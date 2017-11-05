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أين جرى توقيف الأمراء والمسؤولين المتهمين بالفساد؟

أين جرى توقيف الأمراء والمسؤولين المتهمين بالفساد؟
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المرصد 54 12٬951 3 ساعات

صحيفة المرصد:كشف مصدر موثوق، إنه تم احتجاز عدد من الموقوفين بشبهة الفساد في بعض فنادق العاصمة الرياض، ومُنع عنهم الاتصال حتى يتم استكمال التحقيق معهم.

وارتفع اليوم الأحد عدد الشخصيات البارزة التي أوقفتها اللجنة العليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي تشكلت مساء أمس، إلى 49 شخصية، بينهم عدد من الأمراء والوزراء الحاليين والسابقين والمسؤولين ورجال الأعمال.

ولم يستبعد المصدر أن تشمل قائمة الموقوفين أسماء أخرى “في ظل إصرار الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده على اجتثاث جذور الفساد في البلاد”، وفق ما ذكرته وكالة الألمانية للأنباء.

وقالت مصادر على اتصال بالحكومة لوكالة رويترز للأنباء، إن من المعتقد أن السلطات السعودية تبقي على بعض المحتجزين في فندق “ريتز كارلتون” بالحي الدبلوماسي في الرياض.

كما أصدر ولي العهد أمراً بمنع الطائرات الخاصة من مغادرة السعودية وإغلاق صالات الطيران الخاص.

ويقول مراقبون إن “هذه الخطوات تهدف لمنع مطلوبين أو متهمين بقضايا فساد من مغادرة البلاد”.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

