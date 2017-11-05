الرئيسية / إيقاف منصور البلوي وناصر الطيار على خلفية قضايا فساد
إيقاف منصور البلوي وناصر الطيار على خلفية قضايا فساد
صحيفة المرصد: علمت صحيفة المرصد من مصادر مطلعة أن الجهات المعنية أوقفت رجل الأعمال المعروف ورئيس نادي الاتحاد سابقًا منصور البلوي.
كما أوقفت رجل الأعمال الدكتور ناصر الطيار المؤسس ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الطيار للسفر. وأشارت المصادر إلى أن ذلك جاء على خلفية اتهامهما بقضايا فساد.تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين بمحاسبة الفاسدين.
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
التعليقات
30 - التجار لاتنسونهم خلوهم على باللكم تراهم ينتظرون منكم كرت احمر2017-11-06 00:40:49
البلد يبغالها تعقيم من الفيروسات التى انتشرت بشكل كبير سرقات ونهب واستغلال السلطة ورشاوي واختلاس لكن الأمور تبشر بالخير طالما الشد والعزم على القضاء على الفساد واهله شيء جميل جدا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
29 - الله لايبلانا2017-11-06 00:35:08
وغيرهم كثير لابد من ربط الحزام وشده لابد ان يعرف كل مختلس **ان العقاب يكون مصيره مهما طال الزمن اوقصر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
28 - وصلي يابلادي الله معاكي2017-11-06 00:31:50
خطوه ممتازة وفكره رائعة في القضاء على الفساد والمفسدين الذين اخذوا مال الدولة بدون وجه حق المشكلة ان عينهم قويه نسى الي سووه في البلد من سرقات ونهب من خزينة الدولة لكن الله يمهل ولا يهمل جل في علاه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
27 - مفسر أحلام2017-11-06 00:30:02
منصور والطيار وغيرهم الكثير الكثير الشغل له 7 شهور شغل دقيق جدا" جدا " جدا "
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
26 - تامر2017-11-06 00:27:34
الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به .. وفضلنا على كثير من خلقه تفضيلا ... لاتشمتون بالآخرين ،، فقط احمدوا الله على نعمة الستر والعافيه ،،
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
25 - ابو مقبل2017-11-06 00:16:28
الله يقويكم ويعزكم .انتصرتم للبسطاء
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
24 - الغامدي2017-11-06 00:14:55
الله يبشرهم بالخير القضاء على الفساد طريقه طويل بس نتايجه ممتازه وفق الله ولي العهد محمد بن سلمان
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
23 - ابن الجنوب2017-11-06 00:08:30
يمسكون مين ولا مين لكن بدايه مبشره الله يحفظ ملكنا سلمان ونائبه
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
22 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-11-06 00:05:00
إغلاق متجر نادي الفقر من قبل بلدية المعذر ههههههه يالله لا تبلانا
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
21 - صفخه2017-11-06 00:04:59
شركات السيارات اسعارها غاليه عندنا عن بقية الدول حتى محتكرين قطع الغيار امثال شركة الجفالي وتويوتا وحسن جميل يبعثر الملايين ورى المغنيات بدل ماينشئ مصانع ويشغل الشباب السعودي
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
20 - سعود ولد الرياض2017-11-05 23:59:49
الحمدالله والشكر لله ثم لوالدنا ابوفهد ولسمو سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان اطال الله في عمرهم سيرو على طريق الحق وعين الله ترعاكم ( مـــــلــــك عـــــادل )
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
19 - صفخه2017-11-05 23:58:07
عليكم بالمتنفذين واصحاب المنتجعات والشاليهات لبحر جده حرمو المواطنين من رؤية البحر ومواقعهم تدر عليهم ملايين وشوفو من مكنهم بمحاصرة البحر واستغلاله لمصالحهم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
18 - jok-52017-11-05 23:50:51
انتهاء زمن اقطعلي واقطلعلك زمن هذا ظرف من طويل العمر هذا حساب الدنيا باقي الاخره
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 2,390 )17 - ابونواف...
الله يعزك ياملك الحزم يارب يتم القضاء على كل فاسد ومفسد لايراعي عهد أو ذمة اضر البلاد والعباد في أرزاقها ومشاريعها سوى مو أطن أو مقيم ونتمنى النضر بأغراق الوطن بالمقيمين المخالفين ناخرين الاقتصاد
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
16 -2017-11-05 23:47:07
عليكم بقطاع التأمين وخصوصا تأمين السيارات شركات تتألم من الخسارة وهي فلوس مساهمين اللهم ارنا من ارتشا منهم يلحق بمن وقع اللبنانيين هم المسيطرين فيه ورواتب فلكية + الرشاوي البعض
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
15 - سبرايت2017-11-05 23:44:33
أتمنى تقصي بعض تجار أم رقيبة وعتّاق الرقاب المتوسطين في الديات والمشاهير من المودلـ ات تجار مواقع التواصل الاجتماعي والقائمين على (الوقف) والزكوات فليسوا بمعزلٍ عن الفساد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 - عزيز2017-11-05 23:42:27
اللهم لا شماته ..
