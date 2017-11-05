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هل يفسخ نادي الهلال عقده مع “المملكة القابضة” بعد إيقاف الوليد بن طلال؟

هل يفسخ نادي الهلال عقده مع “المملكة القابضة” بعد إيقاف الوليد بن طلال؟
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المرصد 25 3٬179 4 ساعات

صحيفة المرصد:طرح سعوديون سؤالا حول موقف نادي الهلال من عقد الرعاية الذي وقعه يوم الـ 23 من أكتوبر الماضي، الأمير نواف بن سعد رئيس النادي مع الأمير الوليد بن طلال؛ والذي أصبحت بموجبه شركة المملكة القابضة راعيا رئيسا لزعيم أندية السعودية لمدة 3 سنوات.

واحتفلت جماهير نادي الهلال قبل أسبوعين بتوقيع عقد الرعاية مع واحدة من أبرز شركات المملكة.

انهيار أسهم شركة المملكة القابضة

وانهارت أسهم شركة المملكة القابضة المملوكة للأمير الوليد بن طلال بعد إيقافه ضمن حملة شملت عشرات المحتجزين الذين يخضعون لتحقيق تجريه لجنة سعودية جديدة لمكافحة الفساد.

وخسرت الشركة نحو 10% من قيمتها حيث هوى سهمها بـ 9.9 في بداية أول جلسة بعد إيقاف الأمير الوليد بن طلال.

وحل الأمير نواف بن سعد ضيفا أمس على أحد البرامج التلفزينية غير أنه لم يتحدث عن الأمر.

وقال الصحفي السعودي عبدالكريم الشمري إن عقد المملكة القابضة مع الهلال قد يتم إلغاؤه.

ودشن مشجعون هلاليون استفتاءات حول مدى جدوى بقاء المملكة القابضة راعيا لنادي الهلال في ظل توقيف الأمير الوليد بن طلال.

وغرد محمد الجهني: “ما هو مصير عقد الرعاية بين الهلال والمملكة القابضة؟”.

”المملكة القابضة”

و”المملكة القابضة” شركة استثمارات مقرها الرياض يملك الأمير الوليد 95% من أسهمها، ولديها سلسلة عقارات وفنادق وأسهم حول العالم. وهبطت أرباح الأمير هذا العام بنحو 700 مليون دولار حسب المؤشرات.

وتملك شركة الوليد بن طلال “المملكة القابضة” حصة في شركة “آبل” و”إي باي” لأكثر من عقد من الزمن، رغم أن الموقع الإلكتروني لشركة المملكة القابضة لا يوضح حجم تلك الحصص، إلا أن استثمارات الأمير توضع بالتفصيل بالإيداعات التنظيمية.

وفي نهاية العام الماضي على سبيل المثال، حصل الوليد على حق امتلاك 35 مليون سهم في شركة تويتر حسب مؤشرات الإيداعات التنظيمية لشهر فبراير. واعتبارًا من الجمعة فإن حصة الوليد في تويتر في السوق العالمية هي 695 مليون دولار أي مايقارب 5% من القيمة الأصلية لتويتر.

وموّل الوليد بن طلال بضع صفقات لنادي الهلال أبرزها صفقة التوقيع مع علي الحبسي حارس مرمى الفريق الحالي ومنتخب سلطنة عمان.

وحضر الوليد بن طلال اتفاقية تعاون بين نادي الهلال ومؤسسة الوليد الإنسانية على هامش عقد المملكة القابضة.

ويستعد نادي الهلال السعودي لخوض مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا يوم الـ 18 من نوفمبر الجاري بالعاصمة السعودية الرياض أمام أوراوا ريد الياباني، قبل أن يحل ضيفا على الأخير في المباراة الختامية.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

