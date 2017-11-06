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السعودية: لا معاملة خاصة للموقوفين على خلفية قضايا فساد

السعودية: لا معاملة خاصة للموقوفين على خلفية قضايا فساد
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أ ف ب 34 2٬106 2 ساعتين

صحيفة المرصد-أ ف ب : أكدت السعودية أنها لن تعامل الموقوفين على خلفية قضايا فساد بشكل خاص على خلفية «مناصبهم» ً ، معربة عن عزمها الثابت لتطبيق العدالة، بعد اعتقال عشرات من كبار الشخصيات منهم أمراء ووزراء ورجال أعمال.
وقال النائب العام الشيخ سعود المعجب في بيان أمس (الأحد) نقلته وكالة «فرانس برس» إن «المشتبه بهم يحصلون على نفس الحقوق والمعاملة التي يتمتع بها أي مواطن سعودي آخر» ً ، مشددا على أن موقف المشتبه فيه أو وضعه لا يؤثر على التطبيق الصارم والعادل للعدالة.
وأوضح النائب العام أن اللجنة بدأت عملها «بعدد من التحقيقات في إطار سعي النظام القضائي إلى مكافحة الارهاب».

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

34 - 🎀Faten
2017-11-06 09:39:35
صفة العدل ماهي غريبه على سلمان بن عبدالعزيز جعل ربي يحفظه والله يبعدنا عن اهل الحرام وفعل الحرام ومال الحرام 🙏🏻
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33 - حق
2017-11-06 09:38:20
تعليق مخالف
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32 - الحويطي
2017-11-06 09:36:49
الحمد الله على نعمة الاسلام
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31 - المحقق كونن لا يخشى المحن
2017-11-06 09:29:04
تعليق مخالف
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30 - ابو سلمان
2017-11-06 09:22:39
الوكلاء ومدراء المشاريع في الاجهزه الحكومية ومدراء الشئون المالية وادارات المناقصات تحتاج عاصفة حزم من ملك الحزم وسمو ولي عهده الامين وسن أنظمة للمستقبل لتسهيل عمليات مراقبة المشاريع والامور المالية
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29 - 77
2017-11-06 09:20:18
تعليق مخالف
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28 - حقاااني...
2017-11-06 09:20:00
نعم لا حصااانة لأحد العدل قامت عليه السموات والأرض بقيام العدل تستقيم الحياة ..الخياااانة شأنها عظيم..المال فتنة لكن هذا لا يعفي السارق والمرتشي من المحاسبة
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27 - مواطن غيور
2017-11-06 09:16:17
نتمنى ذالك وهذا هو العدل
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26 -
2017-11-06 09:12:41
الله يجزى خادم الحرمين ولي عهده كل خير وإنشاء الله للخير الرجاء من الجميع ان يدعون للملك ولي عهده بكل دعوة خير ان الله يقويهم علا فعل الخير ومحاسبة كل ضالم ومفسد هم يبون الدعاء من المواطن ونتعاون معهم
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25 - Ymni mahbob💫💫💫
2017-11-06 09:10:33
ت ١٥ صدقت وربي الكعبه .
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24 - saeed
2017-11-06 09:08:15
👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
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23 - ليثاوي
2017-11-06 09:04:28
جزاكم الله كل خير يا مولاي خادم الحرمين يا ملك الحزم و العزم يا ولي امرنا و جزاكم الله كل خير يا ولي العهد المحبوب على كل ما تبذلونه من جهود جباره لخدمة الوطن و المواطنين و حفضكم الله من كل مكروه
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22 - loving liberal
2017-11-06 09:01:46
يحيا العدل هوساس الحياة ونزول الرحمة على البلاد والعباد وماعمل بناكذا من جفاف ورياح الا الظلم الجائرمنالذين مايعرفون الله الافي الاسم ومن يريدرضاالله يخافه في السروالعلنيه وكل شي مرجعه لله هوالقادر
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21 -
2017-11-06 08:59:57
الله يقوي خادم الحرمين ولي عهده
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20 -
2017-11-06 08:56:24
تعليق 16 كلامك صحيح
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19 - المحقق كونن لا يخشى المحن
2017-11-06 08:52:28
بس أخاف ****
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18 - المحقق كونن لا يخشى المحن
2017-11-06 08:51:56
تعليق مخالف
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17 - سعد
2017-11-06 08:45:43
الفساد يبتدأ من المماطلة بحقوق الآخرين مثل دفع الاقساط اجارات العقارات سداد القروض يقابله مماطلة من بعض القضاة هذا ما يعانيه المواطن وجعل الناس لا يتعاونون و يقرضون بعضهم قرض حسنة وهو من صالح البنوك
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16 - ابو صكوك
2017-11-06 08:45:32
************
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15 - المااااضي
2017-11-06 08:42:44
نريد عاصفة حزم على الاخونج ودعاتهم ..لنقضي على الفساد من بلادنا.
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( عدد التعليقات 12,314 )
14 - اللامي
2017-11-06 08:40:16
اللجنة بدأت عملها بعدد من التحقيقات ،،،،بسم الله
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( عدد التعليقات 12,314 )
13 - اللامي
2017-11-06 08:39:14
*************
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12 - بدر
2017-11-06 08:37:46
احترمك واحترم كلامك جدا ****
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11 - زائر
2017-11-06 08:28:57
تعليق مخالف
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10 - Ymni mahbob
2017-11-06 08:26:28
**** الوضع ما يطمن.
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9 - الحربي ...
2017-11-06 08:21:35
الحمدلله الذي شاهدنا محاسبة الفاسدين اللذين نهبوا ثروة البلد وعطّلوا عجلة التنميه لم يخافوا الله ولم يكونوا أمناء بما أوكل لهم من أمر . أبحثوا فلدينا المزيد . شكرا مليكنا الغالي وولي عهده الأمين ..
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8 - Konoz
2017-11-06 08:19:33
نسأل الله العافيه
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7 - ررر
2017-11-06 08:18:35
ايه شدو عليهم .
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6 - المُزن
2017-11-06 08:17:00
🍃🍁القانون فوق الجميع قال الرسول عليه الصلاة والسلام (إنماأَهلك الذين قبلكم أنهم كانواإذاسرق فيهم الشريف تركوه،وإذاسرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد،وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمدسرقت لقطعت يدها 🍁🍃
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5 - محمد السعودي
2017-11-06 08:10:12
من يقراء الحروف,,,,,,,,,,,,, اسال الله العافيه ولا تشمت با احد الملك لله الواحد القهار,,,,, الله سبحانه وتعالى يحاسب عبادة عاجلا او اجلا,,,,سوف تحاسب,,,, حاسب نفسك قبل ان تحاسب
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4 - بمرتبة مستشار
2017-11-06 08:10:05
لا تنسون امناء البلديه ومدراء بلدية المحافظات لتعثر المشاريع بسبب الفساد
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3 - بمرتبة مستشار
2017-11-06 08:08:32
***** هل اذا ثبت تورطهم هل سيسجنون في السجون العامه ومع المساجين
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( عدد التعليقات 1,323 )
2 - الديدحان
2017-11-06 08:03:12
اعتقد والله اعلم ان ****بينهم والسبب ****ه .سابقا
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1 - عود
2017-11-06 08:01:55
تعليق مخالف
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