هذا ما حاول فعله أحد الوزراء بعد علمه بالأمر الملكي بضبط المفسدين!
صحيفة المرصد: أحدثت القرارات الملكية عن مكافحة الفساد، وما تضمنتها من توقيف شخصيات بارزة والقبض على أمراء وإقالة وزراء، ربكة بين صفوف المفسدين، حيث أفادت معلومات متداولة، عن ضبط وزير في المطار قبيل صعوده الطائرة، ومنع إقلاع طائرات خاصة حتى يتم تنفيذ القرارات التي شملت الشخصيات المطلوب ضبطهم وتوقيفهم وإخضاعهم للمحاكمة.
ودشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هشتاق “الملك يحارب الفساد” وصل إلى الترند عالمياً، ووسم (محمد العزم يجتث المفسدين،) و(لن ينجوا أحد)، حيث احتفى من خلالهم المغردون بالأوامر الملكية، والإجراءات الصارمة التي اتخذت لمكافحة الفساد.
وعبّر أحد المغردين عن فرحته بهذه القرارات، بقوله: إن البوصلة قادمة لا محالة تجاه ملفات الفساد في التوظيف، لمن لديه أكثر من وظيفة حكومية والعاطلين على الأرصفة”.
فيما وصف المغرد خالد آل مرعي القرار بالتاريخي، مؤكدًا أنه لم يمر على مسيرة الدوله السعودية منذ توحيدها، مصداقيه وشفافيه كهذا القرار.
وحذر الكاتب عبدالعزيز السويد: الآن الكثير سيكتب عن محاربة الفساد حتى ولو كان جزءاً منه”، وكانت المصادر قد أفادت بأن عدد الموقوفين إجمالاً بلغ 40 موقوفاً، بينهم 11 أميراً و38 آخرون (رجال أعمال ومسؤولين ووزراء سابقين وحاليين).
التعليقات
هذا هو عين الصواب ومايفل الحديد الأالحديد نهبت الأموال بغيروجه حق وجاء ملك الحزم واعد الأمور الى نصابها حفظك الله يابوفهد قول وفعل وهذا مانتمناءه منك يحفظك الله رب العالمين
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ظااااالم فقيه
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ان شاء الله قريب نسمع بيان من الداخليه بتنفيذ حد السرقه وهو قطع يدالسارق اليمنى من مفصل الكف تطهرهم في الدنيا والباقي يوم القيامه امام الاشهاد
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انا مواطن عسكري متقاعد خدمه وطني بكل امانه واخلاص ومن13سنه مقدم على الصندوق العقاري الان تبين لي اين ذهب قرضي والله ثم والله الملك وولي عهده يريدون الخير للمواطن لاكن البطانه الفاسده ابت ففظحها الله
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سبحان مغير الاحوال من وزراء الى خانين الامانه لملكهم ووطنهم وشعبهم غضب الله عليهم ***واعد لهم عذابا اليما وفظحهم في الدنيا قبل الاخره انهم السرقان يا ساده
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حرمية نصابين مرتشين مختلسين نصابين جاهزين للهروب برا ليس لديهم وطنية للوطن
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بيض الله وجهك يابوفهد ... وبيض الله وجه البطل محمد بن سلمان ... عزالله سويتم اللي ماتسوى منذ أن نشأت مملكتنا ... نحن معكم ونشد على أيديكم وسنقف معكم ضد كل فاسد وحاقد على بلدنا 60 سنه وحنا نعيش القهر
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ولاتنسى يابو سلمان المتسترين على التجار الأجانب وهل الشركات والمدارس الخاصه وعد وأغلط ... واللي يبيعون منح التأشيرات . بعشرات الألوف .. وأصحاب المستشفيات الخاصه اللي مالهم علاقه نهائي بالصحه ..
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المفروض اول مامسكوه سلموه العم معيض ليعرف ان الله حق قل ايش قال الواد بده يروح امريكا انحششششششششششش
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تكفى يابو سلمان ..ىتنسى اللي يهايطون بالسيارات المذهبه في شوارع أوروبا واللي يهايط على السنابات ويهدي احدث الجوالات والسيارات للي يتابعونه على السناب . واللي مسوين حبيبه ويطامرون ورا المغنيات القينات
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الترليونات راجعه..راجعه..الى قواعدها ..سالمه..الى وزارة الماليه..بعدها.تنفق على اسس صحيحه.سينعم البلد بالخير ان شاء الله.في ظل ملك الحزم..وولي عهده الامين.
