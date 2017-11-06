السعودية: لا معاملة خاصة للموقوفين على خلفية قضايا فساد

حجم الخط A A A أ ف ب 34 2٬106 2 ساعتين

صحيفة المرصد-أ ف ب : أكدت السعودية أنها لن تعامل الموقوفين على خلفية قضايا فساد بشكل خاص على خلفية «مناصبهم» ً ، معربة عن عزمها الثابت لتطبيق العدالة، بعد اعتقال عشرات من كبار الشخصيات منهم أمراء ووزراء ورجال أعمال.

وقال النائب العام الشيخ سعود المعجب في بيان أمس (الأحد) نقلته وكالة «فرانس برس» إن «المشتبه بهم يحصلون على نفس الحقوق والمعاملة التي يتمتع بها أي مواطن سعودي آخر» ً ، مشددا على أن موقف المشتبه فيه أو وضعه لا يؤثر على التطبيق الصارم والعادل للعدالة.

وأوضح النائب العام أن اللجنة بدأت عملها «بعدد من التحقيقات في إطار سعي النظام القضائي إلى مكافحة الارهاب».

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا