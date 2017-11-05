رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / أول تعليق من شركة المملكة القابضة بعد إيقاف الأمير الوليد بن طلال

أول تعليق من شركة المملكة القابضة بعد إيقاف الأمير الوليد بن طلال

أول تعليق من شركة المملكة القابضة بعد إيقاف الأمير الوليد بن طلال
حجم الخط A A A
رويترز 56 21٬464 7 ساعات

صحيفة المرصد-رويترز:قالت شركة المملكة القابضة السعودية اليوم الأحد إنها على اطلاع بالأخبار التي يتم تداولها بشأن رئيس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال وإنها “مستمرة في نشاطها التجاري كالمعتاد”.
وقالت الشركة في بيان للبروصة السعودية: “تلقى الرئيس التنفيذي تأكيد دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين لشركة المملكة القابضة، وكلنا فخر بهذه الثقة، والتي نحن بإذن الله أهل لها”.
وأضاف البيان أن المملكة القابضة تؤكد “التزامها التام بأعمال الشركة، واستمرارها في خدمة مصالح مساهميها، وكل من له مصلحة بها”.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية  أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت”  أضغط هنا

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

56 - ابو فيصل
2017-11-06 00:29:11
يقولون سوف يكون *** يعود لمال بيت المسلمين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
55 - الفاهم
2017-11-05 23:36:45
السؤال هل يقبل احدهم منصبآ بعد ان تنتهي المشكلة ؟؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
54 - قوندا
2017-11-05 22:37:57
احس بالفخر ب وطني ايه انا سعودي واحب السعوديه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
53 - ميادة
2017-11-05 22:21:40
صراحه مع انو الوليد يعمل اعمال خير ***
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
52 - ابو حاتم
2017-11-05 21:48:14
تعليق رقم 51 وش المطلوب من تعليق 50
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
51 -
2017-11-05 21:31:17
الى تعليق 50 - اقول روح ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
50 -
2017-11-05 20:56:33
الوليد بن طلال فيه بذرة خير ولكن اللوبي الاجنبي من اللبناني وغيرهم من زود حرصهم علي السرقه وكرههم للسعوديين هم من اوصل الوليد لهذه الحاله.
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
49 - ابو منصور
2017-11-05 20:52:13
رفع يا مرقع..خلاص جاء الجد والحزم الله يوفق ولي الأمر
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
48 - اسد بحري
2017-11-05 20:15:45
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
47 - ابو جهل
2017-11-05 20:14:12
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
46 - خيال الغضبا
2017-11-05 20:13:28
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
45 - عود
2017-11-05 20:10:53
اجل كذا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
44 - ابو فيصل
2017-11-05 20:10:14
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
43 - جوزيف أبن طوني
2017-11-05 20:09:32
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
42 - جحا يحقق
2017-11-05 20:09:01
عذرا اعني تعليق 30
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
41 - مغبون
2017-11-05 20:05:42
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
40 - جحا يحقق
2017-11-05 19:49:19
تعليق29/الظعيف انت واشكالك عب.. الشرهات مهما حررت الع..د يظل مخه مغسول بالاعجاب بعمه.. حنا في عهد الحزم والتغيير ولا يمكن هناك استخفاف بالمواطنين وثقة المستثمر لان هذا مثل من يولي الدبر يوم الزحف علم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
39 - خريجه
2017-11-05 19:41:37
لو تنتهي بطالة الخريجين والخريجات للجامعيين القدامى والجدد والقضاء ع فساد وزارة الخدمه المدنيه الدنيا بخير نريد زلزلت الخدمه المدنيه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
38 - من جيزان الفل
2017-11-05 19:39:21
المنتصر بالله مو متأكد ليه تقول
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 9,550 )
37 - المنتصر بالله
2017-11-05 19:38:38
الخبر على الأم بي سي الساعه 8 علم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
36 - ابو فيصل
2017-11-05 19:33:44
ياعزيزي لاتقول ضعوف الضعيف الشيطان والامير بشر زيي زيك اذا اذنب يحاسب هذه عداله السماء كلنا ابناء 9 اشهر ولا تنسى نحن في عهد ملك الحزم وولي عهده مروض الفاسدين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 9,550 )
35 - المنتصر بالله
2017-11-05 19:29:06
نحن ما نتدخل بين الإخوان وعوال العم هذا شأن خاص عاءيلي علم
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
34 - ابو فيصل
2017-11-05 19:26:43
***************
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 9,550 )
33 - المنتصر بالله
2017-11-05 19:26:33
غسيل الأموال هو مثل غسيل الكلاوي قصدي الكلى علم
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 9,550 )
32 - المنتصر بالله
2017-11-05 19:24:54
فيه خبر عاجل الساعه 8 بس ماني متأكد منه لكن ترقبوا وشوا علم
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
