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إسرائيل تستعد لشن حرب على حزب الله الإرهابي

إسرائيل تستعد لشن حرب على حزب الله الإرهابي
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المرصد 55 3٬461 3 ساعات

صحيفة المرصد : كشفت تقارير صحفية، أمس الأحد 5 نوفمبر، عن أن إسرائيل بدأت تعد العدة من أجل شن حرب على جنوب لبنان وقالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية إن تل أبيب تلقت إشارات واضحة باقتراب شنها عملية عسكرية في جنوب لبنان ضد “حزب الله”، بعد إعلان رئيس الوزراء، سعد الحريري، استقالته.
وأشارت إلى أن استقالة الحريري من الرياض، كان بمثابة “رسالة واضحة” إلى أن النفوذ الإيراني في لبنان “تعاظم”، وبات خارج عن نطاق السيطرة، بحسب زعم الصحيفة العبرية.
وتابعت “إعلان الحريري الاستقالة، كان بمثابة رسالة أيضا أن السعودية تخلت دعمها للنظام السياسي متعدد الطوائف في لبنان، الذي تم الاتفاق عليه أثناء الحرب الأهلية”.
ومضت قائلة :”يبدو أن الرياض بدأت بصورة جلية من الخوف من تغلغل حزب الله في المجتمع اللبناني بقوة، وأنه باتت تخل بموازين القوى في لبنان”.
من جانبها، نشرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” تقريرا بعنوان “باستقالة الحريري، لبنان أصبحت تعج بوكلاء إيران”.
وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن قيادات الجيش الإسرائيلي باتت موقنة الآن أن “حزب الله” دانت له السيطرة شبه الكاملة على لبنان، وهو ما دفع شخصية سياسية بارزة مثل سعد الحريري لتقديم استقالته، وإعرابه عن خشيته من تعرضه لعملية اغتيال كالتي تعرض لها والده رئيس الوزراء الأسبق، رفيق الحريري.
وألمحت “تايمز أوف إسرائيل” إلى أن قرار الحريري، ربما بناء على معلومات استخباراتية غربية تم تقديمها إلى رئيس الوزراء اللبناني.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

