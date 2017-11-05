البنتاغون يلوح بـ “إحتلال” كوريا الشمالية
صحيفة المرصد : قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) السبت، إن الطريق الوحيد للقضاء على الترسانة النووية لكوريا الشمالية، هو بإحتلال الأخيرة عبر قوات برية.
ويأتي هذا التأكيد من القيادة العسكرية الأميركية في تقرير أرسلته إلى الكونغرس، لينفي التحليلات التي كانت تقول إن واشنطن قادرة على تدمير قدرات كوريا النووية عبر ضربات جوية، ترافقها عمليات سريعة لقوات خاصة وفقا لموقع إيلاف.
ورد 15 من أعضاء الكونغرس من الديمقراطيين والجمهوريين وجميعهم من المحاربين القدامى في بيان مشترك أصدروه السبت ونشرته وسائل الإعلام الأميركية، على تقرير البنتاغون وحذروا “من أن الغزو البري ستنتج عنه خسائر فادحة في الأرواح للقوات الأميركية وحلفائها”.
وأضاف البيان “لا توجد خيارات عسكرية جيدة لكوريا الشمالية، وقد يؤدي غزوها إلى مقتل الملايين من الكوريين الجنوبيين وتعريض القوات (الأميركية) والمدنيين في غوام واليابان إلى خطر”.
والأسبوع الماضي، أعلن ديمقراطيون بالكونغرس إعدادهم لمشروع قانون “يحظر على رئيس البلاد شن حرب من دون أخذ الموافقة مسبقاً من السلطة التشريعية”، محذرين في تصريحات صحافية أن الرئيس قد يشعل حرباً نووية “تودي بحياة الملايين”.
والشهر الماضي، حذر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الجمهوري بوب كوركر في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز “من أن الرئيس دونالد ترمب قد يشعل حرباً عالمية ثالثة”.
وبدأ ترمب الأسبوع الجاري، زيارة خارجية تستمر 11 يوماً تشمل دولاً منها الصين وكوريا الجنوبية واليابان، حيث ستحتل أزمة كوريا الشمالية جزءاً كبيراً من المحادثات التي سيجريها مع قادة الدول الثلاث، وفقاً لوسائل إعلام أميركية.
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التعليقات
حكي فاضي ، في الصومال وفيتنام كمثال ، لم ينجح أحد ، فما بالك بدولة تمتلك أسلحة نووية تستطيع الوصول لعمق أمريكا .
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كذبة ابريل كما يقولون خخخخخخخخ
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هههههههههههههههههههههه كوريا ماهي العراق أو افغانستان !!!!!!!!!
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حيلهم بينهم
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هذا التهديد من عشر سنوات ولا صار شئ
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إحساسي ترامب رح يخش في حرب مع مين الله اعلم. إنما هذا الرجل بيدخل في حرب لا محاله. السبب هو تخويف الدول الحليفه معه
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سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم -
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وانا اقول انتبهي يا امريكا لا يطبق فيك المثل اللي يقول ( بغينا ابلهم فاخذوا غنمنا ) وخلي كوريا بحالها لاتصيرين سالفه بين الامم
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ايه خير صدقناكم هذه كوريا الشماليه وليست العراق في سالفه قديمه يحكوها الشيبان تقول كان فيه بنت قالت لابوها والله يابوي اني اصارع العيال في الشارع فقال لها ابوها انتبهي على اللي معك وخلي العيال
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