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شاهد.. الصور الأخيرة للأمير منصور بن مقرن قبل وفاته في تحطم المروحية
صحيفة المرصد: تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر الصور الأخيرة في حياة الأمير منصور بن مقرن نائب أمير عسير قبل وفاته وعدد من المسؤولين في تحطم الطائرة المروحية بعسير .
وأظهرت الصور الأمير منصور بن مقرن – رحمه الله- وهو في جولة بمحافظة البرك التابعة لمنطقة عسير؛ وَذَلِكَ لِتفقد عدد من المشاريع والواجهة البحرية للمحافظة.
التعليقات
6 - ابو محمد2017-11-06 02:32:16
الله يغفر لهم و يرحمهم و يسكنهم فسيح جناته . عقولنا ذهلت و قلوبنا فجعت و عيوننا تذرف الدموع فالحمدلله على كل حال . الحزن يخيم على المملكة و شعبها في هذا المساء الحزين يارب يارب اجعلهم في عليين يا كريم
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5 -2017-11-06 01:18:48
الله يغفر له ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وينزله منازل الشهداء وجميع من كانوا معه هي بالفعل خسارة كبيرة للوطن ولكن لا نقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون والله يعوضنا فيهم خير
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4 -2017-11-06 01:16:42
تعليق مخالف
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3 -2017-11-06 01:16:35
لا اله الا الله مايدري الانسان متى يموت يالله كان الموت بعيد.عنه وهو اقرب اليه من حبل الوريد يارب تتوب علينا وترحمنا يارب لاتؤاخذنا بذنوبنا ولو كانت صغائر يارب اننا ابتعدنا عن الكبائر بفضلك توب علينا
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2 - انا انا2017-11-06 01:13:51
عين ماصلت على النبي
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1 -2017-11-06 01:09:29
طيب وعملي وهو ابن الامير مقرن طيب على أبوه وهذه الأسرة مسالمه مالهم بالنهب والفضايح
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