55 - 77
2017-11-06 09:49:15
تعليق مخالف
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54 - نهاية مؤلمه
2017-11-06 09:45:30
الخوف من ان تكون حجه للقضاء على الشعب
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53 - 77
2017-11-06 09:39:37
يا تعليق 43 سوف تقف مع اليهود هذي اخرتها صحيح ان جزء من العرب هم ***شعوب العالم فكيف ممكن ان نصف عربى يناصر اسرائيل الا بانه ***ما خلق الله
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52 - Abo 7oor
2017-11-06 09:34:43
اسرائيل ست شريفه رقم 2
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51 -
2017-11-06 09:33:31
عندما تريد اسرئيل الدخول في حرب مع حزب الله فانها سوف تحسب الف حساب ****
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50 - @@@@@
2017-11-06 09:16:09
نحن مع إسرائيل ضد حزب الله المجوسي الإيراني الصفوي الإرهابي
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49 - ابوفهد
2017-11-06 09:07:33
حركات ابوصهيون يردون العرب تايد حزب الله وانه هو المداقع على لبنان🙈 اعمل نفسك ميت
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48 - سيراييفو
2017-11-06 08:50:58
خبث جديد والعرب في سبات عميق لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا اهم شي القضاء على العملاء والخونه
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47 - أحمد
2017-11-06 08:42:27
هذي بتكون حرب أهلية بلبنان والكل بيتأثر ماهو حزب الله بس ****
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46 - جبل اجا العظيم
2017-11-06 08:40:31
لعبة جديدة قادمة اسرائيل وحزب الشيطان اصدقاء
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45 - أحمد
2017-11-06 08:40:25
الله يستر أتمنى يرجع الحريري لرئاسته ****
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44 - مطقطق
2017-11-06 08:30:16
حزب الشيطان المجوسي عدو لنا وعميل قذر لمجوس إيران والكلب نصر اللات يعلن عداءه لنا وكل من يؤيد حزب اللات المجوسي فهو خنزير أفاك مجوسي الهوى ويجب سحق حزب اللات والخونه العرب بلا رحمه لعنهم الله
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( عدد التعليقات 9,842 )
43 - الرحااال
2017-11-06 08:26:22
لأول مره في التاريخ..سوف نقف مع اسرائيل في حربها..ليس حبا فيها..بل كرها ل ذلك الحزب الذي مزق الشام وجعلهم شتائت 💚
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42 - واضح
2017-11-06 08:26:15
والله ان قامت الحرب هذه المره فصدقوني يا اتباع المسردب العفن في سردابه لن تكون نزهه بالنسبة لكم وسيتم القضاء عليكم في ا لضاحيه بشكل لم تروه من قبل وستقوم اسرائيل بعرض عضلاتها بشكل سيزلزلكم تحية لهم
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41 - 🔸️ااببووححمموودد
2017-11-06 08:26:11
اسراءيل وحزب الله الايراني وجهين لعملة واحدة ، اللهم اجعل حيلهم بينهم ، اللهم اجعل جنوب لبنان مقربة لهم أجمعيين❗
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40 - أبو هلول
2017-11-06 08:23:15
جديده دي من امتى
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( عدد التعليقات 4,405 )
39 - سهم
2017-11-06 08:23:10
من زمان الكلب حسن نصر اللات مسيطر على لبنان ، توكم تدرون ، كم وكم استوقفوا مواطنينا في المطار كلاب إيران الروافض ، واتهموهم زوراً وبهتاناً وابتزوهم ليدفعوا دم قلوبهم ليخرجوا من مطار بيروت .
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38 - الحمدي
2017-11-06 08:05:04
دعائنا بان ينصر الله في مشارق الارض ومغاربها المسلمين الموالين لمحمد وال محمد واصحاب محمد المخلصين عليهم الصلاة والسلام على من يعاديهم ياالله ياقادر ياكريم
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37 - هنطش
2017-11-06 08:03:23
انا قلب وقالبا مع إسرائيل وان كان فيه مجال لي اشارك انا اول واحد بي النفس والنفيس
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36 - فهد
2017-11-06 08:01:36
قسم بالله استهانه بعقولنا ومشاعرنا لهالدرجه حاقرين ادراكنا بنفاقكم ، كفى تمثلي
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35 - خالد علي
2017-11-06 07:56:19
من حيث المبدأ نسأل الله أن يضرب الظالمين بالظالمين ولاكن على أرض الواقع حزب الله يتبع الماسونية العالمية الحليف الأكبر للصهيونية فمن هذا المنطلق يستحيل أن تنشب حرب بين الماسونية والصهيونية
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34 - مشكلتنا نرفع معنوياتنا بالترقيع
2017-11-06 07:54:36
اسرائيل مش غبيه اوساذجة حتى تدخل حرب ليس لها لا ناقة ولا جمل ، وبعدين اسرائيل لو هيا ستحارب حزب الله كان لم تنشر الخبر في الاعلام ، استقالة الحريري خطاء استراتيجي فادح مهما كانت المبررات
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33 - ابو عبدالرحمن
2017-11-06 07:53:49
فخار يكرس بعضه في حريقه ياحزب الكلاب
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32 - 77
2017-11-06 07:45:35
لو صارت الحرب ندعو لمين و على مين
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31 - ابو الليل
2017-11-06 07:42:23
اصل خاميني يهودي يعني ما بيسوو شي في ربعهم مجرد تهديد لاغير
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30 -
2017-11-06 07:41:10
الله يدمر حزب الشيطان حزب حسن زميرة ابو صوويخ
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29 - سحلب
2017-11-06 07:40:31
تعليق مخالف
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28 - اسد بحري
2017-11-06 07:34:47
استقالة الحريري ذكاء من السعودية
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27 - الاحساء 🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴
2017-11-06 07:30:27
