المتحدث باسم التحالف يؤكد: الصاروخ الباليستي الذي استهدف الرياض إيراني الصنع – صور
صحيفة المرصد: وصف المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إطلاق الصاروخ الباليستي على السعودية بالعمل العدائي، لافتاً إلى دعم إيران وحزب الله للحوثيين.
وقال المالكي خلال مؤتمر صحافي أن إطلاق صاروخ باليستي على الرياض عمل همجي من الجماعة الحوثية ومن وراءها، مشيراً إلى أنه “لولا دعم النظام الإيراني للحوثيين لما تم استهداف الرياض”، مؤكداً أن صواريخ الحوثيين لم تكن في ترسانة الجيش اليمني.
وأضاف أن إيران زودت الحوثيين بصواريخ أرض أرض وصواريخ باليستية، موضحا أن عربات إطلاق الصواريخ التي يستعملها الحوثيون جاءت من إيران، كما دعمت طهران الانقلابيين بطائرات بدون طيار لافتاً إلى أن خبراء إيرانيين قاموا بإيصال القدرات الباليستية إلى صعدة.
وقال المالكي إن الحوثيين بدعم إيراني يهددون الملاحة البحرية بالقوارب المفخخة، مضيفاً: “قبضنا على عدد من القوارب المفخخة لاستهداف الملاحة”.
وأشار المالكي إلى أن عمليات تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين تتم عبر الحديدة، مؤكداً أنه يتم تهريب الصواريخ إلى اليمن كقطع منفصلة ثم يتم تجميعها كما أن حزب الله يهرب الأسلحة من لبنان إلى سوريا ثم إيران فاليمن. وقال إن الحوثيين زرعوا قرابة 50 ألف لغم على الحدود مع السعودية.
وكان المالكي، قدم خلال المؤتمر الأدلة بالصور على الدعم الإيراني للانقلابيين الحوثيين في اليمن.
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التعليقات
ولماذا يترك ميناء الحديدة لتهريب الاسلحة . فلتذهب الامم المتحدة للجحيم
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ًوربي حتي جدتي تعرف ان السلاح من ايران احد قال اليمن مصنع السلاح هذا.
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لو تم دعم المعارضة الأحوازية في إيران لأنقطع دابر الشر وأنشغلت عن دعم الميليشيات الإرهابية في عدة دول عربية كاليمن ولبنان وربما تسقط قريبا ً .
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(((((( يجب فضح و تجريم ملالي ايران ......والردد عليهم بطريقتهم وفي عقر دارهم )))))
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رب قدحه اصبحت مدحه
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لاتضربون ايران بل نريد منكم ان تشغلونها في الداخل صدقوني شهر او شهرين سوف تنهار وتعض الارض وتلطم وهي منسدحه لانها لاتستطع الوقوف ع كرعانها
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هذه الدوله إيران هي بؤره فساد تحتضن جميع المفسدين والارهابيين وجميع الافكار المتطرفه لابد أن يعي العالم أن هذه الدوله هي سبب مشاكل العالم .
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بلاد العز اوطاني من الشامي لبغدادي . اتذكر هذا البيت الشعري عنما كان عمري ٨ سنوات وانا ادرس الابتدائية قبل ٤٥ سنة .. ذكريااات لاتنسى عالقة بالذهن ..
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ابي افهم نضحك على استعراضهم العسكري لاسلحتهم وانها هياكل والان صاروخ بالستي مداه 4000 ودقه عاليه
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طيب معروف أن صواريخ الحوثه ... كلها إيرانيه !!! **.. يعني هي اليمن دوله مصنعه للصواريخ والأسلحه ؟؟؟؟
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ايران يبي لها من يقطع راسها. هي راس الحية . وتنتهي المشاكل كليا.
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السؤال الي يطرحه كل مواطن دام ايران عدونا الاول ليش مانضرب الراس ونرتاح
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ليش مانتقدم بشكوى ضد ايران لمجلس الامن
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طيب ليش ماتضربون طهران بالصواريخ الاستراتيجة المخزنة عندنا ( رياح الشرق )
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