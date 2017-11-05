مصري يروي تفاصيل زواجه من سعودية بـ “التقسيط”.. ويكشف عن موقف أسرتها!
صحيفة المرصد: انتشرت خلال الفترة الماضية بعض المبادرات المجتمعية التي تسعى لتقليل الآثار الناجمة عن ارتفاع تكاليف الزواج وارتفاع معدلات العنوسة ومنها مؤسسات الزواج بالتقسيط، وهي فكرة استحدثت في المملكة في 2011 تقريبًا .
واستطاع شاب مصري وفتاة سعودية في منطقة الرياض، أن يكسرا حاجز الرضوخ للعادات والتقاليد المجتمعية وينطلقا نحو تحقيق حلم الزواج عن طريق مؤسسات النكاح بالتقسيط.
قال الشاب المصري ويدعى ” حسين” 26 عاماً والذي ولد في المملكة لأبوين مصريين ” لم أترك الظروف المادية والمعيشية لتشكِّل مصيري حسب هواها، كذلك رفضت أن أكون عالة على أهلي، فحين أردت الزواج فوجئت بقائمة كبيرة من المطالب لا أقوى عليها، فما كان مني إلا أن ذهبت لإحدى مؤسسات الزواج بالتقسيط”.
وأشار إلى أن والديه اعترضا في بداية الأمر على الفكرة؛ لكنهما تحت إلحاح منه على تحمل مسؤوليته بنفسه قبلا بها على مضض. وأضاف: أن أهل العروس كان لهم رأي آخر؛ حيث عرضوا عليّ المساعدة من أجل تيسير عملية الزواج خاصة أنهم جيران لنا وعشرة منذ 20 عاماً ، إلا أني رفضت مساعدتهم وتمسكت بحقي في أن أتحمل مسؤولية تزويج نفسي”.وفقاً لـ ” عاجل”.
وتابع: في بداية الأمر اعتقدت أن الأمر مزحة لا أكثر لا ترتقي لمستوى الواقع المعاش، إلا أن فضولي دفعني لأن أذهب إلى مقر هذه المؤسسة، وإذ بهم يرحبون ويبادرون بمساعدتي من خلال تحمل بعض تكاليف الزواج.
وأردف: على الفور كلمت خطيبتي “أميرة” وذهبنا سويًا إلى المؤسسة حسبما طلب منا القائمون عليها؛ حيث التقت إحدى العاملات بها خطيبتي واستمعت لها جيدًا وتناقشا سويًا في كل التفاصيل المتعلقة بالزواج وتكاليفه وطرق السداد بعد ذلك في ضوء الدخول الخاصة بنا .
وقال، كان أول قسط قمت بسداده ألفي ريال والباقي تمت جدولته في صورة أقساط شهرية بقيمة 800 ريال، وليس هناك أي مشكلة إن تعذرت في بعض الأوقات.
وأضاف، اليوم أكمل عامي الخامس وأنا متزوج وقد كرمني الله ببنت وولد وما شاء الله أحيا حياة سعيدة، أنهيت كل الأقساط التي كانت علي، وبت أمارس حياتي بصورة طبيعية والحمد لله.
