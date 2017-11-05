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الرئيسية / شاهد.. غش تجاري “صادم” لثمن علبة “دواء” تباع في إحدى الصيدليات بالمملكة !

شاهد.. غش تجاري “صادم” لثمن علبة “دواء” تباع في إحدى الصيدليات بالمملكة !

شاهد.. غش تجاري “صادم” لثمن علبة “دواء” تباع في إحدى الصيدليات بالمملكة !
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المرصد 33 3٬735 3 ساعات

صحيفة المرصد: تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق سرقة المرضى بالعديد من الصيدليات السعودية.

ويظهر المقطع مدير إدارة التفتيش بهيئة الغذاء والدواء الدكتور بسام العون، وهو يشرح التباين بين “السعر الرسمي” المسجل لدى الهيئة، و”سعر البيع” الخاص بأحد الأدوية.

واستعرض “العون”، عبر المقطع عبوة لدواء قال إن سعره الرسمي 28 ريالًا، لكنه يُبَاع بـ375 ريالًا في الصيدليات.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

33 - مواطن غيور
2017-11-05 18:40:33
يجب ان لا يحتكر سوق الادوية شخص كما هو الحال في مجموعة صيدليات ****حيث انها احتكرت أسواق جدة بشكل ملفت للنظر......
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32 - واحد مواطن
2017-11-05 18:40:11
بالله ,هل يعقل هذا الفرق الهائل بين ماتسعر به الدوله ومايبيع به هؤلاء الجشعين؟أين الرقابه؟أم أن هناك فسادا وإغماض أعين مقابل مايسموه (هدايا) وهى فى الحقيقة رشاوى.لعل يدالتطهير تصلكم قريبا وتسد ابوابكم
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31 -
2017-11-05 18:35:21
سعودو الصيدليات
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30 - واحد مواطن
2017-11-05 18:35:19
سلمان ومحمد جعلانا اليوم نعيش فى أجواء إيجابيه رائعه,فبلدنا بلد خير وبلد نعمه,ولكن بعض الأنانيين مصالحهم الشخصيه انستهم معنى وطن ووطنيه .وللوطن حق على كل فرد ان يتقى الله ويعمل يتجرد وصدق.لننظفه جميعا
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29 - واحد مواطن
2017-11-05 18:30:30
يشكر الدكتور الفاضل لإظهاره الغش والجشع الذى تمارسه الصيدليات.وحقيقة ننتظر حملة تطهير قويه حازمه للقضاء على هذا الإستغلال ..وعلى الإحتكار والسيطره الذى تمارسه صيدليات منتشره.ليت يد مكافحه الفسادتضربهم
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28 - المواطن
2017-11-05 18:16:12
كيف تبغى المواطن يصير هو رجل الامن الاول واذا صور مقطع فساد راح فيها ولبسوه قضيه تشهير
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27 - جارح
2017-11-05 17:51:24
اعطونا رقم موحد للمواطن للشكاوي وبشرو بعزكم
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26 - العنزي
2017-11-05 17:48:37
هذا فساد يجب ان تبتر يد من غير بالاسعار.
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25 - من أمن العقوبة رفع الثمن
2017-11-05 17:35:36
نعم المواطن هو أحد الأدوات الرقابية لكن ليس من المعقول أن يطلب من المواطن أن يكون المراقب بالكامل والضحية في نفس الوقت أين وزارة الصحة ودورها الرقابي .
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24 - من جيزان الفل
2017-11-05 17:33:40
أول المراهم أرخص الأدوية ذلحين يوصل سعرها 300 وأقل حاجة 50 ريال وكل دكتور يتفنن في اختيار الأدوية زعم اني انا الفاهم حتى عيادات الأسنان مالهم أسعار موحدة ويبالغون في اسعارهم بطلنا نعالج عيالنا
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23 - الحربي
2017-11-05 17:25:48
تعليق مخالف
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22 - hima
2017-11-05 17:21:58
طيب ليش صارو كدا؟لان حضراتكم ن*****,المفروض يتم وضع لائحه رسميه بالاسعار على كل منشاة.
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21 - ابو حسين
2017-11-05 17:03:28
عليكم باصحاب الصيدليات من يتاجر في أمراض الناس وحليب الأطفال أصلا الصيدليات الكريمات والشامبوهات عيني عينك أغلى من اي مكان وضروري يسعودون الصيدليات رح تفتح أبواب رزق للعاطلين ومهنه محترمه
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20 - الحربي
2017-11-05 17:02:51