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
13 - الفيصل2017-11-05 23:40:28
الله ينصرك يابو فهد على المفسدين ملك الحزم والعزم لله درك وان شاء الله بكل مجال مالي واداري تقضي عليهم ..مثلا شئ عجيب المهندس السعودي براتب 7 الاف والاجنبي ب20 الف و50 الف و70 الف !!!!!!!؟؟؟؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
12 - إستشاري صح2017-11-05 23:38:49
هذا الملايين لم تأتي بها الرياح وإنما أموال البسطاء كوشوا عليها أصحاب النفوذ ولم يرحموا فقر الفقير ولم يحترموا نظام دولة فأنتفخت بطونهم وزاد طغيانهم...ولكن الله يمهل ولا يهمل.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
11 - علي الزهراني ابو احمد2017-11-05 23:37:30
الله يعزك يابو فهد ويعز ولي عهد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
10 - علي الزهراني ابو احمد2017-11-05 23:33:27
الله يعز ابو فهد ويعز ولي عهدة محمد بن سلمان ويعز وطنا ويجعلهم ذخر للاسلام والمسلين
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
9 -2017-11-05 23:31:56
نتمنى محاسبة من يوظف الاجانب برواتب عاليه
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
8 - علي الزهراني ابو احمد2017-11-05 23:31:05
الله يعز مملكتنا ويعز ولي امرنا ابو فهد
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
7 -2017-11-05 23:29:45
احس أني عايش في ضَل العدل والقانون
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
6 - فهد الاحمدي2017-11-05 23:28:56
يارب يتنظف البلد من كل *** ومقدراته وحرموا الشعب من حقهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
5 - فهد البنيان2017-11-05 23:28:40
كان الله في عونك ياملك الحزم الأرث ثقيل والمسؤاليه كبيره والمفسدين كثر ولكن بأذن الله وعونه وتوفيقه لن يفلت من المحاسبه أحداً منهم
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
4 - الفساد والاخوان وجهان لخيانة واحدة ؟!!2017-11-05 23:23:46
بايعنا قيادتنا على السمع والطاعة ،، وسنظرب بيد من حديد
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
3 - الفساد والاخوان وجهان لخيانة واحدة ؟!!2017-11-05 23:22:51
اللهم احفظ بلادنا وقادتنا وعلمائنا وأجعل الدائرة على كل خائن ومفسد
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
2 - ولوو2017-11-05 23:22:39
🤣😂😂😂😂 تكفى يابو فهد لا حد يفلت من المفسدين
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
1 - حازم2017-11-05 23:21:39
العدل والحزم سمة يتصف بها ولي امرنا وقائدنا خادم الحرمين الشريفين ونسأل الله ان يوفقه لما يحبه ويرضاه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : Rima ريما🙇°•🗨
عودا حميدا حقاااني...
بواسطة : Rima ريما🙇°•🗨
منصف مدام تحب المزز على قولتك وتموت فيهن وليه ماتتزوج وإذا ماتبي تتزوج اكرمنا بس...
بواسطة : فلمنكوووووووو
هذا اكبر دليل على ان ***مالهم امان يبيعك عند اقرب لفه. همهم سرقت البلد و اكل خير...
