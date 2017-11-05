شاهد.. آخر ظهور لنائب أمير منطقة عسير قبيل سقوط الطائرة

حجم الخط A A A المرصد 19 4٬322 1 ساعة

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” مقطع فيديو وثق أخر ظهور لنائب أمير عسير قبيل سقوط الطائرة التى كانت تقله وعدد من المسؤولين بالمنطقة.

وقالت مصادر مطلعة أنه تم فقد الاتصال بالطائرة والركاب منذ نحو ساعتين. مشيرة إلى أنهم كانوا في جولة على محافظة ساحلية تبعد عن أبها نحو ٦۰ كيلومترا. وتواردت أنباء غير رسمية عن أن جميع من كانوا في الطائرة قد توفوا بعد سقوطها.

ونشر مغردون تغريدات قالوا فيها” وفاة نائب أمير منطقة عسير 8 مرافقين وطاقم الطائرة .وعلق أخرين بعبارات تضمنت الدعاء لهم بالرحمة والمغفرة.

