إسرائيل تستعد لشن حرب على حزب الله الإرهابي
صحيفة المرصد : كشفت تقارير صحفية، أمس الأحد 5 نوفمبر، عن أن إسرائيل بدأت تعد العدة من أجل شن حرب على جنوب لبنان وقالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية إن تل أبيب تلقت إشارات واضحة باقتراب شنها عملية عسكرية في جنوب لبنان ضد “حزب الله”، بعد إعلان رئيس الوزراء، سعد الحريري، استقالته.
وأشارت إلى أن استقالة الحريري من الرياض، كان بمثابة “رسالة واضحة” إلى أن النفوذ الإيراني في لبنان “تعاظم”، وبات خارج عن نطاق السيطرة، بحسب زعم الصحيفة العبرية.
وتابعت “إعلان الحريري الاستقالة، كان بمثابة رسالة أيضا أن السعودية تخلت دعمها للنظام السياسي متعدد الطوائف في لبنان، الذي تم الاتفاق عليه أثناء الحرب الأهلية”.
ومضت قائلة :”يبدو أن الرياض بدأت بصورة جلية من الخوف من تغلغل حزب الله في المجتمع اللبناني بقوة، وأنه باتت تخل بموازين القوى في لبنان”.
من جانبها، نشرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” تقريرا بعنوان “باستقالة الحريري، لبنان أصبحت تعج بوكلاء إيران”.
وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن قيادات الجيش الإسرائيلي باتت موقنة الآن أن “حزب الله” دانت له السيطرة شبه الكاملة على لبنان، وهو ما دفع شخصية سياسية بارزة مثل سعد الحريري لتقديم استقالته، وإعرابه عن خشيته من تعرضه لعملية اغتيال كالتي تعرض لها والده رئيس الوزراء الأسبق، رفيق الحريري.
وألمحت “تايمز أوف إسرائيل” إلى أن قرار الحريري، ربما بناء على معلومات استخباراتية غربية تم تقديمها إلى رئيس الوزراء اللبناني.
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التعليقات
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الخوف من ان تكون حجه للقضاء على الشعب
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يا تعليق 43 سوف تقف مع اليهود هذي اخرتها صحيح ان جزء من العرب هم ***شعوب العالم فكيف ممكن ان نصف عربى يناصر اسرائيل الا بانه ***ما خلق الله
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اسرائيل ست شريفه رقم 2
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عندما تريد اسرئيل الدخول في حرب مع حزب الله فانها سوف تحسب الف حساب ****
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نحن مع إسرائيل ضد حزب الله المجوسي الإيراني الصفوي الإرهابي
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حركات ابوصهيون يردون العرب تايد حزب الله وانه هو المداقع على لبنان🙈 اعمل نفسك ميت
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خبث جديد والعرب في سبات عميق لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا اهم شي القضاء على العملاء والخونه
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هذي بتكون حرب أهلية بلبنان والكل بيتأثر ماهو حزب الله بس ****
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لعبة جديدة قادمة اسرائيل وحزب الشيطان اصدقاء
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الله يستر أتمنى يرجع الحريري لرئاسته ****
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حزب الشيطان المجوسي عدو لنا وعميل قذر لمجوس إيران والكلب نصر اللات يعلن عداءه لنا وكل من يؤيد حزب اللات المجوسي فهو خنزير أفاك مجوسي الهوى ويجب سحق حزب اللات والخونه العرب بلا رحمه لعنهم الله
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لأول مره في التاريخ..سوف نقف مع اسرائيل في حربها..ليس حبا فيها..بل كرها ل ذلك الحزب الذي مزق الشام وجعلهم شتائت 💚
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والله ان قامت الحرب هذه المره فصدقوني يا اتباع المسردب العفن في سردابه لن تكون نزهه بالنسبة لكم وسيتم القضاء عليكم في ا لضاحيه بشكل لم تروه من قبل وستقوم اسرائيل بعرض عضلاتها بشكل سيزلزلكم تحية لهم
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اسراءيل وحزب الله الايراني وجهين لعملة واحدة ، اللهم اجعل حيلهم بينهم ، اللهم اجعل جنوب لبنان مقربة لهم أجمعيين❗
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جديده دي من امتى
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من زمان الكلب حسن نصر اللات مسيطر على لبنان ، توكم تدرون ، كم وكم استوقفوا مواطنينا في المطار كلاب إيران الروافض ، واتهموهم زوراً وبهتاناً وابتزوهم ليدفعوا دم قلوبهم ليخرجوا من مطار بيروت .