التعليقات
الزواج من الأجنبي مأساة وظلم كبير من واقع تجربة شخصية لإحدى صديقاتي تزوجت من اجنبي وبعد أن استغلها وجمع الأموال رماها وطفلها وذهب بعيدا ليتزوج ابنة عمته ولا زالت عاله على أهلها تبكي ندما وحسرة 😢
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تجنيس ابناء المواطنات المتجنسات في المشمش يا حلاااااوه. ما عاد باقي علينا الا هي. هزلت و رب الكعبه
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الأجنبي تزوجها بموافقة اَهلهاوأخذموافقة مِن الحكومةلان السعودي والسعودية لايتزوجون من الأجانب الا بموافقة واذاطالبت بتجنيس اولادها من حقها كامواطنه سعودية وباذن الله يصدر قانون بتجنس اولادالمواطنات☺️
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ليش تندم هاذا هو كقووو ورجل قد المسؤولية الله يديم المحبة والسعادة عليهم
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بس لايكون بعد9شهور تطالب بتجنيس اول مولود
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يالمصري ارفع راسك خوال اعيالك اسعوديين ومانتمنا لكم غير التوفيق
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الله يبارك لهم ويهنيهم ويرزقهم الذريه الصالحة وعقبال كل***
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اللي ترخص نفسها تستاهل مايجيها واكيد مايتزوجون الا من نفس بلدهم بس مجنسين بدليل انهم جيران حي واحد للوافدين والمجنسين
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من التسعينات والزواج بالتقسيط وان اختلفت الطريقة،، انا وغيري كثير تزوجوا بالتقسيط ولكن بطريقة اخرى ،،يعني المهر تقسيط من البنك وتكاليف البيت والاثاث نشتري سيارة بالاقساط ونبيعها كاش ونأثث ونستاجر وبس
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شي غريب وانامدري وش القصة من عام 1981م المواطن المصري اسعد شي بحياتة تكون زوجتة سعودية ووش القصة ياباشة اتمناالاجابة من كل مصري
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والله لو مابقى سعوديين مصرري
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الله يهني سعيد بسعيده
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الله يرحمه ويرحم جميع المسلمينالله يرحمه ويرحم جميع المسلمين
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**الله مصري ابو صره
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في الصميم ياكثر تعليقاتك من غير فايده
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والله والنعم أهل جيزان زواج سريع وممتازمقدم 25 الف والباقي 25 الف بعدكم سنة يدفعهاالزوج كفوكفو أهل جزان لايوجد عندهم عوانس بلازواج
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ربنا يبارك فيهم و يبارك لهم ويرزقهم اذرية الصالحه
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الزواج قسمة ونصيب الله يوفقهم ويسعدهم
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مبروك عليكم وربنا يوفقكم ويصلح لكم الذرية
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كثير من الرجال يرغب بالتعدد ولكن عندما تطلب منه ان يعدد من فتاة عمرها 30 او 35 او 40 يرفض الارتباط بها ويفضل الارتباط بالصغيرات في السن من16 الى25 ولازالت العنوسة في ارتفاع وعلاجها هو الزواج من اجانب
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تعليق ١٠٩ لا ممكن يبيعوا العيال و يسددوا الاقساط و يقسطوا سياره جديده كمان ..... اقولك ايه بس
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107 ، في الصميم . 👉 لشخص واحد ليس سعودي
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ومازال الأكحل يدخل بمعرف مغربية حتى لهجة مو ضابطها :: التشبه محرم يا عديم الدين و الرجولة
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فرضاً ما قدر يسدد هل بياخذون زوجته ويقسطونها على واحد ثاني وزين العيال يبيعونهم ولا ايش
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تعليق ٩٧ اظاهر عندك حق في دي انا جدي كان راجل محترم جدا و بيعرف ربنا اوي و لكن كان لما ييجي رقاصه في التلفزيون تلاقيه بينده على الولد اللي بيشتغل في البيت علشان يجيبله النظاره
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ت79 عادي تبيع نفسها لأجنبي ولا لسعودي ،، يستاهلون
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زواج الاجانب من المواطنات يعالج نسبة العنوسة،لان الكثير من الرجال الراغبين بالتعدد لا يرغب بالزواج من امراة عمرها30 او35 او45 سنه وبالتالي العنوسة ترتفع لان المعدد يرغب بالتعدد من صغيرات السن تحت ال25
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يا عجوز الجن روحي شوفي عيالك وأبو عيالك ومالك دخل بغيرك خلهن يتشرطن وش حارق دمك يالملقوفه ؟؟؟؟
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الزبادي يقول أتمنى أكون مغربي عشان أتزوج اللي ابي عارف نفسه وبني جنسه أنهم منبوذين طيب ما سألت نفسك ليش مو بسبب أخلاقك اللي مثل وجهك خلك بالكوره هذا حدك يالفاشل تلاقيك عاطل ولا بواب ولا طايل سيدتك
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هههههههه تعليق ١٠٠ أماني أنا ماينفعش اتجوز سعوديه هههههههه
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تعليق ٩٦ مش كل المصريين كويسين برده يا قصيمي علشان نبقى على نور ، يعني اي واحد شارك في ثورة ٢٥ يناير تعرف انه من اسوأ الناس ، قال الرسول ستكون فتن تستنظف العرب
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هههههههههههههههههههههههههه
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بهلول انا متقوزه من 5 سنوات وربنا بيحبني وبيحب قوزي يابتاع التغذيه والصحه النفسيه مش هتتقوز سعوديه مش عايزينك خالص
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شوف مثلا ظباط الجيش المصري بصراحه مصر مابحبش اشوف حد فيها غير الظباط ربنا يباركلنا فيهم
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000 ليش حارق رزك هههه ، خل السعودي يتزوج ألي يبي ، يستاهل كل خير .
