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بالفيديو..العثور على حطام طائرة مروحية كانت تقل نائب أمير منطقة عسير ومرافقيه
صحيفة المرصد-واس : صرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية أنه في صباح اليوم الأحد الموافق 16 / 2 / 1439هـ قام صاحب السمو الملكي نائب أمير منطقة عسير ضمن جولات سموه التفقدية الدورية يرافقه مسؤولون في المنطقة بجولة على طائرة مروحية لعدد من المشاريع الساحلية غرب مدينة أبها، وأثناء العودة مساء اليوم نفسه فقد الاتصال بالطائرة في محيط محمية ريدة وتقوم الجهات المختصة حاليًّا بعمليات البحث عن ناجين حيث تم العثور على حطام الطائرة وسوف يتم الإعلان بالمستجدات في حينه.والله ولي التوفيق.
التعليقات
28 - الله يرحمهم2017-11-06 05:00:25
ويغفر لهم ويصبر اهاليهم
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27 -2017-11-06 02:36:34
خلاص مالنا إلا نقول الله يرحمهم .. وبس
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26 - K alyami2017-11-06 02:32:11
رحمة الله عليهم جميعا فعلا الامير رجل متواضع وخلوق جدا
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25 - كديش2017-11-06 02:29:32
الله لايبارك فيهم الحوثه .. دكوهم بالطيران
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24 - زائر2017-11-06 01:45:48
الله يرحمهم ويغفر لهم ويعوض اهلهم خير
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23 - رفيق الدرب2017-11-06 01:18:34
اللهم ارحمهم واكتبهم من الشهداء
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22 - مـ2017-11-06 01:01:34
الكبتن غشيم يبدو غير متمرس امس واليوم كوارث ع عيال ذولاك
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21 - أبرار2017-11-06 01:00:33
يا عمري الناس الطيبة تموت الله يرحم الأمير ماله كم شهر بمنصبه والكل يمدحه ويثني عليه والله يرحم كل من كان بالطائرة
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20 - اشراقت2017-11-06 00:56:05
الله يتغمدهم جميعا بواسع رحمته-ويرحم جميع اموات المسلمين-امين
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19 - من هناك2017-11-06 00:53:55
اسأل الله لهم الرحمه والمغفره وان يلهم ذويهم الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون
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18 - مـ2017-11-06 00:53:31
تعليق مخالف
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17 - عامل مزرعه..🌴🌴2017-11-06 00:52:02
دور الأشخاص خلوا حطام الكبتر..يمكن باقي فيه واحد حي...يالله إنا بوجهك من شر مافي علم الغيب.. ...الله يرحمهم ولا يفتنا من بعدهم. ..واتقدم بالعزاء خاصه لسمو الامير مقرن ..الله يجبر مصابه ويعوضه خير
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16 -2017-11-06 00:44:59
انا لله وانا اليه راجعون رحمهم الله جميعا ...بالرغم ان الامير منصور حديث التعيين بالمنطقه الا إنه فرض شخصيته واحترامه علي الجميع رجل عملي ونشيط الله عسير فقدت رجلا مميزا مميزا بكل ما تعنينه الكلمه
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15 - واحد من الناس2017-11-06 00:36:41
الله يتغمدهم جميعا بواسع رحمته
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14 -2017-11-06 00:30:43
الله يرحمهم ويسكنهم جنات النعيم ولهم اهلهم الصبر انا لله وانا اليه راجعون تعازينا لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير مقرن بن عبدالعزيز اللهم ادخلهم في جنتك بغير حساب وعذاب
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13 - وشك وشك2017-11-06 00:29:40
الله يرحمه ويغفرله ويرفع درجاته في عليين
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12 - احمد الزهراني2017-11-06 00:27:17
إنا لله وإنا إليه راجعون أحسن الله عزاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والوطن بهم جميعا ونسأل الله لذويهم الصبر والسلوان رحمهم الله في واسع رحمته .
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11 - غريب الدار2017-11-06 00:24:34
شفت مقاطع لهذا الامير ويعلم الله ان ذو خلق حسن
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10 - الحازمي2017-11-06 00:23:43
الحمد لله على نعمة الإسلام الذي جعل المسلم مبتلى في دينه ونفسه وماله ورزقه وذلك لايكون الا للمسلم .فكلما زيد في الإيمان زيد في البلاء ولئن شكرتم لازدنكم
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9 - زائر على الطاير2017-11-06 00:23:14
تعددت الاسباب والموت واحد الله يرحمهم جميعاً
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8 - ابو فيصل2017-11-06 00:12:58
انا لله وانا اليه لراجعون اللهم ارحمهم واسكنهم فسيح جناتك
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7 - مفسر أحلام2017-11-06 00:11:26
أسأل الله أن يرحمهم جميعا" كانوا يؤدون واجب وطني وقدر الله وما شاء فعل إنا لله وإنا إليه راجعون لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
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6 - ابو فيصل2017-11-06 00:10:51
اللهم ارحمهم وصبر اهاليهم هذه الدنيا ماتسوى
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5 -2017-11-06 00:10:46
رحمة الله عليك وغفر ذنبك والله انك فقيد علينا ورحمة الله على من معك
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4 - ولوو2017-11-06 00:10:14
الله يرحمهم
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3 - سعود ولد الرياض2017-11-06 00:09:33
رحمهم الله جميعا انا لله وانا اية ر نرفع تعازينا لوالدنا خادم الحرمين الشريفين ولسموا سيدي ولي العهد ووالده صاحب السمو الملكي الامير مقرن بن عبدالعزيز حفضة الله
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2 - مهند1112017-11-06 00:07:47
قضاء الله وقدره الله يرحمهم
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1 - سعيدان2017-11-06 00:07:42
اسكنهم الله فسيح جناته انا لله وانا اليه راجعون
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