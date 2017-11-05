مصادر تكشف عن إحالة مئات من صكوك الأراضي ذات المساحات الكبيرة للمحكمة العليا للنظر في نظاميتها

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صحيفة المرصد: كشفت مصادر مطلعة عن إحالة مئات الصكوك للأراضي ذات المساحات الكبيرة في عدد من المناطق إلى محاكم الاستئناف والمحكمة العليا، للنظر في نظاميتها.

من جهتهم أشاد متابعون، بالقرار ووصفوا الخطوة بالرائعة، مؤكدين أن مصلحة الوطن فوق المصالح الشخصية قائلين: ” أخيراً ستعود أراضي الوطن إلى الوطن لبناء أمجاد الوطن”، ووجهوا الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.