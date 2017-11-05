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هذا ما حاول فعله أحد الوزراء بعد علمه بالأمر الملكي بضبط المفسدين!

هذا ما حاول فعله أحد الوزراء بعد علمه بالأمر الملكي بضبط المفسدين!
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المرصد 68 15٬252 3 ساعات

صحيفة المرصد: أحدثت القرارات الملكية عن مكافحة الفساد، وما تضمنتها من توقيف شخصيات بارزة والقبض على أمراء وإقالة وزراء، ربكة بين صفوف المفسدين، حيث أفادت معلومات متداولة، عن ضبط وزير في المطار قبيل صعوده الطائرة، ومنع إقلاع طائرات خاصة حتى يتم تنفيذ القرارات التي شملت الشخصيات المطلوب ضبطهم وتوقيفهم وإخضاعهم للمحاكمة.
ودشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هشتاق “الملك يحارب الفساد” وصل إلى الترند عالمياً، ووسم (محمد العزم يجتث المفسدين،) و(لن ينجوا أحد)، حيث احتفى من خلالهم المغردون بالأوامر الملكية، والإجراءات الصارمة التي اتخذت لمكافحة الفساد.
وعبّر أحد المغردين عن فرحته بهذه القرارات، بقوله: إن البوصلة قادمة لا محالة تجاه ملفات الفساد في التوظيف، لمن لديه أكثر من وظيفة حكومية والعاطلين على الأرصفة”.
فيما وصف المغرد خالد آل مرعي‏ القرار بالتاريخي، مؤكدًا أنه لم يمر على مسيرة الدوله السعودية منذ توحيدها، مصداقيه وشفافيه كهذا القرار.
وحذر الكاتب عبدالعزيز السويد‏: الآن الكثير سيكتب عن محاربة الفساد حتى ولو كان جزءاً منه”، وكانت المصادر قد أفادت بأن عدد الموقوفين إجمالاً بلغ 40 موقوفاً، بينهم 11 أميراً و38 آخرون (رجال أعمال ومسؤولين ووزراء سابقين وحاليين).