31 - من جيزان الفل
2017-11-05 19:24:49
المفروض يوقفون كل أنشطته ويصادرون تجارته ويقفلون قنواته وخلاص يعتبرونه صفحة وانطوت وتسلم املاكه للدولة كنت اتمنى يعطيني مليون خخخخخخخ الحمدلله ماقابلته مو ناقصني فلوس حرام
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
30 - خوي
2017-11-05 19:24:01
هذا أمير يالضعوف أزمه و تعدي
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
29 - شعب معك معك
2017-11-05 19:23:19
ابو روحين شكلك مانت عارف صاحب اليخت
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
28 -
2017-11-05 19:22:42
ما حد درى عنكم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
27 - احمد العسيري
2017-11-05 19:14:32
اللي عجبني في الموضوع كله الطبيشي ههههه والجمله المشهوره على كيس الطبيشي
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
26 - احمد العسيري
2017-11-05 19:05:36
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
25 - ابو روحين
2017-11-05 19:01:31
13 - شعب معك معك 2017-11-05 18:19:25 وين صاحب اليخت ؛؛؛؛ صاحب اليخت والحلاقات الأيمانيه سبقهم على الفندق بعد الحج مباشره
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
24 -
2017-11-05 18:59:41
ومن اعطاك الحق في التصريح يا بليد ... المؤسسة بالكامل في دائرة الاتهام بغسيل الاموال من الوليد الى اصغر موظف لبناني .. قال شو قال نحن ملتزمون اي ي ي ي اهلين ملتزمون ^_^
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
23 - رعبوب
2017-11-05 18:58:30
١٩ / هذا مرفوع عنه القلم لا تشره عليه قال ايش طبل هههههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
22 - مشارك
2017-11-05 18:52:37
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
21 -
2017-11-05 18:49:58
قاطعوهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
20 -
2017-11-05 18:49:19
وش اخبار البلوي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
19 - هههههههه
2017-11-05 18:48:25
العنيده عليك تعليقات غريبة ايش مويه وايش خرابيط هههههه شكلك سواق وايت
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
18 - اذكروا الله /صلوا ع الرسول صل الله عليه وسلم -
2017-11-05 18:37:00
سبحان الله وبحمده -
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
17 - 🔸️ااببووححمموودد
2017-11-05 18:30:27
ما بني على باطل .. فهو باطل❗
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
16 - ابن وايل
2017-11-05 18:25:41
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 13,277 )
15 - العنيد
2017-11-05 18:24:59
اللهم أحفظ ولي أمرنا وولي عهده وبلادنا وشعبنا من كل مكروه وحاسد وحاقد ومفسد يارب العالمين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 13,277 )
14 - العنيد
2017-11-05 18:23:56
الحكومة أعرف مني ومنك وبالنسبة للطبل المصدي إنتهى زمنه مع الفاسدين وأعتقد المطبل فاسد في نفسه مفسد لغيره زي الموية النجسة بالزبط
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
13 - شعب معك معك
2017-11-05 18:19:25
وين صاحب اليخت
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
12 - متأمل
2017-11-05 18:19:25
الشركة الإسلامية لمكاتب تركي الفيصل والتي توقفت من سنتين .. ما مصير أموال المستثمرين ؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
11 - ***
2017-11-05 18:19:12
*************
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
10 - محمد
2017-11-05 18:19:04
اه بس لو ترجعون فلوس الناس اللي انسرقت في الاسهم مع سيول جدة وغيرها والله انها عند الشعب احسن من زيادة رواتب او منح راتبين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
9 -
2017-11-05 18:17:57
رقم ٤ الحكومه مهي في فظل احد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 - ابو خالد
2017-11-05 18:15:50
ههههه تذكرت اغنية شمس بيني وبينك والا هاذا جبينك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 - محمد
2017-11-05 18:14:44
يعز من يشاء ويذل من يشاء
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
6 - نورا
2017-11-05 18:13:02
تعليق 2 الله يعوض عليك وحقك ماراح تاخذه الا بدق خشوم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
5 - حويلان
2017-11-05 18:10:08
أين هذه الإجراءات من رجل الأعمال **** الذي نهب أموال المواطنين وما زال يمارس هوايته في تحدي الدولة منذ 16 سنة ولم يجد رادعا لرد أموال المواطنين مع كامل أرباحا خلال المدة .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 -
2017-11-05 18:09:12
أطول برج في العالم راح عليك يالوليد ههههه خذتها الحكومه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 - بدر
2017-11-05 18:06:09
وشلون تلقيتوا الدعم ومالكها تم القبض عليه وايقافه فهمونا ؟؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
2 - سعود
2017-11-05 18:03:00
80 الف دراهمي خسرتها بالاسهم .سمو الأمير رجعها لي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
1 - بولا
2017-11-05 18:02:37
مانبا منكم شي فكونا من نصبكم كشفكم سلمان الحزم يابطل لل ترحم كل مفسد ضربتن من حديد
لا يعجبني(1) اعجبني(0)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة :

