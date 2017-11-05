السعودية تنشر صور وأسماء مطلوبين يمنيين وترصد مكافآت مالية ضخمة لمن يدلي بأية معلومات عنهم

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صحيفة المرصد: أعلنت المملكة، الأحد، خلال بيان لها رصد مكافآت مالية لمن يدلى بأية معلومات تفضي إلى القبض على 40 مطلوباً في اليمن مسؤولين “عن تخطيط وتنفيذ ودعم الأنشطة الإرهابية المختلفة في جماعة الحوثي الإرهابية”.

وقال البيان “تهيب بمن يمتلك تلك المعلومات التواصل مع الجهات المختصة في المملكة عبر آليات التواصل الآمن الموضحة، التي صممت للحفاظ على سرية ما يتم تقديمه من معلومات وهوية مقدميها ”

وأضاف البيان أن ذلك يأتي استناداً على نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وبيان وزارة الداخلية بشأن القائمة الأولى للأحزاب والجماعات والتيارات الإرهابية وتضم جماعة الحوثي.

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