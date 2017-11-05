شاهد.. غش تجاري “صادم” لثمن علبة “دواء” تباع في إحدى الصيدليات بالمملكة !

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صحيفة المرصد: تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق سرقة المرضى بالعديد من الصيدليات السعودية.

ويظهر المقطع مدير إدارة التفتيش بهيئة الغذاء والدواء الدكتور بسام العون، وهو يشرح التباين بين “السعر الرسمي” المسجل لدى الهيئة، و”سعر البيع” الخاص بأحد الأدوية.

واستعرض “العون”، عبر المقطع عبوة لدواء قال إن سعره الرسمي 28 ريالًا، لكنه يُبَاع بـ375 ريالًا في الصيدليات.