يا اليت المسئولين عن الصيدليات يأخذون لهم لفة على صيدليات **** راح يرون أسعار فلكية لا حساب ولا عقاب
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19 - saeed
2017-11-05 16:42:09
لهذا انتشرت الصيدليات أكثر من السيارات في المدن الكبرى. والسبب الغش لهذا انتشرت الصيدليات أكثر من السيارات في المدن الكبرى. والسبب الغش
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18 - سالم
2017-11-05 16:38:06
شوفوا لنا المضادات الحيويه اسعارها موت اما الخرابيط ذي ماحد بيشتريها
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17 - صفخه
2017-11-05 16:36:47
عليكم بشركات السيارات المحتكره والمبالغ باسعارها وقطع الغيارشركة الجفالي للمرسيدسات وتويوتا وهيونداي وهوندا والرانج وغيرها كثير
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( عدد التعليقات 12,310 )
16 - اللامي
2017-11-05 16:28:37
الحل
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15 - ابو شدا
2017-11-05 16:25:11
لهذا انتشرت الصيدليات أكثر من السيارات في المدن الكبرى. والسبب الغش.
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14 - مجرد سؤال
2017-11-05 16:19:22
طيب هل تم تشميع الصيدلية بالشمع الاحمر وشطب السجل والا فقط شو اب يعني شوفوني اشتغلت ما جرأ هؤلاء علينا الا وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء لان العقوبات تشجع على المزيد من المخالفات
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13 - القلم الحر
2017-11-05 16:12:09
لا زال التفتيش عن الفساد والمفسدين مستمرا نتمنى الانجاز اكثر واكثر
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12 -
2017-11-05 16:11:07
ان شاء الله مصيرهم الحجز والسجن مثل مختلسي المال العام لأنهم أخطر وأموالهم تصدر واين مكافحة الفساد عنهم ام انهم لا يتحركون الا ببلاغ اذا كان هكذا فهم ممن يختلسون المال العام بالرواتب وعدم العمل
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11 - وتلوموني يوم نبغا ابو شمه ومهايطين باب الحاره يتلاقطون؟
2017-11-05 16:07:15
هذي بركات الوافدين حتى تعليقاتهم تدل ان همهم الفلوس باي طريقه
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10 - قوندا
2017-11-05 16:05:23
***وما أدراك ***
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9 - السوق
2017-11-05 16:02:40
تعليق مخالف
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8 - المستورد وافد والبائع وافد والموزع وافد
2017-11-05 15:56:24
وموظف الصيدلية وافد والدكتور وافد ومدير المستشفى وافد . يعني ناهبين السوق نهب ، اقسم بالله حتى البقالة الصغيرة حاط سعر من راسه . لكن لاعل عاصفة الحزم لاجتثاث الفساد تجيهم قريب ان شاء الله
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7 - ابوفيصل
2017-11-05 15:55:56
صيدليه الدواء والنهدي المصيطره على البلد السعوده فيها خارج السرب والغلاء الفاحش يصيطرعلى جميع الادويه
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6 - فهد الاحمدي
2017-11-05 15:54:08
النهدي صيدلياته من اغلى الصيدليات .. ولايعرف شي اسمعه سعوده .. ماكل من خيرات البلد وموظف غير سعوديين .
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5 - ابوفيصل
2017-11-05 15:52:57
يارب ان عاصفه الحزم تهب على الصيدليات بالمملكه مثلما هبت على الفساد الصيدليات اصبحت بئر للغلاء الفاحش واصبح المريض مايقدريشتري علاج
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4 - خاالد
2017-11-05 15:52:09
ابحثوا تحصلون فاسد كبير وراء هذا الدواء ورفع سعره .. صيدليات النهدي من اغلى الصيدليات واكثرها .. ولاحصله موظف سعودي واحد ؟؟؟؟؟؟؟
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3 - احمد
2017-11-05 15:52:07
اظا علاج 180و 380 من اللي بيشتريها على بال الصيدليات الناس مغفلين
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2 - علي
2017-11-05 15:49:12
ماعرقنا الغش في الاسعار الا من يوم سيطر نهدي على كل شي
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1 - مواطن عاقل
2017-11-05 15:49:04
تعليق مخالف
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