شاهد.. الصور الأخيرة للأمير منصور بن مقرن قبل وفاته في تحطم المروحية

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صحيفة المرصد: تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر الصور الأخيرة في حياة الأمير منصور بن مقرن نائب أمير عسير قبل وفاته وعدد من المسؤولين في تحطم الطائرة المروحية بعسير .

وأظهرت الصور الأمير منصور بن مقرن – رحمه الله- وهو في جولة بمحافظة البرك التابعة لمنطقة عسير؛ وَذَلِكَ لِتفقد عدد من المشاريع والواجهة البحرية للمحافظة.