بالصور : نمر ينقض على راعيته الروسية أثناء تقديمها الطعام له و محاولات لانقاذها

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ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية مقطع فيديو مرعب لحظة انقضاض نمر سيبيري على راعيته لحظة دخولها لتقديم الطعام له في حديقة حيوان بروسيا.

حيث كانت تستعد لتقديم الطعام له بساحته في الوقت الذي ترك فيه باب قفصه مفتوحاً بالخطأ انقض عليها و تدخل باقي العاملين بالحديقة و قذفوه بالحجارة و مقاعد الكافتيريا حتى تراجع و سحبوها.تم نقلها لتتلقى العلاج سريعاً حيث أنها تعاني من جروح عديدة.

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