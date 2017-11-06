بالفيديو..العثور على حطام طائرة مروحية كانت تقل نائب أمير منطقة عسير ومرافقيه

حجم الخط A A A المرصد 28 8٬100 6 ساعات

صحيفة المرصد-واس : صرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية أنه في صباح اليوم الأحد الموافق 16 / 2 / 1439هـ قام صاحب السمو الملكي نائب أمير منطقة عسير ضمن جولات سموه التفقدية الدورية يرافقه مسؤولون في المنطقة بجولة على طائرة مروحية لعدد من المشاريع الساحلية غرب مدينة أبها، وأثناء العودة مساء اليوم نفسه فقد الاتصال بالطائرة في محيط محمية ريدة وتقوم الجهات المختصة حاليًّا بعمليات البحث عن ناجين حيث تم العثور على حطام الطائرة وسوف يتم الإعلان بالمستجدات في حينه.والله ولي التوفيق.

