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بالفيديو: نواف بن سعد يشن هجوما على المسؤولين الهلاليين.. ويؤكد أضروا الفريق ويستشهد بواقعة!

بالفيديو: نواف بن سعد يشن هجوما على المسؤولين الهلاليين.. ويؤكد أضروا الفريق ويستشهد بواقعة!
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المرصد 29 2٬536 5 ساعات

صحيفة المرصد: شن رئيس نادي الهلال الأمير نواف بن سعد، هجومًا على المسؤولين الهلاليين الذين تولوا المناصب في القطاع الرياضي؛ مؤكدًا أنهم أضروا الفريق كثيراً ولا يحبون النادي.

وقال رئيس الهلال خلال لقاء مع برنامج “أكشن يا دوري”، إن الهلاليين الذين تولوا مناصب ومسؤوليات في القطاع الرياضي، تشكلت لديهم مخاوف من أن يقال عنهم إنهم منحازون لناديهم، فعاملوا النادي بظلم، ضارباً المثل بواقعة سابقة ألزمت فيها لجنة الاحتراف التي كان يرأسها هلالي سابق، النادي بدفع 400 ألف ريال لنادي الشعلة بغير وجه حق، وصادقت عليها لجنة الاستئناف وكان القرار صادماً لهم.

وأوضح أن الهلال دائماً ما يتعرض للهجوم من قبل بعض الإعلاميين الموالين لأندية أخرى؛ لأنه الفريق الوحيد الثابت في كل المواسم على المنافسة.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