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

68 - ابو فيصل ج @@@
2017-11-05 18:58:02
هذا هو عين الصواب ومايفل الحديد الأالحديد نهبت الأموال بغيروجه حق وجاء ملك الحزم واعد الأمور الى نصابها حفظك الله يابوفهد قول وفعل وهذا مانتمناءه منك يحفظك الله رب العالمين
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67 -
2017-11-05 18:50:36
ظااااالم فقيه
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66 - ابو فيصل
2017-11-05 18:49:19
ان شاء الله قريب نسمع بيان من الداخليه بتنفيذ حد السرقه وهو قطع يدالسارق اليمنى من مفصل الكف تطهرهم في الدنيا والباقي يوم القيامه امام الاشهاد
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65 - ابو فيصل
2017-11-05 18:41:19
انا مواطن عسكري متقاعد خدمه وطني بكل امانه واخلاص ومن13سنه مقدم على الصندوق العقاري الان تبين لي اين ذهب قرضي والله ثم والله الملك وولي عهده يريدون الخير للمواطن لاكن البطانه الفاسده ابت ففظحها الله
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64 - ابو فيصل
2017-11-05 18:31:33
سبحان مغير الاحوال من وزراء الى خانين الامانه لملكهم ووطنهم وشعبهم غضب الله عليهم ***واعد لهم عذابا اليما وفظحهم في الدنيا قبل الاخره انهم السرقان يا ساده
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63 - ابو تركي
2017-11-05 18:28:24
حرمية نصابين مرتشين مختلسين نصابين جاهزين للهروب برا ليس لديهم وطنية للوطن
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62 - زهراني
2017-11-05 18:27:51
بيض الله وجهك يابوفهد ... وبيض الله وجه البطل محمد بن سلمان ... عزالله سويتم اللي ماتسوى منذ أن نشأت مملكتنا ... نحن معكم ونشد على أيديكم وسنقف معكم ضد كل فاسد وحاقد على بلدنا 60 سنه وحنا نعيش القهر
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61 - مرجوج
2017-11-05 18:23:59
ولاتنسى يابو سلمان المتسترين على التجار الأجانب وهل الشركات والمدارس الخاصه وعد وأغلط ... واللي يبيعون منح التأشيرات . بعشرات الألوف .. وأصحاب المستشفيات الخاصه اللي مالهم علاقه نهائي بالصحه ..
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60 - ابو فيصل
2017-11-05 18:23:20
المفروض اول مامسكوه سلموه العم معيض ليعرف ان الله حق قل ايش قال الواد بده يروح امريكا انحششششششششششش
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59 - مرجوج
2017-11-05 18:19:02
تكفى يابو سلمان ..ىتنسى اللي يهايطون بالسيارات المذهبه في شوارع أوروبا واللي يهايط على السنابات ويهدي احدث الجوالات والسيارات للي يتابعونه على السناب . واللي مسوين حبيبه ويطامرون ورا المغنيات القينات
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58 - ظامي اليل
2017-11-05 18:14:12
الترليونات راجعه..راجعه..الى قواعدها ..سالمه..الى وزارة الماليه..بعدها.تنفق على اسس صحيحه.سينعم البلد بالخير ان شاء الله.في ظل ملك الحزم..وولي عهده الامين.
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57 - مواطنة
2017-11-05 18:09:17
هذا فرع و يبي يرجع لاصله -- الله يطول بعمر ملكنا الحبيب وولي عهده ويعينهم على اجتثاث جذور المفسدين الخائنين للأمانة
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56 -
2017-11-05 18:04:08
لسنوات طويله تركو ليسرقو ويفسدو شوفو الهاف مون بلشرقيه ، اختطفو الشواطيء وصارت شاليهات لهم والمواطن العادي حكروه بنتفه شاطيء. من الي عطاهم البر والبحر، خمسين سنه واليلد يسرق ، رجعو لنا الشواطيء
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55 - الشايب
2017-11-05 18:00:43
هذا أذن جمل الفساد فقط . باقي جسم الجمل . هناك مفاسد وفاسدين بترليونات وليس بمليارات والجميع يعرفهم وهم أولى بالمحاسبة .
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54 - بدر
2017-11-05 17:57:26
الليله منتظرين اسماء اخرى جديده شدوا حيلكم لا تخلون احد وامنعوهم من المغادره والاتصالات الله اكبر الله اكبر ما اجملها من لحظات عالميه دعوا العالم كله يعلم ان القانون تم فرضه بالقوه على المفسدين
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53 -
2017-11-05 17:53:48
تعليق مخالف
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52 - العنزي
2017-11-05 17:52:57
تعليق مخالف
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51 -
2017-11-05 17:52:37
اثرت على عقله المسلسلات المصريه اجل بغى يشرد ع ف
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50 -
2017-11-05 17:43:58
( وبعد هذا لن نسمع بمشاريع متعثره )
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49 -
2017-11-05 17:40:52
( دوام الحال من المحال )
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48 - السعودي أغني رجل ف العالم
2017-11-05 17:36:50
لو يتم الحجر على أموال هؤلاء الفسدة والتبرع بها للمواطنين أو المساهمه في فتح مشاريع صغيرة لكل رجل ...سيصبح الرجل السعودي أغني رجل في العالم دون منازع ...
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47 - احمد العسيري
2017-11-05 17:33:40
مفسدين ويسكنون في الريتز كارلتون .. ههههههههههه. اجل لو عليهم بس ملاحظات بيسكنون في شارع الشانزليزيه في باريس او في الكرملين
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46 - saher
2017-11-05 17:31:36
****. صح يا عم صالح كامل
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45 -
2017-11-05 17:25:39
كلنا سلمان الله يحفظك يملكنا
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44 -
2017-11-05 17:19:18
عادددددل فقيييبه ****
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43 - فتى الجنوب
2017-11-05 17:16:30
هل تعلمون بان اسواق الذهب بخميس مشيط..... املاك لليمنه والله العظيم التستر منتشر بكثره . والتجار حيلهم على السعودي ومع ذلك لايوجد سعوده بالخميس. التجار رافضين السعوده ومكتب العمل في سبات هنا
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42 - جنوبية ..🌻
2017-11-05 17:16:05
عادل فقيه كان حاجز على الولايات المتحدة بس غمض وفتح لقي زفه لسجن فايف ستار بالرياض يعني من أول مراقبين وهما غارقين في العسل رغم أن الدولة ماقصرت معاهم بس الي مايثمر فيه المعروف
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41 -
2017-11-05 17:10:59
أكيد ي*** بس وين تروحوا الله يطول عمرك يابو فهد ومحمد بن سلمان
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40 - 🍄عــ🍂ـهـــ🍁ــــود 🍄
2017-11-05 17:05:34
اتوقع شيهانة في شهار مع تيار خوفي لايتزوجها ويسحب علينا هههههه بس صدق اختفاء شيهانة اكيد ماتختفي الا تحت ظرف قوي هي كانت تقول حبيبتي المرصد وماني تاركتها عشان دلول فيمكن انها دخلت شهار ههههه 🙃
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39 - سامي
2017-11-05 16:58:42
اما تاصل للهروب وترك جميع اموالك
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38 - مازن التيماوي
2017-11-05 16:51:52
اجل ابشروا بحساب المواطن. اللهم خذ منهم ودينا
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37 - رويلي القريات وعرعر🇱🇧🇱🇧
2017-11-05 16:50:39
المووووت الموووووت محد توقع محد توقع ياصل المووووت
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36 -
2017-11-05 16:49:37
بماان الاموال رجعت مافي داعي لرفع الكهرباءوالماءوالبنزين الشعب اولى
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35 - قوندا
2017-11-05 16:45:30
تعليق مخالف
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34 - صفخه
2017-11-05 16:40:53