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المصري ابرك من السوري والشامي بمراحل كثيرة ولكن يبقى عند المصري عقدة العصى والطبلة
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تعليق ٨٥ يابني انت ماتعرفش حاجه عن اصل و فصل المصريين فيه مصريين تحلم بس تكلمهم مش تتجوزهم اظاهر ان اللي بقوا يروحوا السعوديه من المصريين فلاحين او سوقه او متسلقين ، شوف مثلا حسني مبارك ده مصري
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ياشيخ ونعم بالمصريين قال صلى الله عليه وسلم ( من ترضون دينه وامانته فزوجه ..... او كما قال صلى لله عليه وسلم .
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يكون عاقل انه تزوج من سعودية بالتقسيط صحيح ***
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كلنا متزوجين بالاقساط وش الغريب بالموضوع ؟ حتئ اللي متزوجين من 25سنة واكثرتحصل علية دين 100الف --الدين مع السعودي من المهد الئ اللحد
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اشتغلت غيرة السعودي غيران من الاجنبي ليش يتزوج سعودية طيب ما اغلبكم يبي الزواج من اجنبية ويوم تتزوج السعودية من اجنبي قامت قيامتكم وتستغربون كيف سعودية تتزوج من اجنبي كأن زواج الاجنبي من سعودية حرام
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مها ارحم نفسك يا أخ
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و بعدين مش كل المصريين زي بعض زي مش كل السعوديين زي بعض
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والله يرزق كل السعوديات
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اواني تعليق ٦١ لو ربنا بيحبك حيجيبلك احسن نصيب و لو تتجوزوا سنه واحده و تروحوا الجنه بعد كده ..... كله نصيب .....
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مصلحة ابنه او بنته ( قال تعالى : ان اكرمكم عند لله اتقاكم ) ولم يقل من قبيلة كذا وكذا وقال صلى لله عليه وسلم ( لا فرق بين عربي ولا اعجمي الا بالتقوى ) لله المستعان .
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ياخوان الخطا مشترك من الطرفين وذلك من قلة التثقيف لو ان ولي امر الزوج او الزوجه زرع ايجابيات الزواج سواء لزوج او الزوجه بعيدا عن كلام وتعليقات البعض لاصبح العالم بخير ولكن الواحد منا فضل كلام الناس عن
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البنت سعوديه *** الأصل والفصل بعيده ع شواربك ولو اني اجزم ان مالك شوارب.
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دولونا عليهم مكاتب التقسيط هذي.
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٧٦ الناس يختلفون الراجل يفضل يجرب حظه حتى يلاقي نصيبه مش يخاف لايقوللوا تكافئ فرص
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من جماعته وماخذة الجنسية مستحيل سعودية أصل توافق احنا مجتمع يخاف من كلام الجماعة واتحدى أحد يقول مايهمني كلام الناس وانتقادهم لو لقيت الرجال الكفو مارح اتشرط عليه خمسين ألف فقط ماعتقد كثيرة لبناتي
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مستحيل انا اتزوج اجنبي سعودي وبس
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الف مبروك ياحظها
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ههههههه صارت بالتقسيط ؟؟ يلوموني بالجوهرة المغربية
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والرجال مانبغيه يعرف اهله بس لزوجته أقسم بالله هذا كلام اغلبهن وتخاصمت مع كذا وحده واحضروني قلعتهم اشوف لي ناس ثانيه انصحهن هههه
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تعليق ٧٢ المصري الحقيقي لا يقبل باي جنسيه في العالم غير المصريه
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مولود في السعودية وعايش ودارس هنا وجيران من20 مع اهل العروس ، لكن ابي اعرف كيف حصلو على تصريح الزواج وكيف اهلها وافقو ، اتوقع لو هو سعودي كان قالو مافيه تكافئ بالنسب وفرقوهم بحجة مافيه تكافئ بالنسب
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اصبر مطلقه ارمله ممكن بس عانس وشلون؟؟؟؟ انا مااتشمت انا انصحهن الرجال اهم شئ اخلاقه دينه الراتب ماهب مهم كثير اهم شئ قادر على الزواج وانتن كبار قالوا لا اهم شئ يدلعني شهر عسل ومصروف فوق 1000
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تعليق ٧٠ مغربيه دا من رحمة ربنا انكم لا تقبلوا
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تهاني شكلك سعودي مش سعوديه
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بكرة تطالب الجنسية لأولادها..
