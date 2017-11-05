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أول تعليق من شركة المملكة القابضة بعد إيقاف الأمير الوليد بن طلال
صحيفة المرصد-رويترز:قالت شركة المملكة القابضة السعودية اليوم الأحد إنها على اطلاع بالأخبار التي يتم تداولها بشأن رئيس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال وإنها “مستمرة في نشاطها التجاري كالمعتاد”.
وقالت الشركة في بيان للبروصة السعودية: “تلقى الرئيس التنفيذي تأكيد دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين لشركة المملكة القابضة، وكلنا فخر بهذه الثقة، والتي نحن بإذن الله أهل لها”.
وأضاف البيان أن المملكة القابضة تؤكد “التزامها التام بأعمال الشركة، واستمرارها في خدمة مصالح مساهميها، وكل من له مصلحة بها”.
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التعليقات
56 - ابو فيصل2017-11-06 00:29:11
يقولون سوف يكون *** يعود لمال بيت المسلمين
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55 - الفاهم2017-11-05 23:36:45
السؤال هل يقبل احدهم منصبآ بعد ان تنتهي المشكلة ؟؟؟
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54 - قوندا2017-11-05 22:37:57
احس بالفخر ب وطني ايه انا سعودي واحب السعوديه
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53 - ميادة2017-11-05 22:21:40
صراحه مع انو الوليد يعمل اعمال خير ***
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52 - ابو حاتم2017-11-05 21:48:14
تعليق رقم 51 وش المطلوب من تعليق 50
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51 -2017-11-05 21:31:17
الى تعليق 50 - اقول روح ***
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50 -2017-11-05 20:56:33
الوليد بن طلال فيه بذرة خير ولكن اللوبي الاجنبي من اللبناني وغيرهم من زود حرصهم علي السرقه وكرههم للسعوديين هم من اوصل الوليد لهذه الحاله.
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49 - ابو منصور2017-11-05 20:52:13
رفع يا مرقع..خلاص جاء الجد والحزم الله يوفق ولي الأمر
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48 - اسد بحري2017-11-05 20:15:45
تعليق مخالف
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47 - ابو جهل2017-11-05 20:14:12
تعليق مخالف
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46 - خيال الغضبا2017-11-05 20:13:28
تعليق مخالف
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45 - عود2017-11-05 20:10:53
اجل كذا
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44 - ابو فيصل2017-11-05 20:10:14
تعليق مخالف
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43 - جوزيف أبن طوني2017-11-05 20:09:32
تعليق مخالف
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42 - جحا يحقق2017-11-05 20:09:01
عذرا اعني تعليق 30
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41 - مغبون2017-11-05 20:05:42
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه
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40 - جحا يحقق2017-11-05 19:49:19
تعليق29/الظعيف انت واشكالك عب.. الشرهات مهما حررت الع..د يظل مخه مغسول بالاعجاب بعمه.. حنا في عهد الحزم والتغيير ولا يمكن هناك استخفاف بالمواطنين وثقة المستثمر لان هذا مثل من يولي الدبر يوم الزحف علم
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39 - خريجه2017-11-05 19:41:37
لو تنتهي بطالة الخريجين والخريجات للجامعيين القدامى والجدد والقضاء ع فساد وزارة الخدمه المدنيه الدنيا بخير نريد زلزلت الخدمه المدنيه
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38 - من جيزان الفل2017-11-05 19:39:21
المنتصر بالله مو متأكد ليه تقول
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( عدد التعليقات 9,550 )37 - المنتصر بالله
الخبر على الأم بي سي الساعه 8 علم
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36 - ابو فيصل2017-11-05 19:33:44
ياعزيزي لاتقول ضعوف الضعيف الشيطان والامير بشر زيي زيك اذا اذنب يحاسب هذه عداله السماء كلنا ابناء 9 اشهر ولا تنسى نحن في عهد ملك الحزم وولي عهده مروض الفاسدين
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( عدد التعليقات 9,550 )35 - المنتصر بالله
نحن ما نتدخل بين الإخوان وعوال العم هذا شأن خاص عاءيلي علم
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34 - ابو فيصل2017-11-05 19:26:43
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( عدد التعليقات 9,550 )33 - المنتصر بالله
غسيل الأموال هو مثل غسيل الكلاوي قصدي الكلى علم
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( عدد التعليقات 9,550 )32 - المنتصر بالله
فيه خبر عاجل الساعه 8 بس ماني متأكد منه لكن ترقبوا وشوا علم
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31 - من جيزان الفل2017-11-05 19:24:49
المفروض يوقفون كل أنشطته ويصادرون تجارته ويقفلون قنواته وخلاص يعتبرونه صفحة وانطوت وتسلم املاكه للدولة كنت اتمنى يعطيني مليون خخخخخخخ الحمدلله ماقابلته مو ناقصني فلوس حرام
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30 - خوي2017-11-05 19:24:01
