أين جرى توقيف الأمراء والمسؤولين المتهمين بالفساد؟

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صحيفة المرصد:كشف مصدر موثوق، إنه تم احتجاز عدد من الموقوفين بشبهة الفساد في بعض فنادق العاصمة الرياض، ومُنع عنهم الاتصال حتى يتم استكمال التحقيق معهم.

وارتفع اليوم الأحد عدد الشخصيات البارزة التي أوقفتها اللجنة العليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي تشكلت مساء أمس، إلى 49 شخصية، بينهم عدد من الأمراء والوزراء الحاليين والسابقين والمسؤولين ورجال الأعمال.

ولم يستبعد المصدر أن تشمل قائمة الموقوفين أسماء أخرى “في ظل إصرار الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده على اجتثاث جذور الفساد في البلاد”، وفق ما ذكرته وكالة الألمانية للأنباء.

وقالت مصادر على اتصال بالحكومة لوكالة رويترز للأنباء، إن من المعتقد أن السلطات السعودية تبقي على بعض المحتجزين في فندق “ريتز كارلتون” بالحي الدبلوماسي في الرياض.

كما أصدر ولي العهد أمراً بمنع الطائرات الخاصة من مغادرة السعودية وإغلاق صالات الطيران الخاص.

ويقول مراقبون إن “هذه الخطوات تهدف لمنع مطلوبين أو متهمين بقضايا فساد من مغادرة البلاد”.

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