كبري له سنتين في طريق الحرمين قبل محطة الرحيلي المتجه لمكه مازالوا يحفرو ويدفنو ماندري ايش بيخترعو لاشي ظاهر ..... صيانةا عمدة الكهرباء من قبل امانة جده صفر في جنوب جده ... شركات النظافه جنوب جده صفر
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33 - الاخضر
2017-11-05 16:37:20
الحزم والعدالة تتجلى في أبهى صورها في عهد أسد الجزيرة القائد الأممي محمد بن سلمان حفظه الله ورعاه.
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32 -
2017-11-05 16:32:57
شوارع الباحة دمرتها الشركات الفاسدة .. حفر ونزول وتكسير ومطبات وشقوق وسط الطريق... نتمنى المحاسبة
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31 - ابوسجى
2017-11-05 16:32:44
القائمة كبيرة والسلسلة طويلة جدا جدا
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30 - سابق
2017-11-05 16:31:44
هناك اقتصاد الظل وهناك فساد الظل الذي يمارس تحت غطاء تطبيق النظام من اجل الحصول على رشوة او مقابل خدمة او مصلحة يمارسها بعض صغار المسؤلين والموظفين وهي أكبر معطل يستفز المواطن
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29 - ياليل ابولمبه
2017-11-05 16:29:03
لاادري ما الفائده من اخفاء اسم هذا الفاسد الذي حاول الهرب علمآ ان امر القبض صادر من خام الحرمين الشريفين خلاص الامر اصبح مكشوف لابد من ذكر الأسماء صراحه دعونا من دفن الروس بالرمال
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28 - زائر
2017-11-05 16:27:52
المفروض اولهم الامير ***
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27 - صفخه
2017-11-05 16:26:09
تحويشة العمر طلعها برا ويقول جايك تحت اي ظرف طارى التحويشه تقله انا راجعه للمكان اللي اخذتها منه خلك عندك انا راجعه
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26 -
2017-11-05 16:24:29
واجد الفساد واهله. بس عطو الشعب ألا يستاهل هذا الشعب المطفر
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25 - 🍄عــ🍂ـهـــ🍁ــــود 🍄
2017-11-05 16:19:04
هلا والله منتصر يله أرسلك حسابي بس المشكلة 112 ههههه قيمة فاتورة شوكلاتات البقالة بس هههههه يله فيها بركة ههههههه امزح معك 😊 مابدي شي بدّي سلامتك بس ☺️
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24 - سلومي..
2017-11-05 16:19:01
وين رايح...أجب على السؤال: من أين لك هذا💵💶؟!
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23 - صفخه
2017-11-05 16:17:12
وين اداء القسم اللي يقسموعليه امام الملك معقول باللسان فقط وش جزاء الحلف والنكوث به
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( عدد التعليقات 9,545 )
22 - المنتصر بالله
2017-11-05 16:10:03
شيهانه مفقوده الله يستر علاها لا يكون انحاشت عن طريق الصحراء تحسب لها إسم مع المطلوبين ههههههههههه
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( عدد التعليقات 9,545 )
21 - المنتصر بالله
2017-11-05 16:05:42
إلى فتى الديره......? ابعد عن عهود لا تحسي معها لأنها مرتبطه مخطوبه لولد عمها معيض علم
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20 -
2017-11-05 16:03:28
ودك يودونه التوقيف في صندوق ونيت
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19 - واضح
2017-11-05 16:02:46
هذا صاحب **** وربي اكثر 2 فرحت فيهم **** فعلا هذولي ضروا البلد في وقت ما كنا محتاجين لافكارهم ****
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18 - زائر من الكَوْاكَبٌ
2017-11-05 16:01:31
الموضوع فساد ليس مفسدين
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( عدد التعليقات 9,545 )
17 - المنتصر بالله
2017-11-05 16:00:55
أصلاً ما فيه جديد في الموضوع من ونا عمري 5سنوات أسمع إن فيه سرق اختلاس نهب تعويض نزع ملكيات فتح شوارع في أرض فلان وفلان ولو سألت أي شخص يعرف كيف يتم فتح الشارع ووين يتجه وين ينعطف وين يروح وين ياقف و
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16 - فتى الديرة
2017-11-05 15:57:02
8 - 🍄عــ🍂ـهـــ🍁ــــود 🍄 / نعم ، بعدين نسوي حفلة كبيرة ، 10 ترامس قهوة و حلا نوتيلا
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15 - نجداوي
2017-11-05 15:55:37
مغرد على كيبورد من خلف شاشه لا تمنعه قوانين ولا تعرف اسمه مين حتى عمره يمكن يكون قاصر ويتحدث عن الطاسه وهو مافي راسه سوى كوره وطبشوره يكتب على الجدران مثل البزران وتمسحه الايام لاستخدمنا لها بويه
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14 - زائر
2017-11-05 15:55:25
اكلها العساف حيل
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( عدد التعليقات 9,545 )
13 - المنتصر بالله
2017-11-05 15:54:38
الأخت عهود والله ما تشوفين ريال منهم لكن عطيني رقم حسابك ونا أحول لك كل شهر 112 ريال وسارقهن من مخبات جدي في طريقتي الخاصه علم 🍁🌺⚘🌷
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12 - حامض حلو
2017-11-05 15:53:36
اكيد دعوة اصحاب المنشآت الصغيرة اللي اخترع عليهم برنامج نطاقات احمر واصفر وأخضر ورفع رسوم العمال عليهم
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( عدد التعليقات 9,545 )
11 - المنتصر بالله
2017-11-05 15:49:44
السؤال الذي يطرح نفسه ماهو مصير الأموال والأراضي الذي تم سرقها واخذها من غير وجه حق هل الأموال تعود للماليه هل الأراضي تعود المواطنيين ثم ماذا عن المتضررين من الشعب في سبب الإسكان والبطاله بسبب فساد
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10 - القلب الجريح
2017-11-05 15:46:49
تعليق مخالف
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9 - نايف
2017-11-05 15:46:37
يهب عليك من وزير يبي ينحاش بعد ماكبر بطنه
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8 - 🍄عــ🍂ـهـــ🍁ــــود 🍄
2017-11-05 15:44:33
طيب هذا إجراء مبدئي توقيفهم // لكن الإجراء الحاسم : تحويل أموال لأرصدة الفقراء يالله مستنية رسالة تم إيداع مبلغ ؟؟؟ في حسابي 💃🏻💃🏻 هذا الشي اللي بيثلج صدورنا فقط 🙃
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7 - مفسر أحلام
2017-11-05 15:44:02
اليخوت والقصور والطيران الخاص والهيلمه الاعلامه بداية الشرارة م. ض الخبر ونهاية الشرارة زوال حزب اللات والحوثي والمخلوع وطهران والحمدين والمفسدين داخليا" وخارجيا"
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( عدد التعليقات 12,310 )
6 - اللامي
2017-11-05 15:39:40
( وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ )
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5 - زائره
2017-11-05 15:38:27
يقولو الفقيه من اول وانا مو بالعته سبحان الله تشوفهم من وجيهم اكبر عدو له هو المواطن الله ياخذ حق كل مظلوم منه
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( عدد التعليقات 12,310 )
4 - اللامي
2017-11-05 15:37:41
أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني ثم لمليكي وبلادي .. وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة .. وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها .. وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص/ طاين انت عن هذا القسم
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3 - عباس
2017-11-05 15:35:44
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 12,310 )
2 - اللامي
2017-11-05 15:35:08
لن ينجوا أحد
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( عدد التعليقات 12,310 )
1 - اللامي
2017-11-05 15:34:17
صادوه
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بالفيديو:فنان يتسبب في بكاء مذيعة “كويتية” على الهواء.. والأخيرة تغادرالاستديو !

