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السعودية تنشر صور وأسماء مطلوبين يمنيين وترصد مكافآت مالية ضخمة لمن يدلي بأية معلومات عنهم
صحيفة المرصد: أعلنت المملكة، الأحد، خلال بيان لها رصد مكافآت مالية لمن يدلى بأية معلومات تفضي إلى القبض على 40 مطلوباً في اليمن مسؤولين “عن تخطيط وتنفيذ ودعم الأنشطة الإرهابية المختلفة في جماعة الحوثي الإرهابية”.
وقال البيان “تهيب بمن يمتلك تلك المعلومات التواصل مع الجهات المختصة في المملكة عبر آليات التواصل الآمن الموضحة، التي صممت للحفاظ على سرية ما يتم تقديمه من معلومات وهوية مقدميها ”
وأضاف البيان أن ذلك يأتي استناداً على نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وبيان وزارة الداخلية بشأن القائمة الأولى للأحزاب والجماعات والتيارات الإرهابية وتضم جماعة الحوثي.
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التعليقات
34 -2017-11-06 00:47:42
كان ودي اساعد والله بس مع الاسف ما اعرف احد منهم
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33 - ربي عونك2017-11-05 23:59:13
سوال مهم وين عفاش واولاده مو معاهم
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32 - 🇸🇦 دمتي بلادي2017-11-05 23:52:54
الله يكفينا شرهم اليمنيين كثيرين والله يستر علينا منهم ، اغلبهم عند محلات بيع البوية ومحلات الجوالات . والشركات . والمطاعم..
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( عدد التعليقات 1 )31 - برق _ الحرم
(((((( ملاحقتهم وقتلهم ....... اين ماوجدوا .... معظمهم لايزالوا في اليمن ..... تحديد مواقعهم واصطيادهم بمن معهم))))))
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30 - سعد التميمي2017-11-05 23:26:05
العلم عند الله انهم باحد جحور صعدا او طهران
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29 -2017-11-05 23:25:28
اسال الله رب العرش العظيم ان يتم القبض عليهم عااجل يارب
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28 - -2017-11-05 23:18:52
كلهم حوثه سود الله وجيهم
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27 - غريب2017-11-05 23:14:54
بعض اليمنيين انتبهوا منهم في السعودية يريدون الفساد.
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26 - ابومحمد2017-11-05 23:09:19
والله المكافاءت كثيرة بحقهم ...قيمتهم الف ريال
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25 - محماس2017-11-05 23:07:54
7 - عبدالعزيز الشمري ياشاطر يقولك معلومات وليس قبض ههههههه
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24 - محماس2017-11-05 23:07:15
الصور والاسماء غير واضحه
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23 - ابو صالح سكري2017-11-05 23:05:38
يجب علا حكومة هادي اعلان وظيفة ومبلغ لكل شخص يطلع من صناء خلال شهر وبعدها يحاكم اي شخص في صنعاء والحمدلله
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22 -2017-11-05 23:03:57
نصحناكم و ننصح من اليمنين فهم جنود حوثين و تحصلو على بطاقه زائر يعني هم في امان لديهم تجارة تدعم الحوثين لسنوات فعليه يجب ترحيلهم جميعآ و قطع الدعم عن الحوثين
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21 -2017-11-05 23:03:17
اذا كانوا موجودين في الداخل اكيد مية بالمية لهم اذناب في الداخل من ابناء جلدتهم من عبيد الدينار والدرهم نظفوا اليمنيين من البلد اشخلوهم شغل وتعرفوا على الحوثي منهم ومن اي عميل وخائن امن الوطن خط احمر!
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20 - خبير2017-11-05 22:57:28
تفائلوا بالخير تجدوه. علما أن الأمريكان يعلنون المكافآت بعد السيطرة تماما وهروب المطلوبين ويطبعون صورهم على ورق اللعب .
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19 - دريهم بن دنينير2017-11-05 22:53:03
هؤلاء جميعا متواجدون في صنعاء، يصولون ويجولون، أنا علمتكم أين هم متواجدون والآن أنا أبغي المكافأة. طبعا مهمة القبض عليهم تقع على عاتقكم، أنا مجرد أقدم معلومات والباقي عليكم. هيا المكافأة.