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انصح الظباط لا يتجوزوا الا من اصول مصريه حقيقيه اومن اصول عربيه خالصه او من اصول فارسيه خالصه اومن نزار . لكن يبعدوا عن الفلسطينيات والمغربيات والتونسيات والجزائريات واللبنانيات والليبيات والبربر كلهم
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نحمد الله ان هكه مانقبل لان المغربية الواحد يعطي الغالي ليرتبط فيها اما تقسيط فهو لغيرنا الاقل مستوى
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نوف الشهري صدقتي غثنا هالوافد بتعليقاته ومعرفاته وتسويقه لنفسه
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يا أماني اذا كنتي فعلا انثى وليس رجل متشبه ليه تتشمتين في بنات جنسك وتغتابينهم وتحتقرينهم وانتي وحدة منهم ومصيرك تكوني في يوم مطلقة او ارملة اوعانس مثلهم نظفي قلبك من الحقد وادعي لهم بالازواج الصالحين
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والمطلوب
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بقلاوه 👉 لذكر ليس سعودي
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ورب البيت الحرام الله يحرمني من عيالي أني حرمه وعندي اطفال وكنت عضوه ويوم نصحتهن انحضرت ههههه
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اللي ماهب مصدق يدخل ويشوف بنفسه وربي اني أنثى وعضوه بس انحضرت هههه
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الله يا الزمن صارت الأسبانيه تعرس بالتقسيط ومن ابو الفسيخ وشلون تصبر على ريحة علابيه والله وتغيرت الكناغر وصاروا ينوعون واذا اطرينا جمال المغربية قامت قيامتهن وشنن علينا حرباً لاهوادة فيها ويرسمن 🐑🐑
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و هو كمان ماعندوش وقت لها
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والبنات بعمر العشرينات الرجال مايعجبونهن مايبون الا من 35 وطالع يبي امرأه ناضجه ويحذرن البنات لاتتزوجن الا واحد غني ويدلعك ويعطيك مصروف عالي حتى لو سنك 40 سنه لاتذلين نفسك لرجال الزواج ماهب اهم شئ
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احسن زوج مصري ممكن تتزوجيه لازم يكون في الجيش او الشرطه ضابط يعني علشان همه في رباط هم و اهليهم الى يوم القيامه .. لكن للاسف الاهل لا يتركوا البنت تسافر مع جوزها للعريش مثلا علشان هم وهو بيخافوا عليها
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قال رسول الله صل الله عليه وسلم : لَعَنَ اللهُ المُتَشَبهِينَ مِنَ الرّجالِ بالنّسَاءِ، وَالمُتشبِهاتِ مِن النّسَاءِ بالرّجَالْ
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عجز عالم حواء عندهن الرجال اللي اعمارهم من 40 الى 60 منتهي الصلاحية وقذف بالرجال وهن مطلقات او ارامل او عوانس من 35 وطالع من 35 الى 50 سنه بقمة الشباب والانوثه ويقولن من حقهن نتزوج دكاترة جامعيين
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تعليق مخالف
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فلم هندي اخر الليل.