نأمل بشغف أن تثبت لنا إسرائيل بأن حزب الشيطان الإيراني الفارسي في الجنوب اللبناني عدوآ لإسرائيل وأن تبادر إسرائيل باطلاق الرصاص وتصفية وقتل هذا الحزب الملعون وأنا سأدعوا لإسرائيل بالانتصار بدون شك 🌴
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26 - الستين60
2017-11-06 07:30:20
بعض العرب حب الطرب لقد اشتهرو فنانين ومطربين ومطربات من ثروات قنوات خليجية وهم موالين لايران او يدفوعون اتاوات خوف علي انفسهم رغم ان ايران لم تقدم واحد منهم علي مسارحها اوقنواتها ولم تخسر عليهم فلس
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25 - Ymni mahbob💫💫💫
2017-11-06 07:30:14
اللهم انصر المسلمين الموالين على الدواعش قولوا آمين
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24 - Ymni mahbob💫💫💫
2017-11-06 07:28:39
زيزو اخبار السواقه تعلمني السواقه ولا اعلمك ببلاش نبي الأجر والثواب بس
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23 - زائر
2017-11-06 07:22:23
انا استغرب الحرس الثوري الإيراني اللي يصول ويجول بالدول ألعربيه و يحتلها ويقتل ابناءها لايتجرا على الاقتراب من حدود الجنوب اللبناني اللي تحت سيطرت حزب اللَّات
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22 - قلعة تقلعهم
2017-11-06 07:20:51
خل يطخونهم وعلى رأسهم زميرة النجس👊
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21 - بروكلي
2017-11-06 07:19:41
الهي آمين بحق محمد وال محمد الطيبين الطاهرين اللهم اهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين يالله يالله يالله
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20 - Ymni mahbob💫💫💫
2017-11-06 07:13:16
يقولون خليفه الدواعش هرب على تاكسي من العراق الى سوريا بعشرين ريال .
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19 - Ymni mahbob💫💫💫
2017-11-06 07:11:39
زينب ولقد وددتك والرمال نواهل وبيض الهند تقطر من دمي
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18 - زائر
2017-11-06 07:06:37
كلب ايران النباح حسن نصر اللات .......... لا بد ان يضع حدا لتجاوزاته الحقيرة ....... حزب اللات نظام ارهابي ويعتبر العدو الاول للاسلام والمسلمين . منقول
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17 - Ymni mahbob
2017-11-06 07:06:06
تعليق مخالف
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16 -
2017-11-06 07:03:03
يمني مكروه هالحين يغير صيغة الخبر ويجعل الاخونج شماعة للهجوم ع اهل السنة والجماعة فمعروف لدينا من يكون من لحن القول
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15 - أحمد منصور
2017-11-06 07:00:55
هههههه سلم لي على اعدائك.. أعدائنا هم جيراننا العراق اليمن إيران لبنان. واخبار إعادة العلاقات مع العراق 😂 رغم أنهم يهددون السعودية بالحرب .
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14 -
2017-11-06 07:00:35
نتمنى ذلك ونكون لهم من الشاكرين حزب الله هو الدمار الشامل لبلاد المسلمين وتهجيرهم وقتلهم ويكفى ماحصل منهم في بلاد الشام والعراق ولبنان واليمن ف اجرامهم بحق اهل السنة واضح لجميع الاعيان
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13 -
2017-11-06 06:57:38
تعليق مخالف
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12 - Ymni mahbob
2017-11-06 06:54:35
تعليق مخالف
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11 - أبو سحاااب
2017-11-06 06:52:20
حزب الله يحارب بلادناالسعودية كونه وكيل إيران في المنطقة بإمداد الحوثي بالسلاح والخبرات وقتل آلاف السوريين لحماية ابن طائفتهم وتقولون لم نعاديه أتمنى مسحه من الخريطة .
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10 - زينب..
2017-11-06 06:46:18
اتباع آل خميني ترتعد فرائصهم. ترى ذلك في لحن تعليقاتهم
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9 -
2017-11-06 06:44:34
تعليق 1 اترك ابوفهد يعمل ما يشاء انت نايم بالعسل لو قعدنا على هواك كان العدو يطرق بابك
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8 - زينب..
2017-11-06 06:43:25
امريكا سحبت رعاياها وكذلك فرنسا والبحرين والسعودية. والضربه جايه جايه يااتباع الخميني
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7 - زينب..
2017-11-06 06:40:39
تعليق 1 دخلنا انها ترمي بصواريخها علينا***
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6 - السيد
2017-11-06 06:40:23
اتمنا ذالك لو شنت اسرائيل حرب ضد ارهاب حزب الله فهو حق مشروع لها لحمايه ارضيها من الارهاب الايراني الذي وصل لحدودها
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5 -
2017-11-06 06:40:08
الي بيحارب مايعلن عنها ههههه
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4 - حزب الشيطان و إسرائيل وجهين لعملة واحدة
2017-11-06 06:38:33
ههههههههههههه هذه كذبة ابريل العام القادم ههههههه كل العالم يعلم بأن حزب الشيطان والإرهابي حسن زميرة بحرسون حدود إسرائيل وحريصين على أمنها يكفي كذب
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3 - زينب..
2017-11-06 06:38:30
اللهم اهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا منها سالمين .ماألعن من اليهود الا الرافضه .عالاقل اليهود اهل كتاب لكن اتباع المسردب ماهو كتابهم!!وهل دينهم سماوي ؟
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2 - ساهر 2017
2017-11-06 06:36:24
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن
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1 - أحمد منصور
2017-11-06 06:34:01
يا ناس وش دخلنا في لبنان و العراق.
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العواد يهنئ وزير الإعلام السوداني على رفع العقوبات عن بلاده والأخير يؤكد على جهود المملكة في تحقيق ذلك