كان ودي اساعد والله بس مع الاسف ما اعرف احد منهم...
بواسطة : Rima ريما🙇°•🗨

عودا حميدا حقاااني...
بواسطة : بدون ازعاج

تعليق مخالف...
بواسطة : Rima ريما🙇°•🗨

منصف مدام تحب المزز على قولتك وتموت فيهن وليه ماتتزوج وإذا ماتبي تتزوج اكرمنا بس...
كتاب الرأي
mm

أ.د.صالح بن سبعان

قصة غسل الصكوك وكيف تتم ؟
258 2
mm

محمد آل الشيخ

انكشاف قناة الجزيرة بعد الربيع الدموي
185 1
mm

قينان الغامدي

ملامح الربيع السعودي: طريق تنظيم الحمدين ومن معه
249 3
mm

أ.د.صالح بن سبعان

توضيح الواضحات من مستهجنات البلاغة !
147 0
mm

مشعل السديري

إنني أحلم بشرب «حليب العصافير»
260 3
mm

هالة الناصر

إنشاء جهة رسمية لحماية الأطفال
96 0
mm

د. محمد العوين

كيف واجهت الدولة السعودية أفكار التطرف 3-4 ؟
94 0
mm

سمر المقرن

وهم التعليم!
144 3
mm

خلف الحربي

موضة الوزراء «العصبيين»!
298 2
mm

أ.د.صالح بن سبعان

التأثيرات الخارجية في أزمة الديون العربية !
148 0
كتاب الرياضة
mm

أحمد الشمراني

وبران ليس دشتي
421 4
mm

عادل التويجري

القرار !
328 5
mm

عادل التويجري

ضجيج !
406 9
mm

عبد العزيز الدغيثر

الهلال أمام النصر تمرين ترفيهي
369 2
mm

أحمد الشمراني

من يحمي الأهلي؟
347 3
mm

عادل التويجري

الإزعاج !
121 0
mm

أحمد الشمراني

لماذا ماجد وليش سامي؟
572 4
mm

أحمد الشمراني

اللجان أخطر من الإعلام!
354 6
mm

عادل التويجري

الارتجال !
481 15
mm

أحمد الشمراني

الصلح خير من التصعيد
778 20
الاخبار الدولية
البنتاغون يلوح بـ “إحتلال” كوريا الشمالية

