أول تعليق من شركة المملكة القابضة بعد إيقاف الأمير الوليد بن طلال

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صحيفة المرصد-رويترز:قالت شركة المملكة القابضة السعودية اليوم الأحد إنها على اطلاع بالأخبار التي يتم تداولها بشأن رئيس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال وإنها “مستمرة في نشاطها التجاري كالمعتاد”.

وقالت الشركة في بيان للبروصة السعودية: “تلقى الرئيس التنفيذي تأكيد دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين لشركة المملكة القابضة، وكلنا فخر بهذه الثقة، والتي نحن بإذن الله أهل لها”.

وأضاف البيان أن المملكة القابضة تؤكد “التزامها التام بأعمال الشركة، واستمرارها في خدمة مصالح مساهميها، وكل من له مصلحة بها”.

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