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مصادر تكشف عن إحالة مئات من صكوك الأراضي ذات المساحات الكبيرة للمحكمة العليا للنظر في نظاميتها
صحيفة المرصد: كشفت مصادر مطلعة عن إحالة مئات الصكوك للأراضي ذات المساحات الكبيرة في عدد من المناطق إلى محاكم الاستئناف والمحكمة العليا، للنظر في نظاميتها.
من جهتهم أشاد متابعون، بالقرار ووصفوا الخطوة بالرائعة، مؤكدين أن مصلحة الوطن فوق المصالح الشخصية قائلين: ” أخيراً ستعود أراضي الوطن إلى الوطن لبناء أمجاد الوطن”، ووجهوا الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.
التعليقات
21 - واحد مواطن2017-11-05 18:58:47
القيادة الإيجابية الناجحه..هى إتخاذ قرار مناسب فى الوقت المناسب.وربيع الخير هل.فمرحب هلا.
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20 - واحد مواطن2017-11-05 18:56:45
لا إله إلا الله.حجزوا الأراضى وتملكوها بالحق والباطل ومنعوا المواطن الغلبان من الحصول على مترين يبنى عليها سكنا يأويه.وتاجروا بها وأثروا بكل جشع وإستغلال وأنانيه مقيته.بإذن الله ستحل مشكلة الإسكان
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19 - بالمتر المربع2017-11-05 18:37:43
صاحب اكبر شبكه اعلاميه عربيه عنده ارضين بشمال الرياض بمساحه اجماليه 2مليون م2 وبقيمة 6مليار الناس بنت منازل جنوب وشمال وشرق وغرب اراضه وهو مصر على عدم البيع او حتى فقط تخطيط الارض
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18 - مرجوج ومصفوق2017-11-05 18:31:55
الله لايحرمنا منك يابوفهد .. عزالله أنك بتشفي جروح هذا الوطن وجروح مواطنيه اللي عاشوا نص قرن من الحرمان من خيرات بلدهم .. سنين ودنين وحنا نسافر بين المدن وتحدنا الشبوك من اليمين ومن الشمال مثل المسراب
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17 - الشايب2017-11-05 18:15:36
الأراضي خاصة هناك سرقات ليست بعشرات الملايين ولا بمئات الملايين ولا بآلاف الملايين بل بترليونات سرقات هائلة لا مثيل لها في التاريخ في أي دولة وفي المقاولات والتموين والخطوط الجوية ووو الخ . هرمنا
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16 - الشايب2017-11-05 18:10:56
ياليت أتمنى ذلك بحرقة وأمل وكثييييير من التشاؤم (هرمنا) في أنتظار هذا اليوم . فهل أتى ؟ أو هل يأتي ؟
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15 - الجهني2017-11-05 17:39:12
الله يعز خادم الحرمين...وولي عهده..سبحان الله لا اصدق ما يحدث..بيض الله وجيههم الله يحرمها على النار
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14 -2017-11-05 16:24:09
هناك على طريق الدمام من يملكون عشرات الكيلوا مترات طولا على الطريق العام وغيرها في كل مكان
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13 -2017-11-05 16:23:21
الحمدلله الشبوك من جيزان إلى تبوك انتهت الحمدلله كثيراً والأراضي إذن والله العالم عما قريب سترخص
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12 - ابو فهد2017-11-05 15:56:20
لماذا نسافر خارج المملكه بعض الأسباب لم نجد منتزهات ونحن سكان مدينة جدة على البحر لوجود شاليهات وفلل وقصور خاصه على البحر في أبحر وابحر الشمالي وياليت تزال وتبقى لكل الناس
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11 - ابو فهد2017-11-05 15:48:03
أفضل موقع سياحي وسكني وتجاري ويمكن إقامة فيه مدينه عصريه هي المساحة الكبيره بين ثول وذهبان شمال مدينة جده وعلى البحر ويقام فيها منتزهات على البحر بدل الازدحام الشديد على المساحه الضيقه في الكورنيش
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10 - مخاوي2017-11-05 15:37:14
اخوان الامير فيفتي فيفتي م * ف * ع متى بيلحقه الدور جاي عليه ان شالله
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9 - ابو شدا2017-11-05 15:31:21
يعني الشبوك خلال أيام ممكن يأكلها الصداء وتساقط. يارب لك الحمد.
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8 - الحربي2017-11-05 15:29:30
اكفش سوف نرى اراضي بملايين المساحات وجميعها سرقة في سرقة
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7 - مخاوي2017-11-05 15:28:40
بارك الله فيك ملكا وولي عهده اللهم اجعلهم سيفا تقطع يد كل سارق وفاسد الان جاء دووووور الشبوك وما ادراك مالشبوك اتمنى ترجع الاراضي التي نهبت بغير حق للدوله وخاصه شبوك م -ع - والخ س - ع
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6 - ابو فيصل2017-11-05 15:28:26
ياالله يا والي تنصر ملكنا وتنصر ولي عهده وتنصر وطنا الملك العادل الحازم يعيد البسمه على شفاه ابناه وبناته المواطنين ويقتص ممن اخذ شبر من هذه الارض بغير حق الحمد لله انتهى زمن الشبوك من جازان الى تبوك
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5 - مواطن غيور على وطنه2017-11-05 15:26:25
هل تعلم اخي المواطن ان كبر فساد وسرقات حصلت بالمملكة هم اصحاب المخططات والعقار سرقو اراضي الوطن والسعودي في الزمه كبرا بالسكن سكن بالحدايق بسبب سرقاتهم الاراضي
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4 -2017-11-05 15:25:48
حان وقت الحساب
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3 - مواطن2017-11-05 15:21:07
اراضي **** ليت تكون ضمنها
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2 - خاالد2017-11-05 15:18:45
الله يوفقك ملكنا وولي عهده لكل خير... قرارات رائعه اضفت الفرح في قلوب الشعب
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1 - محب المرصد2017-11-05 15:16:32
ربي وفق ملكنا وولي عهده نعم هذا هو العدل وسنرى ان المواطن سيعيش في رغد العيش حينما تم القبض على المفسدين
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