المتحدث باسم التحالف يؤكد: الصاروخ الباليستي الذي استهدف الرياض إيراني الصنع – صور

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صحيفة المرصد: وصف المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إطلاق الصاروخ الباليستي على السعودية بالعمل العدائي، لافتاً إلى دعم إيران وحزب الله للحوثيين.

وقال المالكي خلال مؤتمر صحافي أن إطلاق صاروخ باليستي على الرياض عمل همجي من الجماعة الحوثية ومن وراءها، مشيراً إلى أنه “لولا دعم النظام الإيراني للحوثيين لما تم استهداف الرياض”، مؤكداً أن صواريخ الحوثيين لم تكن في ترسانة الجيش اليمني.

وأضاف أن إيران زودت الحوثيين بصواريخ أرض أرض وصواريخ باليستية، موضحا أن عربات إطلاق الصواريخ التي يستعملها الحوثيون جاءت من إيران، كما دعمت طهران الانقلابيين بطائرات بدون طيار لافتاً إلى أن خبراء إيرانيين قاموا بإيصال القدرات الباليستية إلى صعدة.

وقال المالكي إن الحوثيين بدعم إيراني يهددون الملاحة البحرية بالقوارب المفخخة، مضيفاً: “قبضنا على عدد من القوارب المفخخة لاستهداف الملاحة”.

وأشار المالكي إلى أن عمليات تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين تتم عبر الحديدة، مؤكداً أنه يتم تهريب الصواريخ إلى اليمن كقطع منفصلة ثم يتم تجميعها كما أن حزب الله يهرب الأسلحة من لبنان إلى سوريا ثم إيران فاليمن. وقال إن الحوثيين زرعوا قرابة 50 ألف لغم على الحدود مع السعودية.

وكان المالكي، قدم خلال المؤتمر الأدلة بالصور على الدعم الإيراني للانقلابيين الحوثيين في اليمن.

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