54 - طاش ما طاش
2017-11-05 18:54:59
تعليق مخالف
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53 - هههههههه
2017-11-05 18:53:04
حظهم بالفندق مبسوطين احسن من حياتنا
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52 - زائر
2017-11-05 18:49:49
احقرهم من يختلس من وزارة الصحة يموتون بسببه ناس ويسوي مايدري لكن الله يعلم واحقر منهم من يختلس من ضمان الضعوف الممقطوعة لها سنين مانزلت
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51 - سعود
2017-11-05 18:45:39
نبي ***او البنك العقاري الذي اضر بالمواطنين
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50 - قصيمي معتق
2017-11-05 18:44:41
طيب الامراء يتم توقيفهم في مكان 5نجوم نقول هذا قدرهم ولكن فقيه والدباغ وقفوهم بسجن قسم شرطة البطحا حتى انتهاء التحقيقات ثم ترحيل للحاير
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49 - وطع
2017-11-05 18:42:40
عليكم ب**** فهم فساد لا يضاهيه فساد في الكون
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48 - جابر
2017-11-05 18:38:15
المفروض الي يسرق مليار واكثر يسجن في صندوق
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47 - الناسك 22
2017-11-05 18:35:55
الخبر هو استعادة الاموال والتي ستغطي جميع تكاليف الحروب التي اجبرنا عليها .
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46 - يسمونها
2017-11-05 18:30:08
حاير الفايف ستار 🤗
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45 - وليد
2017-11-05 18:25:37
الى مزبلة التاريخ سيذكر التاريخ هؤلاء الحرمية والمرتشين والمخلتسين والي استقوى بمنصبه ونهب وسرق هؤلاء ليس لهم وطنية ولا حب للوطن همهم انفسهم واولادهم على حب الوطن والاخلاص له اللهم افضحهم على الملاء
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44 - ابو فيصل
2017-11-05 18:17:13
حرام فندق 5نجوم المفروض شقق العييري
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43 - حويلان
2017-11-05 18:16:33
نعم لهذه القرارات ، ولعل الأمر يمتد الى رجل الأعمال ****وإجباره على رد أموال المواطنين مع كامل أرباحها لمدة 16 سنة . يا ولي العهد أنصفنا من **** بالحزم والعزم الذي عرفناه منكم .
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42 - سليمان
2017-11-05 18:09:08
ههه جاهزين يبون ينحاشون برا بس انصادوا الله يقوى حكومتنا
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41 - سليمان
2017-11-05 18:07:33
فيه الي شبك الاراضي على سنوات قبل لايموت وورثه عياله وفي امير سابق للشرقية ووكيل امارة تقاعد وبعض الضباط الكبار الي تقا ناهبين الشرقة والقائمة تطول الله يعزك يا ملكنا سلمان ويا ولي عهدة ويطول اعماركم
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40 - محمد البلوي
2017-11-05 18:03:55
اسأل الله ان يفتح على يد سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين الخير للبلد وهل نسوا المفسدين انه يوجد سيفين هما الملك وابنه امنا قبل الوصول لتمر النخله اللهم أعز الاسلام بهم وأعزهم بالاسلام
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39 - قصيمي معتق
2017-11-05 17:58:31
كيف شيهة فساد؟؟؟ انا شاهد ان عادل فقيه والدباغ افسدوا في البلد ٠وخاصة فقيه قتل ابرياء بدم بارد فقيه كان يتضاحك والناس تغرق ، لازم تحقيق مركزي مع الفلكة حتى يعترف عن كل ريال وبعدها يقاد الى القصاص
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38 - احمد العسيري
2017-11-05 17:56:26
نريد اعادة فتح ملف مقتل اللواء / محمد بن عايض العسيري اللذي وجد مكبل الايادي في سيارته وتم احراقه .. وكان مسئول الامداد والتموين في وزارة الدفاع
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37 - بدر
2017-11-05 17:54:25
سيروا يامليكنا وياولي عهده والشعب كله معكم اقسم بالله ان الشعب السعودي لن ينسى هذا الزلزال المدمر الذي اطاح بمن نهبوا مقدرات الشعب والحكومه وتلاعبوا بارزاقهم سنوات طويله واساءوا لسمعة البلد
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36 -
2017-11-05 17:48:07
المفروض يسكنون في شقق بطحاء الرياض مو فندق ريتز كارلتون
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35 -
2017-11-05 17:42:26
تعليق مخالف
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34 - خاب
2017-11-05 17:34:32
في مجاري جده يتم حجزهم
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33 - خاب
2017-11-05 17:33:15
تعليق مخالف
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32 - من جيزان الفل
2017-11-05 17:29:33
باقي هذاك حق ****يزخونه ونرتاح متى غريبة إلى الآن ماجات العين عليه
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31 - الأمير ****
2017-11-05 17:25:15
تعليق مخالف
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30 - ابو سعد القحطاني
2017-11-05 17:17:29
الله يعز ملكنا سلمان وولي عهدنا محمد ويديمهم .. لامكان للفاسدين اللصوص المجرمين في وطنا
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29 - فيصل .......
2017-11-05 17:15:00
كما أصدر ولي العهد أمراً بمنع الطائرات الخاصة من مغادرة السعوديه !
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28 - ⭐️ اهم تعليق ⭐️
2017-11-05 17:09:23
حطوهم في سجن تحت الارض __ ماقدرو نعمة قصورهم وملايينهم فوق الارض __ ولا عاد تطلعونهم حتى مايصير بلبله وفتن __ الله يحفظ ملكنا وولي عهده 💚.
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27 - ابو حسين
2017-11-05 17:08:58
فندق ريتز كارلتون مره وحده. سكنوهم وحققو معهم في فنادق البطحاء وتخب عليهم
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26 - جحا يحقق
2017-11-05 17:05:53
اقتراح من مخلص، كلفوا اشخاص من الشرطة العسكرية والامن العسكري واستخبارات الجيش هولاء الافضل لاسباب عديدة اهمها البعد والتقيد بالتفيذ، الصارم
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25 - ؟؟؟
2017-11-05 17:02:55
استرجاع الأموال صعب جدا وطريقة هدرها سابقا لايمكن التعويض بمرور السنين الا الأصول الثابتة والاعتبارات الشخصية اذا استرجع 10% ومنع الفساد بالمستقبل يعتبر انجاز
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24 - زمن يخوف
2017-11-05 17:00:28
*****ألم يفسدوا في الارض ويشطحون اما آن الاوان للجمهم واحتجازهم بما يقولونه ويفسدون به المجتمع
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23 - نابليون
2017-11-05 17:00:13
إن من المعتقد أن السلطات السعودية تبقي على بعض المحتجزين في فندق “ريتز كارلتون”
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22 - احند
2017-11-05 16:48:28
ممتازض
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21 - سامي
2017-11-05 16:45:27
وش نوع الفساد اللي مسوينه
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20 - اذكروا الله /صلوا ع الرسول صل الله عليه وسلم -
2017-11-05 16:42:21
الحمدالله ع كل حال-سبحان الله وبحمده-
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19 - موطن وطني
2017-11-05 16:41:59
الله اكبر على من طغى وتجبر
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18 - قوندا
2017-11-05 16:41:33
والله كلنا فخر يا سمو الامير والله كلنا ثقه في مستقبل أبناءنا انت تاج على رؤوسنا الله يديم عدلك ويسددك
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17 - الله يرحمك يالقذافي
2017-11-05 16:37:10
الى الامام الى الامام ثوره ثوره على الفاسدين والحرميه وقاطعين ارزاق الفقراء والمساكين والي تحبون سلمان ادعوا الله يطول بعمره وعمر ولده للخلاص من الفيروسات البشريه المنتشره بين الناس جك الموت يا تارك ا
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16 -
2017-11-05 16:30:01
شوارع الباحة من الكرا الى الباحة دمار وفساد
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15 - Nasser7777
2017-11-05 16:29:47
كفوووووووووووو ياسلمان الحزم تسلم يمينك
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( عدد التعليقات 1,320 )
14 - الديدحان
2017-11-05 16:28:09
نعم للحكومه السعوديه .
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13 - ابوساري
2017-11-05 16:26:02
يشهد الله اني في فرحةبعد هذي القرارات ومحاسبة كل حرامي ومختلس من مال الدوله كائنا من كان اللهم اعز الاسلام والمسلمين واعز دولتنا وارزقهم البطانه الصالحه الناصحه اللهم وفق خادم الحرمين وولي عهده الامين
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12 -
2017-11-05 16:25:34
*** يعتقدون إنها فلوس أبوهم وارثينها
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11 -
2017-11-05 16:14:49
يفرق بينهم حتى لا يعلم احد اين مكان الثاني لتتكشف الحقائق لان بقائهم حول ومع وجنب بعض يخليهم يتأمرون على أشياء كثيرة وانتوا ادرى
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( عدد التعليقات 1,320 )
10 - الديدحان
2017-11-05 16:14:19
الله يقويكم .
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9 - ابو الليل
2017-11-05 16:14:18
اول الفساد ان يكون مصدركم وكالة انباء المانيه وينكم مغيبون ومن السبب
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8 - سابق
2017-11-05 16:09:56
أَفَمَن زين له سوء عمله فرآه حسنا فان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. رحم الله غازي القصيبي فقد قال لو كل ريال وضع في مكانه الصحيح كانت كل أعمدة الكهرباء في هذ البلد من الذهب
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7 - غمد عِـطاف
2017-11-05 16:07:20
ما نقول إلا الله يسمعنا خير و يجنبنا الفتن ما ظهر منها و ما بطن و يديم علينا نعمة الأمن و الأمان و السكينة و الأطمئنان أنهُ ولي ذلك و القادر عليه 🙏
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6 - من أمة محمد
2017-11-05 16:07:15
المفروض زي المجرمين أو المتهمين في السجن العام أو سجن المباحث زي أي مواطن . لن ينجو أحد كأن من كان . من البداية لازم عدالة . يعرف هؤلاء الغرف ابو لمبه وحده وحمام كرسي أرضي وفطور عدس وغداء نصف شواية
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5 - وفق ما ذكرته وكالة الألمانية للأنباء
2017-11-05 16:06:32
ويش دخل الوكالة الألمانية في امورنا الداخلية ؟؟
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4 - القلم الحر
2017-11-05 16:06:27
تعليق مخالف
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3 - 🇸🇦🇸🇦🇸🇦
2017-11-05 16:06:23
قسم بالله الشعب كلهم فرحانين بالأوامر الصادره يعني فساد مافيه خلاص شطبو عليهم ##
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2 - فهد الاحمدي
2017-11-05 15:57:32
هذه الخطوات والتي سوف تستمر بخطى ثابته حتى نقضي على الفساد الذي تضرر من الشعب وتضررت منه الدوله ... هذه الاوامر افرحت الشعب ولله
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1 - ريشه رسام
2017-11-05 15:55:37
يعني مصدركم وكاله المانيه !!!!
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بالصور: مجموعة “العريفي” القابضة “دايمنشنز” تفاجئ زوار معرض الفخامة في جدة بـ ” أنقى زيت زيتون” في العالم مخلوط بماء الذهب