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المدعو اماني التشبه بالنساء حرام وتتبعك لمنتديات النساء وانت ذكر ورايح تراقب سوالف الحريم في المنتديات وتتشبه بالنساء
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يا مصري الله يرحم أمهاتك الواحد ما يجامع زوجته إلا خميس وجمعة حتى لو هم في شهر العسل عكس السعودي يطلب الجماع وهو فى الاحتظار قال اجنبي روح انت وهو انصاف رجال
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42 - أماني هي العسسسسل 112 فديت ابن عدووووس وين الغيبات يا شهشه
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هي غلطت يوم تزوجت عربي مصري يابنات انتبهوا خلو اختياركم راقي شريك الحياه الافضل هو الاوربي والامريكي الكندي وبمركز مرموق والسؤال عنه ويكفي جنسياتهم تاخذينها انتي وبافتخار وبلده الجميله وجو بلده :)
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ياشين الوافد الي يسوق لنفسه فالخبر
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الدحباشي ذلحين حال لسانه يقول والله حض المصري يكسر الحجر
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42 أماني اسلوبك والفاظك وتعابيرك تدل على انك ذكر شنبه واصل عندي
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بكره راح تكون فضيحه لنا بتقسيط عند المصاريه يعني مافيه رجال
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17 أماني وهي عجوز قريح 35 وطالع🤔 22 أماني 40 سنه عندهن منتهي الصلاحية🤔
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ت 39 تراك أشغلتنا ياوافد
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المصري اعمى فكل حاجه الا الفلوس تديه ريال يدعيلك بسعودي تديه بلجنيه يدعيلك بلمصري
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اتوقع انها من نفس جنسيته ولكنها حاصله على البطاقه السعوديه للاسف وهم كثير ولكن أن تكون سعودية الأصل والمنشاء فهذا مستحيل ولايمكن أن تبيع نفسها بالتقسيط واسمحوني.
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جيرانهم من 20 سنه
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35 وانت أجنبي ***خيرك انا قلت اللي اشوفه من الحريم اللي يتشرطن وهن ماحدن طق بابهن ويخربن على غيرهن من البنات رح منتدى عالم حواء وشف بنفسك عجز قريح لاتتزوجين الا صغير بالسن وغني
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عجيب أقصد عاشق الدمام ، رح تعش وأقر أذكارك ونام
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ت33 هههههه يعني الرومنسيه والحب والدلع عند المصري اقول انت بداوم بكره
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الاجنبي يمدح زوجته السعودية معروفين الاجانب باحترامهم للزوجة عكس الاسباني اللي كل يوم طايح سب وشتم وغيبه في زوجته ام عياله
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يمني ، 33 ، 28 ، 14 ، زائره ، <<<<< لشخص واحد
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أماني حاقده على بنات جنسها الا اذا كانت ذكر بأسم انثى فهذا شي ثاني
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سعودي ، 28 ، 14 ، زائره . لشخص واحد
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28 ، 14 ، زائره 👉 لشخص واحد
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محمد الشهري كثيرررر كثيررررر يتمنوا زوج أجنبي هااانا لا تموت قهر ولا شيء 😂😂😂😂😂
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بدايه خير للمراءه السعوديه نعم لا لاحتكار السعوديات يجب ان تعيش السعوديه وتعرف الحب والحياه والانطلاق وتنسى الحبس والنكدوالخوف من عشير لا يفي كاذب خادع عنده الحياه فقط ان ينفق وجنس فقط ولاشي لها غيره
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بنوك الوطن لاترحم ولاتدعم شباب الوطن في زواج شباب الوطن والله مصيبة بنت الوطن تسوق سيارة وزوجها اجنبي مبصوط
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نور 👍
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انا متزوج سعوديه جابت لي المشاكل اشكل و ألوان والله انها في غرفه وانا في غرفه لا قايمه بالبيت و لا باولادها
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زائره لاتمدح نفسك كثير أنت ومعرفاتك وتعليقاتك .
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تاخد لها مصري احسن وفي واخلاق ومررح ومعروف المصري بيتو ومرتو واولادو احسن لها تتزوجه ولا سعودي معها بوجه ولما يسافر
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14 اجنبي ومسوي نفسه استفزازي
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ت 14 ، زائره 👉 لشخص واحد ذكر ليس سعودي
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جاني قهر يعلم الله فى قلبي بزواجك من سعودية جعلك فداء رجولها يا اوصخ ناس السعودية لسعودي فقط ولا غير السعودي والعكس صحيح
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زواج السعوديات من اجانب زواج ناجح لان الاجنبي زوج مثالي ورومانسي ويحترم المراة ويقدرها ويقدس الحياة الزوجية والاجنبي وفي ومخلص للزوجة لايتخلى عنها مهما كبرت او مرضت او تغير شكلها بل يبقى وفي لها للابد
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ت 14 👉 لذكر ( غير ) سعودي
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وأغلب اللي يتشرطن المطلقات والأرامل والعوانس من 35 وفوق حنا صغار مانبي كبير بالسن م عنده قدره جنسيه 40 سنه عندهن منتهي الصلاحية وهن بعدهن صغار بالسن وجع يوجعهن مترهلات يابسات ويتشرطن
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لاأتقبل فكرة زواج أجنبي من سعودية تحت أي ظرف من الظروف.مقولة زواجها من أجنبي ربما ينهي مخاوفها من مشاكل لاعد لها ولا حصرلواقترنت بنفس جنسيتها مقولة خاطئة وظالمة الأمر كله يتعلق بالشخص نفسه قبل كل شيء.
