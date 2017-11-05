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البحرين تدعو رعاياها إلى مغادرة لبنان “فورا”
صحيفة المرصد : طلبت وزارة الخارجية البحرينية في بيان عاجل من جميع رعاياها الموجودين حالياً في لبنان مغادرة هذه البلاد فوراً، بحسب “روسيا اليوم”.
وجاء في البيان: “نظراً للظروف والتطورات الراهنة التي تمرّ بها الجمهورية اللبنانية تطلب وزارة الخارجية من جميع مواطني البحرين المتواجدين في لبنان المغادرة فورًا”.
وتجدد الخارجية البحرينية دعوتها لجميع المواطنين “بعدم السفر نهائياً إلى الجمهورية اللبنانية، وذلك حرصاً على سلامتهم وتجنّباً لأي مخاطر قد يتعرضون لها جراء هذه التطورات”.
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التعليقات
11 - ابو العز الدمشقي2017-11-06 00:11:24
هناك الالاف من البحارنة بلبنان حيث تعتبر محطة لدمشق لزيارة الست زينب والمراقد المقدسة عندهم ولا أظنهم سيلتزمون
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10 - واضح2017-11-05 19:30:44
من يجمع الاحداث يفهم الى اين تتجه الامور 1. حديث السبهان عن حزب المتعه 2ِ استقاله الحريري 3ِ تصريح ترامب اليوم من طوكيو 4ِ صاروخ الحوثه على الرياض سيتم ضرب حزب المتعه في قلب الضاحيه قريبا
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9 -2017-11-05 18:30:45
والبنانيين رحلوهم يروحو يشتغلو في بلدهم
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8 - بمرتبة مستشار2017-11-05 18:28:20
شكلها مقبله على حرب جاك الموت يا نصر اللات
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7 - لبنانيه2017-11-05 18:26:32
بعيد الشر الله لا يجيب الحرب وبعدين الحمد والشكر لله ما عنا اي شي لا أمني ولا غير غريب!!
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6 - حلحيل2017-11-05 18:22:18
لم يعد هناك علاج للبنانيين سوى العودة لما قبل الطائف غير مأسوف عليهم الزيود اقل **منهم
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5 - سليمان2017-11-05 18:11:25
الروافض ما راح يطلعون قاعدين عند حزب الشيطان
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4 - هنطش2017-11-05 18:10:32
مقبل عمل شركات عالمية وعربية تحقيقات وحوارات مباشرة وغير مباشرة بس استعدوا لي رقص السامري
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3 - ثامر2017-11-05 18:08:11
مؤشرات ان لبنان قادمة على حرب اهلية مثل سوريا
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2 - ظامي اليل2017-11-05 18:01:34
مايروح لبنان الا الروافض.مطايا المجوس النجوس.
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1 -2017-11-05 18:00:27
يعني من كثرهم ؟؟؟ كلهم اللي في لبنان ينعدون على أصابع اليد الواحده ... هذا إذا كان هناك بحارنه
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آخر تعليق
بواسطة : Rima ريما🙇°•🗨
عودا حميدا حقاااني...
بواسطة : Rima ريما🙇°•🗨
منصف مدام تحب المزز على قولتك وتموت فيهن وليه ماتتزوج وإذا ماتبي تتزوج اكرمنا بس...
بواسطة : فلمنكوووووووو
هذا اكبر دليل على ان ***مالهم امان يبيعك عند اقرب لفه. همهم سرقت البلد و اكل خير...
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