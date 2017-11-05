البحرين تدعو رعاياها إلى مغادرة لبنان “فورا”

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صحيفة المرصد : طلبت وزارة الخارجية البحرينية في بيان عاجل من جميع رعاياها الموجودين حالياً في لبنان مغادرة هذه البلاد فوراً، بحسب “روسيا اليوم”.

وجاء في البيان: “نظراً للظروف والتطورات الراهنة التي تمرّ بها الجمهورية اللبنانية تطلب وزارة الخارجية من جميع مواطني البحرين المتواجدين في لبنان المغادرة فورًا”.

وتجدد الخارجية البحرينية دعوتها لجميع المواطنين “بعدم السفر نهائياً إلى الجمهورية اللبنانية، وذلك حرصاً على سلامتهم وتجنّباً لأي مخاطر قد يتعرضون لها جراء هذه التطورات”.

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