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تعليق رقم 17 كلامك مثل وجهك ***
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ت 12 هههههههههههههه الحقيقه تزعل اتمنى ان مغربي عشان اتزوج اللي ابي ولا انحد بشي ماابيه لو اموت عزابي خليناكم للمصاريه والبنقلاديه والزيود وتخب عليكم بعد
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زوجتي اسمها ح م ....... العنزي ونعم
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امحق زواج مصري والله انك صادق تعليق 1 لو انه سعودي كان قالت أبغى شهر عسل ومصروف 1500 ريال وشغاله وسواق وسياره وهي عجوز قريح 35 وطالع ولها عين تبي صغير بالسن او مناسب لسنها مالت عليها من بيطل بوجهها
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العنوسة سببها الااب يرفض زواج بنتة ويمنع اي خاطب لبنتة والسبب راتب الدكتورة والمعلمة وولا يقبل في زواج بنتة الشكوا لله عاجل من يعالج مشكلة العنوسة في الوطن ياوزير العدل
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الحمد لله زوجتي احلى واطيب زوجه بالعالم الله يخليها لي
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المصري عنده حب ووفاء مو خاين مع عشره ويقول احبك المصري عنده روح مرحه ومداعبه وحياه مو وجه منفس كأن عليها غبره المصري يكفي انه مصري ليت المصاريه والشوام يتزوجون السعوديات والله لتعيش السعوديه بحب وحياه
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تعليق مخالف
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الى رد 3 تراها وضحه انك مغربيه متى تبطلون هالحركات ؟ متى تعزون نفسكم ؟ ماغير تدخلون باسماء خليجين وتسووي دعايات لنفسكم وتمديح بنفسكم ؟
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اشي هذا اسمه سيطرة البنت على ابيه و اخوانه بزواجها من اجنبي هذا في علم النفس قلة حياء بايع نفسها بالتقسيط المريح ٥٠٠ ريال في الشهر المفروض هذاالجمعيه لا تزوج الا سعودين ولايس كل من هب و دب
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وش هاذي إلى تزوجت بالتقسيط ومن وافد ***
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ربما فتاة من اصول مصرية وبنفس الوقت سعودية هذا مباح شرعا طالما حلال
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الله يوفقهم
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يامن يدعي بان المهر مكلف فهذا غلط الان المهر المتعارف عليه طفسه ٣٠ الف اي مكلف و الحمد لله الدوله بنك التسليف يعطي ٦٠ الف في غضون اسبوع من التقديم كافيه و٢٠ الف من الزوج الا والله بيع البنت للاجنبي
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ياحليل الزواج بالتقصيد واذا تأخرة بسداد القصد يسحبون منك الزوجه ههههه 😆
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صارت ددسن من شريطي سيارات ههههههههه هل فيه تكافؤؤؤؤ نسب مثل أهل حايل وووووووو
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بعد بكره بيشغلونا بتجنيس الابناء المشكله من بعض الحريم تبي تتزوج اجنبي واذا جابت اعيال قالت ليش مايعطوهم الجنسيه هذه مشكله
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خلوهم ينقلعون ويتزوجون ونفتك منهم مع المصاريه والاجانب عشان اتزوج تونسيه ولا دزيريه ولا مغربيه ولا سوريه ولاحتى فلبينيه
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قصة خيالية لأصدقاء لاني اعرف العادات السعودية وخاصة بالرياض لاتقبل التقسيط ونحن عيال قرية والكل عارف اخية
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لو انه سعودي ما وافقت تتزوجه بالتقسيط
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