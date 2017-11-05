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شاهد.. آخر ظهور لنائب أمير منطقة عسير قبيل سقوط الطائرة
صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” مقطع فيديو وثق أخر ظهور لنائب أمير عسير قبيل سقوط الطائرة التى كانت تقله وعدد من المسؤولين بالمنطقة.
وقالت مصادر مطلعة أنه تم فقد الاتصال بالطائرة والركاب منذ نحو ساعتين. مشيرة إلى أنهم كانوا في جولة على محافظة ساحلية تبعد عن أبها نحو ٦۰ كيلومترا. وتواردت أنباء غير رسمية عن أن جميع من كانوا في الطائرة قد توفوا بعد سقوطها.
ونشر مغردون تغريدات قالوا فيها” وفاة نائب أمير منطقة عسير 8 مرافقين وطاقم الطائرة .وعلق أخرين بعبارات تضمنت الدعاء لهم بالرحمة والمغفرة.
بالفيديو:آخر ظهور لنائب امير منطقة عسير منصور بن مقرن عصرا قبيل الاعلان عن تحطم مروحيته ومقتله مع مسؤولين كبار pic.twitter.com/GSfnwNsHVJ— Rima Assaf (@RimaLBCI) ٥ نوفمبر، ٢٠١٧
التعليقات
19 -2017-11-06 00:43:14
الله يرحمهم جميع ويصبر أهليهم
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18 - ابو احمد2017-11-06 00:38:44
تعليق مخالف
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17 - سعد التميمي2017-11-06 00:37:52
لاحول ولا قوة الا بالله انا لله وانا اليه راجعون
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16 - اسامه2017-11-06 00:33:57
ان لله وان اليه راجعون الله يرحمهم ويغفر لهم
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15 - عصام حسين غانم...2017-11-06 00:24:17
ان لله وان اليه راجعون... الله يرحمهم برحمتوو ويسكنهم فسيح جناته... ويعوض اهلهم
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14 - Rima ريما🙇°•🗨2017-11-06 00:23:19
الله يرحمهم وش سبب سقوطها🤔يجب التحقيق
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13 - ام امل2017-11-06 00:19:49
الله يرحمهم
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12 - رفيق الدرب2017-11-06 00:03:48
لاحول ولا قوة الا بالله انا لله وانا اليه راجعون
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11 -2017-11-06 00:01:45
*** الله يرحمهم ويغمد روحهم الجنه
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10 - راجي رحمه ربه2017-11-05 23:57:36
الله يرحمهم ويغفر لهم ويدخلهم فسيح جناته ويجعل قبورهم روضه من رياض الجنة ويرحمنا ان صرنا الى ماصاروا اليه ويربط ع قلوب اهلهم بالصبر والثبات والرضا بما قدر الله وكتب انا لله وانا اليه راجعون قدر الله
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9 - التميمي2017-11-05 23:56:50
لو علموا من هم في متن الطائره أنهم سيموتون لجلسوا يعبدون الله أياماً،،لكن لايعلم الغيب إلى الله قال تعالى:(كل نفسٍ ذائقة الموت)وقال تعالى:(وماتدري نفسٌ بأي أرضٍ تموت)
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8 - الشهري2017-11-05 23:56:34
الله يرحمهم اجمعين الله يرحمهم ويغفر لهم ويدخلهم الجنة اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 🕋🇸🇦
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7 - ابو صكوك2017-11-05 23:53:09
غفر الله له ولجميع من كان معه .
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6 - الشهري2017-11-05 23:52:38
أن لله وأن إليه راجعون 🇸🇦🕋
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5 - وشك وشك2017-11-05 23:52:18
الله يرحمه ويغفرله😢
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( عدد التعليقات 2,390 )4 - ابونواف...
اللهم ارحمهم واغفر لهم وصبر اهلهم
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3 - فــؤاد المالكي2017-11-05 23:50:07
الله يرحمهم
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2 - همسات2017-11-05 23:50:06
الله يرحمهم 😰
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1 - 🇸🇦 دمتي بلادي2017-11-05 23:48:57
لكل اجل كتاب . الله يرحمهم .
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آخر تعليق
بواسطة : Rima ريما🙇°•🗨
عودا حميدا حقاااني...
بواسطة : بدون ازعاج
تعليق مخالف...
بواسطة : Rima ريما🙇°•🗨
منصف مدام تحب المزز على قولتك وتموت فيهن وليه ماتتزوج وإذا ماتبي تتزوج اكرمنا بس...
كتاب الرأي
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