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هذا فرع و يبي يرجع لاصله -- الله يطول بعمر ملكنا الحبيب وولي عهده ويعينهم على اجتثاث جذور المفسدين الخائنين للأمانة
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لسنوات طويله تركو ليسرقو ويفسدو شوفو الهاف مون بلشرقيه ، اختطفو الشواطيء وصارت شاليهات لهم والمواطن العادي حكروه بنتفه شاطيء. من الي عطاهم البر والبحر، خمسين سنه واليلد يسرق ، رجعو لنا الشواطيء
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هذا أذن جمل الفساد فقط . باقي جسم الجمل . هناك مفاسد وفاسدين بترليونات وليس بمليارات والجميع يعرفهم وهم أولى بالمحاسبة .
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الليله منتظرين اسماء اخرى جديده شدوا حيلكم لا تخلون احد وامنعوهم من المغادره والاتصالات الله اكبر الله اكبر ما اجملها من لحظات عالميه دعوا العالم كله يعلم ان القانون تم فرضه بالقوه على المفسدين
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اثرت على عقله المسلسلات المصريه اجل بغى يشرد ع ف
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( وبعد هذا لن نسمع بمشاريع متعثره )
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( دوام الحال من المحال )
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لو يتم الحجر على أموال هؤلاء الفسدة والتبرع بها للمواطنين أو المساهمه في فتح مشاريع صغيرة لكل رجل ...سيصبح الرجل السعودي أغني رجل في العالم دون منازع ...
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مفسدين ويسكنون في الريتز كارلتون .. ههههههههههه. اجل لو عليهم بس ملاحظات بيسكنون في شارع الشانزليزيه في باريس او في الكرملين
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****. صح يا عم صالح كامل
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كلنا سلمان الله يحفظك يملكنا
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عادددددل فقيييبه ****
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هل تعلمون بان اسواق الذهب بخميس مشيط..... املاك لليمنه والله العظيم التستر منتشر بكثره . والتجار حيلهم على السعودي ومع ذلك لايوجد سعوده بالخميس. التجار رافضين السعوده ومكتب العمل في سبات هنا
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عادل فقيه كان حاجز على الولايات المتحدة بس غمض وفتح لقي زفه لسجن فايف ستار بالرياض يعني من أول مراقبين وهما غارقين في العسل رغم أن الدولة ماقصرت معاهم بس الي مايثمر فيه المعروف
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أكيد ي*** بس وين تروحوا الله يطول عمرك يابو فهد ومحمد بن سلمان
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اتوقع شيهانة في شهار مع تيار خوفي لايتزوجها ويسحب علينا هههههه بس صدق اختفاء شيهانة اكيد ماتختفي الا تحت ظرف قوي هي كانت تقول حبيبتي المرصد وماني تاركتها عشان دلول فيمكن انها دخلت شهار ههههه 🙃
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اما تاصل للهروب وترك جميع اموالك
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اجل ابشروا بحساب المواطن. اللهم خذ منهم ودينا
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المووووت الموووووت محد توقع محد توقع ياصل المووووت
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بماان الاموال رجعت مافي داعي لرفع الكهرباءوالماءوالبنزين الشعب اولى
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كبري له سنتين في طريق الحرمين قبل محطة الرحيلي المتجه لمكه مازالوا يحفرو ويدفنو ماندري ايش بيخترعو لاشي ظاهر ..... صيانةا عمدة الكهرباء من قبل امانة جده صفر في جنوب جده ... شركات النظافه جنوب جده صفر
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الحزم والعدالة تتجلى في أبهى صورها في عهد أسد الجزيرة القائد الأممي محمد بن سلمان حفظه الله ورعاه.