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بعد يوم واحد من طرحه.. أصحاب أيفون x يصابون بخيبة أمل موجعة.. وشركة “أبل” تعلق!

بعد يوم واحد من طرحه.. أصحاب أيفون x يصابون بخيبة أمل موجعة.. وشركة “أبل” تعلق!

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سعوديات يطالبن بإنشاء نادٍ لمصارعة البنات في المملكة ويشعلن مواقع التواصل.. وهكذا رد المغردون!

سعوديات يطالبن بإنشاء نادٍ لمصارعة البنات في المملكة ويشعلن مواقع التواصل.. وهكذا رد المغردون!

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الإعلامية الكويتية مي العيدان تهاجم اللبنانية نضال الأحمدية .. وتعلق: ترقبوا الليلة “كشف حساب”

الإعلامية الكويتية مي العيدان تهاجم اللبنانية نضال الأحمدية .. وتعلق: ترقبوا الليلة “كشف حساب”

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هذه حقيقة مقطع متداول يُظهر بئر زمزم من الداخل.. و”هيئة الأرصاد” تعلق!

هذه حقيقة مقطع متداول يُظهر بئر زمزم من الداخل.. و”هيئة الأرصاد” تعلق!

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شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف”اليوم الأحد

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف”اليوم الأحد

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