إيقاف منصور البلوي وناصر الطيار على خلفية قضايا فساد

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صحيفة المرصد: علمت صحيفة المرصد من مصادر مطلعة أن الجهات المعنية أوقفت رجل الأعمال المعروف ورئيس نادي الاتحاد سابقًا منصور البلوي.

كما أوقفت رجل الأعمال الدكتور ناصر الطيار المؤسس ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الطيار للسفر. وأشارت المصادر إلى أن ذلك جاء على خلفية اتهامهما بقضايا فساد.تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين بمحاسبة الفاسدين.

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