا ياشيخ شكلك تمزح لالالا مو معقول شكله يمزح ياشباب ترى يمزح لاتاخذون عليه هههههه طيب قول والله عشان نصدقك هههههههه قسم بالله هالسنافر ثبت شرعا انهم مرفوع عنهم القلم يكذبون الكذبه وهم اول من يصدقها
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الاخ الكريم : 26 - ِشـقآإإآوي تعليق رائع
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لا تبرر ولا تشرح فأصدقائك لا يحتاجون إلى ذلك وأعدائك لن يصدقوك ..!!
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يا أم حديجان وش حارق رزك غير كبير الرياض الأصفر روح تلحف بالبطانية قبل ما يدمركم إعصار أوراوا الياباني كلنا أوراوا الياباني .... الوطنية لا تنفع مع فريق السنافر أزيرق آسيا
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مشغولين بالفساد ههههههههههههه ماشفتوا انفسكم في اخبار الهلال وجلده للنصر بس مثل عادتكم تتغطون بغربال الوطنيه !!!المفروض ولي العهد استشاركم وقت قراراته الله يهديه يا مسؤولين انتوا !!!
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18//ابو لمبه // تسلم عليك حسابات دعم الفريق الياباني يا وطني انت ..وطنيتكم مثل طبخ الاندومي دقايق وتنتهي 😏
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نبي تفاصيل القبض على ذاك وذاك . واخبار رئيس الاصيفر الصغير .
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كان ودي اقرا العنوان نواف بن سعد يشن هجوما على الحكام السعوديين ... بس مستحيييييييل ودي القى هلالي يجاوب بصدق دون تعصب كل الانديه تضررت من التحكيم وانتم لا او قليل جداً ماهي الاسباب؟؟
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اخيرا شف ترى زمان اول سوي مقابلة مع برنامجنا وذراعنا الاعلامي بوقت تحريك المياة الراكدة ماينفع يبي يمر موس محاربة الفساد على كل الرؤوس ومنها رؤوس الاندية هههههه
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ياريس اللي فوق راسه بطحا... يكفي منحكم التحكيم بطولات بالكوم بعد تطمع اكثر.. الكل متحرك من ظلم التحكيم والهلال الوحيد الثابت لاشكوى ولاهم يحزنون كله تمام.. المنتفع من التحكيم واحد والبقيه منضرين
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11 - تعليق 7 20:25:37 الهلال يمثل الوطن . وانت تقول ما احد يمك >>>>> سلامات لايكون رايح يمثلنا بالحد الجنوبي ماتكبوكم يالطواقي من الهرج الكبير راحة ولا جات اسمها كوره سوى الهلال ولااي نادي بلاش طقطقه
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ماحد فاضيلك انت وهلالك العالم مشغوله بشيئ اهم محاربة الفساد ونت جاي تقول الهلال مكروه
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على اساس جاركم سميتوه نادي الفقر مع انه عالمي، يعمي انت تصرفون من مال قارون كهلاليين ومعليش مسؤولينكم يسجلون عليكم كم الف لزوم كمن بطولة ماتحلمون به لو الوضع طبيعي ودوري الخشم اكبر شاهد ههه
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***شكله يبي يضركم بنهائي آسيا هه
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كاد المريب أن يقول خذوني كفو ياملك الحزم والعزم سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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يعني تغطي عليهم مافيه موس على كل الروس
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هههههههههه والحكم من استفاد غيركم من الحكام أولاً وأخيراً نو آسيا باي باي آسيا باي باي عالمية
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الهلال يمثل الوطن في البطولة الآسيوية . وانت تقول ما احد يمك ((( انت والله اللي ما احد يمك اكيد انك فقراوي انتوا دائما تفكرون الكبار مثل فريقكم المغمور اللي ما احد يدري عنه
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هههههههههه والحكم من استفاد غيركم من الحكام أولاً وأخيراً نو آسيا باي باي آسيا باي باي عالمية
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طيب في حكام استفاد منهم الهلال بكثير من البطولات. لم تشير اليهم سمو الأمير؟ لا نتباكى ولكن كما تتهم رؤساء لجان ضررهم كان خفيف لاتنسى حكام كانت منافعهم كبيرة. ربنا يجازي كل واحد بعمله عاجلا قبل آجل.
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عطونا موضوع عن الاصيفر الصغير بعد الاقالات والقرارات . تحياتي لكم من مدينة هانوي فيتنام .
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الناس ماهي يمك انت وفريقك
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ياشيخ من جدك انت هههههههههههههههههههههههههههه
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طيب والبطولات اللي اخذها عن طريق الحكام عيني عينك والتاريخ يشهد
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بلكس اغلب بطولات الهلال غير مشروعه وكان للمنتمين دوار في ذلك
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وهي بطولة كاس الكؤوس الآسيوية . لذلك نتمنى ابعاد الفريق الأزرق عن الشد والجذب .
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اتمنا فتح ملفات صفقات الانديه
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لا اذكر ان الهلال ظلم يوما مع كامل احترامي وتقديري لك يا سمو الأمير
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