( عدد التعليقات 9,572 )
25 - بسمه
2017-11-05 18:09:57
سسمعووونا صياااحكم وربي طرررررررب 😂
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24 - رياضي حر وشاهد على فساد (نادي الدلال)
2017-11-05 17:56:34
هههههه...عقبال انهيار النادي وزواله لكي يتم تنظيف الرياضه السعوديه من راس ***واساسه الذي دمرها على مدى اربعة عقود ومازال يطمع في المزيد
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23 - الازدي
2017-11-05 17:49:57
ههههههههه يالله لاشماته نادي كله فساد عاجل:تم مداهمة ارشيف بطولات الهلال وجاري التحقيق تخفيضات كبرى في بطولات الهلال ههههههههه
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22 - 🔸️ااببووححمموودد
2017-11-05 17:33:49
نعم .. سوف يَفسخ العقد ◽وسوف تُلغى ثلاث أرباع بطولاتة ◽لازم يُطمس الفساد نهاءيآ👊
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21 - الأمير ف***
2017-11-05 17:23:43
تعليق مخالف
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20 - الأمير ****
2017-11-05 17:22:40
الله يقطع ذا الوجه سروق وغسيل أموال
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19 - هلاااالي
2017-11-05 17:14:47
نعم يجب فسخ العقد ولامكان للمفسدين بيننا
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18 - المع السيف
2017-11-05 16:53:32
90 في المية من بطولات الزعيق ***فتح ابواب العدالة كفيل بغربلتها .. مطلب شعبي
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( عدد التعليقات 9,572 )
17 - بسمه
2017-11-05 16:40:50
الغيرة ذابحتكم من الهلال ورعاته ..حدكم المسافر وترككم كمان وبعدها شركة البان وشكل ***حر بعد ماعرف نهاية تعبه 😁
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16 - الحقيقه
2017-11-05 16:40:13
هناك سؤال اكثر اهميه. هل سيتأثر فريق النصر بعد القبض على ***؟؟
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15 - صفوق الشعب
2017-11-05 16:40:01
لابد من ان تبادر ادارة الزعيم بالغاء العقد من طرفها لامكان للفساد والمفسدين في البلد
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14 - ياليل ابولمبه
2017-11-05 16:31:45
الطواقي تبلع اي شيئ ماهمها ***
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13 - القلم الحر
2017-11-05 16:22:59
تعليق مخالف
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12 - الملكي
2017-11-05 16:19:17
الحين فلوس الهلال حلال ولا حرام
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11 - فهد
2017-11-05 15:50:20
أتوقع سيتأثر الهلال في النهااي. بالتوفيق للفريق الياباني
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10 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-11-05 15:49:19
هذي شركة ولها مساهمين ومدراء تنفيذيين وشراكات عالمية ماراح توقف على رئيس مجلس الادارة فهناك من يديرها في غيابه .. هل نسمع باستقالة رئيس احد اندية الرياض الصغيرة ؟؟ ربما
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9 - مفسر أحلام
2017-11-05 15:47:10
طالما هذا الشخص فاسد فماله حرام ولايجوز له دعم نادي نظيف نزيه واتوقع إلغاء العقد
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( عدد التعليقات 12,310 )
8 - اللامي
2017-11-05 15:42:37
راحت فلوسك ياصابر
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( عدد التعليقات 12,310 )
7 - اللامي
2017-11-05 15:41:27
أكيد
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6 - يوسف
2017-11-05 15:41:18
طرح في غير محلة وكيف يفسخ العقد الآن وهو مجرد ايقاف ياليت يكون لديكم وعي قبل تحرير الأخبار اتحداكم تنزلوا التعليق كعادتكم
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5 - شمس زرقاء
2017-11-05 15:41:18
هو داعم من ضمن الداعمين اما ابو رئيس نادي النصر لم تعلنو عنه هل راح يتم وقوف داعم نادي بالكامل
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4 - ثامر
2017-11-05 15:39:31
خلاص الوليد انتهى خصوصا استثماراته وارصدته بالخارج ستكون معرضه للمسائلة بأسم غسيل الاموال والفساد وسهولة مصادرتها من قبل الدول الاجنبية ..واعتقد الهلال سيفصخ العقد والابتعاد عن الشبهات
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( عدد التعليقات 9,572 )
3 - بسمه
2017-11-05 15:39:22
ماراح يأثر استمراره او فسخه يعني مجرد اسم على تيشيرت الزعماء يروح ويجي عيره 👌🏻
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2 - خالد
2017-11-05 15:31:44
لا يصح الى الصحيح
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1 -
2017-11-05 15:26:14
باي باي فلوس باي باي دعم
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