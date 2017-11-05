هكذا وصفت كبريات الصحف العالمية لحظة إيقاف الأمراء والوزراء المتهمين بالفساد في السعودية؟
صحيفة المرصد:تفاعلت كبريات الصحف الغربية مع قرارات إيقاف عدد من الأمراء والوزراء في السعودية، إذ تناولت تلك الصحف على صدر صفحاتها الأولى الصادرة اليوم الأحد، الإجراءات التي اتخذها الملك سلمان بن عبد العزيز، معتبرة أنها حملة غير مسبوقة تتزامن مع الإصلاحات في أكبر بلد مصدر للنفط في العالم.
حملة غير مسبوقة
وكانت البداية من صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، التي سلطت الضوء على نبأ إيقاف الأمير الوليد بن طلال، واصفة إياه بأنه من أغنى الأشخاص في العالم، لافتة إلى أن “الحملة التي يقودها الملك وولي العهد محمد بن سلمان، تهدف إلى ضرب الفساد بجميع أشكاله”.
وقالت الصحيفة، إن “هذه الحملة غير المسبوقة تتزامن مع سعي القيادة السعودية إلى تعزيز مركزها وسط عملية من التغيير السياسي والاقتصادي في المملكة.”
وتطرقت صحيفة “نيويورك تايمز”، إلى الإجراءات السعودية واصفة إياها بـ”الخطوة الجديدة في سلسلة من الخطوات الهادفة، لتعزيز مركز ولي العهد الأمير محمد الذي يحظى بالدعم من الشعب السعودي”.
وأفادت بأن “الكثير من السعوديين أشادوا بالخطوات التي يقوم بها ولي العهد الأمير محمد، خاصة في معالجة المشكلات الاقتصادية التي تواجه المملكة، والمضي قدما في خطة طموحة تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط في المستقبل.”
تذمر من الفساد
ومن ناحيتها، ذكرت صحيفة “واشنطن بوست”، أن “الحملة جاءت في أعقاب تزايد مستمر من التذمر الشعبي بشأن تفشي الفساد خاصة بين المسؤولين والمؤسسات الرسمية”.
وأشارت إلى أن “ولي العهد الأمير محمد “يبذل جهدًا كبيرًا حاليًا لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتنظيف المملكة من الشوائب؛ من أجل إغراء رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب، لإقامة مشاريع على أراضي المملكة”.
واعتبرت “واشنطن بوست”، أن هذه الجهود هي في “إطار برامج كبيرة وطموحة تهدف في المقام الأول إلى تنويع الاقتصاد الوطني، وخفض الاعتماد على صادرات النفط المتقلبة بشكل تدريجي.”
بعيداً عن تضارب المصالح
وجاء في صحيفة “يو اس توداي” الأمريكية، نقلا عن كريستيان كوتس من معهد “بيكر للسياسات العامة” في الولايات المتحدة، قوله إن “الأمير محمد يقوم بإعادة تخطيط وتصميم المملكة، بعيدًا عن تضارب المصالح التي ميزت البلاد لفترة طويلة”.
وأردفت الصحيفة في النقل عن كوتس، بأن “حجم هذه الحملة يعتبر غير مسبوق في التاريخ الحديث للمملكة”، معربًا عن اعتقاده بأن “إيقاف الوليد بن طلال وغيره، سيحدث صدمة في كل الأوساط وخاصة مجتمع الأعمال المحلي والدولي.”
وكان لكبرى الصحف البريطانية متابعة ورأي فيما حدث، فقد رأت صحيفة “الغارديان”، أن “الإجراءات الملكية قوية وحاسمة، وتهدف إلى تعزيز مركز الأمير محمد في حملته ضد الفساد“.
فيما علقت صحيفة “الإندبندنت” على الأحداث بقولها، إن “الإجراءات جاءت في إطار تغييرات شاملة في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وإنها تعكس عزم الملك سلمان على المضي قدمًا”.