كتاب الرأي
كتاب الرياضة
الاخبار الدولية
البنتاغون يلوح بـ “إحتلال” كوريا الشماليةالمرصد 9 2٬522 3 ساعات
هذه الدولة تنفق تريليون دولار استعداداً للحرب القادمةالمرصد 8 7٬848 3 ساعات
تقرير سويسري يفجر مفاجأة في قضية الداعية الإسلامي “طارق رمضان”.. كان يعتدي على تلميذاته!المرصد 19 2٬529 12 ساعة
وزارة الدفاع الكويتية تعلق على أنباء عن تحركات عسكرية تتجه نحو البلادالمرصد 38 20٬505 17 ساعة
المرصد الرياضي
هل يفسخ نادي الهلال عقده مع “المملكة القابضة” بعد إيقاف الوليد بن طلال؟المرصد 37 4٬650 9 ساعات
بالفيديو: نواف بن سعد يشن هجوما على المسؤولين الهلاليين.. ويؤكد أضروا الفريق ويستشهد بواقعة!المرصد 34 3٬309 11 ساعة
رئيس الاتحاد السعودي يكشف أسباب اختيار سامي الجابر ضمن قائمة المديرينالمرصد 25 3٬361 يوم واحد
مشكلة كبيرة تواجه الهلال في نهائي آسياالمرصد 42 12٬597 يومين
اخبار فنية
موسيقار “بلادي منار الهدى” .. تدهور الحالة الصحية للفنان “سراج عمر”!المرصد 25 5٬415 يومين
هل تذكرون ليلى شعير صاحبة العيون الساحرة؟ شاهدوا كم غير الزمن ملامحها-صورالمرصد 73 14٬459 يومين
لعدم مراعاة تقاليد وعادات الشعب المصري.. شورت “هيفاء وهبي” يثير أزمة في مصر ومطلوبة للتحقيق!المرصد 52 14٬924 يومين
اخبار منوعة
لاعب كرة قدم شهير يكشف عن علاقته بالمغنية الأميركية “ريهانا” عشيقة الملياردير السعودي حسن جميلالمرصد 38 5٬131 6 ساعات
أقامت معه علاقة جنسية عابرة .. مغربيّة تبتزّ عشيقها السويسري بـ”20 مليون” !!المرصد 71 10٬980 يومين
بالفيديو:فنان يتسبب في بكاء مذيعة “كويتية” على الهواء.. والأخيرة تغادرالاستديو !المرصد 55 17٬158 يومين
مغنية بريطانية شهيرة ترفض عروض من مليارديرات عرب!وكالات 58 11٬696 يومين
يوتيوب المرصد
شاهد.. حركة استعراضية وسقوط فتاة على رأسها في ولاية بنسلفانيا الأمريكيةالمرصد 26 4٬603 يوم واحد
شاهد .. كيف ساعدت فتاة حسناء صديقها على السرقةالمرصد 22 7٬936 يومين
شاهد .. تكدس غير مسبوق للمركبات على جسر الملك فهدالمرصد 75 9٬109 يومين
شاهد..مواطن يوثق لحظة شعوره بالهزة الأرضية في بيشةالمرصد 22 10٬400 يومين
اخبار ثقافية
بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟المرصد 31 2٬634 3 أيام
بالفيديو .. مؤرخ مصري : سعد زغلول كان مدمنًا للقمار والخمر !المرصد 17 2٬866 5 أيام
شاهد.. صور” بشعة ونادرة” تروي قصة الحرب الأهلية الأمريكية بين الشمال والجنوب عام 1861 مالمرصد 16 4٬553 5 أيام
استمدت فكرتها من تجربة في أستراليا..شاهد بالفيديو:فنانين وفنانات بنكهة سعودية بجدةالمرصد 84 3٬441 أسبوع واحد
اخبار صحية
بعد عملية استمرت 9 ساعات .. مستشفى الملك عبدالله التخصصي بالرياض يعلن نجاح فصل التوأم السوداني الملتصق – صورالمرصد 6 2٬528 5 ساعات
وباء “الطاعون” يعود بقوة ويتحول إلى “كارثة” حقيقية في مدغشقر وتحذيرات في دول أخرى!المرصد 20 3٬415 يومين
في الأسواق حاليا .. علاج جديد لمرضى سرطان الرئة في مصر يفوق العلاج الكيميائي بنسبة 70% !المرصد 10 2٬624 3 أيام
كيف يعالج سواد الفحم حب الشباب والندبات بالبشرة.. وهذه طريقة تحضيره المثالية!المرصد 15 3٬777 4 أيام
اخبار اقتصادية
مصادر تكشف عن إحالة مئات من صكوك الأراضي ذات المساحات الكبيرة للمحكمة العليا للنظر في نظاميتهاالمرصد 28 3٬955 10 ساعات
رئيس المكسيك يعلن اكتشاف حقل ضخم للنفط والغاز في بلادهالمرصد 6 2٬710 يوم واحد
3 دول خليجية ترفع أسعار الوقودالمرصد 62 14٬209 يومين
الوزير “خالد الفالح” يكشف عن قلقه حول أمن الطاقة في آسياالمرصد 9 2٬643 3 أيام
أخبار مناسبات
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياضالمرصد 9 2٬448 3 أسابيع
بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق “الريتز كارلتون” بجدةالمرصد 61 8٬303 4 أسابيع
الاخيرة
بعد يوم واحد من طرحه.. أصحاب أيفون x يصابون بخيبة أمل موجعة.. وشركة “أبل” تعلق!المرصد 31 9٬390 يوم واحد
سعوديات يطالبن بإنشاء نادٍ لمصارعة البنات في المملكة ويشعلن مواقع التواصل.. وهكذا رد المغردون!المرصد 195 7٬364 يوم واحد
هذه حقيقة مقطع متداول يُظهر بئر زمزم من الداخل.. و”هيئة الأرصاد” تعلق!المرصد 13 8٬145 3 أيام
كاريكاتير