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18 - "أنا اعوذبالله من كلمه أنا"2017-11-05 22:51:25
الحجي مكروه(ولد)عفاش ملبد الجحش والا تلاقيه(قامط)ع لستك في البنشر الحين جاكم(الكرش)ع اصوله من ابوفهد وشعبه الشجاع ي(ابويمن)المكروه اقشع من هانا قشعك(جني)يشبه عفاشكم (:اما الزيدي قامط ع لستك حلوه(
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( عدد التعليقات 24,338 )17 - إنسان منصف
وين بقية الصور ،،،،،،🕴
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16 -2017-11-05 22:47:07
دام فيها 20 مليون بكره بيتسابقون عشان يجيبو معلومات عن مواقعهم
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15 - من جيزان الفل2017-11-05 22:43:17
ليتني احصلهم والله مأخذ ريال يكفيني قطع روسهم والخلاص من شرهم بس اذا مصرين وحلفتو عليا أخذها خلاص باخذها😄
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14 -2017-11-05 22:41:47
رأح(ابو وزره)طقعه مفسخ من أول ابوالقيرو(متفلت)و الان جاهم دق الخشوم بأقي(الجحش)ولد عفاش لحجي مكروه ينتف(لسانه)من لغليغه اللي مشغلها بس يعلف قات (:أستمر ياملكنا ابوالحزم والعزم أستمر(:
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13 - فهد البنيان2017-11-05 22:40:52
تعليق مخالف
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12 - ياربي اني اسالك حسن الخاتمه2017-11-05 22:34:18
يمني مكروه ارجو ادخاله في القائمه امس شامت بسبب طرطيعة ارسلتها ايران تم تفجيرها في الصحراء اشغله الله بنفسه
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11 - اذكروا الله /صلوا ع الرسول صل الله عليه وسلم -2017-11-05 22:31:11
سبحان الله وبحمده -
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10 - ابو تركي2017-11-05 22:29:19
الله يستر دورهم عندنا ما بين ستة مليون يمني الله لا يكثرهم ويقلعهم عنا
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9 -2017-11-05 22:27:53
دوس ياابو فهد دوس على عملاء المجوس واذنابهم دوس قبحهم الله اعدا الدين والمله
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8 - saeed2017-11-05 22:25:14
سود لله هالوجية العكرة سود لله هالوجية العكرة سود لله هالوجية العكرة
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7 - عبدالعزيز الشمري2017-11-05 22:23:25
كيف نقبض عليهم وهم في صنعاء والتحالف ماهو قادر يدخل الى صنعاء
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6 - زائر من الكَوْاكَبٌ2017-11-05 22:21:00
مش مزرعة هوامل
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5 - حلم الوطن2017-11-05 22:18:04
سهله تلاقوهم في البالوعات ( اكرمكم الله ) فمثلهم كالفئران تفضل العيش فيها
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4 - ياليت2017-11-05 22:17:30
هذا الصححح كذا باذن الله راح يتم القبض عليهم
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3 - واضح2017-11-05 22:15:04
هذولي كلهم مع جملعتهم وديرتهم بسوق الدبس مايستاهلون 130 ريال كلهم بياعين قات وحبوب وحشيش والمتعلم منهم معه رابع ليلي شعب متخلف جاهل بدائي من ماقبل التاريخ ومن قبل اي حضاره بنو قينقاع
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2 - علمتني الحياة ☆2017-11-05 22:14:15
سود لله هالوجية العكرة
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1 - ابو العز الدمشقي2017-11-05 22:10:53
صرماية بوش كل عميل مجوسي وحزب الشيطان الارهابي
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آخر تعليق
بواسطة : Rima ريما🙇°•🗨
عودا حميدا حقاااني...
بواسطة : Rima ريما🙇°•🗨
منصف مدام تحب المزز على قولتك وتموت فيهن وليه ماتتزوج وإذا ماتبي تتزوج اكرمنا بس...
بواسطة : فلمنكوووووووو
هذا اكبر دليل على ان ***مالهم امان يبيعك عند اقرب لفه. همهم سرقت البلد و اكل خير...
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