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الرئيسية / بالصور : نمر ينقض على راعيته الروسية أثناء تقديمها الطعام له و محاولات لانقاذها

بالصور : نمر ينقض على راعيته الروسية أثناء تقديمها الطعام له و محاولات لانقاذها

بالصور : نمر ينقض على راعيته الروسية أثناء تقديمها الطعام له و محاولات لانقاذها
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المرصد 8 1٬929 4 ساعات

ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية مقطع فيديو مرعب لحظة انقضاض نمر سيبيري على راعيته لحظة دخولها لتقديم الطعام له في حديقة حيوان بروسيا.
حيث كانت تستعد لتقديم الطعام له بساحته في الوقت الذي ترك فيه باب قفصه مفتوحاً بالخطأ انقض عليها و تدخل باقي العاملين بالحديقة و قذفوه بالحجارة و مقاعد الكافتيريا حتى تراجع و سحبوها.تم نقلها لتتلقى العلاج سريعاً حيث أنها تعاني من جروح عديدة.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

8 - Rima ريما🙇°•🗨
2017-11-06 04:46:10
واضح 🐆يبي الحرية
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7 -
2017-11-06 02:23:28
حتا النمر حاط عينه عليها هههه
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6 - الفيفي
2017-11-06 02:06:11
النمر هو نوع من انواع الحيونات المفترسة👌🏿
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5 - عبدالله اليامي
2017-11-06 02:05:43
الصورة الثانية الي خلف ظهر النمر حسبته بيرة Draft 😂 ، عموما ً حمدا ً لله على سلامتها .
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4 -
2017-11-06 02:04:47
يا ناكر المعروف .. اه ويويلي واوف
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3 - ياسمين 🌸
2017-11-06 01:56:09
الخاين عض اليد التي تعطيه
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2 - عمران 😂😂
2017-11-06 01:54:45
شكلها ازرقت من الخوف
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1 - نوره
2017-11-06 01:53:23
جلد وعظم ويش يبي فيها
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