البنتاغون يلوح بـ “إحتلال” كوريا الشمالية

 المرصد 9 2٬526 3 ساعات
هذه الدولة تنفق تريليون دولار استعداداً للحرب القادمة

هذه الدولة تنفق تريليون دولار استعداداً للحرب القادمة

 المرصد 8 7٬853 3 ساعات
تقرير سويسري يفجر مفاجأة في قضية الداعية الإسلامي “طارق رمضان”.. كان يعتدي على تلميذاته!

تقرير سويسري يفجر مفاجأة في قضية الداعية الإسلامي “طارق رمضان”.. كان يعتدي على تلميذاته!

 المرصد 19 2٬529 12 ساعة
وزارة الدفاع الكويتية تعلق على أنباء عن تحركات عسكرية تتجه نحو البلاد

وزارة الدفاع الكويتية تعلق على أنباء عن تحركات عسكرية تتجه نحو البلاد

 المرصد 38 20٬505 17 ساعة
المرصد الرياضي
هل يفسخ نادي الهلال عقده مع “المملكة القابضة” بعد إيقاف الوليد بن طلال؟

هل يفسخ نادي الهلال عقده مع “المملكة القابضة” بعد إيقاف الوليد بن طلال؟

 المرصد 37 4٬651 9 ساعات
بالفيديو: نواف بن سعد يشن هجوما على المسؤولين الهلاليين.. ويؤكد أضروا الفريق ويستشهد بواقعة!

بالفيديو: نواف بن سعد يشن هجوما على المسؤولين الهلاليين.. ويؤكد أضروا الفريق ويستشهد بواقعة!

 المرصد 34 3٬309 11 ساعة
رئيس الاتحاد السعودي يكشف أسباب اختيار سامي الجابر ضمن قائمة المديرين

رئيس الاتحاد السعودي يكشف أسباب اختيار سامي الجابر ضمن قائمة المديرين

 المرصد 25 3٬361 يوم واحد
مشكلة كبيرة تواجه الهلال في نهائي آسيا

مشكلة كبيرة تواجه الهلال في نهائي آسيا

 المرصد 42 12٬597 يومين
اخبار فنية
موسيقار “بلادي منار الهدى” .. تدهور الحالة الصحية للفنان “سراج عمر”!

موسيقار “بلادي منار الهدى” .. تدهور الحالة الصحية للفنان “سراج عمر”!

 المرصد 25 5٬415 يومين
هل تذكرون ليلى شعير صاحبة العيون الساحرة؟ شاهدوا كم غير الزمن ملامحها-صور

هل تذكرون ليلى شعير صاحبة العيون الساحرة؟ شاهدوا كم غير الزمن ملامحها-صور

 المرصد 73 14٬459 يومين
تعرف على سلسلة الحفلات التي تنظمها “روتانا” خلال شهري نوفمبر وديسمبر بالمملكة.. وأبرز الفنانين المشاركين

تعرف على سلسلة الحفلات التي تنظمها “روتانا” خلال شهري نوفمبر وديسمبر بالمملكة.. وأبرز الفنانين المشاركين

 المرصد 49 3٬953 يومين
لعدم مراعاة تقاليد وعادات الشعب المصري.. شورت “هيفاء وهبي” يثير أزمة في مصر ومطلوبة للتحقيق!

لعدم مراعاة تقاليد وعادات الشعب المصري.. شورت “هيفاء وهبي” يثير أزمة في مصر ومطلوبة للتحقيق!

 المرصد 52 14٬924 يومين
اخبار منوعة
لاعب كرة قدم شهير يكشف عن علاقته بالمغنية الأميركية “ريهانا” عشيقة الملياردير السعودي حسن جميل

لاعب كرة قدم شهير يكشف عن علاقته بالمغنية الأميركية “ريهانا” عشيقة الملياردير السعودي حسن جميل

 المرصد 38 5٬133 6 ساعات
أقامت معه علاقة جنسية عابرة .. مغربيّة تبتزّ عشيقها السويسري بـ”20 مليون” !!