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شاهد.. حركة استعراضية وسقوط فتاة على رأسها في ولاية بنسلفانيا الأمريكية

شاهد.. حركة استعراضية وسقوط فتاة على رأسها في ولاية بنسلفانيا الأمريكية

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شاهد..مواطن يوثق لحظة شعوره بالهزة الأرضية في بيشة

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بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟

بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟

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شاهد.. صور” بشعة ونادرة” تروي قصة الحرب الأهلية الأمريكية بين الشمال والجنوب عام 1861 م

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استمدت فكرتها من تجربة في أستراليا..شاهد بالفيديو:فنانين وفنانات بنكهة سعودية بجدة

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وباء “الطاعون” يعود بقوة ويتحول إلى “كارثة” حقيقية في مدغشقر وتحذيرات في دول أخرى!

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في الأسواق حاليا .. علاج جديد لمرضى سرطان الرئة في مصر يفوق العلاج الكيميائي بنسبة 70% !

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مصادر تكشف عن إحالة مئات من صكوك الأراضي ذات المساحات الكبيرة للمحكمة العليا للنظر في نظاميتها

مصادر تكشف عن إحالة مئات من صكوك الأراضي ذات المساحات الكبيرة للمحكمة العليا للنظر في نظاميتها

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رئيس المكسيك يعلن اكتشاف حقل ضخم للنفط والغاز في بلاده

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