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دعائنا بان ينصر الله في مشارق الارض ومغاربها المسلمين الموالين لمحمد وال محمد واصحاب محمد المخلصين عليهم الصلاة والسلام على من يعاديهم ياالله ياقادر ياكريم
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انا قلب وقالبا مع إسرائيل وان كان فيه مجال لي اشارك انا اول واحد بي النفس والنفيس
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قسم بالله استهانه بعقولنا ومشاعرنا لهالدرجه حاقرين ادراكنا بنفاقكم ، كفى تمثلي
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من حيث المبدأ نسأل الله أن يضرب الظالمين بالظالمين ولاكن على أرض الواقع حزب الله يتبع الماسونية العالمية الحليف الأكبر للصهيونية فمن هذا المنطلق يستحيل أن تنشب حرب بين الماسونية والصهيونية
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اسرائيل مش غبيه اوساذجة حتى تدخل حرب ليس لها لا ناقة ولا جمل ، وبعدين اسرائيل لو هيا ستحارب حزب الله كان لم تنشر الخبر في الاعلام ، استقالة الحريري خطاء استراتيجي فادح مهما كانت المبررات
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فخار يكرس بعضه في حريقه ياحزب الكلاب
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لو صارت الحرب ندعو لمين و على مين
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اصل خاميني يهودي يعني ما بيسوو شي في ربعهم مجرد تهديد لاغير
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الله يدمر حزب الشيطان حزب حسن زميرة ابو صوويخ
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استقالة الحريري ذكاء من السعودية
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نأمل بشغف أن تثبت لنا إسرائيل بأن حزب الشيطان الإيراني الفارسي في الجنوب اللبناني عدوآ لإسرائيل وأن تبادر إسرائيل باطلاق الرصاص وتصفية وقتل هذا الحزب الملعون وأنا سأدعوا لإسرائيل بالانتصار بدون شك 🌴
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بعض العرب حب الطرب لقد اشتهرو فنانين ومطربين ومطربات من ثروات قنوات خليجية وهم موالين لايران او يدفوعون اتاوات خوف علي انفسهم رغم ان ايران لم تقدم واحد منهم علي مسارحها اوقنواتها ولم تخسر عليهم فلس
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اللهم انصر المسلمين الموالين على الدواعش قولوا آمين
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زيزو اخبار السواقه تعلمني السواقه ولا اعلمك ببلاش نبي الأجر والثواب بس
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انا استغرب الحرس الثوري الإيراني اللي يصول ويجول بالدول ألعربيه و يحتلها ويقتل ابناءها لايتجرا على الاقتراب من حدود الجنوب اللبناني اللي تحت سيطرت حزب اللَّات
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خل يطخونهم وعلى رأسهم زميرة النجس👊
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الهي آمين بحق محمد وال محمد الطيبين الطاهرين اللهم اهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين يالله يالله يالله
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يقولون خليفه الدواعش هرب على تاكسي من العراق الى سوريا بعشرين ريال .
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زينب ولقد وددتك والرمال نواهل وبيض الهند تقطر من دمي
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كلب ايران النباح حسن نصر اللات .......... لا بد ان يضع حدا لتجاوزاته الحقيرة ....... حزب اللات نظام ارهابي ويعتبر العدو الاول للاسلام والمسلمين . منقول
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يمني مكروه هالحين يغير صيغة الخبر ويجعل الاخونج شماعة للهجوم ع اهل السنة والجماعة فمعروف لدينا من يكون من لحن القول
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هههههه سلم لي على اعدائك.. أعدائنا هم جيراننا العراق اليمن إيران لبنان. واخبار إعادة العلاقات مع العراق 😂 رغم أنهم يهددون السعودية بالحرب .
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نتمنى ذلك ونكون لهم من الشاكرين حزب الله هو الدمار الشامل لبلاد المسلمين وتهجيرهم وقتلهم ويكفى ماحصل منهم في بلاد الشام والعراق ولبنان واليمن ف اجرامهم بحق اهل السنة واضح لجميع الاعيان
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حزب الله يحارب بلادناالسعودية كونه وكيل إيران في المنطقة بإمداد الحوثي بالسلاح والخبرات وقتل آلاف السوريين لحماية ابن طائفتهم وتقولون لم نعاديه أتمنى مسحه من الخريطة .
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اتباع آل خميني ترتعد فرائصهم. ترى ذلك في لحن تعليقاتهم
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تعليق 1 اترك ابوفهد يعمل ما يشاء انت نايم بالعسل لو قعدنا على هواك كان العدو يطرق بابك
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امريكا سحبت رعاياها وكذلك فرنسا والبحرين والسعودية. والضربه جايه جايه يااتباع الخميني
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تعليق 1 دخلنا انها ترمي بصواريخها علينا***
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اتمنا ذالك لو شنت اسرائيل حرب ضد ارهاب حزب الله فهو حق مشروع لها لحمايه ارضيها من الارهاب الايراني الذي وصل لحدودها
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الي بيحارب مايعلن عنها ههههه
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ههههههههههههه هذه كذبة ابريل العام القادم ههههههه كل العالم يعلم بأن حزب الشيطان والإرهابي حسن زميرة بحرسون حدود إسرائيل وحريصين على أمنها يكفي كذب
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اللهم اهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا منها سالمين .ماألعن من اليهود الا الرافضه .عالاقل اليهود اهل كتاب لكن اتباع المسردب ماهو كتابهم!!وهل دينهم سماوي ؟
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لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن
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يا ناس وش دخلنا في لبنان و العراق.
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