أقامت معه علاقة جنسية عابرة .. مغربيّة تبتزّ عشيقها السويسري بـ”20 مليون” !!

 المرصد 71 10٬980 يومين
بالفيديو:فنان يتسبب في بكاء مذيعة “كويتية” على الهواء.. والأخيرة تغادرالاستديو !

بالفيديو:فنان يتسبب في بكاء مذيعة “كويتية” على الهواء.. والأخيرة تغادرالاستديو !

 المرصد 55 17٬158 يومين
مغنية بريطانية شهيرة ترفض عروض من مليارديرات عرب!

مغنية بريطانية شهيرة ترفض عروض من مليارديرات عرب!

 وكالات 58 11٬696 يومين
يوتيوب المرصد
شاهد.. حركة استعراضية وسقوط فتاة على رأسها في ولاية بنسلفانيا الأمريكية

شاهد.. حركة استعراضية وسقوط فتاة على رأسها في ولاية بنسلفانيا الأمريكية

 المرصد 26 4٬603 يوم واحد
شاهد .. كيف ساعدت فتاة حسناء صديقها على السرقة

شاهد .. كيف ساعدت فتاة حسناء صديقها على السرقة

 المرصد 22 7٬936 يومين
شاهد .. تكدس غير مسبوق للمركبات على جسر الملك فهد

شاهد .. تكدس غير مسبوق للمركبات على جسر الملك فهد

 المرصد 75 9٬109 يومين
شاهد..مواطن يوثق لحظة شعوره بالهزة الأرضية في بيشة

شاهد..مواطن يوثق لحظة شعوره بالهزة الأرضية في بيشة

 المرصد 22 10٬400 يومين
اخبار ثقافية
بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟

بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟

 المرصد 31 2٬634 3 أيام
بالفيديو .. مؤرخ مصري : سعد زغلول كان مدمنًا للقمار والخمر !

بالفيديو .. مؤرخ مصري : سعد زغلول كان مدمنًا للقمار والخمر !

 المرصد 17 2٬866 5 أيام
شاهد.. صور” بشعة ونادرة” تروي قصة الحرب الأهلية الأمريكية بين الشمال والجنوب عام 1861 م

شاهد.. صور” بشعة ونادرة” تروي قصة الحرب الأهلية الأمريكية بين الشمال والجنوب عام 1861 م

 المرصد 16 4٬553 5 أيام
استمدت فكرتها من تجربة في أستراليا..شاهد بالفيديو:فنانين وفنانات بنكهة سعودية بجدة

استمدت فكرتها من تجربة في أستراليا..شاهد بالفيديو:فنانين وفنانات بنكهة سعودية بجدة

 المرصد 84 3٬441 أسبوع واحد
اخبار صحية
بعد عملية استمرت 9 ساعات .. مستشفى الملك عبدالله التخصصي بالرياض يعلن نجاح فصل التوأم السوداني الملتصق – صور

بعد عملية استمرت 9 ساعات .. مستشفى الملك عبدالله التخصصي بالرياض يعلن نجاح فصل التوأم السوداني الملتصق – صور

 المرصد 6 2٬531 5 ساعات
وباء “الطاعون” يعود بقوة ويتحول إلى “كارثة” حقيقية في مدغشقر وتحذيرات في دول أخرى!

وباء “الطاعون” يعود بقوة ويتحول إلى “كارثة” حقيقية في مدغشقر وتحذيرات في دول أخرى!

 المرصد 20 3٬415 يومين
في الأسواق حاليا .. علاج جديد لمرضى سرطان الرئة في مصر يفوق العلاج الكيميائي بنسبة 70% !

في الأسواق حاليا .. علاج جديد لمرضى سرطان الرئة في مصر يفوق العلاج الكيميائي بنسبة 70% !