هذا أمير يالضعوف أزمه و تعدي
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29 - شعب معك معك2017-11-05 19:23:19
ابو روحين شكلك مانت عارف صاحب اليخت
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28 -2017-11-05 19:22:42
ما حد درى عنكم
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27 - احمد العسيري2017-11-05 19:14:32
اللي عجبني في الموضوع كله الطبيشي ههههه والجمله المشهوره على كيس الطبيشي
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26 - احمد العسيري2017-11-05 19:05:36
تعليق مخالف
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25 - ابو روحين2017-11-05 19:01:31
13 - شعب معك معك 2017-11-05 18:19:25 وين صاحب اليخت ؛؛؛؛ صاحب اليخت والحلاقات الأيمانيه سبقهم على الفندق بعد الحج مباشره
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24 -2017-11-05 18:59:41
ومن اعطاك الحق في التصريح يا بليد ... المؤسسة بالكامل في دائرة الاتهام بغسيل الاموال من الوليد الى اصغر موظف لبناني .. قال شو قال نحن ملتزمون اي ي ي ي اهلين ملتزمون ^_^
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23 - رعبوب2017-11-05 18:58:30
١٩ / هذا مرفوع عنه القلم لا تشره عليه قال ايش طبل هههههههه
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22 - مشارك2017-11-05 18:52:37
تعليق مخالف
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21 -2017-11-05 18:49:58
قاطعوهم
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20 -2017-11-05 18:49:19
وش اخبار البلوي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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19 - هههههههه2017-11-05 18:48:25
العنيده عليك تعليقات غريبة ايش مويه وايش خرابيط هههههه شكلك سواق وايت
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18 - اذكروا الله /صلوا ع الرسول صل الله عليه وسلم -2017-11-05 18:37:00
سبحان الله وبحمده -
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17 - 🔸️ااببووححمموودد2017-11-05 18:30:27
ما بني على باطل .. فهو باطل❗
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16 - ابن وايل2017-11-05 18:25:41
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 13,277 )15 - العنيد
اللهم أحفظ ولي أمرنا وولي عهده وبلادنا وشعبنا من كل مكروه وحاسد وحاقد ومفسد يارب العالمين
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( عدد التعليقات 13,277 )14 - العنيد
الحكومة أعرف مني ومنك وبالنسبة للطبل المصدي إنتهى زمنه مع الفاسدين وأعتقد المطبل فاسد في نفسه مفسد لغيره زي الموية النجسة بالزبط
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13 - شعب معك معك2017-11-05 18:19:25
وين صاحب اليخت
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12 - متأمل2017-11-05 18:19:25
الشركة الإسلامية لمكاتب تركي الفيصل والتي توقفت من سنتين .. ما مصير أموال المستثمرين ؟؟
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11 - ***2017-11-05 18:19:12
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10 - محمد2017-11-05 18:19:04
اه بس لو ترجعون فلوس الناس اللي انسرقت في الاسهم مع سيول جدة وغيرها والله انها عند الشعب احسن من زيادة رواتب او منح راتبين
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9 -2017-11-05 18:17:57
رقم ٤ الحكومه مهي في فظل احد
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8 - ابو خالد2017-11-05 18:15:50
ههههه تذكرت اغنية شمس بيني وبينك والا هاذا جبينك
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7 - محمد2017-11-05 18:14:44
يعز من يشاء ويذل من يشاء
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6 - نورا2017-11-05 18:13:02
تعليق 2 الله يعوض عليك وحقك ماراح تاخذه الا بدق خشوم
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5 - حويلان2017-11-05 18:10:08
أين هذه الإجراءات من رجل الأعمال **** الذي نهب أموال المواطنين وما زال يمارس هوايته في تحدي الدولة منذ 16 سنة ولم يجد رادعا لرد أموال المواطنين مع كامل أرباحا خلال المدة .
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4 -2017-11-05 18:09:12
أطول برج في العالم راح عليك يالوليد ههههه خذتها الحكومه
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3 - بدر2017-11-05 18:06:09
وشلون تلقيتوا الدعم ومالكها تم القبض عليه وايقافه فهمونا ؟؟؟
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2 - سعود2017-11-05 18:03:00
80 الف دراهمي خسرتها بالاسهم .سمو الأمير رجعها لي
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1 - بولا2017-11-05 18:02:37
مانبا منكم شي فكونا من نصبكم كشفكم سلمان الحزم يابطل لل ترحم كل مفسد ضربتن من حديد
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بواسطة : Rima ريما🙇°•🗨
عودا حميدا حقاااني...
بواسطة : بدون ازعاج
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بواسطة : Rima ريما🙇°•🗨
منصف مدام تحب المزز على قولتك وتموت فيهن وليه ماتتزوج وإذا ماتبي تتزوج اكرمنا بس...
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