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التعليقات
حبذا لو يمر اصلاح الفساد على القضاة معاملات المواطنين حبيسة الادراج لسنوات وهذا قاض مجاز وذاك منقول وآخر غياب ونسأل الله الفرج
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هاتو لي ملك أو ولي عهد منذ أن نشأت مملكتنا إلى اليوم ! سوا مثل سوايا ابوفهد وعضيده محمد الله يحفظهم ؟ أبداً لم أشاهد مثل هذه القرارات الصارمه والحازمه إلا في هذا العهد الزاهر عهد الوالد القائد سلمان
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شي طيب نوعا ما ولاكن كل مايهم المواطن لابد من معاقبتهم خصوصا مايخص توظيف المواطنين وكذالك *** البنك العقاري
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هذا زمن الرؤية التي ستحفظ لمواطنيها الحاليين واجيالها القادمة ان شاء الله حق العيش بكرامة وعز ، نحن مع قادتنا في كل مايرون انه الانسب فلقد بايعناهم وعلينا الاخلاص والوفاء لهم اما المفسدون فلا مكان لهم
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وينك خيووو ؟؟
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جحا يحقق !! وافد يتدخل في مالايعنيه ؟ تابعو تعليقاته وتعرفون من يكون .؟مندسين كثر لابارك الله فيهم ولا فساعتهم
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إخس على هيكً مرجلة ؟ياخي مادامك سوري ولهجتك في كلامك تدل على انك سوري استح على وجهك وانقلع ولاتتدخل في مالايعنيك ياوافد دخيل ، هذا شأن داخلي ولايخصك ياهيك مرجلة يخرب بيتك🤧
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دام عزك سيدي نعم هولاء، خانوا الامانة لا تراجع، ابدا التراجع، مثل التولي يوم الزحف..اخسس على هيك مرجلة تريدون نكون مثل فنزويلا تدمرون بلاد الحرمين لا وبعضهم مسوي افلام هنديةسبحان الله وك..الشرهات تطبل
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الحمدلله اللهم أصلح لنا ديننا وأصلح لنا دنيانا اللهم اهتك ستر كل مفسد يريد بهذه البلاد شرا لقد تأخرت هذه القرارات كثيرا لكن من وصل ما تأخر الحمدلله الحمدلله الذي يمهل ولا يهمل
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اللهم احفظ بلادنا وحكاكنا العادلين واكفنا شر ومكائد اعداؤنا وكفنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن يا حي ياقيوم.
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تعليق مخالف
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سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم -
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الحمد لله على نعمة الإسلام وهذا هو طريق الحق الذي يوقف من أكل أموال الشعب بغير حق اللهم وفق ولي امرنا سلمان وولي عهده الأمين
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العدل اساس الملك. وحين يبدأ التنظيف من راس الهرم يكون اسهل حتى يصل الى القاعدة!؟!. الفاسدين الجالسين تحت ظل القاعدة سيصلكم الدور والقضية قضية وقت وستتساقطون كأوراق الخريف. سلمت يا سلمان الحزم والعزم.
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خبر عاجل ربما يكون بعد ساعات قليلة نرجو من الجميع الإستغفار والتضرع والرجوع إلى اللَّهَ
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والمتسببين في اكل أموال الناس عن طريق الأسهم وكذالك سوا هل ستطالهم يد العدالة
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ياليت يحقق مع مدراء توالو على ادارة الشركه السعوديه للكهرباء جاين للشركه مفلسين وراحو بالملايين والشركات الخاصة بهم
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شكرا ونريد نهابي الاراضي والاموال ومعروفين الاربعة الاموات ملياراتهم الحرام تعود لخزينة الدولة.
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يا بلادي واصلي والله معاكي واصلي عاشت السعوديه وعاشوا اهلها يارب لك الحمد حفظ الله ملكنا الغالي سلمان وولي عهده الأمين والى مزيد من التقدم أن شاء الله
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أصبح لزاما على الشعب الابتهاج وتنظيم احتفال كبير بمناسبة التخلص من رؤوس الفساد في المملكه ، بصراحه هذه المناسبه تستحق أن نفررررح
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شكرا لسيدي خادم الحرمين ولولي عهدة الأمين على قراراتهم الصائبة والشجاعة التي ضربت بسيف الحق والعدل هامة الظلم والفساد ونحن كشعب ننتظر قرارات اخرى صارمة لاستئصال الفساد من جميع اجهزة الدولة
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