 المرصد 10 2٬624 3 أيام
كيف يعالج سواد الفحم حب الشباب والندبات بالبشرة.. وهذه طريقة تحضيره المثالية!

كيف يعالج سواد الفحم حب الشباب والندبات بالبشرة.. وهذه طريقة تحضيره المثالية!

 المرصد 15 3٬777 4 أيام
اخبار اقتصادية
مصادر تكشف عن إحالة مئات من صكوك الأراضي ذات المساحات الكبيرة للمحكمة العليا للنظر في نظاميتها

مصادر تكشف عن إحالة مئات من صكوك الأراضي ذات المساحات الكبيرة للمحكمة العليا للنظر في نظاميتها

 المرصد 28 3٬956 10 ساعات
رئيس المكسيك يعلن اكتشاف حقل ضخم للنفط والغاز في بلاده

رئيس المكسيك يعلن اكتشاف حقل ضخم للنفط والغاز في بلاده

 المرصد 6 2٬710 يوم واحد
3 دول خليجية ترفع أسعار الوقود

3 دول خليجية ترفع أسعار الوقود

 المرصد 62 14٬209 يومين
الوزير “خالد الفالح” يكشف عن قلقه حول أمن الطاقة في آسيا

الوزير “خالد الفالح” يكشف عن قلقه حول أمن الطاقة في آسيا

 المرصد 9 2٬643 3 أيام
أخبار مناسبات
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

 المرصد 9 2٬448 3 أسابيع
العواد يهنئ وزير الإعلام السوداني على رفع العقوبات عن بلاده والأخير يؤكد على جهود المملكة في تحقيق ذلك

العواد يهنئ وزير الإعلام السوداني على رفع العقوبات عن بلاده والأخير يؤكد على جهود المملكة في تحقيق ذلك

 المرصد 4 802 3 أسابيع
بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق  “الريتز كارلتون” بجدة

بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق  “الريتز كارلتون” بجدة

 المرصد 61 8٬303 4 أسابيع
بالصور: مجموعة “العريفي” القابضة “دايمنشنز” تفاجئ زوار معرض الفخامة في جدة بـ ” أنقى زيت زيتون” في العالم مخلوط بماء الذهب

بالصور: مجموعة “العريفي” القابضة “دايمنشنز” تفاجئ زوار معرض الفخامة في جدة بـ ” أنقى زيت زيتون” في العالم مخلوط بماء الذهب

 المرصد 56 8٬196 شهر واحد
الاخيرة
بعد يوم واحد من طرحه.. أصحاب أيفون x يصابون بخيبة أمل موجعة.. وشركة “أبل” تعلق!

بعد يوم واحد من طرحه.. أصحاب أيفون x يصابون بخيبة أمل موجعة.. وشركة “أبل” تعلق!

 المرصد 31 9٬390 يوم واحد
سعوديات يطالبن بإنشاء نادٍ لمصارعة البنات في المملكة ويشعلن مواقع التواصل.. وهكذا رد المغردون!

سعوديات يطالبن بإنشاء نادٍ لمصارعة البنات في المملكة ويشعلن مواقع التواصل.. وهكذا رد المغردون!

 المرصد 195 7٬364 يوم واحد
الإعلامية الكويتية مي العيدان تهاجم اللبنانية نضال الأحمدية .. وتعلق: ترقبوا الليلة “كشف حساب”

الإعلامية الكويتية مي العيدان تهاجم اللبنانية نضال الأحمدية .. وتعلق: ترقبوا الليلة “كشف حساب”

 المرصد 7 3٬364 يومين
هذه حقيقة مقطع متداول يُظهر بئر زمزم من الداخل.. و”هيئة الأرصاد” تعلق!

هذه حقيقة مقطع متداول يُظهر بئر زمزم من الداخل.. و”هيئة الأرصاد” تعلق!

 المرصد 13 8٬145 3 أيام
كاريكاتير
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف”اليوم الأحد

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف”اليوم الأحد

 المرصد 274 3٬517 14 ساعة