 المرصد 4 803 3 أسابيع
بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق  “الريتز كارلتون” بجدة

بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق  “الريتز كارلتون” بجدة

 المرصد 61 8٬307 4 أسابيع
بالصور: مجموعة “العريفي” القابضة “دايمنشنز” تفاجئ زوار معرض الفخامة في جدة بـ ” أنقى زيت زيتون” في العالم مخلوط بماء الذهب

بالصور: مجموعة “العريفي” القابضة “دايمنشنز” تفاجئ زوار معرض الفخامة في جدة بـ ” أنقى زيت زيتون” في العالم مخلوط بماء الذهب

 المرصد 56 8٬206 شهر واحد
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بالصور : نمر ينقض على راعيته الروسية أثناء تقديمها الطعام له و محاولات لانقاذها

بالصور : نمر ينقض على راعيته الروسية أثناء تقديمها الطعام له و محاولات لانقاذها

 المرصد 10 4٬611 8 ساعات
بعد يوم واحد من طرحه.. أصحاب أيفون x يصابون بخيبة أمل موجعة.. وشركة “أبل” تعلق!

بعد يوم واحد من طرحه.. أصحاب أيفون x يصابون بخيبة أمل موجعة.. وشركة “أبل” تعلق!

 المرصد 31 9٬436 يومين
سعوديات يطالبن بإنشاء نادٍ لمصارعة البنات في المملكة ويشعلن مواقع التواصل.. وهكذا رد المغردون!

سعوديات يطالبن بإنشاء نادٍ لمصارعة البنات في المملكة ويشعلن مواقع التواصل.. وهكذا رد المغردون!

 المرصد 195 7٬415 يومين
الإعلامية الكويتية مي العيدان تهاجم اللبنانية نضال الأحمدية .. وتعلق: ترقبوا الليلة “كشف حساب”

الإعلامية الكويتية مي العيدان تهاجم اللبنانية نضال الأحمدية .. وتعلق: ترقبوا الليلة “كشف حساب”

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كاريكاتير
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف”اليوم الأحد

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف”اليوم الأحد

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