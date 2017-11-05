بالفيديو: نواف بن سعد يشن هجوما على المسؤولين الهلاليين.. ويؤكد أضروا الفريق ويستشهد بواقعة!

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صحيفة المرصد: شن رئيس نادي الهلال الأمير نواف بن سعد، هجومًا على المسؤولين الهلاليين الذين تولوا المناصب في القطاع الرياضي؛ مؤكدًا أنهم أضروا الفريق كثيراً ولا يحبون النادي.

وقال رئيس الهلال خلال لقاء مع برنامج “أكشن يا دوري”، إن الهلاليين الذين تولوا مناصب ومسؤوليات في القطاع الرياضي، تشكلت لديهم مخاوف من أن يقال عنهم إنهم منحازون لناديهم، فعاملوا النادي بظلم، ضارباً المثل بواقعة سابقة ألزمت فيها لجنة الاحتراف التي كان يرأسها هلالي سابق، النادي بدفع 400 ألف ريال لنادي الشعلة بغير وجه حق، وصادقت عليها لجنة الاستئناف وكان القرار صادماً لهم.

وأوضح أن الهلال دائماً ما يتعرض للهجوم من قبل بعض الإعلاميين الموالين لأندية أخرى؛ لأنه الفريق الوحيد الثابت في كل المواسم على المنافسة.