29 - الراصد
2017-11-05 18:51:03
ياسمو الامير الله يوفقك المسؤلين اللي تتبرا منهم خدموا الهلال بحق وبغير حق وهضمو حقوق الانديه المنافسه بشكل غير مسبوق****
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28 - رياضي حر وشاهد على فساد (نادي الدلال)
2017-11-05 18:18:39
لا ياشيخ شكلك تمزح لالالا مو معقول شكله يمزح ياشباب ترى يمزح لاتاخذون عليه هههههه طيب قول والله عشان نصدقك هههههههه قسم بالله هالسنافر ثبت شرعا انهم مرفوع عنهم القلم يكذبون الكذبه وهم اول من يصدقها
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27 - شايب
2017-11-05 18:07:34
الاخ الكريم : 26 - ِشـقآإإآوي تعليق رائع
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26 - ِشـقآإإآوي
2017-11-05 17:20:39
لا تبرر ولا تشرح فأصدقائك لا يحتاجون إلى ذلك وأعدائك لن يصدقوك ..!!
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25 - الحربي
2017-11-05 17:10:07
يا أم حديجان وش حارق رزك غير كبير الرياض الأصفر روح تلحف بالبطانية قبل ما يدمركم إعصار أوراوا الياباني كلنا أوراوا الياباني .... الوطنية لا تنفع مع فريق السنافر أزيرق آسيا
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( عدد التعليقات 9,572 )
24 - بسمه
2017-11-05 15:37:44
مشغولين بالفساد ههههههههههههه ماشفتوا انفسكم في اخبار الهلال وجلده للنصر بس مثل عادتكم تتغطون بغربال الوطنيه !!!المفروض ولي العهد استشاركم وقت قراراته الله يهديه يا مسؤولين انتوا !!!
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( عدد التعليقات 9,572 )
23 - بسمه
2017-11-05 15:35:45
18//ابو لمبه // تسلم عليك حسابات دعم الفريق الياباني يا وطني انت ..وطنيتكم مثل طبخ الاندومي دقايق وتنتهي 😏
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( عدد التعليقات 1,320 )
22 - الديدحان
2017-11-05 15:05:13
نبي تفاصيل القبض على ذاك وذاك . واخبار رئيس الاصيفر الصغير .
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21 - مناحي
2017-11-05 15:02:20
كان ودي اقرا العنوان نواف بن سعد يشن هجوما على الحكام السعوديين ... بس مستحيييييييل ودي القى هلالي يجاوب بصدق دون تعصب كل الانديه تضررت من التحكيم وانتم لا او قليل جداً ماهي الاسباب؟؟
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20 - ههههههههههههه
2017-11-05 14:57:52
اخيرا شف ترى زمان اول سوي مقابلة مع برنامجنا وذراعنا الاعلامي بوقت تحريك المياة الراكدة ماينفع يبي يمر موس محاربة الفساد على كل الرؤوس ومنها رؤوس الاندية هههههه
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19 - مناحي
2017-11-05 14:57:33
ياريس اللي فوق راسه بطحا... يكفي منحكم التحكيم بطولات بالكوم بعد تطمع اكثر.. الكل متحرك من ظلم التحكيم والهلال الوحيد الثابت لاشكوى ولاهم يحزنون كله تمام.. المنتفع من التحكيم واحد والبقيه منضرين
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18 - ياليل ابولمبه
2017-11-05 14:56:46
11 - تعليق 7 20:25:37 الهلال يمثل الوطن . وانت تقول ما احد يمك >>>>> سلامات لايكون رايح يمثلنا بالحد الجنوبي ماتكبوكم يالطواقي من الهرج الكبير راحة ولا جات اسمها كوره سوى الهلال ولااي نادي بلاش طقطقه
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17 - ياليل ابولمبه
2017-11-05 14:53:22
ماحد فاضيلك انت وهلالك العالم مشغوله بشيئ اهم محاربة الفساد ونت جاي تقول الهلال مكروه
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16 - ههههههههههههه
2017-11-05 14:51:42
على اساس جاركم سميتوه نادي الفقر مع انه عالمي، يعمي انت تصرفون من مال قارون كهلاليين ومعليش مسؤولينكم يسجلون عليكم كم الف لزوم كمن بطولة ماتحلمون به لو الوضع طبيعي ودوري الخشم اكبر شاهد ههه
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15 - ههههههههههههه
2017-11-05 14:49:44
***شكله يبي يضركم بنهائي آسيا هه
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14 - في المشمش
2017-11-05 14:39:24
كاد المريب أن يقول خذوني كفو ياملك الحزم والعزم سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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13 - شايم
2017-11-05 14:32:11
يعني تغطي عليهم مافيه موس على كل الروس
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12 - الحربي
2017-11-05 14:26:47
هههههههههه والحكم من استفاد غيركم من الحكام أولاً وأخيراً نو آسيا باي باي آسيا باي باي عالمية
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11 - تعليق 7
2017-11-05 14:25:37
الهلال يمثل الوطن في البطولة الآسيوية . وانت تقول ما احد يمك ((( انت والله اللي ما احد يمك اكيد انك فقراوي انتوا دائما تفكرون الكبار مثل فريقكم المغمور اللي ما احد يدري عنه
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10 - الحربي
2017-11-05 14:25:35
هههههههههه والحكم من استفاد غيركم من الحكام أولاً وأخيراً نو آسيا باي باي آسيا باي باي عالمية
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9 - Waleed الوليد
2017-11-05 14:19:11
طيب في حكام استفاد منهم الهلال بكثير من البطولات. لم تشير اليهم سمو الأمير؟ لا نتباكى ولكن كما تتهم رؤساء لجان ضررهم كان خفيف لاتنسى حكام كانت منافعهم كبيرة. ربنا يجازي كل واحد بعمله عاجلا قبل آجل.
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( عدد التعليقات 1,320 )
8 - الديدحان
2017-11-05 14:16:45
عطونا موضوع عن الاصيفر الصغير بعد الاقالات والقرارات . تحياتي لكم من مدينة هانوي فيتنام .
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7 - أبو سحم
2017-11-05 14:14:59
الناس ماهي يمك انت وفريقك
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6 -
2017-11-05 14:14:54
ياشيخ من جدك انت هههههههههههههههههههههههههههه
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5 - ابو فيصل
2017-11-05 14:12:45
طيب والبطولات اللي اخذها عن طريق الحكام عيني عينك والتاريخ يشهد
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4 - 879
2017-11-05 14:07:07
بلكس اغلب بطولات الهلال غير مشروعه وكان للمنتمين دوار في ذلك
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3 - الهلال مقبل على نهائي بطولة كبيرة
2017-11-05 14:03:37
وهي بطولة كاس الكؤوس الآسيوية . لذلك نتمنى ابعاد الفريق الأزرق عن الشد والجذب .
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2 - هاشم
2017-11-05 14:02:15
اتمنا فتح ملفات صفقات الانديه
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1 - الحمد لله
2017-11-05 13:58:53
لا اذكر ان الهلال ظلم يوما مع كامل احترامي وتقديري لك يا سمو الأمير
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