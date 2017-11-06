آخر وصية للأمير “منصور بن مقرن” قبل وفاته في تحطم المروحية

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صحيفة المرصد: ” ضرورة الحفاظ على المال العام من الهدر وإقصاء المفسدين وتنمية المملكة ” أخر وصية لنائب أمير منطقة عسير الأمير منصور بن مقرن قبل وفاته خلال حادث سقوط المروحية التي كانت تقله وعدد من المسؤولين .

وكان الأمير نشر عبر حسابه بـ “تويتر ” تغريدة قال فيها ” السعودية مقبلة على نهضة تنموية كبيرة وشاملة وفقًا لخطط التحول الوطني 2020 والرؤية السعودية 2030؛ وهو ما يستوجب تهيئة أرض خصبة للمستقبل، تهتم بالمخلصين، وتقصي المفسدين، والمحافظة على المال العام من الهدر”