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شوارع الباحة دمرتها الشركات الفاسدة .. حفر ونزول وتكسير ومطبات وشقوق وسط الطريق... نتمنى المحاسبة
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القائمة كبيرة والسلسلة طويلة جدا جدا
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هناك اقتصاد الظل وهناك فساد الظل الذي يمارس تحت غطاء تطبيق النظام من اجل الحصول على رشوة او مقابل خدمة او مصلحة يمارسها بعض صغار المسؤلين والموظفين وهي أكبر معطل يستفز المواطن
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لاادري ما الفائده من اخفاء اسم هذا الفاسد الذي حاول الهرب علمآ ان امر القبض صادر من خام الحرمين الشريفين خلاص الامر اصبح مكشوف لابد من ذكر الأسماء صراحه دعونا من دفن الروس بالرمال
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المفروض اولهم الامير ***
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تحويشة العمر طلعها برا ويقول جايك تحت اي ظرف طارى التحويشه تقله انا راجعه للمكان اللي اخذتها منه خلك عندك انا راجعه
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واجد الفساد واهله. بس عطو الشعب ألا يستاهل هذا الشعب المطفر
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هلا والله منتصر يله أرسلك حسابي بس المشكلة 112 ههههه قيمة فاتورة شوكلاتات البقالة بس هههههه يله فيها بركة ههههههه امزح معك 😊 مابدي شي بدّي سلامتك بس ☺️
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وين رايح...أجب على السؤال: من أين لك هذا💵💶؟!
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وين اداء القسم اللي يقسموعليه امام الملك معقول باللسان فقط وش جزاء الحلف والنكوث به
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شيهانه مفقوده الله يستر علاها لا يكون انحاشت عن طريق الصحراء تحسب لها إسم مع المطلوبين ههههههههههه
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إلى فتى الديره......? ابعد عن عهود لا تحسي معها لأنها مرتبطه مخطوبه لولد عمها معيض علم
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ودك يودونه التوقيف في صندوق ونيت
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هذا صاحب **** وربي اكثر 2 فرحت فيهم **** فعلا هذولي ضروا البلد في وقت ما كنا محتاجين لافكارهم ****
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الموضوع فساد ليس مفسدين
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أصلاً ما فيه جديد في الموضوع من ونا عمري 5سنوات أسمع إن فيه سرق اختلاس نهب تعويض نزع ملكيات فتح شوارع في أرض فلان وفلان ولو سألت أي شخص يعرف كيف يتم فتح الشارع ووين يتجه وين ينعطف وين يروح وين ياقف و
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8 - 🍄عــ🍂ـهـــ🍁ــــود 🍄 / نعم ، بعدين نسوي حفلة كبيرة ، 10 ترامس قهوة و حلا نوتيلا
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مغرد على كيبورد من خلف شاشه لا تمنعه قوانين ولا تعرف اسمه مين حتى عمره يمكن يكون قاصر ويتحدث عن الطاسه وهو مافي راسه سوى كوره وطبشوره يكتب على الجدران مثل البزران وتمسحه الايام لاستخدمنا لها بويه
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اكلها العساف حيل
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الأخت عهود والله ما تشوفين ريال منهم لكن عطيني رقم حسابك ونا أحول لك كل شهر 112 ريال وسارقهن من مخبات جدي في طريقتي الخاصه علم 🍁🌺⚘🌷
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اكيد دعوة اصحاب المنشآت الصغيرة اللي اخترع عليهم برنامج نطاقات احمر واصفر وأخضر ورفع رسوم العمال عليهم
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السؤال الذي يطرح نفسه ماهو مصير الأموال والأراضي الذي تم سرقها واخذها من غير وجه حق هل الأموال تعود للماليه هل الأراضي تعود المواطنيين ثم ماذا عن المتضررين من الشعب في سبب الإسكان والبطاله بسبب فساد
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يهب عليك من وزير يبي ينحاش بعد ماكبر بطنه
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طيب هذا إجراء مبدئي توقيفهم // لكن الإجراء الحاسم : تحويل أموال لأرصدة الفقراء يالله مستنية رسالة تم إيداع مبلغ ؟؟؟ في حسابي 💃🏻💃🏻 هذا الشي اللي بيثلج صدورنا فقط 🙃
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اليخوت والقصور والطيران الخاص والهيلمه الاعلامه بداية الشرارة م. ض الخبر ونهاية الشرارة زوال حزب اللات والحوثي والمخلوع وطهران والحمدين والمفسدين داخليا" وخارجيا"
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( وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ )
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يقولو الفقيه من اول وانا مو بالعته سبحان الله تشوفهم من وجيهم اكبر عدو له هو المواطن الله ياخذ حق كل مظلوم منه
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أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني ثم لمليكي وبلادي .. وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة .. وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها .. وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص/ طاين انت عن هذا القسم
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لن ينجوا أحد
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صادوه
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